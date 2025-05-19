Как живёт старейший клуб России. Репортаж с родины Батракова

«Зенит» готовится отпраздновать 100-летие, «Спартак», ЦСКА и «Динамо» уже отметили вековой юбилей. Но не топам принадлежит статус старейшего клуба России. Его удерживает клуб, никогда не бывавший в высшем дивизионе. «Знамя Труда» из Орехово-Зуева, основанное в далёком 1909 году, и поныне здравствует!

Мы заинтересовались, как и чем сегодня живёт один из самых самобытных клубов страны. За ответами корреспондент «Чемпионата» отправился в Орехово-Зуево.

Наш первый собеседник – директор «Знамени» Валерий Гусаров – обстоятельно рассказал о сегодняшней жизни клуба.

«Бюджет — больше 77 млн, зарплаты — от 80 до 120 тысяч, цели — вплоть до Премьер-Лиги»

— Зимой произошло слияние «Знамени Труда» и «Композита». С чем это связано?

— Всё началось с того, что в 2022 году мы создали футбольный клуб «Композит» и заявились в любительскую лигу. В первый же год решили задачу выхода в профессиональную лигу, где сразу же заняли третье место.

Область предложила слияние двух команд, по сути, в одном регионе. Давно ходили слухи, что Павловский Посад хочет объединиться с Орехово-Зуевом.

— Почему «Композит» вошёл в состав «Знамени Труда», а не наоборот?

— «Знамя Труда» — это бренд старейшего клуба страны как родины футбола. Считается, что футбол в России зародился в Орехово-Зуеве. У нас даже на форме сзади написан лозунг: «Родина российского футбола».

— Проект интересен Московской области?

— Максимально интересен. Нам поставили самые высокие задачи – вплоть до выхода в РПЛ. Но мы всё понимаем — чтобы решать их, нужны стабильное финансирование и развитие инфраструктуры. У нас создана определённая база для работы, но, например, нет своего тренажёрного зала. Много моментов, над которыми ещё нужно работать. Большой плюс в том, что нам в полное управление передали стадион. Мы приобрели самый старый клуб России с историей и хороший стадион.

— Какие ближайшие задачи стоят перед командой?

— В первую очередь выиграть дивизион «Б» в этом году, чтобы подняться в «Серебро». В «Серебре» — дело техники: из 10 команд выходят четыре. Думаю, не так сложно будет подняться в «Золото». Потом годик, чтобы закрепиться на этом уровне, а затем искать дополнительное финансирование и двигаться в Первую лигу.

Домашний матч ФК «Знамя Труда» Фото: fczt-oz.ru

— Амбиции подкрепляются бюджетом?

— Мы не жалуемся. Для нашего дивизиона у клуба хорошее финансирование.

— Клуб частный?

— Да, «Знамя Труда» финансирует строительная компания «Композит Групп», которую возглавляет Игорь Львович Маковоз.

— ФНЛ сообщала, что в прошлом сезоне средний бюджет клубов Второй лиги Б составлял 77 млн рублей. Эта сумма близка к тому, что сейчас есть у «Знамени Труда»?

— У нас бюджет больше 77 млн. Но нет своей базы, автобуса — по сути, кроме стадиона, ничего своего. Мы тратим большие деньги на питание, проживание, переезды. Это существенная статья расходов.

— Чего не хватает в плане инфраструктуры?

— Мне как руководителю хотелось бы, чтобы появилась своя спортивная база. Желательно, чтобы при ней были хорошее поле, тренажёрный зал и всё для восстановления, чтобы мы не искали, где ребятам сходить в баню или поплавать в бассейне. Базовые вещи для профессионального футбола должны быть.

— Строительство базы будет обсуждаться с областью?

— Инвестору будет сложно всё взвалить на себя. Нужно искать какой-то компромисс. Возможно, в виде спортивного интерната, где бы занимались детишки и профессиональная команда. Эта история может быть перспективной.

Болельщики ФК «Знамя Труда» Фото: zt-oz.ru

— Планируется работа по увеличению вместимости стадиона? Ведь он не проходит по регламенту Первой лиги.

— В этом году на стадионе планируется масса изменений. Футбольное поле оборудовано подогревом, но коммуникации были сделаны немного неправильно. Поэтому будет строиться отдельная котельная, чтобы должным образом эксплуатировать поле в зимний период. В планах реконструкция трибуны напротив центральной. Это уже согласовано, земля принадлежит стадиону. Дело времени. Всё зависит от того, как мы будем выполнять свои спортивные задачи.

— На сколько будет увеличена вместимость?

— С 2500 до 5000. Многое ещё зависит от того, как люди будут ходить на футбол. Но первые туры доказали, что Орехово-Зуево — футбольный город. Здесь любят футбол. В 1-м туре на матче были 2300 болельщиков — полностью забитая трибуна.

— Как обстоят дела с зарплатами в команде?

