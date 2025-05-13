Дзюба-ассистент, кошмар «Спартака» или спаситель «Зенита»? Кто был лучшим в 28-м туре РПЛ

Завершился 28-й тур российского чемпионата. По традиции выбираем главного героя РПЛ по итогам восьми матчей. Кто, на ваш взгляд, был самым ценным игроком в прошедший уикенд?
Принимайте участие в опросе и пишите в комментариях, почему проголосовали за того или иного футболиста. Мы предложили на выбор с десяток кандидатов на звание лучшего. Впрочем, есть возможность отдать свой голос и кому-то другому.
В ходе голосования игроки будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.
- Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
- Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».
Хуан Босельи, «Пари НН»
Первый футболист «Пари НН» в истории клуба, оформивший покер. И всего восьмой игрок в РПЛ, забивший четыре раза за встречу. Уругвайский полузащитник провёл выдающийся, феноменальный матч с «Крыльями Советов». Дважды Хуан отличился с игры, ещё два раза — с пенальти. Результативность Босельи помогла «Пари НН» набрать 26 очков и обезопасить себя от прямого вылета из РПЛ. Нижегородцы сравнялись с «Химками», и у них неплохие шансы избежать стыков.
Лучшим в туре был другой игрок
Были в прошедшем туре и другие герои, заслужившие включение в число лучших по итогам тура. Например, Данил Глебов забил свой первый мяч за московское «Динамо» в РПЛ. А вышедший на замену Сауль Гуарирапа своим голом принёс ЦСКА победу над «Краснодаром». Защитник «Рубина» Игор Вуячич помог команде набрать три очка во встрече с «Ростовом». Не забываем и о Казымджане Караташе из «Оренбурга», который вышел на замену и забил важный мяч «Химкам».
Матвей Кисляк, ЦСКА
ЦСКА одержал важнейшую победу над «Краснодаром» (1:0) и закрепился на третьем месте. Москвичи классно засушили лидера РПЛ, позволив ему набрать всего 0,73 xG (ожидаемые голы). Важную роль в этом сыграл полузащитник Матвей Кисляк. Он совершил четыре отбора мяча, по одному выносу и перехвату, выиграл семь позиционных единоборств и отдал 80% точных передач. 19-летний полузащитник превратился в одного из лидеров борющегося за медали ЦСКА.
Андрей Лунёв, «Динамо» Москва
«Динамо» всего во втором матче после рестарта РПЛ сыграло «на ноль». Важно, что это случилось во встрече с топ-соперником — «Спартаком» (2:0). Большая заслуга в победе принадлежит голкиперу Андрею Лунёву. В прошедшей игре он совершил пять сейвов. Особенно эффектным получилось спасение Лунёва после удара Маркиньоса в первом тайме.
Мирлинд Даку, «Рубин»
И снова Даку! Весной форвард «Рубина» забил всего два мяча (оформил дубль «Спартаку»), но во встрече с «Ростовом» наконец-то «проснулся». Мирлинд забил победный гол казанцев на 90+1-й минуте. «Рубин» набрал три очка и оторвался в таблице от ростовчан. Албанец в прошедшем матче также нанёс четыре удара и отдал два ключевых паса.
Артём Дзюба, «Акрон»
Куда же без Артёма Дзюбы? Лучший бомбардир в истории российского футбола снова отметился результативным действием! На этот раз форвард ассистировал Ифету Джаковацу во встрече с «Ахматом». Всего Дзюба отдал 68% точных передач (две — ключевые), выиграл 15 (!) воздушных дуэлей из 21, семь раз вынес мяч и отдал два точных кросса. Артём помог «Акрону» одержать победу и официально сохранить место в РПЛ на следующий сезон.
Хорхе Карраскаль, «Динамо» Москва
Московское «Динамо» добилось отмены красной карточки Хорхе Карраскаля, полученной в игре с «Крыльями Советов». Пресс-служба клуба затем выложила знаменитый мем из фильма «Сияние», где герой Джека Николсона (вставлено лицо Карраскаля) взламывает дверь топором. И Хорхе действительно стал кошмаром для «Спартака». Колумбиец вышел на поле в стартовом составе и зарешал! На счету Хорхе — гол и результативная передача. На седьмой минуте Карраскаль реализовал пенальти, а на 30-й — ассистировал Данилу Глебову. «Динамо» обошло «Спартак» в таблице и оказалось на четвёртом месте. Также команда осталась в борьбе за медали. Не факт, что без Карраскаля всё сложилось бы так удачно для «Динамо».
Виллиан Роша, ЦСКА
Весной 2025 года ЦСКА пропустил всего пять мячей в РПЛ за 10 туров. Оборона москвичей показывает классное взаимопонимание, а главное — результат. В прошедшей встрече с «Краснодаром» очередной топ-перформанс выдал Виллиан Роша. Бразилец совершил сразу семь выносов мяча, по разу отметился перехватом и отбором. Также Роша выиграл две (из двух) верховых дуэли, отдал 92% точных передач и заблокировал один удар.
Нино, «Зенит»
Бразильский центральный защитник — главный творец сухой победы «Зенита» в Каспийске. Нино забил единственный гол, придя на угловой и выиграв воздух у футболиста сборной России Валентина Пальцева. Более того, южноамериканский легионер сине-бело-голубых мог забить и раньше, но его первая попытка завершилась попаданием в голкипера «Динамо». Помимо двух ударов, Нино отметился в этом матче восемью из 10 выигранных единоборства, совершил девять успешных оборонительных действий (включая три отбора) и выдал три точные длинные передачи. Вдобавок заработал на себе три фола.
Георгий Мелкадзе, «Ахмат»
Тренер «Ахмата» Сергей Ташуев нашёл, как использовать Георгия Мелкадзе максимально эффективно. Форвард вернулся в РПЛ зимой 2025 года и за весенний отрезок набрал уже 5 (2+3) результативных баллов. В прошедшей игре с «Акроном» (2:3) Мелкадзе забил сам и ассистировал на Амина Талала. Правда, это не помогло «Ахмату» набрать даже одно очко. Но Георгий всё равно хорош: он также отдал три ключевых паса и выиграл семь единоборств (позиционные + воздушные).
Никита Кокарев, «Химки»
Кокарев — голкипер клуба с 12-го места в РПЛ. Но при этом Никита — возможно, лучший на своей позиции в чемпионате весной. Очередное мощное выступление Кокарев показал во встрече с «Оренбургом» (1:1). Он совершил сразу восемь сейвов! Если бы не Никита, то «Химки» вряд ли увезли бы ничью из Оренбурга.
Сергей Пиняев, «Локомотив»
Пиняев отметился результативным действием во втором туре подряд. На этот раз вингер «Локомотива» отдал голевой пас на Дмитрия Воробьёва. Благодаря этому команда Михаила Галактионова в гостях обыграла «Факел». Пиняев также отдал 76% точных передач, совершил четыре успешных обводки, выиграл семь позиционных единоборств, ещё три — воздушных.