Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Охдуд — Аль-Наср. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Пари НН — Крылья Советов — 5:2, обзор матча 28-го тура РПЛ, видео голов: Босельи, Трошечкин, Грулёв, Шитов, Олейников, 12 мая 2025

Аутсайдеры РПЛ выдали зрелище на уровне «класико». У форварда «Пари НН» — покер! Видео
Кирилл Закатченко
Отчёт «Пари НН» — «Крылья Советов» — 5:2
Аудио-версия:
Комментарии
Босельи растерзал оборону «Крыльев Советов».

Волжское дерби закрыло 28-й тур РПЛ. Пожалуй, результат удивил всех.

Мир Российская Премьер-лига . 28-й тур
12 мая 2025, понедельник. 19:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
5 : 2
Крылья Советов
Самара
1:0 Грулёв – 9'     2:0 Босельи – 16'     3:0 Босельи – 44'     4:0 Босельи – 45+1'     4:1 Олейников – 45+5'     4:2 Шитов – 65'     5:2 Босельи – 76'    

«Крыльям Советов» достаточно было набрать всего одно очко, чтобы гарантировать себе место в РПЛ на будущий сезон. И никакой нервотрёпки в виде стыков. «Пари НН» в случае победы обошёл бы «Ахмат» в таблице, но всё равно остался бы в зоне переходных матчей. Самарская команда забила 14 мячей после рестарта (четвёртый результат в лиге), а нижегородская — всего шесть (второй с конца показатель в РПЛ).

Плюс у «Крыльев» есть Иван Сергеев. Лучший футболист весны по ударам в створ и голевым моментам, второй — по забитым мячам и по системе «гол+пас». Правда, в прошлом туре команда Игоря Осинькина проиграла московскому «Динамо» (1:3), а Сергеев прервал голевую серию. «Пари НН» одержал всего две победы после рестарта, обе — на своём стадионе.

В последнее время Сергеев был очень хорош:
Главное преображение весны в РПЛ. Получит ли Сергеев новое приглашение в топ-клуб?
Главное преображение весны в РПЛ. Получит ли Сергеев новое приглашение в топ-клуб?

Прошло всего 16 минут со стартового свистка, а «Крылья» пропустили дважды. Первый гол — результат удушающего прессинга «Пари НН» и ошибки Кирилла Печенина. Фланговый футболист гостей подарил мяч сопернику, а Александр Трошечкин и Вячеслав Грулёв шикарно разобрались в штрафной «Крыльев». К слову, приобретённый у «Динамо» нападающий прервал серию из семи матчей без голов.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Второй гол «Пари НН» получился более эффектным. Прострел Ильи Агапова, умное действие Александра Эктова (пропустил мяч) и классный завершающий удар Хуана Босельи в дальний угол. Команда Гончаренко забила шесть мячей до этой встречи, а здесь положила два в течение семи минут. «Крылья» играли так, словно уже решили задачу по сохранению места в РПЛ.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

В середине первого тайма мяч попал в руку Мамаду Майга. Пенальти? У арбитра Ранэля Зиякова другое мнение. На повторе видно, что мяч срикошетил в руку Майга после того, как Агапов заблокировал удар соперника. Как правило, за такое не указывают на «точку».

«Пари НН» разгромил «Крылья Советов»

«Пари НН» разгромил «Крылья Советов»

Фото: ФК «Пари НН»

А потом Зиякова пригласили к монитору. Причина — толчок рукой Романа Евгеньева в корпус Трошечкина. Александр потерял равновесие и не попал по мячу. Далее — решение судьи на весь стадион: игрок «Крыльев» наказан за нарушение в своей штрафной площади. Босельи уложил мяч с «точки» в самый угол — Песьяков не дотянулся. Знаете, как часто «Пари НН» забивал три мяча за матч в этом розыгрыше РПЛ? Ни разу. «Пенальти… Знаете, мы посмотрели сейчас на экране стадиона… ну такое», — пост пресс-службы «Крыльев» в телеграм-канале.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Но и это ещё не всё. Босельи выдал серьёзный заход на лучшего футболиста тура — сделал хет-трик за один тайм. Хуан прекрасно разобрался с одним вратарём (Песьяковым), а голевую через всё поле отдал другой (Никита Медведев). Первый хет-трик Босельи в России! Оборона «Крыльев» — сплошной кошмар.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Удивительно, но гости всё-таки забили перед самым перерывом. На пятой добавленной минуте Иван Олейников подставил ногу под удар Сергея Бабкина. Мяч изменил направление, что смутило Медведева. Пять мячей за один тайм — что это вообще такое?

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Похоже, у «Крыльев» был очень обстоятельный разговор в раздевалке. На второй тайм команда Осинькина появилась с совсем другим настроем. Выход Владислава Шитова на замену получился очень продуктивным. Футболист «Крыльев» пару раз бил мимо створа, а потом всё-таки уложил мяч в дальний угол.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

А далее только реакция Медведева помешала Владиславу оформить дубль — мяч от перчаток вратаря вонзился в перекладину. Заход на камбэк не состоялся, поскольку Фернандо Костанца сыграл рукой в своей штрафной. Второй пенальти в ворота «Крыльев». Босельи на этот раз вообще не оставил никаких шансов Песьякову. Покер!

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

«Пари НН» разгромил «Крылья», обошёл «Ахмат», но всё равно остался в зоне вылета. Он догнал «Химки» по очкам, однако у подмосковного клуба есть преимущество по личным встречам. А «Крылья» пока так и не обеспечили себе сохранение места в РПЛ.

Как дела в Первой лиге?
Ключевой тур Первой лиги ответил на многие вопросы. Расклады на выход в РПЛ и на вылет
Видео
Ключевой тур Первой лиги ответил на многие вопросы. Расклады на выход в РПЛ и на вылет
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android