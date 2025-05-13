Поиски Мукунку и угроза расстрела. Первый босс эксклюзивов «Чемпионата» — к 20-летию

Весь 2025 год мы будем праздновать юбилей «Чемпионата». За 20 лет произошло столько, что в один день 11 марта точно не уместишь. Поэтому каждую неделю по вторникам, до конца года, мы будем публиковать истории в рамках проекта «Легенды Чемпионата». Представители команды «Чемпа» (а чёрно-оранжевый – это навсегда!) будут рассказывать, что для них главное слово в спорте.

На «Чемпионат» я пришла в 2010 году ещё совсем зелёным стажёром, без опыта, но с пониманием футбола и знанием языков — и сразу попала на встречу с редактором отдела футбола Самвелом Авакяном. С самого момента знакомства поразило простое отношение к коллегам: помню, первое, что сказал тогда Самвел: «Давай сразу на ты, иначе можешь больше не приходить — выкать у нас не принято».

Всю юность я горела футболом, сразу после выпуска из универа мы с подругой одновременно решили попасть в мир спорта: она пошла на стажировку в футбольный клуб «Москва», а я со своими четырьмя годами лингвистики — в редакцию. Вместе было не так страшно — мы постоянно сверяли свои впечатления по разные стороны баррикад.

Галина Козлова Фото: «Чемпионат»

Улетевшая аккредитация и угроза баскетбольного расстрела

В моём любимом футболе вакансий не бывало никогда, но я не сдавалась: полгода переводила тексты из зарубежных СМИ и помогала корреспондентам на стадионе «за впечатления», а потом наконец появилось место в новостной службе.

Пока стажировалась, познакомилась с ведущими футбольными авторами портала: на мой первый матч в качестве стажёра меня возил с собой Миша Тяпков. Мы ехали на машине и на подъезде к стадиону заплутали в районе железной дороги: уехали куда-то на просёлочную, потом возвращались задним ходом…

На арене включили жёсткий досмотр: даже журналистов заставляли выворачивать сумки. Меня попросили сдать вещи в камеру хранения, увидев в сумке флакон духов (с тех пор парфюм с собой на стадион больше никогда не носила). С грехом пополам и с ноутбуком в руках наконец добралась до трибуны прессы. Но на этом злоключения не закончились: в первом тайме порывом ветра мою аккредитацию сдуло на фанатскую трибуну — прямо в гущу людей! Наивная девочка в этот момент резко прибавила в годах.

Вообще, уверена, что любой журналист на старте своего пути обязательно должен побыть новостником — это лучшая закалка! Годами отсиживать восьмичасовые смены без обеда и даже порой возможности сбегать в туалет, умудряясь оформлять и ставить от пяти новостей в час, следя ещё и за качеством текста, считаю, способны только киборги.

Счастлива, что мне достались смены именно в «Теннисе» и «Баскетболе»: я очень поверхностно была знакома с этими видами, но редактор отдела тенниса Даня Сальников и редактор отдела баскетбола Лев Савари очень быстро помогли адаптироваться. Даня всегда поддерживал меня, что бы ни случилось, а Лев был весьма эмоциональным наставником. По утрам страсти особенно разгорались: в отсутствие ночных новостников в самом начале смены приходилось выставлять на сайт штук по восемь «компотов» с результатами матчей, а если ты не укладывался впервые час-два, то в чатик приходил Лёва и грозился расстрелять ржавыми пулями!

И, конечно, было за честь работать с мастером новостного заголовка Сашей Занфировым и всегда серьёзным руководителем новостников Колей Петросяном — они постоянно держали в тонусе, задавая правильные вопросы по работе.

Кто поедет в Химки?

На новостях мне хватило года и напрочь убитого на сменах копчика — я снова попросилась в отдел футбола. И на этот раз место нашлось! Как раз в другое издание уходил один корреспондент, и меня пригласили в редакцию «на звонки». Первым моим собеседником стал Анатолий Федорович Бышовец: никого из коллег этим не удивить, но заставить ностальгировать — точно можно! Самый классический эксперт, которого давали всем-всем начинающим корреспондентам.

За почти девять лет на «Чемпе» я прошла путь от стажёра-новостника до руководителя службы эксклюзивных новостей, сама готовила и отпускала в свободное плавание десятки будущих корреспондентов. Получилось так, что изначально я была единственным новостным «корром», а потом вокруг меня сформировался целый отдел — «Служба эксклюзивных новостей» (по-простому — «СЭН»). С годами он рос и видоизменялся, несколько раз полностью поменялся состав, но суть всегда оставалась одна: это была и по-прежнему есть настоящая семья. И мы всегда стояли друг за друга горой.

