«Все понимают намёк Станковича». Что значит жест тренера «Спартака» и грозит ли ему бан?

В похожую историю в Россию уже попадал другой тренер красно-белых. А поведение Деяна напомнило о легендарном матче «Реала» с «Ювентусом».

«Спартак» потерпел третье поражение в последних пяти турах РПЛ и свалился на пятое место. В 28-м туре команда Деяна Станковича уступила московскому «Динамо» и позволила бело-голубым обойти себя в таблице на два очка. Однако запомнилось дерби не только футболом, но ещё и поведением самого сербского тренера красно-белых – прежде всего его жестом в адрес судьи матча Алексея Сухого.

Станкович всю игру был очень эмоционален, апеллировал к судьям и саркастически им аплодировал. А когда во втором тайме при счёте 0:2 Сухой не назначил пенальти в ворота «Динамо» после попадания мяча в руку Касересу, тренер «Спартака» сорвался. Он долго предъявлял арбитру претензии, потом иронично похлопал ему и продемонстрировал необычный, на первый взгляд, жест – потряс рукой на уровне плеч, чуть сжимая палец.

Что возмутило Станковича и был ли пенальти в ворота «Динамо»?

Для начала – давайте разберём момент с попаданием мяча в руку. Похожий, кстати, случился в другом воскресном матче – между «Акроном» и «Ахматом». И там пенальти также назначен не был – судью даже не позвали к монитору.

Спорный момент в матче «Динамо» – «Спартак» Фото: Кадр из трансляции

Вот как этот эпизод расценил экс-арбитр РПЛ Игорь Федотов: «Что касается эпизода, после которого взорвался Станкович, то там всё чисто. Игрок «Динамо» убирал руку вниз, контакт с рукой был, но она не отставлена в сторону. Рука расслабленная, не напряжённая, нормальный игровой момент – по трактовкам это не нарушение».

Реакция на жест главного тренера «Спартака»

Дальше – к жесту. Эмоциональный поступок Станковича сразу привлёк внимание комментатора «Матча» Дмитрия Шнякина: «Ой-ой-ой, какие жесты и намёки. Тут и без слов понятно, на что намекает Станкович». Серб получил за споры с судьёй жёлтую карточку, но это, кажется, не конец истории.

Жесты Деяна Станковича Фото: Кадр из трансляции

По мнению Игоря Федотова, Сухой допустил другую ошибку – не удалил тренера «Спартака», который заслуживал красную карточку за провокационное поведение.

«Станковича надо было сразу удалять за его жесты, – объяснил Федотов. – Но, возможно, недостаточно опытный резервный арбитр тут не разобрался. Вообще, Станкович на протяжении всей игры хлопал, а так делать нельзя. Потом ещё жест… Сухой мог этого не видеть, резервный же, видимо, не смог объяснить, что он намекал на деньги. Это теперь вопрос для КДК или для того, кто отвечает за жесты. Это дискредитация департамента судейства. Все прекрасно понимают, на что намекал Станкович. Это не красит наш футбол. За такие жесты надо отвечать».

Узнать у самого тренера «Спартака», что он имел в виду, демонстрируя этот жест, не удалось – Станкович не пришёл на пресс-конференцию. «Деян сорвал голос, так как очень много кричал на арбитров», – сказал его ассистент Ненад Сакич. В послематчем интервью он также сказал, что Карраскаль не должен был играть со «Спартаком», а момент с рукой надо было посмотреть отдельно. На этом – всё. Задать вопросы помощнику не дали. Тренер «Динамо» Ролан Гусев так прокомментировал поведение коллеги-соперника: «Я этот театр мимики и жестов со стороны «Спартака» не очень понимаю. Не обращал внимание, что они там машут».

Что это за жест и правда ли Станкович намекал на коррупцию?

Мы не можем это утверждать. Сам Деян на КДК, куда его пригласили, может описать свой жест как угодно. Но мы ведь все видели реакцию на этот поступок. Так что же это за намёки от тренера «Спартака»?

В футболе есть несколько жестов, которые используют, когда хотят указать на подкуп. Самый распространённый жест — «шелест купюр». Его болельщики российского футбола, а в первую очередь – «Спартака», точно выучили несколько лет назад. Благодаря Доменико Тедеско. Из-за его движения рук в игре с «Сочи» разгорелся мощный скандал.

Жест Доменико Тедеско Фото: Кадр из трансляции

У Станковича хоть и было какое-то движение пальцем, но это всё-таки другой жест. Он не похож и на жест Моуринью в Италии, когда тот показал руки, на которые будто надеты наручники (ещё один способ намекнуть на дополнительную мотивацию арбитра). Однако релевантный пример всё-таки есть.

Помните, как «Реал» выбил «Ювентус» в полуфинале ЛЧ, а Буффон говорил Майклу Оливеру, что у англичанина вместо сердца мусорный бак. Ещё одно действующее лицо того конфликта – Джорджо Кьеллини. Посмотрите на эти жесты рукой – ничего не напоминает?

Жест Джорджо Кьеллини Фото: Кадр из трансляции

После матча защитник говорил о самом большом «ограблении» в его жизни и о выгодных для «Реала» решениях судей, а итальянские СМИ писали, что руками Кьеллини будто пересчитывал деньги. В Football Italia заявили, что он при этом кричал you pay (вы заплатили. – англ.), а издания Il Mattino, Panorama и Juventus news 24 прямо сообщили, что этим жестом итальянец обвинил соперников в подкупе судьи. Важно, что в УЕФА при этом Кьеллини наказывать не стали .

Раз уж итальянцы такие специалисты по жестам, а сам Станкович долго играл в Италии, мы попросили оценить то, что показал Деян, итальянского журналиста Алессандро Де Феличе из Goal Italia. Его ответ: «Это итальянский жест, который означает «вы заплатили», используется как символ коррупции».

А что будет Станковичу?

Тут ответ знает только КДК. Туда, напомним, главного тренера «Спартака» уже пригласили. Скорее всего, без наказания серб не останется. В регламенте КДК говорится, что оскорбительное поведение игрока или официального лица клуба до, во время и после матча (использование ненормативной лексики, оскорбительных слов и выражений, а также оскорбительных жестов в отношении соперников и иных лиц) наказывается дисквалификацией на срок от двух до четырёх матчей, а при рецидиве – дисквалификацией на срок до трёх месяцев. Но в случае если нарушение не повлекло прямое удаление либо не было отмечено в протоколе матча, наказывается штрафом. Вопрос, признает ли РФС поведение и жест тренера «Спартака» оскорбительными, пока открыт.

Тедеско за «шелест купюр» оштрафовали на 50 тысяч рублей и забанили на три матча. Но здесь – другой жест, в значении которого КДК ещё предстоит разобраться. В случае дисквалификации «Спартак» на финише этого сезона РПЛ сыграет без своего тренера в матчах с «Крыльями Советов» в Самаре и с «Химками» дома.

А как вы считаете, на что намекал Станкович и какое наказание ему грозит?