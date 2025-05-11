«Факел» в РПЛ — всё! Теперь официально

Это был очередной матч жизни для «Факела». Удивительно, но у команды перед игрой оставались математические шансы на стыковые встречи. Однако сейчас цель скорее в другом — опередить «Оренбург» и занять 15-е место. Всё дело в том, что «Химки» могут не пройти лицензирование. И в этом случае именно предпоследнее место останется в РПЛ. Отставание от оренбуржцев было три очка. В случае победы Воронеж сравнивался по очкам, но всё равно не опережал бы из-за личных встреч. Однако за два тура до конца это точно помогло бы в плане эмоций.

У «Локомотива» свои задачи. Глобальная — разобраться с перспективами Михаила Галактионова. До сих пор никто не понимает, останется ли тренер на следующий сезон. И более локальная — впервые с сентября победить в гостях. Когда это делать, если не в матче с последней командой РПЛ.

Галактионов в этот раз не попал в ленты новостей инфоповодом про 11 россиян на поле. Их осталось девять. На левом фланге обороны мы увидели Фассона, а в центре — Монтеса. У «Факела» всё более предсказуемо: в состав вернулись Квеквескири и Моцпан, которые пропускали игру со «Спартаком» из-за дисквалификации.

Уже на четвёртой минуте матча у воронежцев появился повод обратиться к судье. Ильин рухнул в штрафной, Кукуляк остановил игру, и началась проверка. Она быстро завершилась, однако это явно помогло — старт встречи остался за хозяевами. Было наивно ожидать кучи опасных моментов, но забросы в штрафную летели постоянно. «Локо» без проблем отбился. Хоть и не без помощи судей — на восьмой минуте Пиняев попал по лицу сопернику в штрафной, однако судьи это проигнорировали. На это обратил внимание эксперт «Чемпионата» Игорь Федотов.

Игорь Федотов бывший арбитр РПЛ «На восьмой минуте в штрафной «Локомотива» произошёл эпизод, который должен был закончиться назначением 11-метрового удара в ворота «Локо». Сергей Пиняев выпрыгивал и выставлял руку в сторону и в борьбе за мяч ударил по лицу соперника. К Кукуляку — главному арбитру матча — у меня тут вопросов нет: ему обзор перекрывали сразу двое. Но почему не вмешался VAR в лице Опейкиной — объяснения нет. Я не понимаю, как такое возможно — это не может быть не пенальти. Следовало позвать Кукуляка посмотреть эпизод, а дальше — назначить пенальти и показать жёлтую карточку Пиняеву за грубую игру».



Тем не менее гости постепенно стали выстраивать атакующую игру. Процесс завершился к 22-й минуте. «Локо» выбежал в контратаку после углового, Пиняев с фланга отпасовал на Воробьёва, и нападающий уверенно реализовал момент, отдалив шансы «Факела» на спасение. Кстати, для нападающего этот мяч стал девятым в сезоне. Не так уж и плохо для первого года в топ-клубе.

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А чуть ли не в следующей атаке воронежцы сравняли: после отскока мяч отлетел к Каштанову, а тот переправил его в сетку. Но боковой тут же поднял флаг, а споры не помогли. Повтор показал очевидное положение «вне игры». До конца тайма хозяева создали ещё один шанс: Сенхаджи среагировал на навес Альшина и бил почти наверняка. Однако чуть-чуть не попал в створ.

В перерыве Шалимов убрал с поля Каштанова и Брахими, а шанс получил загадочный нападающий «Факела» Пуси, который до этого не выходил на поле на такое количество времени. И хозяева с ним вновь провели классные 10 минут, владея преимуществом. А сам албанский нападающий упустил хороший шанс: получил мяч в центре штрафной, но вместо удара отдал странный пас в никуда.

К середине тайма начала чудить и оборона воронежцев, однако это понятно — уж слишком нужен был гол. Но «Локо» этим не пользовался, хоть и выход Сулейманова явно вернул атаке силы. На 85-й минуте после череды угловых «Факел» смог выстрадать момент: Гиоргобиани сместился с фланга в центр и хлёстко пробил в створ. Митрюшкин спас команду.

А в концовке воронежцам не удалось организовать даже навал. Команда официально лишилась шансов спастись по спортивному принципу. Но сохранила шансы на 15-е место. Хотя и это будет скорее чудом.