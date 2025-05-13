«Карпин очень хотел в «Спартак». Шнякин — о Станковиче, топовом ЦСКА и гонке в РПЛ

Новый выпуск подкаста «Премьер-лига несправедливости» стал юбилейным – 100-м! В гости к «Чемпионату» пришёл комментатор «Матча» Дмитрий Шнякин. Обсудили и гонку в РПЛ (не только чемпионскую) и инсайды о будущем клубов.

О дерби «Спартака» и «Динамо»

– В матче были разные отрезки. «Спартак» в очередной раз проваливает начало, не подъезжает к старту игры. Не знаю, что с ними происходит. Можем накидать примеров: и в Казани, и в Самаре с «Акроном». Каждый второй-третий матч такой. Затем «Спартак» обретает свою игру и понимает, чем хочет заняться на поле. «Динамо» логично откатывается, ведя 2:0, и переходит в контратакующий режим.

Второй тайм – практически полностью на их половине. Только в конце мы вспоминаем про Максименко и контратаки. Мы увидели необычное «Динамо», которое сушит и соглашается на такие правила игры. Неоднородная получилась игра, однако надо зафиксировать: «Спартак» точно наиграл на гол, отреагировал на события, но это было поздно. «Динамо» выиграло по делу.

О Ролане Гусеве

– Гусев «продаёт» себя. У нас был пример Слишковича. Он показал результат, прекрасно выступал на интервью. Гусев занимается тем же самым. Окей, скорее всего, он не возглавит «Динамо» по окончании сезона. Но он может «продать» себя в другую команду.

РОЛАН ГУСЕВ Фото: РИА Новости

О пенальти в матче «Спартак» — «Динамо»

– Если мы говорим о пенальти, то там естественное положение руки внизу. Но у меня есть чувство недосказанности по этому поводу. Во-первых, расстояние: мяч долго летел, по пути случился рикошет, и это имеет значение. Интересный момент, как рука движется к мячу. Было время у защитника убрать её. Не всё однозначно. Но это не было «убийством» от судьи.

Об эмоциях Станковича и его планах

– Это проблема, с этим надо что-то делать. С одной стороны – гиперэмоциональный, тренер-мотиватор. Энергетика нужна прессингующей команде. А «Спартак» пытается это делать. Но из этого вытекает недуг – Станкович постоянно зарабатывает карточки. Команда тоже волнуется, а затем ищет корень проблем не в себе, а в судьях. Это так работает – и это проблема.

Уверен, что глобальная цель Станковича – возвращение в Италию. Там у него был неудачный проект в «Сампдории». Помню, комментировал её матчи: там была схема 4-4-2 с бесконечными забросами. Очень простой и неэффективный футбол. «Сампдория» вылетела, а Станкович тоже «извергал» этих демонов, орал на бровке. Да, окей, классно получилось в Венгрии и Сербии («Ференцвароше» и «Црвене Звезде». – Прим. «Чемпионата»). Но ты провалился в «Сампдории» и чемпионате России, который явно сильнее венгерского и сербского. Не знаю, как на такой ноте уходить.

О реакции некоторых игроков «Динамо» на уход Лички

– Я скорее был за Личку. Однако, насколько знаю, многие в раздевалке выдохнули [после увольнения]. Многих какие-то вещи не устраивали, процесс подготовки. Это нормально – тренер не может быть всем мил. Но теперь «приосанилось» «Динамо».

О безголевой серии Угальде

– Неужели не было времени оценить, что он настолько чувствителен к конкуренции? Не поверю. В итоге его эта конкуренция «убила».

Манфред Угальде Фото: РИА Новости

О Карпине и «Динамо»

Наш инсайдер Андрей Панков рассказал, что «Динамо» обращалось к Валерию Карпину. Но тренер сборной России отказался от предложения москвичей. А Шнякин раскрыл интересные подробности: «Слышал от людей, знакомых с Карпиным, что в прошлом году, когда с Абаскалем всё было ясно, он очень хотел в «Спартак». У него была такая идея – завершить дело с его родным клубом. И в Москву хотел переехать, потому что устал от бесконечных перелётов и упирания в потолок».

О матчах ЦСКА с топ-клубами РПЛ

– Есть ощущение, что соперники настолько сфокусированы на том, чтобы выключить «ромб» и прикрыть лучшие качества, и забывают о своём сильном. Это постоянно грузит голову игрокам и отвлекает от атакующей свободы. И «Спартак» не был готов, и «Краснодар» во втором тайме – тоже.

Станет ли «Краснодар» чемпионом?

– Думаю, «Краснодар» докатит до чемпионства. Затрясёт ли их? Мы в прошлом сезоне об этом говорили. Это же та же самая команда. Что, их второй год подряд будет трясти? Всё равно вижу, что какими-то правдами-неправдами, с голом Смолова «Динамо» на 90-й минуте [«Краснодар» станет чемпионом].

ИГРОКИ «КРАСНОДАРА» Фото: fckrasnodar.ru

Трансферы «Краснодара»

По информации Андрея Панкова, «Краснодар» с большой вероятностью купит двух игроков «Ростова»: защитника Максима Осипенко и форварда Николая Комличенко, а также Даниила Хлусевича из «Спартака».

– Комличенко согласен с ролью сменщика Кордобы. Это сложный момент. Да, Николай будет выходить. Но Кордоба из той породы футболистов, ненавидящих замены и пропускать какие-то минуты, иногда – даже во вред здоровью. А Осипенко должен был оказаться в «Краснодаре» ещё 1,5 года назад. Он тогда переживал, что не перешёл. Тогда за него предложили € 7,5 млн. И интересно, на какой позиции видят Хлусевича? – сказал Шнякин.