— На данный момент у нас зарплаты выше среднего для этой лиги. Средняя — от 80 до 120 тысяч рублей.

— Задержки бывают?

— Сейчас не самое лёгкое время для всех. Конечно, нет такого, как в «Краснодаре» или «Спартаке», где выплачивают день в день. Бывают задержки на день-два. Это не проблема. Всё стабильно и чётко. До недовольства игроков не доходит.

— С каким сложностями сталкиваетесь в трансферной работе?

— Рынок сейчас довольно пустой. Футболистов много, но в моё время большинство даже в КФК не взяли бы.

— Чем привлекаете игроков?

— «Композит» хорошо себя зарекомендовал своей работой, отношением и подходом к футболистам. У нас хорошая философия — весёлый и задорный футбол. Но сейчас мы немного трансформировались — стараемся больше играть в контроль и сдержанно. Качество футболистов стало гораздо выше, чем в 2024 году. В прошлом сезоне мы брали задором: ребята весело играли, весело забивали и пропускали. Молодость и задор — понятная история. Что ты от них будешь требовать? Рациональности? Нет. Весь задор они выплёскивали, но не без ошибок. В прошлом году нам немного не хватило опыта и рациональности. Сейчас взяли системообразующих игроков, а под них — горячих и амбициозных ребят.

— Из Орехово-Зуева вышли два классных футболиста — Уваров и Батраков. Александр Викторович интересуется делами «Знамени»?

— Он давно живёт в Израиле, но регулярно приезжает в Орехово-Зуево и любит этот город. Я лично с ним не знаком, знаю только по выступлениям. Поэтому планирую встретиться и пообщаться.

— Допускаете, что он станет частью клуба?

— Как медийная личность — однозначно. Но как звено в работе — вряд ли. Человеку немало лет, и он живёт за границей. Не думаю, что он станет что-то менять. В таком возрасте быт уже устроен.

— Батраков по детским командам выделялся?

— Я сильно удивился, узнав, что он из Орехово-Зуева. Здесь никто о нём не знал и не вспоминал, пока Лёша не заиграл. Мы с ним не знакомы, хотя мне он симпатичен по своей ментальности и манере игры. Парень играет очень зрело. Думаю, это будущее российского футбола.

— Не думали пригласить его — на автограф-сессию или на какое-нибудь другое мероприятие?

— Обязательно пригласим его и устроим медийный день. Найдём паузу, когда он будет свободен, и устроим автограф-сессию. Это будет интересно не только болельщикам, но и нам самим: пообщаться, узнать мировоззрение молодого футболиста и его приоритеты.

У нас есть ещё одна легенда.

— Кто?

— Алексей Медведев. Сейчас он работает в медийном «Титане». В 1999 году собралась команда, и Алексей великолепно себя проявил, забив за Орехово-Зуево 24 гола в сезоне. Он сделал хорошую карьеру. Ещё у нас работает Роман Юрьевич Федотов, сыгравший 350 матчей за «Знамя Труда».

— Кажется, с точки зрения бренда у вас огромный потенциал. Самый старый клуб России только один.

— Объединившись с «Композитом», мы получили дорогой бренд и историю. Такую историю ещё нужно завоевать. Понятно, что не без трудностей, но это большой и значимый шаг. Новая команда — «Композит», а старая — «Знамя Труда». Отсюда и лозунг: «Старая-новая история». Это интересная идея, всё должно получиться.

— Что имеете в виду?

— Нам важно показывать красивый и зрелищный футбол, привлекать молодёжь и болельщиков на трибуны. Чтобы детишки, которые ходят на футбол, говорили: «Я хочу играть за «Знамя Труда». Это главная цель.

«Вторая лига и медиафутбол — небо и земля»

После тренировки пообщались с одним из самых известных новичков «Знамени Труда» Тимуром Жамалетдиновым (экс-ЦСКА, «Уфа», молодёжная сборная России).

— Когда мы говорили прошлый раз, у тебя ещё не было чёткого представления об уровне команды и лиги. Теперь оно сложилось?

— Я впервые играю во Второй лиге. Так сложились обстоятельства. Не могу сказать, что жалею о чём-то. Два месяца до перехода тренировался сам и с медийной командой. Когда трансферное окно в Первой лиге закрылось, задумался о том, чтобы остаться до лета в Медиалиге. Просто не было других вариантов.

Когда поступило предложение из Орехово-Зуева, особо даже не раздумывал. Сейчас с уверенностью могу сказать, что Вторая лига и медиафутбол — небо и земля. Казалось бы, Вторая лига, якобы низкий уровень. Однако на самом деле медиафутбол совсем несерьёзный — больше для настроения и позитива. На то он и медиа. Там никто не будет требовать. Тут сразу ощутимо! Пацаны такого же возраста, но у них заложены футбольная школа, базовые вещи. Тут хотя бы чувствуешь уровень сопротивления. А в медиафутболе просто пешком ходишь. Пусть у нас молодые ребята, однако уровень совсем разный. С удовольствием работаю и тренируюсь. Ни о чём не жалею.

