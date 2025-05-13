Анчелотти не так уж и идеален для Бразилии. Есть 4 важные проблемы

История творится на наших глазах! В сборной Бразилии впервые будет работать иностранный тренер. И какой! Карло Анчелотти всё-таки разойдётся с «Реалом» и после завершения Ла Лиги приступит к работе с «селесао».

На бумаге Анчелотти и сборная Бразилии – это идеальный мэтч. Суперлайк! У Карло за плечами громадный опыт. Он один из лучших в мире специалистов по работе с бразильскими игроками. Наверняка лучший, чем многие тренеры в самой Бразилии. Кака, Кафу, Винисиус, Родриго, Дида, Каземиро – Анчелотти работал с бразильцами первой величины, и под его руководством они были прекрасны.

Он находил с ними общий язык, здорово балансировал между карнавалом и профессиональной дисциплиной. Бразильцы кайфовали и становились лучше, а Карло собирал трофеи почти во всех клубах, в которых работал. Все были в плюсе.

Союз Анчелотти и сборной Бразилии выглядит многообещающе. «Пентакампеоны» мечтают вернуться править, и кажется, что Карло – именно тот, кто способен вернуть их на вершину. Однако есть несколько нюансов, которые могут помешать сбыться этому заманчивому плану.

Первая сборная в жизни

Опыт – второе имя Карло Анчелотти. Он тренирует с 1990-х, работал в разных странах, с разными игроками, разными президентами и разными болельщиками. Список его титулов огромен. В футболе Анчелотти попробовал всё… кроме сборной.

Сборные – это совершенно особый мир, не похожий ни на что. Анчелотти – плоть от плоти клубный тренер. Ему приходилось адаптироваться, переходя из одного клуба в другой. Но это адаптация к деталям. Общие принципы работы были неизменны.

Работа в сборной потребует более глобальной перестройки. Анчелотти впервые за свою длиннющую карьеру столкнётся с тем, что футболисты будут доступны всего пару месяцев в году или даже меньше. С ними не будет ежедневной работы и ежедневного контакта.

Итальянцу не привыкать работать с бразильцами Фото: Claudio Villa/Getty Images

Отдельная история – подготовка к крупным турнирам. Есть тренеры, которые специализируются на работе со сборными. Но внутри этой категории есть отдельная, высшая каста. Это те, кто умеет готовить команду к чемпионату мира, Европы, Кубку Америки или другому краткосрочному соревнованию.

В клубном футболе этот навык не так сильно нужен. Там длинный сезон, большая дистанция. А когда речь идёт о турнире сборных, важно распределить силы так, чтобы в самый нужный момент быть на пике. Поскольку дистанция короткая, права на ошибку нет. Возможности компенсировать потерянное просто не будет.

Из привычного клубного мира Анчелотти перебирается на неизведанную планету сборных. Респект за то, что принял этот вызов. Быть открытым новому в его годы, оставаться голодным до работы и приключений – это очень круто. Вот только насколько успешным получится это приключение, сумеет ли Карло адаптироваться в совершенно новых условиях, заранее сказать невозможно.

Птенец вылетит из гнезда?

Карло Анчелотти – великий коммуникатор. Мастер компромисса, король договорённостей, специалист по микроклимату и гениальный психолог раздевалки – всё это о нём. Но в футболе важна ещё и тактика. И за неё в штабе Карло в последние годы отвечал его сын – Давиде.

Мы не можем знать точно, что конкретно делал Давиде. Однако он ассистирует Карло во всех клубах с 2012 года. А в этом сезоне в матче «Реала» с «Алавесом», когда Анчелотти-старший был дисквалифицирован, со скамейки управлял именно его сын. Есть основания полагать, что Давиде Анчелотти важен для штаба Карло как профессионал. Это не просто семейный сувенир, который всегда под рукой.

