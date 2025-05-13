Насыщенное 14 мая: финал Кубка Италии по футболу, «Реал» в Примере, УНИКС — ЦСКА в Единой лиге и плей-офф НБА! Следите вместе с нами!

Топ-матчи среды: ЦСКА — «Зенит» в Кубке России, Мирра против Гауфф в Риме и ЧМ по хоккею

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Время в материале указано по Москве.

🏀 2:00: «Кливленд Кавальерс» — «Индиана Пэйсерс», НБА, плей-офф, 1/4 финала, пятый матч

Интрига: позор или продолжение битвы?

Ни для кого не секрет, что «Кливленд» был не только фаворитом серии с «Индианой», но и одним из главных претендентов на попадание в финал Востока. Кто-то может сказать, что травмы помешали «Кавальерс» добиться успеха, и будут отчасти правы. Тем не менее необходимо работать с тем, что есть. «Иноходцы» ведут со счётом 3-1 и могут уже в этом матче выйти в финал Востока. Сумеет ли «Кливленд» продлить серию?

🏒 3:00: «Даллас Старз» — «Виннипег Джетс», НХЛ, плей-офф, 1/4 финала, четвёртый матч

Интрига: сможет ли «Даллас» удвоить преимущество в серии?

«Звёзды» вышли вперёд в серии с «Джетс» благодаря очередному впечатляющему выступлению от Микко Рантанена, набравшему три очка в третьем матче серии. «Старз» могут отправиться на пятую встречу противостояния в Канаду, оказавшись всего в одном шаге от прохода в полуфинал Кубка Стэнли. Получится ли у Рантанена и Ко забрать вторую победу дома и поставить «Виннипег» на грань вылета?

🏀 4:30: «Оклахома-Сити Тандер» — «Денвер Наггетс», НБА, плей-офф, 1/4 финала, пятый матч

Интрига: кто вырвется в лидеры?

Четвёртая игра серии получилась ужасной по всем фронтам. Команды установили антирекорд в плей-офф НБА — на двоих набрали 25 очков в первой четверти, а также показали ужасную реализацию. «Оклахома-Сити Тандер» всё же победила и сравняла счёт в противостоянии (2-2). «Денвер» выглядел очень плохо, но Никола Йокич и компания умеют приходить в себя очень быстро.

🎾12:00*: Кори Гауфф (США, 4) — Мирра Андреева (Россия, 7), Рим, 1/4 финала

* Время матча может измениться и будет уточнено.

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: прервёт ли Андреева серию поражений от Гауфф?

Мирра Андреева ещё ни разу не выходила в полуфинал на грунтовом «тысячнике», которых в женском туре всего два — Мадрид и Рим. Чтобы пробиться в четвёрку лучших в столице Италии, Андреевой необходимо побеждать чемпионку US Open 2023 года Кори Гауфф. Мирра пока ни разу не обыгрывала грозную соперницу, да и сет забрала всего один — в первой встрече, состоявшейся на «Ролан Гаррос» два года назад. А не далее как две недели назад Гауфф победила Андрееву на грунте Мадрида — 7:5, 6:1.

🏒 17:20: США — Норвегия, чемпионат мира, групповой этап

Интрига: США реабилитируются за поражение от швейцарцев?

Американцы начали групповой этап с двух разгромных побед, забросив пять безответных шайб хозяевам турнира датчанам и шесть – венграм. Однако на первом же серьёзном сопернике «звёздно-полосатые» споткнулись – Швейцария всухую обыграла подопечных Райана Варсофски. Получится ли у США ответить на это поражение и одолеть не набравших ни одного очка норвежцев?

Каким получилось первое поражение американцев: Сборная Швейцарии нанесла США первое поражение на ЧМ-2025, забросив три безответные шайбы

🏀 19:00: УНИКС — ЦСКА, Единая лига, 1/2 финала, четвёртый матч

Интрига: армейцы закроют все вопросы здесь и сейчас?

В прошлом сезоне команды встречались в финале Единой лиги. Тогда ЦСКА вёл со счётом 3-0 и уже готовился праздновать чемпионство в четвёртой игре. Но УНИКС забрал встречу на домашнем паркете, отложив награждение до следующего матча, в котором москвичи одержали победу. Сейчас ситуация повторяется: снова армейцы выиграли три встречи кряду, а у казанцев нет права на ошибку. ЦСКА выйдет в финал или УНИКС ещё поборется?

⚽️ 19:30: ЦСКА — «Зенит», Кубок России, финал (Путь РПЛ), ответный матч

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: совершит ли ЦСКА один из главных подвигов сезона?

Команда Марко Николича весной играет просто прекрасно. На выходных, например, армейцы сильно подкосили идущий первым в РПЛ «Краснодар». Теперь же москвичам придётся перебарывать «Зенит», который в первом финале Пути РПЛ победил 2:0. Если ЦСКА выйдет в Суперфинал, то определённо станет главным претендентом на трофей.

🏒 21:20: Казахстан — Дания, чемпионат мира, групповой этап

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: смогут ли казахстанцы добыть вторую победу на турнире?

Подопечные Олега Болякина стартовали в Дании с победы над сборной Норвегии и даже вели в матче с Германией, однако не смогли удержать победный результат. Хозяева турнира же вообще не смогли набрать ни одного очка, последовательно уступив американцам, швейцарцам и чехам. Кто выйдет победителем из этой встречи?

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⚽️ 22:00: «Милан» — «Болонья», Кубок Италии, финал

💬 Матч с текстовой трансляцией

Кубок Италии . Финал Кубок Италии . Финал 14 мая 2025, среда. 22:00 МСК Милан Милан Не начался Болонья Болонья Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: ремейк матча выходных или новый сюжет?

Спасти сезон «Милан» может только благодаря победе в Кубке Италии. Занятно, что на выходных команда Сержиу Консейсау уже играла с «Болоньей», но в Серии А – и победила 3:1. Вряд ли стоит думать, что и кубковый финал закончится плюс-минус с таким же счётом и с тем же победителем. Винченцо Итальяно весь сезон удивляет Италию: ведь казалось, что после ухода Тьяго Мотты в «Ювентус» и продажи нескольких лидеров болонцы посыпятся. А они в порядке.

⚽️ 22:30: «Реал» Мадрид — «Мальорка», Примера, 36-й тур

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Интрига: «Реал» потеряет шансы на чемпионство?

«Реал» проиграл «Барселоне» (3:4) в ярком «класико» и теперь ещё дальше находится от титула чемпиона Испании. Взять его поможет только чудо – потеря очков каталонцами. Ну и параллельно неплохо бы обыграть идущую восьмой «Мальорку» – команда сейчас в полном порядке и вместе привычной борьбы за сохранение места в элите бьётся за еврокубки. Просто мадридцам явно не будет, ведь в Ла Лиге они не забивали этому сопернику больше одного гола ой как давно.