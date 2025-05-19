Как живёт старейший клуб России. Репортаж с родины Батракова

«Зенит» готовится отпраздновать 100-летие, «Спартак», ЦСКА и «Динамо» уже отметили вековой юбилей. Но не топам принадлежит статус старейшего клуба России. Его удерживает клуб, никогда не бывавший в высшем дивизионе. «Знамя Труда» из Орехово-Зуева, основанное в далёком 1909 году, и поныне здравствует!
Мы заинтересовались, как и чем сегодня живёт один из самых самобытных клубов страны. За ответами корреспондент «Чемпионата» отправился в Орехово-Зуево.
Наш первый собеседник – директор «Знамени» Валерий Гусаров – обстоятельно рассказал о сегодняшней жизни клуба.
«Бюджет — больше 77 млн, зарплаты — от 80 до 120 тысяч, цели — вплоть до Премьер-Лиги»
— Зимой произошло слияние «Знамени Труда» и «Композита». С чем это связано?
— Всё началось с того, что в 2022 году мы создали футбольный клуб «Композит» и заявились в любительскую лигу. В первый же год решили задачу выхода в профессиональную лигу, где сразу же заняли третье место.
Область предложила слияние двух команд, по сути, в одном регионе. Давно ходили слухи, что Павловский Посад хочет объединиться с Орехово-Зуевом.
— Почему «Композит» вошёл в состав «Знамени Труда», а не наоборот?
— «Знамя Труда» — это бренд старейшего клуба страны как родины футбола. Считается, что футбол в России зародился в Орехово-Зуеве. У нас даже на форме сзади написан лозунг: «Родина российского футбола».
— Проект интересен Московской области?
— Максимально интересен. Нам поставили самые высокие задачи – вплоть до выхода в РПЛ. Но мы всё понимаем — чтобы решать их, нужны стабильное финансирование и развитие инфраструктуры. У нас создана определённая база для работы, но, например, нет своего тренажёрного зала. Много моментов, над которыми ещё нужно работать. Большой плюс в том, что нам в полное управление передали стадион. Мы приобрели самый старый клуб России с историей и хороший стадион.
— Какие ближайшие задачи стоят перед командой?
— В первую очередь выиграть дивизион «Б» в этом году, чтобы подняться в «Серебро». В «Серебре» — дело техники: из 10 команд выходят четыре. Думаю, не так сложно будет подняться в «Золото». Потом годик, чтобы закрепиться на этом уровне, а затем искать дополнительное финансирование и двигаться в Первую лигу.
Домашний матч ФК «Знамя Труда»
Фото: fczt-oz.ru
— Амбиции подкрепляются бюджетом?
— Мы не жалуемся. Для нашего дивизиона у клуба хорошее финансирование.
— Клуб частный?
— Да, «Знамя Труда» финансирует строительная компания «Композит Групп», которую возглавляет Игорь Львович Маковоз.
— ФНЛ сообщала, что в прошлом сезоне средний бюджет клубов Второй лиги Б составлял 77 млн рублей. Эта сумма близка к тому, что сейчас есть у «Знамени Труда»?
— У нас бюджет больше 77 млн. Но нет своей базы, автобуса — по сути, кроме стадиона, ничего своего. Мы тратим большие деньги на питание, проживание, переезды. Это существенная статья расходов.
— Чего не хватает в плане инфраструктуры?
— Мне как руководителю хотелось бы, чтобы появилась своя спортивная база. Желательно, чтобы при ней были хорошее поле, тренажёрный зал и всё для восстановления, чтобы мы не искали, где ребятам сходить в баню или поплавать в бассейне. Базовые вещи для профессионального футбола должны быть.
— Строительство базы будет обсуждаться с областью?
— Инвестору будет сложно всё взвалить на себя. Нужно искать какой-то компромисс. Возможно, в виде спортивного интерната, где бы занимались детишки и профессиональная команда. Эта история может быть перспективной.
Болельщики ФК «Знамя Труда»
Фото: zt-oz.ru
— Планируется работа по увеличению вместимости стадиона? Ведь он не проходит по регламенту Первой лиги.
— В этом году на стадионе планируется масса изменений. Футбольное поле оборудовано подогревом, но коммуникации были сделаны немного неправильно. Поэтому будет строиться отдельная котельная, чтобы должным образом эксплуатировать поле в зимний период. В планах реконструкция трибуны напротив центральной. Это уже согласовано, земля принадлежит стадиону. Дело времени. Всё зависит от того, как мы будем выполнять свои спортивные задачи.
— На сколько будет увеличена вместимость?
— С 2500 до 5000. Многое ещё зависит от того, как люди будут ходить на футбол. Но первые туры доказали, что Орехово-Зуево — футбольный город. Здесь любят футбол. В 1-м туре на матче были 2300 болельщиков — полностью забитая трибуна.
— Как обстоят дела с зарплатами в команде?
