Сборная 28-го тура РПЛ. Мучители «Краснодара», автор феерического покера и тренер «Динамо»

Российская Премьер-Лига стала ещё на тур ближе к завершению. По традиции составили символическую сборную. Игроки расставлены по условной тактической схеме 3-4-3. А главный тренер — снова из московского «Динамо».

Вратарь: Никита Кокарев («Химки»)

«Оренбург» нанёс 24 удара в матче с «Химками» (1:1), девять — в створ. Но забил всего однажды и остался без победы. Вратарь Кокарев — одно из открытий нынешнего сезона. В Оренбурге он несколько раз подтащил команду. Та осталась в игре и в концовке нашла свой шанс в атаке. Химчане находятся очень близко к зоне стыков. Интересно, как бы развивались события, не будь у подмосковного клуба такого вратаря?

Никита Кокарев Фото: ФК «Химки»

Правый центральный защитник: Егор Тесленко («Рубин»)

«Рубин» после рестарта прекрасно играет на своём стадионе. Казанцы вырвали победу в матче с «Ростовом» (1:0), при этом не позволив сопернику уйти с поля с голами. Тесленко отдал 93% точных передач — лучший результат в команде. А ещё он выиграл три верховых единоборства и совершил два отбора. Кстати, Егор отдал 50% точных передач в финальную треть поля — первое место в «Рубине» среди центральных защитников.

Егор Тесленко Фото: ФК «Рубин»

Центральный защитник: Виллиан Роша (ЦСКА)

ЦСКА — лучшая команда РПЛ на весеннем отрезке по пропущенным мячам (5). Надёжная игра Роши — один из факторов успеха армейцев после рестарта. «Краснодар» в прошедшем матче нанёс всего один удар в створ, а показатель xG у гостей составил 0,79. Джон Кордоба так завяз в обороне ЦСКА, что был незаметен на протяжении практически всей встречи. Роша отдал 91,9% точных передач, выиграл два верховых единоборства, совершил один отбор и заработал на себе один фол.

Виллиан Роша Фото: ПФК ЦСКА

Левый центральный защитник: Нино («Зенит»)

Встречу в Каспийске никак не назовёшь зрелищной. Но «Зенит» решил основную задачу — победил и обострил интригу в чемпионской гонке. За весь матч в Дагестане сине-бело-голубые пробили в створ всего три раза, и дважды это сделал Нино. В конце первого тайма визит бразильского защитника в чужую штрафную на угловой принёс «Зениту» три очка. У Нино самая высокая точность передач среди всех игроков основного состава команды (92,3%). Помимо этого, он выиграл два верховых единоборства, совершил три отбора и заработал на себе два фола.

Нино Фото: ФК «Зенит»

Правый полузащитник: Сергей Пиняев («Локомотив»)

20-летний Пиняев проводит самый результативный сезон в карьере. В Воронеже Сергей выдал на Дмитрия Воробьёва роскошный пас, который оказался голевым. Да и в целом основная угроза воротам «Факела» исходила именно от Пиняева (нанёс четыре удара). Плюс Сергей выполнил четыре успешные обводки, выиграл три верховых единоборства и совершил два отбора. Он впервые в карьере оформил 10 результативных действий за сезон – 4+6.

Сергей Пиняев Фото: ФК «Локомотив»

Центральный полузащитник: Матвей Кисляк (ЦСКА)

Кисляк прекрасно чувствует себя в «ромбе» Марко Николича. Матч с «Краснодаром» (1:0) не стал исключением. Средняя линия красно-синих работала без сбоев, и гостям оставалось лишь мечтать о хороших моментах у чужих ворот. Кисляк – третий в ЦСКА по количеству передач в финальную треть поля (10). Помимо этого, Матвей совершил два отбора, заработал на себе два фола и заблокировал один удар соперника. Футболист демонстрирует отличную игру, а ведь ему всего 19 лет! Что будет дальше?

Матвей Кисляк Фото: ПФК ЦСКА

Центральный полузащитник: Данил Глебов («Динамо» Москва)

Зимой Глебов сменил «Ростов» на «Динамо», а первый мяч за бело-голубых забил в середине мая. И выбрал для этого очень подходящий момент — в дерби со «Спартаком» (2:0). Данил отдал восемь передач в финальную треть поля — второй результат в команде. Помимо этого, он совершил два отбора и один раз успешно применил дриблинг. После увольнения Марцела Лички у Глебова результативное действие в каждом матче. В предыдущем туре он отдал голевой пас.

