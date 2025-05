Что уже решено и какие интриги в топ-лигах Европы? «Челси» и «Милан» заваливают сезон

До конца сезона в топ-5 лигах Европы осталось меньше двух недель! Бундеслига и Лига 1 финишируют 17 мая, Примера, АПЛ и Серия А — 25-го. Мы уже знаем чемпионов Англии («Ливерпуль»), Германии («Бавария») и Франции («ПСЖ»). В Испании (чуть меньше) и Италии (чуть больше) интрига ещё сохраняется. А за что бьются другие команды? Нерешённых вопросов до конца мая хватает! Разбираемся.

АПЛ

С победителем чемпионата Англии — 2024/2025 всё ясно. «Ливерпуль» забрал титул ещё в конце апреля и ждёт официального награждения, которое состоится после матча 38-го тура с «Кристал Пэлас». Также нет интриги в борьбе за выживание: «Ипсвич Таун», «Лестер Сити» и «Саутгемптон» уже думают об игре в Чемпионшипе.

Зато в АПЛ идёт мощная борьба за места в Лиге чемпионов. От Англии в турнир гарантированно отправятся сразу шесть клубов: топ-5 чемпионата плюс победитель Лиги Европы (в финале сыграют «МЮ» и «Тоттенхэм»). «Ливерпуль» уже обеспечил себе ЛЧ, «Арсенал» также наверняка сыграет в турнире (68 очков). А вот за оставшиеся три места рубятся «Манчестер Сити», «Ньюкасл», «Челси», «Астон Вилла» и «Ноттингем Форест». Команды в таблице разделяют всего четыре очка!

Наилучшая ситуация у «Ньюкасла»: за два тура до финиша у команды 66 очков и отрыв в три очка от шестого места. Следом идут «Манчестер Сити» (65 очков), «Челси», «Астон Вилла» (оба — по 63) и «Ноттингем Форест» (62). Тяжелейшие календари — у команд Энцо Марески и Унаи Эмери. «Челси» на финише ждут матчи с «Манчестер Юнайтед» и «Ноттингемом», «Астон Виллу» — с «МЮ» и «Тоттенхэмом».

Отметим, что шестое место в АПЛ гарантирует участие в Лиге Европы, седьмое — в квалификации Лиги конференций (в случае победы «Манчестер Сити» в финале Кубка Англии седьмой клуб сыграет в ЛЕ). Так что у команд в любом случае остаётся мотивация забраться как можно выше на финише.

Ещё одна интрига: сколько результативных действий совершит Мохамед Салах? Египетский вингер «Ливерпуля» забил 28 мячей и оформил 18 ассистов. Есть хорошая возможность завершить сезон с сумасшедшей статистической линией «30+20». На это у Мохамеда есть две встречи — с «Брайтоном» и «Кристал Пэлас».

Бундеслига

В чемпионате Германии победителем стала «Бавария». Поздравляем Гарри Кейна с первым большим трофеем в карьере! У «Байера» впереди последний матч под руководством Хаби Алонсо. Клуб уже объявил об уходе испанца в конце сезона. А следующая остановка тренера — мадридский «Реал» (Фабрицио Романо дал Here We Go). Алонсо оставит «Байер» на втором месте в Бундеслиге.

А вот за два оставшихся места в Лиге чемпионов ещё идёт борьба. Наилучшие шансы — у идущего третьим «Айнтрахта». Команда набрала 57 очков после 33 туров и на три очка опережает «Боруссию» Дортмунд (пятое место, 54 очка). Между ними расположился «Фрайбург» (55 очков), который также находится в близости от дебютного попадания в ЛЧ.

Но что же ждёт в последнем туре! «Айнтрахт» сыграет в гостях с… «Фрайбургом». Фактически команды зарубятся за третье место. Но есть шанс вывалиться из зоны ЛЧ при поражении. Особенно важен результат для «Фрайбурга»: если команда уступит, то даже ничья во встрече дортмундской «Боруссии» и «Хольштайна» откинет её из топ-4. Так что команде Юлиана Шустера необходима победа. А вот «Айнтрахт» способен остаться в зоне ЛЧ даже в случае поражения. Для этого франкфуртцам нужно, чтобы «Боруссия» не одержала победу над «Хольштайном» с разницей в два мяча. Именно забитые и пропущенные голы решают, кто же будет выше. Сейчас у «Айнтрахта» разница составляет «+20», у «Боруссии» — «+17».

