Ключевой тур Первой лиги ответил на многие вопросы. Расклады на выход в РПЛ и на вылет

Вот и завершился очередной тур Мелбет Первой лиги — вероятно, самый важный в этом сезоне. Основные места распределены, нас ждут лишь косметических изменения. Оставшиеся два тура ещё могут подарить сказку, но если такое и правда случится, то подобный подвиг навсегда войдёт в историю чемпионата.

Сегодня мы практически не говорим о матчах — лишь о результатах, с которыми команды, вероятно, и закончат сезон.

«Енисей» — «Сокол»

Двухлетнее пребывание «Сокола» в Первой лиге подошло к концу. Саратовцы за два тура до конца лишились математических шансов на спасение и сыграют в «Золоте» Второй лиги следующего сезона. «Енисей» укрепился в середине таблицы и закончит сезон как минимум в топ-10.

Голы Ломакина и Тихонова — в подборку лучших в туре. Но и как хороши были вратари!

«Черноморец» — «Балтика»

На год вернулась «Балтика» в Первую лигу — и вновь сыграет в высшем дивизионе. Калининградцы чуть сбавили темп в последних четырёх матчах, одержав всего одну победу, однако запас по очкам у команды Талалаева настолько солидный, что сомневаться в возвращении «Балтики» не приходилось.

«Черноморец» — в пяти очках от идущего пятым «Урала». Команде достаточно набрать очко в двух матчах, чтобы обеспечить себе минимум стыковые матчи.

«Нефтехимик» — «Сочи»

Шансы «Сочи» в борьбе за вторую прямую путёвку в РПЛ серьёзно пошатнулись, но у них всё ещё солидные +4 перед «Уралом» в гонке за стыковые матчи.

«Нефтехимик» держится крепко, однако выше 10-го места по итогам сезона не поднимется.

«Арсенал» — «Родина»

Игра команд, оставшихся без серьёзной турнирной мотивации. Они ещё могут поменять место в турнирной таблице, но вылететь или подняться в высший дивизион — уже нет.

От этого матч не стал хуже. Однако невезению «Арсенала» не позавидуешь: лишь одна победа в последних 22 матчах. И как же хороша «Родина»: семь побед в 10 играх.

«Урал» — «Уфа»

«Урал» вышел на этот матч после мегаскандала в игре с «Родиной». Спойлер: все решения арбитра Фролова ЭСК посчитала верными. Поражение поставило бы крест на шансах уральцев в борьбе за стыковые матчи, хотя и сейчас, по правде говоря, их не так много: четыре очка отставания от «Сочи» за два тура до конца.

«Уфе» нужно набрать одно очко или ждать любой потери очков от «Тюмени», чтобы сохранить место в Первой лиге.

«Тюмень» — «Чайка»

В считаных секундах были хозяева от столь важных трёх очков, которые позволили бы им чуть увереннее чувствовать себя в столь неравной борьбе за место в Первой лиге. И всё же они пропустили на 90+4-й минуте. Сейчас у «Тюмени» пять очков отставания от «Уфы» за два тура до конца. Отыгрывается ли такое?

«Чайка» уже гарантированно не вылетит — она в восьми очках от зоны вылета.

«Алания» — «СКА-Хабаровск»

Гол Гонгадзе — лучший в туре. Хабаровчане уверенно победили и, хоть и не борются за повышение в классе, оставили крайне приятное впечатление с намёком на следующий сезон, где можно замахнуться на возвращение в элиту.

«Алания» пришла к логическому финишу. Команду лишили финансирования зимой, и вылет клуба из Первой лиги был вопросом времени. Надеемся, лишь в «Золото» Второй, но с учётом резкого сокращения бюджета ожидать можно любого исхода. Главное, чтобы такая наполненная славой и успехами команда не пропала из истории российского футбола.

«Торпедо» — «Шинник»

«Торпедо» вцепилось во вторую строчку, позволяющую напрямую вернуться в РПЛ. Команда Кононова слегка растеряла преимущество по ходу сезона и отправила вперёд «Балтику», но так ли важен статус чемпиона, когда на повышение уходят две команды? У москвичей преимущество в три очка перед третьим местом и математические шансы на чемпионство: нужно побеждать в двух оставшихся встречах и ждать два поражения «Балтики».

«Шинник» больше тайма играл в меньшинстве, однако за итоговый результат в сезоне ярославцам переживать не стоит: команда давно обезопасила себя от вылета, а в этом туре сделала это официально.

«КАМАЗ» — «Ротор»

«Ротор» вернулся в Первую лигу по итогам прошлого сезона и хорошо зарекомендовал себя уже в нынешней кампании, заняв место в топ-10. Удивительно, но волгоградцы в теории ещё могут подняться на несколько строчек – вплоть до пятой.

«КАМАЗ» же крепко осел в середине таблицы и выше 10-го места не поднимется.

Итак, что мы имеем за два тура до финиша, если рассматривать только спортивный принцип? «Балтика» – в РПЛ и без пяти минут чемпион. «Торпедо» второе – с +3 перед «Черноморцем». У новороссийцев 58 очков, у «Сочи» – 57, у «Урала» – 53. Теоретически «Торпедо» ещё может упустить прямую путёвку в РПЛ, но на практике в это верится с трудом.

У команды Олега Кононова остались матчи с «Сочи» и «КАМАЗом», у «Сочи», помимо «Торпедо», игра с «Черноморцем». А у клуба из Новороссийска перед встречей с конкурентом дома – «Нефтехимик» в гостях. «Уралу» же остаётся побеждать «Тюмень» и СКА и надеяться на осечки конкурентов – только так можно попасть в стыки.

Внизу же мы прощаемся с «Соколом» и «Аланией», и, скорее всего, с «Тюменью». Клубу поможет только чудо.