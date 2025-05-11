«Челси» приговорила подстава от своего же форварда! После его удаления «Ньюкасл» — в топ-3

«Ньюкасл» против «Челси» – главный матч 36-го тура АПЛ, если исходить из интриги в турнирной таблице. Две команды с равным количеством очков и даже одинаковой разницей забитых/пропущенных мячей (+21). Клубы борются за попадание в топ-5, чтобы получить прямую путёвку в ЛЧ.

«Челси» не меняет основу три встречи подряд, что объяснимо. В прошлом туре команда Марески одолела чемпионский «Ливерпуль». А вот «Ньюкасл» удивил. И даже не столько составом, сколько схемой. Весь сезон Хау играл с четырьмя защитниками, а теперь, первый раз в этом чемпионате Англии, перестроился на пятёрку в обороне. Когда мяч был у «Челси», то пятым в линию садился Мёрфи.

Игра у «Челси» не задалась с самого начала. Уже на второй минуте Лавия потерял мяч у своей штрафной, и эпизод закончился голом Тонали с передачи Мёрфи. После этого «Ньюкасл» ещё давил так, что заставлял «Челси» не глядя выносить вперёд. В целом первый тайм у гостей настолько не сложился, что они не разу не пробили в створ ворот. А ключевым событием стало удаление Джексона.

Фол Джексона Фото: Кадр из трансляции

Фол Джексона Фото: Кадр из трансляции

Нападающий «Челси» сначала получил жёлтую карточку за попадание локтем в лицо соперника, однако затем VAR позвал главного судью Брукса к монитору. На повторе было видно, что форвард посмотрел прямо на Ботмана, а затем сразу же въехал ему в челюсть. Арбитр отменил жёлтую карточку и показал красную. Судя по всему, Джексон в этом сезоне АПЛ больше не сыграет. По регламенту, за прямую красную дают три встречи дисквалификации. В редких случаях бан отменяют (как это было с удалением Льюиса-Скелли), но едва ли тут признают решение арбитра необоснованным.

«Челси» нужно было забивать, однако в перерыве Мареска убрал с поля вингера Мадуэке и выпустил защитника Джеймса. Может показаться парадоксальным, но команда прибавила в атаке, потому что Кайседо поднялся в полузащиту, а Палмер по цепочке сместился в нападение. На 49-й минуте он нанёс первый удар «Челси» в створ. Вскоре опасно бил по воротам из штрафной уже Кукурелья.

Марк Кукурелья с мячом Фото: Darren Walsh/Getty Images

В меньшинстве «Челси» выглядел даже солиднее, чем в полном составе. Правда, подачи в штрафную у гостей раз за разом получались неудачными. И с игры, и с угловых. Тем не менее какие-то моменты всё равно появлялись. Чуть выше перекладины пробил сначала Энцо Фернандес, а затем – и Рис Джеймс. У «Челси» даже получился финальный навал, а «Ньюкасл» тянул время, играя в большинстве. В том числе с помощью разборок – больше всего толкались Фернандес и Гимарайнс. И как раз за бразильцем осталась и финальная точка. Он на 90-й минуте забил с помощью дальнего удара (помог рикошет от Гюсто).

Так «Ньюкасл» запрыгнул в топ-3 АПЛ. Похоже, команда Хау уже не упустит место в Лиге чемпионов. Впереди, кстати, матч с «Арсеналом», который можно подвинуть со второй строчки. А вот «Челси» по итогам тура, вероятно, выпадет из топ-5 – для этого «Ноттингем Форест» должен дома обыграть вылетевший «Лестер».