Данил Глебов Фото: ФК «Динамо» Москва

Левый полузащитник: Хорхе Карраскаль («Динамо» Москва)

В 27-м туре Карраскаль схватил красную карточку в Самаре и оставил команду в меньшинстве на второй тайм. «Динамо» забило дважды вдесятером, а КДК после матча вынес вердикт: удаление было ошибочным. В дерби со «Спартаком» Хорхе сыграл совсем иначе. Сначала забил сам (с пенальти), а потом ассистировал Данилу Глебову. И стал первым с 2012 года футболистом «Динамо», кто оформил гол+пас в матче с красно-белыми. А ещё южноамериканец выиграл два верховых единоборства, один раз успешно применил дриблинг и заработал на себе один фол.

Хорхе Карраскаль Фото: ФК «Динамо» Москва

Правый нападающий: Хуан Босельи («Пари НН»)

Уругваец выдал феноменальный перформанс — четыре гола в одном матче. И пусть дважды Босельи забил с пенальти, но результат всё равно очень впечатляет! Теперь у него 10 голов в сезоне — второй футболист в истории «Пари НН» с такими показателями. В матче с «Крыльями Советов» (5:2) Хуан показал высочайшую эффективность. Четыре удара в створ — четыре гола. А ещё он стал лучшим в команде по успешным обводкам (5) и передачам в финальную треть поля (8). Добавим к этому три выигранных верховых единоборства и три заработанных на себе фола. Очень солидно!

Хуан Босельи Фото: ФК «Пари НН»

Центральный нападающий: Мирлинд Даку («Рубин»)

После матча с «Ростовом» албанец подчеркнул, что в последнее время играет через боль. На этот раз Даку забил в самой концовке — и гол принёс «Рубину» три очка. Четыре удара, две ключевые передачи, три выигранных верховых единоборства, один отбор, два заработанных на себе фола — статистическая линейка нападающего в прошедшей встрече. Правда, есть существенный минус. Шесть фолов — слишком много для форварда. Однако победный гол в добавленное время всё перекрывает.

Мирлинд Даку Фото: ФК «Рубин»

Левый нападающий: Георгий Мелкадзе («Ахмат»)

Над Георгием нередко посмеиваются из-за слабой реализации. В Самаре Мелкадзе показал себя хорошо — сначала ассистировал одноклубнику, а потом забил сам. Вот только команда не набрала ни одного очка. Сам Мелкадзе впервые с осени 2022 года оформил гол+пас в РПЛ. А ещё у него три передачи под удар, две успешные обводки, девять точных передач в финальную треть поля и три выигранных верховых единоборства. Может, теперь Георгий будет чаще попадать в подобные символические сборные?

Георгий Мелкадзе (в белой форме) Фото: ФК «Ахмат»

Тренер: Ролан Гусев («Динамо» Москва)

Гусев пока отлично работает в статусе исполняющего обязанности главного тренера «Динамо». Сначала его команда обыграла «Крылья Советов» с двумя голами в меньшинстве. Теперь же от динамовцев пострадал «Спартак». Более того, бело-голубые впервые обыграли красно-белых дома с преимуществом более чем в один мяч. Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин заявил, что одна из причин увольнения Лички — желание встряхнуть команду. Пока эта мера приносит результат. Шесть очков в двух матчах и шанс на третье место.

Ролан Гусев Фото: ФК «Динамо» Москва

Сборная 28-го тура РПЛ

Ещё раз посмотрим на символическую сборную тура. По ссылке можно изучить статистику и другие интересные подробности.

Фото: Сборная 28-го тура РПЛ

Кто не попал в сборную

Конечно, есть немало и других достойных кандидатов, которым не нашлось места в составе. Это вратарь Андрей Лунёв («Динамо» Москва), защитники Алексей Грицаенко («Рубин»), Роберто Фернандес («Динамо» Москва) и Мойзес (ЦСКА), полузащитники Иван Обляков (ЦСКА), Ифет Джаковац («Акрон») и Александр Трошечкин («Пари НН») и нападающий Артём Дзюба («Акрон»).