— На данный момент у нас зарплаты выше среднего для этой лиги. Средняя — от 80 до 120 тысяч рублей.
— Задержки бывают?
— Сейчас не самое лёгкое время для всех. Конечно, нет такого, как в «Краснодаре» или «Спартаке», где выплачивают день в день. Бывают задержки на день-два. Это не проблема. Всё стабильно и чётко. До недовольства игроков не доходит.
— С каким сложностями сталкиваетесь в трансферной работе?
— Рынок сейчас довольно пустой. Футболистов много, но в моё время большинство даже в КФК не взяли бы.
— Чем привлекаете игроков?
— «Композит» хорошо себя зарекомендовал своей работой, отношением и подходом к футболистам. У нас хорошая философия — весёлый и задорный футбол. Но сейчас мы немного трансформировались — стараемся больше играть в контроль и сдержанно. Качество футболистов стало гораздо выше, чем в 2024 году. В прошлом сезоне мы брали задором: ребята весело играли, весело забивали и пропускали. Молодость и задор — понятная история. Что ты от них будешь требовать? Рациональности? Нет. Весь задор они выплёскивали, но не без ошибок. В прошлом году нам немного не хватило опыта и рациональности. Сейчас взяли системообразующих игроков, а под них — горячих и амбициозных ребят.
— Из Орехово-Зуева вышли два классных футболиста — Уваров и Батраков. Александр Викторович интересуется делами «Знамени»?
— Он давно живёт в Израиле, но регулярно приезжает в Орехово-Зуево и любит этот город. Я лично с ним не знаком, знаю только по выступлениям. Поэтому планирую встретиться и пообщаться.
— Допускаете, что он станет частью клуба?
— Как медийная личность — однозначно. Но как звено в работе — вряд ли. Человеку немало лет, и он живёт за границей. Не думаю, что он станет что-то менять. В таком возрасте быт уже устроен.
— Батраков по детским командам выделялся?
— Я сильно удивился, узнав, что он из Орехово-Зуева. Здесь никто о нём не знал и не вспоминал, пока Лёша не заиграл. Мы с ним не знакомы, хотя мне он симпатичен по своей ментальности и манере игры. Парень играет очень зрело. Думаю, это будущее российского футбола.
— Не думали пригласить его — на автограф-сессию или на какое-нибудь другое мероприятие?
— Обязательно пригласим его и устроим медийный день. Найдём паузу, когда он будет свободен, и устроим автограф-сессию. Это будет интересно не только болельщикам, но и нам самим: пообщаться, узнать мировоззрение молодого футболиста и его приоритеты.
У нас есть ещё одна легенда.
— Кто?
— Алексей Медведев. Сейчас он работает в медийном «Титане». В 1999 году собралась команда, и Алексей великолепно себя проявил, забив за Орехово-Зуево 24 гола в сезоне. Он сделал хорошую карьеру. Ещё у нас работает Роман Юрьевич Федотов, сыгравший 350 матчей за «Знамя Труда».
— Кажется, с точки зрения бренда у вас огромный потенциал. Самый старый клуб России только один.
— Объединившись с «Композитом», мы получили дорогой бренд и историю. Такую историю ещё нужно завоевать. Понятно, что не без трудностей, но это большой и значимый шаг. Новая команда — «Композит», а старая — «Знамя Труда». Отсюда и лозунг: «Старая-новая история». Это интересная идея, всё должно получиться.
— Что имеете в виду?
— Нам важно показывать красивый и зрелищный футбол, привлекать молодёжь и болельщиков на трибуны. Чтобы детишки, которые ходят на футбол, говорили: «Я хочу играть за «Знамя Труда». Это главная цель.
«Вторая лига и медиафутбол — небо и земля»
После тренировки пообщались с одним из самых известных новичков «Знамени Труда» Тимуром Жамалетдиновым (экс-ЦСКА, «Уфа», молодёжная сборная России).
— Когда мы говорили прошлый раз, у тебя ещё не было чёткого представления об уровне команды и лиги. Теперь оно сложилось?
— Я впервые играю во Второй лиге. Так сложились обстоятельства. Не могу сказать, что жалею о чём-то. Два месяца до перехода тренировался сам и с медийной командой. Когда трансферное окно в Первой лиге закрылось, задумался о том, чтобы остаться до лета в Медиалиге. Просто не было других вариантов.
Когда поступило предложение из Орехово-Зуева, особо даже не раздумывал. Сейчас с уверенностью могу сказать, что Вторая лига и медиафутбол — небо и земля. Казалось бы, Вторая лига, якобы низкий уровень. Однако на самом деле медиафутбол совсем несерьёзный — больше для настроения и позитива. На то он и медиа. Там никто не будет требовать. Тут сразу ощутимо! Пацаны такого же возраста, но у них заложены футбольная школа, базовые вещи. Тут хотя бы чувствуешь уровень сопротивления. А в медиафутболе просто пешком ходишь. Пусть у нас молодые ребята, однако уровень совсем разный. С удовольствием работаю и тренируюсь. Ни о чём не жалею.
