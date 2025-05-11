«Барса» в «чемпионском класико» сделала 4:2 с 0:2 за тайм! «Реалу» мало и хет-трика Мбаппе

Снова невероятное шоу от топов Испании — команде Флика осталось совсем чуть-чуть до титула. Но как не попал молодой воспитанник Мадрида!

«Барселона» и «Реал» выдали фантастическое «класико» с семью голами! Каталонцы победили со счётом 4:3, оторвались на семь очков и почти обеспечили себе чемпионство. Неужели это последний матч в Мадриде Карло Анчелотти?

Ханс-Дитер Флик повторил стартовый состав с ответной встречи с «Интером» в Лиге чемпионов, словно хотел показать сомневающимся, что не ошибся ни в одном футболисте пять дней назад. Анчелотти тоже повторил основу. А из игравших с каталонцами в кубковом финале две недели назад (помимо травмированных Рюдигера с Менди) отсутствовал Родриго – сейчас тренер доверяет Гюлеру.

В первые полтайма складывалось впечатление, что игроки «Барселоны» только ногами на «Монжуике», а головой ещё там, в Милане. Каталонцы пропустили быстрый гол. После заброса за спины и крайне неудачного отскока от Кубарси Мбаппе убежал один на один, а Щенсны сфолил. Кошмарная неделя для Пау – «привёз» два 11-метровых в важнейших матчах! Да и польский голкипер мог сыграть поаккуратнее. Сам же Мбаппе и реализовал пенальти, хотя Щенсны дотянулся до мяча и почти совершил сейв.

Гол Килиана Мбаппе Фото: David Ramos/Getty Images

«Реал» играл 4-2-3-1 с единственным форвардом Мбаппе и до поры до времени здорово закрывал центр поля. До того, как счёт стал 0:2, у «Барселоны» было много брака. Второй гол мадридцев родился в результате потери Ямаля на дриблинге. Судья Эрнандес не зафиксировал фол, которого, скорее всего, и не было, а потом Мбаппе опять выскочил один на один. Избежал офсайда из-за позиции Кубарси, создавшего глубину. Француз забил свой 26-й мяч в Примере и обошёл Левандовского в списке лучших бомбардиров Примеры.

Кто бы поверил в тот момент, что «Барса» ещё до перерыва совершит ремонтаду? Дальше стало происходить что-то невероятное! Гигантское количество событий для отрезка в полчаса – голы, моменты, спорные судейские решения, когда команды требовали пенальти (хозяев рефери обидел дважды). Сине-гранатовые начали свой камбэк с забитого после углового мяча. Гарсия после скидки выиграл воздушное единоборство во вратарской Куртуа.

Этот гол вернул «Барселоне» кураж, и она продолжила портить настроение бельгийскому вратарю в его 33-й день рождения. Вскоре Ямаль выкопал откуда-то из-под газона волшебную палочку и снова показал волшебство. Ламин классным обводящим ударом положил мяч в дальний нижний угол. ТВ «Реала», очевидно, не забудет пожаловаться на то, что в ходе атаки де Йонг совершил касание рукой. Стоило ли отменять из-за этого гол?

Так или иначе ещё через пару минут команда Флика повела. Третий гол игроки «Реала» просто подарили сопернику – Мбаппе врезался в Себальоса, и «Барселона» организовала стремительный контрвыпад. Педри вырезал тонкую передачу на Рафинью, а вингер решил эпизод двумя касаниями.

Рафинья празднует гол Фото: Alex Caparros/Getty Images

Завершился первый тайм тоже феерически. Перед перерывом Мбаппе свалился в штрафной каталонцев – Эрнандес поставил второй пенальти. Судя по повтору, Килиан симулировал и заслуживал предупреждения за дайвинг, так как де Йонг убрал ногу. Но 11-метрового «Барселона» избежала по другой причине – офсайда у Беллингема. И тут же последовал ещё один «привоз», на сей раз – от Васкеса. Капитан «Реала» ошибся при обработке мяча, Рафинья сделал перехват и соорудил голевую атаку на пару с Торресом. Дубль бразильца в ответ на дубль француза!

В перерыве Анчелотти выпустил Модрича и Браима, чтобы прекратить наконец этот беспорядок на поле. «Реал» вынужден был раскрываться и больше владеть мячом. Впрочем, уже в начале второго тайма пропустил, когда Рафинья улетел к воротам и покатил Ямалю на пустые. Но здесь бразилец рано радовался – Тчуамени ловко поймал его в офсайд. «Реал» же мог быстро забить в результате атаки, которую украсил проникающий пас Винисиуса на Мбаппе. Кубарси вновь выступил в роли зрителя (вот кто, похоже, не восстановился эмоционально после ЛЧ), тем не менее Килиан чуть-чуть промахнулся. Тогда Флик убрал Пау – бросил в бой Кристенсена.

Когда прошло полтайма, подумалось, что «Реал» сдаётся. Пропали голевые моменты у команды Анчелотти. Но с такой обороной, как у сегодняшней «Барсы», её соперник при любом развитии матча получит шанс забить. За 20 минут до конца напортачил и другой центрбек – Мартинес. Иньиго отдал мяч чужому, а его позиция помогла мадридцам избежать офсайда. Винисиус, завершая атаку, мог потянуть одеяло на себя, однако щедро поделился мячом с Мбаппе, перед которым были пустые ворота. Француз оформил хет-трик.

Концовка «класико», как и вся игра, получилась горячей. Рафинья также должен был оформлять хет-трик, вот только не попал с пары метров в свободный угол после кросса Ямаля. Затем Эрнандес в спорном эпизоде ещё раз не дал пенальти в пользу «Барсы». Летевший в ворота мяч остановила рука Тчуамени. Коллеги с VAR предложили главному посмотреть повтор, но тот не поменял решения. Можно понять рефери, если учитывать давление «Реала» на арбитров на протяжении всего сезона. Этот гол окончательно выбросил бы «Мадрид» из «золотой» гонки. Рука Тчуамени была отставлена от тела. Для Эрнандеса – в естественном положении.

На 88-й минуте Анчелотти выпустил молодого дебютанта Муньоса, и 21-летний нападающий сразу стал бы звездой Мадрида, если бы реализовал выход один на один. Как промахнулся – необъяснимо! Затем и Мбаппе проиграл дуэль Щенсному, замахнувшись на покер. В компенсированное время рисковавший «Реал» пропустил от Фермина, вот только в этом эпизоде Эрнандес зафиксировал фол из-за игры рукой, изучив повтор. Финал у «класико» мог быть абсолютным любым: команды нанесли 32 удара (23:9) и наиграли в сумме на 6,88 по xG. И всё же победила «Барса».