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Чемпионат России, РПЛ: лучший игрок 28-го тура — Нино, Дзюба, Карраскаль, Пиняев, Лунёв, Роша, Даку, Босельи, рейтинг, статистика

Дзюба-ассистент, кошмар «Спартака» или спаситель «Зенита»? Кто был лучшим в 28-м туре РПЛ
Никита Паглазов Анатолий Романов
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Рейтинг: кто лучший игрок 28-го тура РПЛ?
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А ещё в список попали герои ЦСКА, остановившие «Краснодар».

Завершился 28-й тур российского чемпионата. По традиции выбираем главного героя РПЛ по итогам восьми матчей. Кто, на ваш взгляд, был самым ценным игроком в прошедший уикенд?

А вот кто стал лучшим в предыдущем туре:
Неугомонный Дзюба, мозг «Краснодара» или гений из «Динамо»? Кто был лучшим в 27-м туре РПЛ
Рейтинг
Неугомонный Дзюба, мозг «Краснодара» или гений из «Динамо»? Кто был лучшим в 27-м туре РПЛ

Принимайте участие в опросе и пишите в комментариях, почему проголосовали за того или иного футболиста. Мы предложили на выбор с десяток кандидатов на звание лучшего. Впрочем, есть возможность отдать свой голос и кому-то другому.

В ходе голосования игроки будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

  • Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
  • Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».
Важно: функционал «Рейтинга» работает только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите только сформированный список без кнопок для голосования.
Рейтинг: кто лучший игрок 28-го тура РПЛ?
Хуан Босельи, «Пари НН»
Фото: ФК «Пари НН»
1 место

Хуан Босельи, «Пари НН»

Первый футболист «Пари НН» в истории клуба, оформивший покер. И всего восьмой игрок в РПЛ, забивший четыре раза за встречу. Уругвайский полузащитник провёл выдающийся, феноменальный матч с «Крыльями Советов». Дважды Хуан отличился с игры, ещё два раза — с пенальти. Результативность Босельи помогла «Пари НН» набрать 26 очков и обезопасить себя от прямого вылета из РПЛ. Нижегородцы сравнялись с «Химками», и у них неплохие шансы избежать стыков.

Лучший игрок 28-го тура РПЛ
Фото: ФК «Динамо»/РИА Новости/ФК «Рубин»/ФК «Оренбург»
2 место

Лучшим в туре был другой игрок

Были в прошедшем туре и другие герои, заслужившие включение в число лучших по итогам тура. Например, Данил Глебов забил свой первый мяч за московское «Динамо» в РПЛ. А вышедший на замену Сауль Гуарирапа своим голом принёс ЦСКА победу над «Краснодаром». Защитник «Рубина» Игор Вуячич помог команде набрать три очка во встрече с «Ростовом». Не забываем и о Казымджане Караташе из «Оренбурга», который вышел на замену и забил важный мяч «Химкам».

Матвей Кисляк, ЦСКА
Фото: ПФК ЦСКА
3 место

Матвей Кисляк, ЦСКА

ЦСКА одержал важнейшую победу над «Краснодаром» (1:0) и закрепился на третьем месте. Москвичи классно засушили лидера РПЛ, позволив ему набрать всего 0,73 xG (ожидаемые голы). Важную роль в этом сыграл полузащитник Матвей Кисляк. Он совершил четыре отбора мяча, по одному выносу и перехвату, выиграл семь позиционных единоборств и отдал 80% точных передач. 19-летний полузащитник превратился в одного из лидеров борющегося за медали ЦСКА.

Андрей Лунёв, «Динамо» Москва
Фото: РИА Новости
4 место

Андрей Лунёв, «Динамо» Москва

«Динамо» всего во втором матче после рестарта РПЛ сыграло «на ноль». Важно, что это случилось во встрече с топ-соперником — «Спартаком» (2:0). Большая заслуга в победе принадлежит голкиперу Андрею Лунёву. В прошедшей игре он совершил пять сейвов. Особенно эффектным получилось спасение Лунёва после удара Маркиньоса в первом тайме.

Мирлинд Даку, «Рубин»
Фото: ФК «Рубин»
5 место

Мирлинд Даку, «Рубин»

И снова Даку! Весной форвард «Рубина» забил всего два мяча (оформил дубль «Спартаку»), но во встрече с «Ростовом» наконец-то «проснулся». Мирлинд забил победный гол казанцев на 90+1-й минуте. «Рубин» набрал три очка и оторвался в таблице от ростовчан. Албанец в прошедшем матче также нанёс четыре удара и отдал два ключевых паса.