За попадание в Лигу Европы/Лигу конференций сражаются «Майнц», «РБ Лейпциг» (оба — по 51 очку) и «Вердер» (48). Отметим, что команда с пятого места отправится в ЛЕ, шестая — в ЛК. А во Вторую Бундеслигу по итогам сезона уже улетели «Хольштайн» и «Бохум». «Хайденхайм» в прошлом году отобрался в Лигу конференций, а теперь близок к стыковым матчам: за тур до финиша команда идёт 16-й. Шансы свалиться вниз ещё есть у «Санкт-Паули» (31 очко) и «Хоффенхайма» (32).

Серия А

Главная интрига на финише чемпионата Италии — кто же возьмёт золото? На титул претендуют «Наполи» и «Интер». За два тура до конца сезона неаполитанцы опережают конкурента на одно очко. У команды Антонио Конте простая задача: две победы = золото. Хотя в 36-м туре неаполитанцы потеряли очки дома с «Дженоа» (2:2). Тревожный звонок. «Интеру» же, помимо своего 100-процентного результата, необходима ещё одна осечка от «Наполи». А в случае равенства очков всё решит разница забитых и пропущенных мячей (так как очные встречи завершились вничью — по 1:1). И по ней ситуация круче у «Интера»: «+42» против «+30». Ещё есть вероятность «золотого» матча между соперниками. Однако для этого должно сойтись столько результатов, что история выглядит фантастической.

Также в Италии идёт сумасшедшая борьба за два оставшихся места в Лиге чемпионов. Сейчас в топ-4 находятся «Аталанта» (71 очко) и «Ювентус» (64). Рядом расположились «Лацио» (64), «Рома» (63), «Болонья» (62), «Милан» (60) и «Фиорентина» (59). Команды бьются не только за ЛЧ, но и за Лигу Европы/Лигу конференций. Дополнительные финансы не помешают никому.

Преимущество в борьбе за зону ЛЧ имеют «Аталанта» (из-за запаса очков) и «Ювентус» (календарь + сила состава). А «Милан»/«Болонья» в случае победы в финале Кубка Италии гарантируют себе минимум Лигу Европы. На данный момент же болонцы и миланцы остаются совсем без еврокубков, занимая седьмое и восьмое места соответственно.

«Монца» уже точно покинет Серию А по итогам сезона. А ещё две худших команды между собой выявляют «Кальяри», «Верона» (оба — по 33 очка), «Парма» (32), «Лечче», «Эмполи» (оба — по 28) и «Венеция» (26). Шансы на вылет сохраняются у всех этих команд.

Лига 1

Во Франции основная интрига в борьбе за места в Лигу чемпионов завершилась в 33-м туре. «Марсель» (62 очка) и «Монако» (61) гарантировали себе итоговые топ-3. Вместе с чемпионом — «ПСЖ» — команды сыграют в общем этапе ЛЧ-2025/2026.

А за четвёртое место, которое даёт право на участие в квалификации ЛЧ, рубятся четыре клуба: «Ницца», «Лилль», «Страсбург» (все — по 57 очков) и «Лион» (54). Места в таблице распределяются согласно разнице мячей. Сейчас она лучше всех у «Ниццы» — «+19». У «Лилля» она составляет «+15», у «Страсбурга» — «+13», у «Лиона» — «+17». Однако последним необходимы поражения всех трёх конкурентов одновременно и своя победа с разницей в два мяча. А «Лилль» и «Страсбург» могут обойти «Ниццу» даже в случае победы «лазурных» — нужно всего лишь обойти тех по разнице.

Отметим, что пятое место в Лиге 1 (сейчас занимает «Лилль») даёт право на участие в Лиге Европы, шестое («Страсбург») — в Лиге конференций. А в случае поражения «Реймса» в финале Кубка Франции от «ПСЖ», что очень вероятно, шестая строчка таблицы чемпионата также даст место в ЛЕ, а седьмая — в ЛК.