О том, что Давиде хочет поработать главным тренером, пишут давно. Ему 35 лет, у него большой ассистентский опыт. И в СМИ периодически мелькает информация, что некоторые клубы готовы дать ему шанс поработать главным. Из последнего – интерес к Давиде приписывают «Комо». Якобы, если уйдёт Сеск Фабрегас, они готовы пригласить младшего Анчелотти, он один из кандидатов на замену.

Тандем разрушится? Фото: Alberto Gardin/Getty Images

Потерять ассистента, да ещё и многолетнего (неважно, сын это или нет) – это всегда проблема для любого главного тренера. Особенно – для очень-очень сложившегося и состоявшегося. Карло Анчелотти очень много выиграл задолго до того, как стал работать с Давиде. Но всё же последние 13 лет они трудились вместе, это очень большой срок. Потерять «правую руку» – огромная проблема. Найти новую – задача ещё более серьёзная.

О будущем Давиде Анчелотти официальной информации пока нет. Возможно, он войдёт в штаб Карло в сборной Бразилии — и весь этот блок потеряет смысл. Но если вдруг нет – тогда к и без того длинному списку новых вызовов Карло добавится ещё один, причём очень серьёзный.

Большая сила и большая ответственность

Кажется, единственное давление, которое может доставить Карло Анчелотти хоть какой-то дискомфорт, – это атмосферное. С любым другим давлением – в частности в профессиональной среде – Карло научился справляться уже давно. Он слишком долго работает в футболе и слишком много всего видел, чтобы его можно было хоть чем-то смутить. Однако назначение в сборную Бразилии – это особый случай даже для такого дуайена, как Анчелотти.

До него «селесао» не тренировали иностранцы. Был лишь один аргентинец в 1965 году (Фильма Нуньес) – и лишь на одну игру. Страна, которая помешана на футболе и поклоняется ему, пустила в сборную чужака. Статусного, титулованного, заслуженного, но – чужака. А ведь сборная – это святая святых!

Полюбят ли итальянца, как любят Винисиуса? Фото: Buda Mendes/Getty Images

Назначить иностранца в сборную Бразилии, пожалуй, даже сложнее, чем немца – в сборную Англии. Английской командой уже руководили иностранные тренеры. Тут дело в одной конкретной национальности, которую многие болельщики не хотели принимать. Уж слишком мощная историческая и культурная подоплёка зашита в отношения англичан и немцев. И тем не менее Томаса Тухеля назначили. И пока вроде бы ни с кем в Англии ничего не случилось.

Вот и Бразилия решилась и пригласила Анчелотти. Раз она на это пошла, значит, понимает зачем. В Карло она видит спасителя.

У Карло теперь может быть только одна цель Фото: Richard Sellers/Getty Images

Бразилия не была чемпионом мира с 2002 года. С тех пор кто её только не тренировал. Уже и Луиса Фелипе Сколари возвращали, и Дунгу. Неплохо поработал Тите, пожалуй, единственный хоть сколько-нибудь успешный тренер «селесао» последних 10 лет. При нём Бразилия дважды играла в четвертьфинале чемпионата мира. И ещё два раза – в финале Кубка Америки. Один из них удалось выиграть.

Отрезок после Тите – сплошной мрак. Сборная пошла по рукам. Рамон Менезес, Фернандо Диниз, Доривал Жуниор – уважаемые в Бразилии тренеры. Но это точно не те, с кем можно претендовать на мировое господство, к которому так стремится Бразилия.

Анчелотти – это совершенно другой масштаб и личности, и достижений. Когда он зайдёт в раздевалку, у игроков сборной не возникнет вопроса «а это вообще кто?». Часть из них – к примеру, Винисиус и Родриго – отлично знает его по совместной работе в «Реале». Но даже те, кто не работал с Карло, всё равно знают, что это за человек и почему он топ.

Сомнений в опыте ни у кого нет Фото: Gonzalo Arroyo Moreno/Getty Images

В любом случае ожидания от прихода Анчелотти огромные. А эпопея с тем, как его буквально вырывали из «Реала», их только увеличила. Были сложные переговоры, Бразилия показала, что готова ждать Карло столько, сколько потребуется. Ему дали возможность всё утрясти с «Реалом», Бразилия проявила терпение. Она сделала всё, чтобы его заполучить. И, конечно, теперь ожидает большой отдачи.

