Аутсайдеры РПЛ выдали зрелище на уровне «класико». У форварда «Пари НН» — покер! Видео

Волжское дерби закрыло 28-й тур РПЛ. Пожалуй, результат удивил всех.

«Крыльям Советов» достаточно было набрать всего одно очко, чтобы гарантировать себе место в РПЛ на будущий сезон. И никакой нервотрёпки в виде стыков. «Пари НН» в случае победы обошёл бы «Ахмат» в таблице, но всё равно остался бы в зоне переходных матчей. Самарская команда забила 14 мячей после рестарта (четвёртый результат в лиге), а нижегородская — всего шесть (второй с конца показатель в РПЛ).

Плюс у «Крыльев» есть Иван Сергеев. Лучший футболист весны по ударам в створ и голевым моментам, второй — по забитым мячам и по системе «гол+пас». Правда, в прошлом туре команда Игоря Осинькина проиграла московскому «Динамо» (1:3), а Сергеев прервал голевую серию. «Пари НН» одержал всего две победы после рестарта, обе — на своём стадионе.

Прошло всего 16 минут со стартового свистка, а «Крылья» пропустили дважды. Первый гол — результат удушающего прессинга «Пари НН» и ошибки Кирилла Печенина. Фланговый футболист гостей подарил мяч сопернику, а Александр Трошечкин и Вячеслав Грулёв шикарно разобрались в штрафной «Крыльев». К слову, приобретённый у «Динамо» нападающий прервал серию из семи матчей без голов.

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Второй гол «Пари НН» получился более эффектным. Прострел Ильи Агапова, умное действие Александра Эктова (пропустил мяч) и классный завершающий удар Хуана Босельи в дальний угол. Команда Гончаренко забила шесть мячей до этой встречи, а здесь положила два в течение семи минут. «Крылья» играли так, словно уже решили задачу по сохранению места в РПЛ.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

В середине первого тайма мяч попал в руку Мамаду Майга. Пенальти? У арбитра Ранэля Зиякова другое мнение. На повторе видно, что мяч срикошетил в руку Майга после того, как Агапов заблокировал удар соперника. Как правило, за такое не указывают на «точку».

«Пари НН» разгромил «Крылья Советов» Фото: ФК «Пари НН»

А потом Зиякова пригласили к монитору. Причина — толчок рукой Романа Евгеньева в корпус Трошечкина. Александр потерял равновесие и не попал по мячу. Далее — решение судьи на весь стадион: игрок «Крыльев» наказан за нарушение в своей штрафной площади. Босельи уложил мяч с «точки» в самый угол — Песьяков не дотянулся. Знаете, как часто «Пари НН» забивал три мяча за матч в этом розыгрыше РПЛ? Ни разу. «Пенальти… Знаете, мы посмотрели сейчас на экране стадиона… ну такое», — пост пресс-службы «Крыльев» в телеграм-канале.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Но и это ещё не всё. Босельи выдал серьёзный заход на лучшего футболиста тура — сделал хет-трик за один тайм. Хуан прекрасно разобрался с одним вратарём (Песьяковым), а голевую через всё поле отдал другой (Никита Медведев). Первый хет-трик Босельи в России! Оборона «Крыльев» — сплошной кошмар.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Удивительно, но гости всё-таки забили перед самым перерывом. На пятой добавленной минуте Иван Олейников подставил ногу под удар Сергея Бабкина. Мяч изменил направление, что смутило Медведева. Пять мячей за один тайм — что это вообще такое?

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Похоже, у «Крыльев» был очень обстоятельный разговор в раздевалке. На второй тайм команда Осинькина появилась с совсем другим настроем. Выход Владислава Шитова на замену получился очень продуктивным. Футболист «Крыльев» пару раз бил мимо створа, а потом всё-таки уложил мяч в дальний угол.

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А далее только реакция Медведева помешала Владиславу оформить дубль — мяч от перчаток вратаря вонзился в перекладину. Заход на камбэк не состоялся, поскольку Фернандо Костанца сыграл рукой в своей штрафной. Второй пенальти в ворота «Крыльев». Босельи на этот раз вообще не оставил никаких шансов Песьякову. Покер!

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«Пари НН» разгромил «Крылья», обошёл «Ахмат», но всё равно остался в зоне вылета. Он догнал «Химки» по очкам, однако у подмосковного клуба есть преимущество по личным встречам. А «Крылья» пока так и не обеспечили себе сохранение места в РПЛ.