«Спартак» в РПЛ окончательно развалился. «Динамо» уложило его стандартами!

Московское «Динамо» выиграло дерби у «Спартака», одержав вторую победу в двух матчах под руководством исполняющего обязанности главного тренера Ролана Гусева. Бело-голубые обошли в таблице команду Деяна Станковича на два очка и поднялись в топ-4. А у красно-белых только одна победа в последних пяти турах.

Станкович сделал несколько изменений в стартовом составе, самым неожиданным из которых стало появление на правом фланге обороны Хлусевича. Знаете, когда Даниил последний раз выходил в основе «Спартака» в РПЛ? В сентябре – в дерби с «Динамо»! Но чувствовалось, что Хлусевичу недостаёт тонуса из-за отсутствия практики. Уже на третьей минуте его обрез подарил бело-голубым голевой момент, завершившийся ударом Гладышева, который заблокировал Рябчук.

А вот следующий раунд дуэли правого вингера «Динамо» и левого защитника «Спартака» завершился в пользу Ярослава. Команда Гусева открыла счёт благодаря стандарту. Борясь за позицию на дальней штанге, молдавский легионер завалил Гладышева борцовским приёмом. Судья Сухой не разглядел фола на пенальти, однако VAR исправил его ошибку. 11-метровый реализовал Карраскаль – голкипер Максименко не угадал, куда отправит мяч колумбиец. Отпраздновал Хорхе оригинально, схватив Касереса за его большие уши, чем рассмешил и самого парагвайца.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Первые полтайма «Динамо» выиграло если не нокаутом, то с большим преимуществом. Хозяева вышли на поле очень заряженными – Гусев сумел донести до игроков, насколько принципиальный это матч и для него лично. Динамовцы побеждали в единоборствах, сохраняли нужную плотность в линиях и при обороне, и при развитии атак. Неплохо комбинировали, имея небольшой перевес по владению мячом. Интересный тактический ход: быстрый Нгамалё мог меняться местами с Бителло, открываясь по центру под передачи на ход. А у «Спартака» долго не получался прессинг. Когда красно-белые впервые пробили по воротам Лунёва (контрвыпад после динамовского стандарта неудачно завершил Угальде – единственное его касание в чужой штрафной до перерыва), счёт по ударам был уже 10:0 в пользу хозяев!

Команда Гусева вскрывала фланги «Спартака» и переигрывала соперника на стандартах. Это привело к заслуженному второму голу бело-голубых на исходе получаса. Глебов впервые забил за новую команду в РПЛ! Данил солидно выглядел с самого начала дерби, при обороне садился пятым в линию защитников, как привык в «Ростове». А в этом эпизоде ему отчасти повезло. После подачи Бителло справа и отскока Карраскаль поставил спину Рябчуку и обрабатывал мяч под удар, а получился голевой пас на опорника. Только при счёте 2:0 в пользу бело-голубых «Спартак» стал напоминать самого себя и соорудил пару-тройку моментов в концовке тайма, но загубил их. Да и Лунёв не задремал в воротах – тащил.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

«Динамо» стало играть вторым номером, и «Спартак» завладел территорией. Станкович в перерыве убрал Пруцева и Бонгонда – выпустил Мартинса с Гарсией. Тем самым признал, что со стартовым составом ошибся. С Бонгонда неплохо справлялся штатный центрбек Кутицкий, занявший позицию левого защитника. Хотя Нгамалё не всегда помогал партнёру, как требовалось, опускаясь вниз при рывках Хлусевича вперёд.

Зато во втором тайме у «Динамо» раз за разом возникали проблемы на правом фланге. Маркиньос и Рябчук при поддержке смещавшегося к ним Барко завертели такую карусель, что у Касереса закружилась голова. Парагвайцу тоже нужно было оказывать больше помощи. Другое дело, что в завершающей стадии спартаковцы действовали не лучшим образом. Однажды Лунёв порадовал Гусева и трибуны новым ярким сейвом, однако в остальном моменты спартаковцев с трудом тянули на голевые.

В конце концов, «Динамо» засушило игру. Совсем другой футбол, чем при Личке! Станкович очень переживал из-за того, что его команда не может придумать, как сломать эту стену. Когда Сухой не назначил 11-метровый за попадание мяча в руку Касереса, у серба сдали нервы – тренер «Спартака» показывал жестами, что рефери предвзят. По мнению судьи, рука находилась в естественном положении. Справедливости ради, сегодня в похожем эпизоде не дали пенальти и «Барсе» в битве с «Реалом».

За 20 минут до конца Станкович заменил и Маркиньоса с Угальде, видимо, держа в уме финал Пути РПЛ Кубка России. Лучший бомбардир чемпионата не забивает уже на протяжении девяти туров. Его конкурент Гарсия бил трижды – не забил. По ударам «Спартак» в итоге обогнал «Динамо» (19:16, в створ – 5:3), а мяч в финале игры влетел только в его ворота. Впрочем, и гол Скопинцева отменили – из-за офсайда Маухуба. Но даже без крупной победы Гусев, несомненно, должен быть доволен своей командой.