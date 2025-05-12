Как проводили первый полный сезон тренеры «Спартака». Станкович идёт по графику Абаскаля

Как ни удивительно, но Деян Станкович – один из немногих тренеров в российской истории «Спартака», который возглавил команду перед стартом сезона и доработает (почти наверняка) до конца чемпионата. С ним даже хотят продлить контракт. Хотя после поражения от «Динамо» команда оказалась на пятом месте — у неё 51 очко в 28 турах.

Прежде было только пять таких случаев. Другие тренеры красно-белых либо возглавляли команду по ходу сезона, либо отправлялись в отставку, не продержавшись 30 туров, как, например, Невио Скала, Унаи Эмери или Руй Витория. Насколько успешно проводит первый полный год в «Спартаке» Станкович по сравнению со своими предшественниками? Ответ – в этом материале.

Георгий Ярцев

Ярцев был ассистентом Олега Романцева в «Спартаке», который по итогам сезона-1995 потерял чемпионский титул, финишировав только третьим, но преуспел в Лиге чемпионов (шесть побед в шести турах на групповом этапе). Затем Романцев решил сосредоточиться на работе со сборной России перед Евро-1996. «Спартак» доверили Ярцеву, однако это была уже не та команда, что пошумела в Европе. Московский клуб покинуло несколько ключевых игроков. Новому главному тренеру пришлось вводить в состав молодёжь, и тот «Спартак» прозвали «пионеротрядом Ярцева».

Тем не менее москвичи вернули себе чемпионский титул в 1996 году. После 28 матчей у команды Ярцева было 56 очков – 16 побед, восемь ничьих и четыре поражения. Поскольку тогда в высшей лиге играло 18 команд, до финиша оставалось ещё шесть туров. В них красно-белые победили пять раз при одной ничьей. Набрали одинаковое количество очков с «Аланией» и затем одолели владикавказцев в «золотом» матче в Санкт-Петербурге (2:1). После этого Ярцев уступил своё место Романцеву.

Олег Романцев

Второй приход Романцева-тренера в «Спартак» случился перед сезоном-1997, когда тренер уже покинул сборную России и отошёл от неудачи на чемпионате Европы. Ярцев опять стал его ассистентом – старые друзья вернулись к прежним ролям. Олег Иванович получил в своё распоряжение уже более опытную, зрелую команду и должен был защитить чемпионский титул. Это у него получилось. Подпортило впечатление от сезона только «легендарное» поражение от «Кошице» в квалификации Лиги чемпионов.

А вот в чемпионате после 28 туров у «Спартака» было 57 очков – 17 побед, шесть ничьих и пять поражений. На тот момент красно-белые делили первое место с «Ротором». Затем выдали очень сильный финиш с пятью победами в матчах с московским «Локомотивом» (4:2), нижегородским «Локомотивом» (3:2), «Факелом» (4:2), «Аланией» (2:1) и «Ротором» (2:0). Разбавила эту серию ничья с московским «Динамо» (1:1). В итоге команда Романцева набрала 73 очка – опередила на пять «Ротор». Волгоградцы просто провалили, по сути, «золотой» матч на своём поле.

Мурат Якин

В следующий раз «Спартак» получил тренера, который возглавил команду со старта предсезонки и доработал до конца чемпионата, только в сезоне-2014/2015. Время на подготовку и право на ошибки получил Мурат Якин. Швейцарец приезжал в Москву на волне успеха: во главе «Базеля» дважды выиграл золото местного первенства и дошёл до полуфинала Лиги Европы. Вот только ему достался отнюдь не чемпионский «Спартак». В предыдущем сезоне красно-белые финишировали лишь на шестом месте.

У Якина сделать команду сильнее не получилось. При нём «Спартак» за 28 туров набрал 43 очка, то есть меньше, чем сейчас при Станковиче. Одержал 12 побед при семи ничьих и девяти поражениях. На финише чемпионата красно-белые проиграли «Уфе» (1:2) и сыграли вничью с «Амкаром» (3:3). Ещё раз стали шестыми – с 44 очками. На этом приключение Якина в России завершилось. Никаких трофеев «Спартак» при нём не завоевал. Швейцарец уступил место другому тренеру, который получил возможность готовить команду с межсезонья и продержался на этой должности целый год.

Дмитрий Аленичев

Этим тренером оказался бывший полузащитник «Спартака» Дмитрий Аленичев – четырёхкратный чемпион России в командах Романцева и Ярцева. Тогда ещё относительно молодой и многообещающий специалист, поднявший тульский «Арсенал» из Второй лиги в РПЛ. Назначение Аленичева восприняли скорее позитивно, тем более вместе с ним пришла ещё одна легенда красно-белых – Егор Титов. Задачи перед новым штабом поставили максимальные, несмотря на два подряд шестых места в чемпионате. Но и под руководством Аленичева «Спартак» не завоевал трофеев.

Тем не менее по сравнению с предыдущим сезоном команда сделала шаг вперёд. После 28 туров «Спартак» занимал пятое место с 47 очками. Одержал 14 побед, пять раз сыграл вничью и потерпел девять поражений. Таким образом, и Аленичев отставал от графика Станковича. На финише красно-белые разгромили «Терек» (3:0) и уступили «Уфе» (1:3). Так и остались пятыми с 50 очками. Отставка Аленичева состоялась уже после двух матчей следующего сезона – его багаж, как известно, достался Массимо Каррере.

Гильермо Абаскаль

Последний до Станковича тренер, возглавивший «Спартак» с начала предсезонки и доработавший до завершения чемпионата, – испанец Абаскаль. Перед сезоном-2022/2023 он сменил Паоло Ваноли, который взял Кубок России и решил на этом завершить свою работу в нашей стране. Однако Гильермо досталась всего лишь 10-я команда РПЛ. Победа в кубковом турнире скрасила для красно-белых неудачный сезон в российском чемпионате.

При Абаскале «Спартак» трофеев не выиграл, зато команда значительно успешнее выступила в РПЛ. Первый сезон под руководством испанца завершила в тройке призёров – выиграла бронзу. После 28 туров у красно-белых было 15 побед, восемь ничьих и пять поражений. Результат, добытый с Гильермо, был практически таким же, как в первый сезон Станковича, – 53 очка. А в заключительных двух турах «Спартак» сыграл вничью с «Пари НН» (0:0) и уступил «Крыльям Советов» (0:1). В итоге набрал 54 очка и финишировал на третьем месте. Интересно, что в нынешнем чемпионате такого количества очков не хватило бы, чтобы финишировать в топ-3.

В материале использовано совместное фото Георгия Ярцева с Олегом Романцевым, автор — Игорь Уткин/ИТАР-ТАСС.