Сотрудники «СЭН»: Андрей Панков, Даниил Бороздин и Галина Козлова Фото: Из личного архива Галины Козловой

Чтобы организовать команду из молодых ребят — совершенно разных, амбициозных, талантливых и порой ранимых — нужны особый склад характера и способность находить компромиссы: когда надо решить, кто поедет на дерби, кто — в Химки на второстепенный матч, а кто отправится мёрзнуть на улице в день медосмотра «Спартака» в «Лужниках».

Никита Кузин, Влад Гринчик, Ваня Ковалёв, Илья Джапаридзе, Алина Матинян, а потом Ира Белкина, Андрей Панков, Даня Бороздин, Паша Левкович и многие другие — вот это была команда! Надеюсь, и у них осталось впечатление, что мы поработали достойно. И, конечно, надеюсь, что мы радовали читателей качественными инсайдами и новостями от топовых спикеров.

Галина Козлова и два Льюиса Хэмилтона – картонный и настоящий Фото: Из личного архива Галины Козловой

В поисках легендарного Мукунку

Больше всего мне нравилось заниматься сбором информации и поиском труднодоступных для интервью персонажей. Венцом своих трудов считаю интервью с легендарным легионером «Спартака» Жераром Мукунку (тем самым, про которого Романцев говорил: «Ну он хороший!»): его я искала несколько месяцев. Коллеги потом еще долго расспрашивали, как же удалось найти этого персонажа.

Перекопав интернет на всех возможных языках, я обнаружила, что Мукунку давно завершил карьеру и тренировал у себя на родине, в Республике Конго. Относительно свежая фотография нашлась на сайте местного профсоюза футболистов: блеснул лучик надежды! Попросила знакомого руководителя профсоюза Александра Зотова узнать у зарубежных коллег, а те уже передали нам драгоценный контакт.

Выяснилось, что Мукунку использует кнопочный телефон и с ним не связаться даже по «Скайпу» — только по телефону. В итоге кое-как договорились об интервью и засели в переговорной втроём: наш франкоговорящий стажёр Дима Михайлов на громкой связи и мы с интервьюером Антоном Матвеевым в качестве моральной поддержки. Час мучений с переводом — и вот Жерар травит байки и в финале сам передаёт привет всем болельщикам «Спартака». Ради таких моментов мы и не спим сутки напролёт!

«Ну, что Карпин-то сказал?!»

Не обходилось и без курьёзов — конечно, с участием стажёров! В редакцию приходили самые разные люди, и, разумеется, было немало ребят, которые приходили просто «словить вдохновение», присмотреться. Были и девчонки, которые не понимали, зачем вообще сюда попали.

Как-то раз одной такой девушке довелось позвонить Валерию Карпину: тогда будущий тренер сборной России проводил первый карьерный виток в «Ростове». Получив вполне конкретное задание и вопросы от редакции, стажёрка начала дозвон: через какое-то время чудо произошло, девушка записала короткий разговор, повесила трубку и на всю редакцию прокричала: «ЕССССС!» Мы все бросились к ней: «Ну, что Карпин-то сказал?!» — «Ответил: «Без комментариев». Вот так и жили со стажёрами…

Отдел футбола «Чемпионата» на Кубке конфедераций Фото: Из личного архива Галины Козловой

Когда пришло время попрощаться с «Чемпионатом», мне кажется, сердце разбилось у всех. И у главного редактора Жени Слюсаренко, и у редактора отдела футбола Дениса Целых, и у моих котиков из «СЭН». Но моё — в первую очередь. Тогда я очень сильно устала: восемь лет в режиме «новостной белки в колесе» сильно держат в тонусе, при этом понимаешь, что достиг потолка и хочешь работать без вечного чувства тревоги за дедлайны.

Впрочем, мир спортивной журналистики очень тесен, и ты в любом случае окажешься на одном рабочем месте с хорошо знакомыми людьми. Сейчас мы вместе с Самвелом Авакяном, Мишей Тяпковым и другими коллегами с «Чемпионата» трудимся вместе на Sport24. При этом все порой вспоминаем, как хорошо было на «Чемпе» — у каждого из нас навсегда останется оранжевое сердце.