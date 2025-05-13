«Какие басни будет рассказывать «Спартак» — уже другой вопрос». Судейство в 28-м туре РПЛ

Ещё один тур РПЛ позади — осталось всего два. Интрига в нашем чемпионате накалена до предела: одни бьются за чемпионство, другие — за выживание. Судьям всё сложнее справляться с давлением, но многие держатся уверенно. А какая в целом была картина?

Специально для «Чемпионата» судейство в 28-м туре чемпионата России разобрал наш эксперт бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов. Ниже — его экспертиза по всем восьми матчам.

Максимальная оценка — 8,5. Её арбитр получает, если проводит матч без ошибок.



Оценка снижается до 7,9, если арбитр допускает одну ключевую ошибку — неправильное назначение или неназначение 11-метрового удара, показ красной или непоказ прямой красной (игроку или членам тренерского штаба), показ или непоказ второй жёлтой карточки (игроку или членам тренерского штаба).



В случае второй ключевой ошибки снимается 0,5 балла.



0,1 балла снимается за неправильный показ или непоказ жёлтой карточки (игроку или членам тренерского штаба), а также за пропуск от трёх до пяти нарушений.



1 балл снимается, если арбитр на VAR указал на ошибку судьи в поле, но тот оставил своё неправильное решение в силе, несмотря на просмотр повтора.



Оценка в скобках – это оценка арбитра, который допустил одну ключевую ошибку в матче, но без этой ошибки отработал хорошо.

«Оренбург» — «Химки» — 1:1

В целом хорошая игра для Бобровского, но в конце начались проблемы. На 90-й минуте он показал прямую красную карточку игроку «Оренбурга» Ревазову за серьёзное нарушение правил. Находился в хорошей позиции и почему-то посчитал, что эпизод тянет на удаление. VAR в лице Буланова позвал его, и решение быстро отменили. Вместо красной Бобровский показал жёлтую.

И сразу второй момент: тот же игрок «Оренбурга» в безрассудной манере наступил сверху на голеностоп сопернику, имея жёлтую карточку. Здесь Бобровский почему-то не стал удалять.

В итоге вместо хорошей оценки Бобровский получает плохую. Как можно всё обгадить за пять минут. Вот поэтому важна концентрация.

Оценка Бобровского — 7,4.

«Динамо» Махачкала — «Зенит» — 0:1

Простая игра для Чистякова. Не показал жёлтую игроку «Динамо» за грубую игру на 40-й минуте. Но на этом всё.

Оценка Чистякова — 8,3.

ЦСКА — «Краснодар» — 1:0

Как ни странно, несложная игра для Карасёва. Хорошо, что не было тяжёлых моментов в штрафных. Единственный эпизод — гол. Поначалу мне тоже показалось, что игрок ЦСКА находился за линией офсайда. VAR показал по-другому. Нет так нет. Хорошая работа Карасёва.

Оценка Карасёва — 8,5.

«Акрон» — «Ахмат» — 3:2

Забойная игра. Абросимов разобрался в двух моментах. Один из них — сложный. В эпизоде на 23-й минуте рука игрока «Акрона» уходила от мяча, была расслаблена. По повторам не могу с уверенностью сказать, что мяч вообще в неё попал. VAR либо посчитал так же, либо решил, что это не нарушение. Для меня ключевое, что футболист «Акрона» пытался убрать руку.

На 89-й Абросимов правильно не назначил 11-метровый в ворота «Акрона». У защитника руки были прижаты, мяч в них попал, но это не нарушение.

Оценка Абросимова — 8,4.

«Факел» — «Локомотив» — 0:1

На восьмой минуте при подаче с углового Пиняев выставил локоть и попал по лицу сопернику в штрафной. Кукуляка спасло, что он занял правильную позицию, однако ему перекрыл обзор игрок «Локо». Прозевали эпизод что Опейкина, что Мешков на VAR. Это 11-метровый и жёлтая карточка. Нехорошо получилось, такие моменты надо замечать.

На 32-й минуте Кукуляк не показал жёлтую игроку «Факела» за грубую игру. Тот попал сопернику локтем в голову. Возможно, ответственен и резервный, хотя он мог не видеть локтя, поскольку футболист разворачивался.

Оценка Кукуляка — 8,3.

«Динамо» Москва — «Спартак» — 2:0

Поначалу было тихо, а потом началось. На четвёртой минуте Сухой назначил 11-метровый в ворота «Спартака» через VAR. Не стал снижать оценку: игроки перекрывали обзор, и Сухой даже не успел бы выйти в другое положение. Ключевое здесь — кто применяет руки в борьбе за позицию. А это был Рябчук. Сухой показал игроку «Спартака» жёлтую. Почему не красную? Для меня это вообще странное рассуждение. Мяч был рядом, игрок «Динамо» стоял спиной к воротам — пока обработаешь, пока развернёшься. Это не явная возможность забить гол.

На 78-й минуте Касерес выпрыгнул в штрафной площади, и мяч попал ему в руку. Но она была внизу и расслабленная, не было движения к мячу. Все критерии, что это не пенальти, на месте. Будет, скорее всего, объяснение от департамента. Думаю, они скажут то же самое. Для меня главное, что трактовка такая же, как и в матче «Акрона» с «Ахматом».

Что касается поведения Станковича, то, конечно, его надо было удалять. Резервный арбитр — молодой парень — наверное, что-то не понял. Я бы не стал на него всех собак вешать. Был кипиш, Сухой пытался разобраться — судье надо было убирать Станковича, хотя бы чтобы обезопасить себя. В итоге тренер «Спартака» похлопал и показал жест, как отсчитывают деньги. Теперь будут разбираться, кому и что он показывал. Хотя, по мне, это явно был жест с целью дискредитации судей — мол, вам заплатили. Какие басни будет рассказывать «Спартак» — это уже другой вопрос.

Оценка Сухого — 8,4.

«Рубин» — «Ростов» — 1:0

Отличная работа Егорова. Ровно, чётко, по делу, а главное — одинаково к обеим командам.

Оценка Егорова — 8,4.

«Пари НН» — «Крылья Советов» — 5:2

Были хорошие моменты, были не очень. Зияков — неплохой судья, но с ним надо работать и работать, чтобы что-то получилось.

На 25-й минуте Зияков разобрался. Когда мяч попадает в руку от своего своему, это не считается. Правильно оценил момент, повода для вмешательства VAR не было. На 34-й минуте не назначил штрафной в пользу «Крыльев», хотя надо было не просто фиксировать фол, но и показывать жёлтую игроку «Пари НН». Далее Зияков не показал жёлтую игроку «Пари НН» за грубую игру — был наступ. За такое надо наказывать. Однако, в отличие от предыдущего эпизода, не оставил фол без внимания — это хорошо.

На 44-й минуте — один из ключевых эпизодов. Судя по картинке, Зияков должен был назначать 11-метровый сам. В итоге сделал это только после вмешательства VAR. Но совершил другую ошибку — показал жёлтую Евгеньеву. Тот действительно не стремился сыграть в мяч и в момент удара по воротам толкнул соперника. Это красная карточка. Перед игроком «Пари НН» был только вратарь — очевидное лишение явной возможности забить гол.

На 75-й минуте самостоятельно назначил 11-метровый в ворота «Крыльев» за игру рукой. Та была отставлена. Открытый момент, судья разобрался.

Оценка Зиякова — 7,7.