За тур до финиша в Лиге 1 определился только один вылетевший клуб — «Монпелье» (16 очков). Чуть выше расположился «Сент-Этьен» (30, 17-е место). А в зоне переходных матчей находится «Гавр» с Далером Кузяевым (31). Также шансы на вылет остаются у «Реймса» и «Нанта» (оба — по 33). Плохие новости для «Гавра»: в последнем туре их ждёт выезд к борющемуся за место в ЛЧ «Страсбургу». Впрочем, даже если команда Далера Кузяева останется в Лиге 1, россиянин наверняка покинет её. Полузащитник потерял место в составе «Гавра» в 2025 году.

Примера

«Класико» в 35-м туре разрешило интригу в борьбе за золото. «Барселона» обыграла мадридский «Реал» (4:3) и оторвалась от конкурента на семь очков за три игры до финиша. Уже в следующем туре каталонцы могут гарантировать себе титул — достаточно победы над «Эспаньолом» в дерби. «Реал» же на пять очков опережает «Атлетико» и, вероятно, закончит сезон вторым.

Зато в Испании остаётся интрига в борьбе за еврокубки и выживание. Сейчас в зоне Лиги чемпионов, помимо топ-3, находятся «Атлетик» Бильбао (64 очка) и «Вильярреал» (61). Рядом расположился «Бетис» (58), у которого ещё остаются шансы обойти конкурентов за три тура до конца. Памплонцы уже точно сыграют в Лиге Европы, плюс их ждёт финал Лиги конференций. Сезон может стать историческим.

А за второе место в ЛЕ и путёвку в Лигу конференций бьются сразу шесть команд! Сейчас на седьмой строчке «Сельта» (49), на восьмой — «Мальорка» (47). Но совсем рядом расположились «Райо Вальекано» (47), «Осасуна», «Валенсия» (обе — по 45) и «Реал Сосьедад» (43). И каждый из клубов рассчитывает на еврокубки. Три тура — вполне себе дистанция, чтобы многое изменилось.

А уже за «Реалом Сосьедад» сразу же расположились претенденты на вылет. «Вальядолид» (16 очков) уже давно думает, как выступать в следующем сезоне в Сегунде. После 35 туров в зоне вылета также находятся «Лас-Пальмас» (32) и «Леганес» (34). Но недалеко от них оторвались «Алавес» (35), «Севилья», «Жирона» (обе — по 38), «Эспаньол» и «Хетафе» (оба — по 39). Да-да, недалеко от опасной зоны находятся многократный победитель Лиги Европы и участник ЛЧ-2024/2025!

Не забываем о гонке бомбардиров. За победу сражаются двое: Килиан Мбаппе и Роберт Левандовски. Форвард «Реала» опережает поляка на два мяча (27-25). Левандовского подвела травма подколенного сухожилия, полученная в конце апреля. Из-за неё Роберт не выходит на поле уже в трёх турах подряд. К дерби с «Эспаньолом» он уже будет готов, но теперь нужно догонять Килиана.

Шансы клубов из топ-5 лиг на попадание в Лигу чемпионов

АПЛ

«Ливерпуль» — 100%;

«Арсенал» — 100%;

«Манчестер Сити» — 100%;

«Ньюкасл» — 96%;

«Челси» — 55%;

«Астон Вилла» — 32%;

«Ноттингем Форест» — 15%.

Серия А

«Наполи» — 100%;

«Интер» — 100%;

«Аталанта» — 99%;

«Ювентус» — 68%;

«Рома» — 21%;

«Лацио» — 6%;

«Фиорентина» — 3%;

«Болонья» — 2%.

Бундеслига

«Бавария» — 100%;

«Байер» — 100%;

«Боруссия» Дортмунд — 85%;

«Айнтрахт» — 64%;

«Фрайбург» — 52%.

Лига 1

«ПСЖ» — 100%;

«Марсель» — 100%;

«Монако» — 100%;

«Ницца» — 48% (квалификация);

«Лилль» — 35% (квалификация);

«Страсбург» — 17% (квалификация);

«Лион» — 0,4% (квалификация).

Примера

«Барселона» — 100%;

«Реал» — 100%;

«Атлетико» — 100%;

«Атлетик» Бильбао — 99,6%;

«Вильярреал» — 88,4%;

«Бетис» — 12%.

