Трента освистали родные трибуны. «Ливерпуль» обидно упустил игру с «Арсеналом»

Это первый домашний матч «Ливерпуля», на который команда в этом сезоне АПЛ выходила без турнирной мотивации. Клуб взял титул две недели назад, встречаясь с «Тоттенхэмом», и теперь на чемпионство указывали некоторые детали на стадионе. Например, в подтрибунном помещении на стене рядом с изображением кубка значилась цифра 20, а не 19 (количество чемпионств).

Круглая цифра была и на бутсах некоторых футболистов «Ливерпуля», а выходили они на поле через коридор из игроков «Арсенала» и судей.

Мохамед Салах Фото: ФК «Ливерпуль»

Игроки «Ливерпуля» выходят на матч Фото: Liverpool FC via Getty Images

Сама игра получилась достаточно раскрытой. Отличный момент был у Саки, который ударил чуть-чуть мимо дальнего угла. Затем классный сейв продемонстрировал уже Райя. На 15-й минуте Парти и Троссард просто не разобрались, кто будет бить по воротам.

И всё же первый тайм остался за хозяевами. Им удалось забить два гола за 88 секунд. Гакпо отличился с ассиста Робертсона, хозяева отпраздновали гол, гости развели мяч в центральном круге, а затем Луис Диас забил второй мяч «Ливерпуля». И это меньше чем за полторы минуты. Всё произошло настолько быстро, что Слот даже не успел заметить второй гол, судя по его реакции на повторах.

«Арсенал» в первом тайме владел мячом 61% времени, однако ни разу не пробил в створ ворот. А вот после перерыва у гостей стало получаться больше. Преимущество по владению никуда не делось, а мяч начал лететь куда нужно. Сначала каким-то удивительным образом Мартинелли (рост — 178 см) забил головой, потому что бразилец оказался без опеки прямо в центре штрафной. А затем Мерино сравнял счёт, добив мяч в ворота после мощного удара Эдегора.

Микель Мерино Фото: Jon Super/AP/ТАСС

В этом эпизоде «Арсенал» едва не попал в офсайд. Его не было, потому что чуть-чуть задержался вышедший на замену Трент. Кстати, трибуны встретили его свистом и скандированием про Стивена Джеррарда. Правда, радость Мерино от гола продлилась не так долго. Не прошло и 10 минут, как он получил вторую жёлтую карточку за грубый подкат против Собослаи.

В конце встречи ближе к победному голу был «Ливерпуль». И Робертсон даже забил в компенсированное время, но взятие ворота отменили из-за фола против Льюиса-Скелли. Матч завершился вничью — 2:2. Вряд ли этот счёт сильно расстроил обе команды. «Ливерпуль» продолжает праздновать, ну а «Арсенал» идёт ко второму месту в третьем сезоне подряд. Правда, в следующем туре предстоит встретиться с «Ньюкаслом», который набрал хорошую форму.