Анчелотти вряд ли можно напугать грузом ответственности. Слишком многое успели выдержать его плечи за годы карьеры. Но — ещё раз — Бразилия – особый случай. Здесь давление и ожидания совершенно беспрецедентные. Карло точно не даст себя раздавить. Однако эмоциональная ноша его точно ждёт очень тяжёлая.

Сборище «нультрофеичей»

Карло Анчелотти – большой тренер для больших команд. Он пришёл к этому не сразу. У него бывали спады – например, работа в «Наполи» и «Эвертоне». Но в общем и целом Карло — оптимальный вариант именно для топ-команд.

Сборная Бразилии – это очень большое имя. А что за ним? Содержимое сейчас такое же привлекательное, как обёртка?

У Бразилии, безусловно, есть большие звёзды: Винисиус, Родриго, добавился Рафинья. Ещё не стар вратарь Алисон, есть отличные центральные защитники Маркиньос и Габриэл. Имеются интересные игроки на перспективу вроде Мурило из «Ноттингем Форест» или Савиньо из «Манчестер Сити». Плюс есть феномен Эндрик, которому всего 18 лет и которого Анчелотти тоже знает по «Реалу».

Продолжит ли Рафинья разрывать и дальше? Фото: Ismael Adnan/Getty Images

Это точно не сильнейшая сборная Бразилии всех времён. Это точно не сильнейшая сборная в XXI веке. Но тем не менее даже в нынешнем составе есть с кем работать и добиваться успеха. По крайней мере, в отборе на чемпионат мира точно можно выступать намного увереннее, чем Бразилия это делала в последние полтора года (шесть побед, три ничьих и пять поражений).

Однако в сегодняшнем поколении бразильских игроков практически нет тех, кто одерживал со сборной большие победы. Собственно, большая победа за последние 10 лет была только одна. Это золото на домашнем Кубке Америки в 2019 году. С тех пор прошло почти шесть лет. И из той команды в сегодняшней сборной не осталось почти никого.

Возьмём последний матч Бразилии – с Аргентиной 26 марта 2025 года. Из тех, кто был в составе на эту игру, на Копе в 2019-м были только Маркиньос и Алекс Сандро. Маркиньос играл в основе и на Копе, и в свежем матче с Аргентиной. Ему 30 лет, он лидер бразильской обороны. А Алексу Сандро уже 34 года. В 2019-м он играл, но сейчас — заслуженный ветеран. Это точно не игрок на будущее, даже на ближайшее. Максимум – на сейчас. И то не факт.

Этого парня в прайме тоже будет не хватать: Фото: Pedro Vilela/Getty Images

Да, против Аргентины из-за травмы не играл Алисон, не было Лукаса Пакета, Ришарлисона и Давида Нереса. Все они присутствовали в заявке в 2019-м. Но в любом случае игроков с победным опытом именно в сборной у Анчелотти очень мало, их надо собирать буквально по крупицам.

И Винисиус, и Родриго, и Рафинья, и большинство других футболистов из нынешнего состава дебютировали в национальной команде уже после Кубка Америки — 2019. Затем был ещё один финал – в 2021-м. Бразилия проиграла Аргентине. А следом был чемпионат мира в Катаре, на котором «селесао» вылетели в 1/4 финала от пожилой сборной Хорватии.

Уже пошли слухи, что Анчелотти общался с Каземиро и даже с Неймаром. Якобы он думает над тем, чтобы вернуть их в сборную. Эти люди умеют побеждать. Карло привык работать именно с такими. А в сборной Бразилии, как ни странно, таких сейчас мало. Есть те, кто выигрывал большие трофеи на клубном уровне. Но сборная – это всё же другое. Важно, чтобы победы были и там. А с этим у нынешних бразильских игроков туго.