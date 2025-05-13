Дзюба-ассистент, кошмар «Спартака» или спаситель «Зенита»? Кто был лучшим в 28-м туре РПЛ

Завершился 28-й тур российского чемпионата. По традиции выбираем главного героя РПЛ по итогам восьми матчей. Кто, на ваш взгляд, был самым ценным игроком в прошедший уикенд?

Принимайте участие в опросе и пишите в комментариях, почему проголосовали за того или иного футболиста. Мы предложили на выбор с десяток кандидатов на звание лучшего. Впрочем, есть возможность отдать свой голос и кому-то другому.

В ходе голосования игроки будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».

Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».

Важно: функционал «Рейтинга» работает только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите только сформированный список без кнопок для голосования.