Тимур Жамалетдинов (ЦСКА) празднует гол «Бенфике» в Лиге чемпионов Фото: Carlos Palma/Getty Images

— Руководство нацеливается на победу в дивизионе «Б». Команда готова к этому?

— Есть ряд команд, ставящих такие задачи. Первый матч мы играли с питерским «Динамо», которое ставит ту же задачу. Но я вообще не увидел, в чём они лучше нас. Они играли вообще не на победу, для них ничья — хороший результат. А для нас — плохой. Полностью переиграли соперника, просто не реализовали свои моменты. Думаю, мы в состоянии выполнить поставленную задачу.

— Что насчёт инфраструктуры?

— Для работы много не надо. У нас уютный стадиончик и есть всё для работы. Приезжие ребята живут в гостиницах, питание есть, автобус возит, форму дают. Доктор всегда поможет, руководство на связи. Я не смотрю на такие вещи, что здесь один доктор, а там — три. Конечно, в каких-то моментах хотелось бы получше.

— Например?

— В команде сейчас нет как такового массажиста, но эти вещи успевает делать доктор. Тренажёрного зала нет, пока не сделали. Наверное, ребята моего возраста привыкли перед тренировкой зайти в тренажёрочку, чтобы размяться. Я просто привык к этому. Поле неплохое — можно тренироваться и играть. Но все знают, что есть поля новых поколений, которые получше качеством. Есть куда расти. Однако у меня нет никаких вопросов. Делаем своё дело.

— Ты знал, что идёшь в самый старый клуб России?

— Да. Наверное, молодое поколение просто не знает об этом. Не могу сказать, что я из старого поколения, но уже не молодое. Ещё ребёнком застал очень много команд, которых сейчас вообще не существует. Поэтому о «Знамени Труда» знал.

Поговорили и с одним из самых опытных игроков команды — Филиппом Дворецковым.

— Что привело тебя в «Знамя Труда»?

— Определяющим был тот факт, что у клуба стоят задачи: сначала попасть в «Серебро», дальше — выше. Я не заглядываю слишком далеко. Мы смотрим на ближайший год. У нас подобралась хорошая команда. Есть опытные ребята, которые поиграли, и молодые парни, стремящиеся попасть куда-то выше. Для нас созданы все условия. Для дивизиона «Б» они достаточно хорошие.

— Каким ты нашёл уровень Второй лиги?

— Тут собраны ребята помоложе. В основном — борьба. Мало кто играет в футбол, от себя, но все бьются за очки и хотят выигрывать.

— Сопоставимо с Первой лигой?

— Нет. В Первой лиге ребята помастеровитее. В плане накала и борьбы — да. Приятно удивили болельщики: на первый матч собрался полный стадион! Надеюсь, люди будут и дальше приходить, а мы будем их благодарить результатом и игрой.

— Добавляет ответственности, что играешь за самый старый клуб России?

— Мы знаем, что это самый старый клуб, однако не зацикливаемся на этом. Я недавно перешёл в «Знамя». Прошло мало времени, чтобы осознать это.

«Люди смотрели футбол с моста около стадиона!»

В любом клубе есть свои легенды. «Знамя Труда» не исключение. Роман Федотов больше полужизни в команде: играл, теперь тренирует.

— Что для вас «Знамя Труда»?

— Родной клуб. Я побывал здесь во всех ролях и ипостасях. Свой первый профессиональный контракт заключил в 1998 году. Был молодым и перспективным, а потом превратился в опытного старожила, стал капитаном. Проходил с клубом всё. Теперь в качестве тренера передаю ребятам опыт.

— Получается, около 30 лет в одном клубе?

— Уже побольше. В 1994 году занимался в детской спортивной школе. На дворе 2025 год, а я всё ещё тут (смеётся).

— Как менялся клуб за эти десятилетия?

— Менялось время — менялся клуб. Но в городе всегда любили футбол, болельщики относились к нему с душой. Переживали с командой и тяжёлые времена, и победные сезоны. Были времена, когда на стадион невозможно было достать билет. Люди смотрели футбол с моста около стадиона! VIP-трибуна (смеётся). Последние выступления клуба оставляли желать лучшего. Болельщики соскучились по результатам, и мы настроены его добиться. Задачи и желания у нас именно такие.

Матч ФК «Знамя Труда» в Кубке СССР Фото: tks-orehovo.ru

— Почему самый старый клуб России не был в высшей лиге?

— Не было предпосылок к борьбе за выход в Премьер-Лигу. Поднимались в Первую, но не смогли закрепиться. Профессиональный спортсмен всегда хочет высших результатов, поэтому амбиции должны быть такими же. Руководство и все мы желаем только максимального результата. Кто знает, может, ещё доберёмся до РПЛ. Главное — верить.