Тимур Жамалетдинов (ЦСКА) празднует гол «Бенфике» в Лиге чемпионов
Фото: Carlos Palma/Getty Images
— Руководство нацеливается на победу в дивизионе «Б». Команда готова к этому?
— Есть ряд команд, ставящих такие задачи. Первый матч мы играли с питерским «Динамо», которое ставит ту же задачу. Но я вообще не увидел, в чём они лучше нас. Они играли вообще не на победу, для них ничья — хороший результат. А для нас — плохой. Полностью переиграли соперника, просто не реализовали свои моменты. Думаю, мы в состоянии выполнить поставленную задачу.
— Что насчёт инфраструктуры?
— Для работы много не надо. У нас уютный стадиончик и есть всё для работы. Приезжие ребята живут в гостиницах, питание есть, автобус возит, форму дают. Доктор всегда поможет, руководство на связи. Я не смотрю на такие вещи, что здесь один доктор, а там — три. Конечно, в каких-то моментах хотелось бы получше.
— Например?
— В команде сейчас нет как такового массажиста, но эти вещи успевает делать доктор. Тренажёрного зала нет, пока не сделали. Наверное, ребята моего возраста привыкли перед тренировкой зайти в тренажёрочку, чтобы размяться. Я просто привык к этому. Поле неплохое — можно тренироваться и играть. Но все знают, что есть поля новых поколений, которые получше качеством. Есть куда расти. Однако у меня нет никаких вопросов. Делаем своё дело.
— Ты знал, что идёшь в самый старый клуб России?
— Да. Наверное, молодое поколение просто не знает об этом. Не могу сказать, что я из старого поколения, но уже не молодое. Ещё ребёнком застал очень много команд, которых сейчас вообще не существует. Поэтому о «Знамени Труда» знал.
Поговорили и с одним из самых опытных игроков команды — Филиппом Дворецковым.
— Что привело тебя в «Знамя Труда»?
— Определяющим был тот факт, что у клуба стоят задачи: сначала попасть в «Серебро», дальше — выше. Я не заглядываю слишком далеко. Мы смотрим на ближайший год. У нас подобралась хорошая команда. Есть опытные ребята, которые поиграли, и молодые парни, стремящиеся попасть куда-то выше. Для нас созданы все условия. Для дивизиона «Б» они достаточно хорошие.
— Каким ты нашёл уровень Второй лиги?
— Тут собраны ребята помоложе. В основном — борьба. Мало кто играет в футбол, от себя, но все бьются за очки и хотят выигрывать.
— Сопоставимо с Первой лигой?
— Нет. В Первой лиге ребята помастеровитее. В плане накала и борьбы — да. Приятно удивили болельщики: на первый матч собрался полный стадион! Надеюсь, люди будут и дальше приходить, а мы будем их благодарить результатом и игрой.
— Добавляет ответственности, что играешь за самый старый клуб России?
— Мы знаем, что это самый старый клуб, однако не зацикливаемся на этом. Я недавно перешёл в «Знамя». Прошло мало времени, чтобы осознать это.
«Люди смотрели футбол с моста около стадиона!»
В любом клубе есть свои легенды. «Знамя Труда» не исключение. Роман Федотов больше полужизни в команде: играл, теперь тренирует.
— Что для вас «Знамя Труда»?
— Родной клуб. Я побывал здесь во всех ролях и ипостасях. Свой первый профессиональный контракт заключил в 1998 году. Был молодым и перспективным, а потом превратился в опытного старожила, стал капитаном. Проходил с клубом всё. Теперь в качестве тренера передаю ребятам опыт.
— Получается, около 30 лет в одном клубе?
— Уже побольше. В 1994 году занимался в детской спортивной школе. На дворе 2025 год, а я всё ещё тут (смеётся).
— Как менялся клуб за эти десятилетия?
— Менялось время — менялся клуб. Но в городе всегда любили футбол, болельщики относились к нему с душой. Переживали с командой и тяжёлые времена, и победные сезоны. Были времена, когда на стадион невозможно было достать билет. Люди смотрели футбол с моста около стадиона! VIP-трибуна (смеётся). Последние выступления клуба оставляли желать лучшего. Болельщики соскучились по результатам, и мы настроены его добиться. Задачи и желания у нас именно такие.
Матч ФК «Знамя Труда» в Кубке СССР
Фото: tks-orehovo.ru
— Почему самый старый клуб России не был в высшей лиге?
— Не было предпосылок к борьбе за выход в Премьер-Лигу. Поднимались в Первую, но не смогли закрепиться. Профессиональный спортсмен всегда хочет высших результатов, поэтому амбиции должны быть такими же. Руководство и все мы желаем только максимального результата. Кто знает, может, ещё доберёмся до РПЛ. Главное — верить.