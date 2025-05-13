Первая «жертва» перестройки «Реала». Родриго устал от своей роли и мечтает о трансфере?

Разбираемся в море инсайдов от испанских СМИ. Саботирует ли Родриго тренировки? Алонсо и правда на него не рассчитывает, а Гвардиола — ждёт?

Родриго Гоэс скоро покинет мадридский «Реал»? Авторитетные испанские СМИ сообщают, что вместе с Карло Анчелотти из команды может уйти ещё один важнейший человек. Разбираемся, почему расставание бразильца с «Реалом» действительно близко.

В конце апреля появились первые новости о будущем Родриго. The Athletic сообщил, что бразилец собирается обратиться к «Реалу» с просьбой увеличить ему зарплату. Отказ, по версии СМИ, может привести к уходу игрока из клуба. В AS при этом заявили, что Родриго больше не котируется в команде как неприкасаемый игрок старта. Якобы в «Реале» считают, что с Ардой Гюлером в основе команда будет более сбалансирована. А будущее Гоэса зависит от решения нового тренера – Хаби Алонсо. При этом, если Родриго изъявит желание покинуть «Реал», то его не станут удерживать. Бразилец оценивается в € 100 млн (версия Transfermarkt): лето 2025 года – идеальный момент, чтобы выручить максимальную сумму.

Мбаппе, Винисиус и Родриго Фото: Pics Action/NurPhoto via Getty Images

Marca добавила: Родриго считает, что не вписывается в команду. По его мнению, в «Реале» он не получает должного внимания, которое полностью уделяется Килиану Мбаппе, Винисиусу Жуниору и Джуду Беллингему. Например, Гоэс был очень расстроен, что не попал в топ-20 претендентов на «Золотой мяч» – 2024. Источник заявил, что бразилец склоняется к уходу из клуба.

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Позже большими подробностями поделился журналист Marca Карлос Каприо. По его информации, Родриго после прихода Хаби Алонсо точно потеряет место в основе. Испанец планирует использовать лишь трёх футболистов атаки. По мнению Алонсо, в ином случае команда не будет сбалансирована.

Каприо добавил, что большим поклонником таланта Родриго является Хосеп Гвардиола. Прошлым летом «Манчестер Сити» пытался подписать футболиста, но получил отказ. Однако в июне 2025 года всё может измениться. А в «Реале» считают, что в случае получения предложения его следует принять. Потенциальные € 100 млн позволят мадридцам купить топового центрального защитника.

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После первых новостей о возможном уходе Родриго начались странности с его отсутствием на поле. С 30 апреля по 3 мая он тренировался в общей группе, «Реал» же не публиковал никаких сообщений о травмах. Карло Анчелотти на предматчевой пресс-конференции с «Сельтой» также не говорил о проблемах со здоровьем у бразильца. Однако за день до игры Родриго остался вне заявки. А на следующий день появился апдейт, что Гоэс заболел.

На пресс-конференции перед встречей с «Барселоной» Анчелотти заявил, что Родриго восстановился и готов к игре. Вышел ли он на поле? Нет. И после матча тренер заявил обратное. Мол, Гоэс не был готов. А уже сегодня, 13 мая, радиостанция Onda Cero сообщила, что Родриго пропустит и встречу с «Мальоркой» по состоянию здоровья. Загадочная история.

Marca в своём материале рассказала: Родриго сообщил тренерскому штабу, что он не полностью готов к игре с «Барсой». Однако Анчелотти включил бразильца в заявку, чтобы защитить игрока от слухов по его будущему. А вот замена Родриго в перерыве финала Кубка с «Барселоной» (2:3, доп. вр.) стала для игрока ударом. Теперь, по данным издания, Родриго не просто рассматривает возможность ухода – он вообще больше не хочет играть за «Реал». За последнее время у бразильца значительно испортились взаимоотношения с одноклубниками.

Родриго и Карло Анчелотти Фото: Pics Action/NurPhoto via Getty Images

Изначально сообщалось, что Родриго пропустит тренировку «Реала» 13 мая. Но он всё же появился на занятии. Однако покинул его ещё до окончания тренировки – в сопровождении доктора. Onda Cero чуть позже заявил, что для Родриго нынешний сезон завершён. Что это: попытка прикрыть саботаж бразильца или действительно проблемы со здоровьем?

Конечно, после тренировки журналисты получили комментарий от Анчелотти: «Когда игрок не может выходить на поле — ему грустно. На прошлой неделе он болел и мало тренировался, поэтому был не готов. Сегодня он почувствовал дискомфорт в ноге. Мы все очень любим Родриго, особенно я». Интриги добавили слова супруги полузащитника «Реала» Федерико Вальверде. «Никогда не знаешь, через какие ситуации проходит игрок, они люди», – написала она в соцсетях под постом о травме Гоэса.

Marca отмечает, что Родриго должен принять решение по своему будущему в ближайшие несколько дней. Пока что ситуация выглядит так, что новый сезон он начнёт не в «Реале».