Артём Дзюба, «Акрон»
Фото: ФК «Акрон»
6 место

Артём Дзюба, «Акрон»

Куда же без Артёма Дзюбы? Лучший бомбардир в истории российского футбола снова отметился результативным действием! На этот раз форвард ассистировал Ифету Джаковацу во встрече с «Ахматом». Всего Дзюба отдал 68% точных передач (две — ключевые), выиграл 15 (!) воздушных дуэлей из 21, семь раз вынес мяч и отдал два точных кросса. Артём помог «Акрону» одержать победу и официально сохранить место в РПЛ на следующий сезон.

Хорхе Карраскаль, «Динамо» Москва
Фото: ФК «Динамо»
7 место

Хорхе Карраскаль, «Динамо» Москва

Московское «Динамо» добилось отмены красной карточки Хорхе Карраскаля, полученной в игре с «Крыльями Советов». Пресс-служба клуба затем выложила знаменитый мем из фильма «Сияние», где герой Джека Николсона (вставлено лицо Карраскаля) взламывает дверь топором. И Хорхе действительно стал кошмаром для «Спартака». Колумбиец вышел на поле в стартовом составе и зарешал! На счету Хорхе — гол и результативная передача. На седьмой минуте Карраскаль реализовал пенальти, а на 30-й — ассистировал Данилу Глебову. «Динамо» обошло «Спартак» в таблице и оказалось на четвёртом месте. Также команда осталась в борьбе за медали. Не факт, что без Карраскаля всё сложилось бы так удачно для «Динамо».

Виллиан Роша, ЦСКА
Фото: РИА Новости
8 место

Виллиан Роша, ЦСКА

Весной 2025 года ЦСКА пропустил всего пять мячей в РПЛ за 10 туров. Оборона москвичей показывает классное взаимопонимание, а главное — результат. В прошедшей встрече с «Краснодаром» очередной топ-перформанс выдал Виллиан Роша. Бразилец совершил сразу семь выносов мяча, по разу отметился перехватом и отбором. Также Роша выиграл две (из двух) верховых дуэли, отдал 92% точных передач и заблокировал один удар.

Нино, «Зенит»
Фото: ФК «Зенит»
9 место

Нино, «Зенит»

Бразильский центральный защитник — главный творец сухой победы «Зенита» в Каспийске. Нино забил единственный гол, придя на угловой и выиграв воздух у футболиста сборной России Валентина Пальцева. Более того, южноамериканский легионер сине-бело-голубых мог забить и раньше, но его первая попытка завершилась попаданием в голкипера «Динамо». Помимо двух ударов, Нино отметился в этом матче восемью из 10 выигранных единоборства, совершил девять успешных оборонительных действий (включая три отбора) и выдал три точные длинные передачи. Вдобавок заработал на себе три фола.

Георгий Мелкадзе, «Ахмат»
Фото: ФК «Акрон»
10 место

Георгий Мелкадзе, «Ахмат»

Тренер «Ахмата» Сергей Ташуев нашёл, как использовать Георгия Мелкадзе максимально эффективно. Форвард вернулся в РПЛ зимой 2025 года и за весенний отрезок набрал уже 5 (2+3) результативных баллов. В прошедшей игре с «Акроном» (2:3) Мелкадзе забил сам и ассистировал на Амина Талала. Правда, это не помогло «Ахмату» набрать даже одно очко. Но Георгий всё равно хорош: он также отдал три ключевых паса и выиграл семь единоборств (позиционные + воздушные).

Никита Кокарев, «Химки»
Фото: РИА Новости
11 место

Никита Кокарев, «Химки»

Кокарев — голкипер клуба с 12-го места в РПЛ. Но при этом Никита — возможно, лучший на своей позиции в чемпионате весной. Очередное мощное выступление Кокарев показал во встрече с «Оренбургом» (1:1). Он совершил сразу восемь сейвов! Если бы не Никита, то «Химки» вряд ли увезли бы ничью из Оренбурга.

Сергей Пиняев, «Локомотив»
Фото: ФК «Локомотив»
12 место

Сергей Пиняев, «Локомотив»

Пиняев отметился результативным действием во втором туре подряд. На этот раз вингер «Локомотива» отдал голевой пас на Дмитрия Воробьёва. Благодаря этому команда Михаила Галактионова в гостях обыграла «Факел». Пиняев также отдал 76% точных передач, совершил четыре успешных обводки, выиграл семь позиционных единоборств, ещё три — воздушных.

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