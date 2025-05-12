У «Барселоны» есть слабое место. Но Флик и время способны его устранить

Кажется, стоп-кран из «Барселоны» с собой забрал Хави. А Ханс-Дитер Флик решил не устанавливать новый. Ассоциация с корридой не самая оригинальная в контексте испанской команды. Но здесь она отлично подходит: «Барса» — это свирепый бык, который в любом сопернике видит красную тряпку.

«Реала» не стало в «класико». Опять. В четвёртый раз за сезон. Суммарно «Барселона» завалила «Мадриду» 16 мячей! Она и забивала первой, и пропускала. В последнем «класико» сезона быстро пропустила два, да ещё после того как дважды испытала это с «Интером». Однако в итоге и с итальянцами, и с «Реалом» команда Флика камбэчила с поразительной лёгкостью.

Понятно, что эта лёгкость — лишь видимая. На самом деле это результат огромных усилий всей команды — и тренеров, и игроков. Но всё это выглядит так воздушно, происходит так играючи! «Барселоне» как будто в кайф дополнительно завести себя, оказаться в трудном положении и затем эффектно из него выйти.

О том, как команда Флика содержательно и весело играет, сказано уже очень много. А как она бежит! На дворе уже май: помимо Ла Лиги, «Барса» дошла до финалов Кубка и Суперкубка Испании, а ещё недавно сыграла 120 минут в полуфинале Лиги чемпионов. Очень много матчей! При этом нельзя сказать, что у каталонцев сумасшедший резерв. Не нужно далеко ходить за примерами: Жерар Мартин и Эрик Гарсия точно не бэкапы мечты на флангах обороны. И против «Интера» «Барселона» на этом обожглась.

У Флика на протяжении всего сезона нет возможности проводить масштабную ротацию. Но команда феноменально готова физически! У Антонио Пинтуса в Испании появились конкуренты. Раньше главным специалистом по физподготовке был тренер «Реала», но в этом сезоне коллеги из «Барсы» сделали своё дело лучше.

Ханс-Дитер Флик (в центре) и футболисты «Барселоны» Фото: Angel Martinez/Getty Images

Своё дело великолепно знает и Флик. Без серьёзных вливаний, на фоне бардака в клубе немец за короткий срок невероятно преобразил «Барселону». Её игра — праздник для глаз, гарантия шикарного шоу. И это не случай Энжа Постекоглу в «Тоттенхэме», когда яркая игра приносит результат очень фрагментарно. «Барса» Флика побеждает! Она уже взяла два трофея, скоро возьмёт Ла Лигу, а в Лиге чемпионов до финала ей не хватило совсем чуть-чуть.

Что может улучшить Флик? Он же немец — нужно добавить «орднунг». «Барселоне» надо стать более циничной. Лёгкость, скорость, драйв — это прекрасно. Но бывают матчи — или отрезки матчей — когда нужно другое. Когда надо ощетиниться, упереться и не отдать своё. Или когда надо успокоить игру и успокоиться самим. С той же целью — чтобы не растерять преимущество.

Именно это требовалось от «Барсы» в концовке ответного матча с «Интером». И она не смогла этого предъявить. Каталонцы играли блестяще, совершили невероятный камбэк. Но не сумели сохранить то, что с таким трудом добыли.

Парни Флика и в последнем «класико» организовали себе трудности, когда их можно было избежать. Чуть больше спокойствия, чуть больше внимания и концентрации — и не пришлось бы висеть со счётом 4:3 в концовке и хвататься за голову в момент удара Виктора Муньоса, имя которого вмиг стало известно всему миру.

В помощь Флику — время. Ламин Ямаль, Пау Кубарси, Фермин Лопес, Алехандро Бальде и даже Педри с Гави — все они молоды. И они будут матереть. Они уже могут очень многое, но должны стать ещё сильнее как раз за счёт опыта. И Флик может им в этом помочь. Он умеет раскрывать игроков и вытаскивать из них лучшее.

Ламин Ямаль Фото: Getty Images

Его «Бавария» тоже была очень яркой. Однако матёрых игроков там было больше, чем в нынешней «Барселоне». «Бавария» не устраивала таких каруселей (8:2 с той же «Барсой» — скорее исключение), зато, когда было нужно, включала футбольный цинизм и забирала своё. Как пример — победный финал Лиги чемпионов с «ПСЖ». У команды Флика не ладилась игра, Париж был симпатичнее, создал больше моментов. Но «Бавария» выждала момент, забила гол и забрала трофей. Та команда была очень зрелой.

Для «Барселоны» это главная точка роста. Надо взрастить прагматизм. Возможно, станет меньше веселья. Однако у фликовской «Барселоны» его столько, что, даже если чуть-чуть забрать, всё равно останется очень много. На всех хватит!