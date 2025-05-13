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Расписание спортивных матчей 14 мая 2025 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-матчи среды: ЦСКА — «Зенит» в Кубке России, Мирра против Гауфф в Риме и ЧМ по хоккею
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 14 мая 2025 года
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Насыщенное 14 мая: финал Кубка Италии по футболу, «Реал» в Примере, УНИКС — ЦСКА в Единой лиге и плей-офф НБА! Следите вместе с нами!

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Время в материале указано по Москве.

🏀 2:00: «Кливленд Кавальерс» — «Индиана Пэйсерс», НБА, плей-офф, 1/4 финала, пятый матч

НБА — плей-офф . 1/4 финала. 5-й матч
14 мая 2025, среда. 02:00 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Не начался
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: позор или продолжение битвы?

Ни для кого не секрет, что «Кливленд» был не только фаворитом серии с «Индианой», но и одним из главных претендентов на попадание в финал Востока. Кто-то может сказать, что травмы помешали «Кавальерс» добиться успеха, и будут отчасти правы. Тем не менее необходимо работать с тем, что есть. «Иноходцы» ведут со счётом 3-1 и могут уже в этом матче выйти в финал Востока. Сумеет ли «Кливленд» продлить серию?

Статистика плей-офф НБА
Страсти накалились:
«Встретимся. Но уже вне площадки». «Кливленд» на грани позора — пора спасать честь
«Встретимся. Но уже вне площадки». «Кливленд» на грани позора — пора спасать честь

🏒 3:00: «Даллас Старз» — «Виннипег Джетс», НХЛ, плей-офф, 1/4 финала, четвёртый матч

НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 4-й матч
14 мая 2025, среда. 03:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Не начался
Виннипег Джетс
Виннипег
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: сможет ли «Даллас» удвоить преимущество в серии?

«Звёзды» вышли вперёд в серии с «Джетс» благодаря очередному впечатляющему выступлению от Микко Рантанена, набравшему три очка в третьем матче серии. «Старз» могут отправиться на пятую встречу противостояния в Канаду, оказавшись всего в одном шаге от прохода в полуфинал Кубка Стэнли. Получится ли у Рантанена и Ко забрать вторую победу дома и поставить «Виннипег» на грань вылета?

Статистика плей-офф НХЛ
Какие подвиги Рантанен совершил в предыдущей игре?
Его не остановить! Рантанен оформил второй хет-трик подряд и установил рекорд века в НХЛ
Его не остановить! Рантанен оформил второй хет-трик подряд и установил рекорд века в НХЛ

🏀 4:30: «Оклахома-Сити Тандер» — «Денвер Наггетс», НБА, плей-офф, 1/4 финала, пятый матч

НБА — плей-офф . 1/4 финала. 5-й матч
14 мая 2025, среда. 04:30 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Не начался
Денвер Наггетс
Денвер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: кто вырвется в лидеры?

Четвёртая игра серии получилась ужасной по всем фронтам. Команды установили антирекорд в плей-офф НБА — на двоих набрали 25 очков в первой четверти, а также показали ужасную реализацию. «Оклахома-Сити Тандер» всё же победила и сравняла счёт в противостоянии (2-2). «Денвер» выглядел очень плохо, но Никола Йокич и компания умеют приходить в себя очень быстро.

Статистика плей-офф НБА
Такого вы ещё не видели в НБА!
Плохая игра от Николы Йокича и антирекорд в плей-офф НБА. Даже такое бывает
Плохая игра от Николы Йокича и антирекорд в плей-офф НБА. Даже такое бывает

🎾12:00*: Кори Гауфф (США, 4) — Мирра Андреева (Россия, 7), Рим, 1/4 финала

* Время матча может измениться и будет уточнено.

💬 Матч с текстовой трансляцией

Рим (ж). 1/4 финала
14 мая 2025, среда. 14:00 МСК
Кори Гауфф
США
Кори Гауфф
К. Гауфф
Не начался
1 2 3
         
         
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

Интрига: прервёт ли Андреева серию поражений от Гауфф?

Мирра Андреева ещё ни разу не выходила в полуфинал на грунтовом «тысячнике», которых в женском туре всего два — Мадрид и Рим. Чтобы пробиться в четвёрку лучших в столице Италии, Андреевой необходимо побеждать чемпионку US Open 2023 года Кори Гауфф. Мирра пока ни разу не обыгрывала грозную соперницу, да и сет забрала всего один — в первой встрече, состоявшейся на «Ролан Гаррос» два года назад. А не далее как две недели назад Гауфф победила Андрееву на грунте Мадрида — 7:5, 6:1.

Рим-2025. Женщины. Турнирная сетка
В четвертьфинал Мирра прошла не без скандала:
Скандал в Риме! Мирра плакала, но вышла в 1/4 финала, а соперница жаловалась на свет
Скандал в Риме! Мирра плакала, но вышла в 1/4 финала, а соперница жаловалась на свет

🏒 17:20: США — Норвегия, чемпионат мира, групповой этап

ЧМ-2025 . Группа B
14 мая 2025, среда. 17:20 МСК
США
Не начался
Норвегия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: США реабилитируются за поражение от швейцарцев?

Американцы начали групповой этап с двух разгромных побед, забросив пять безответных шайб хозяевам турнира датчанам и шесть – венграм. Однако на первом же серьёзном сопернике «звёздно-полосатые» споткнулись – Швейцария всухую обыграла подопечных Райана Варсофски. Получится ли у США ответить на это поражение и одолеть не набравших ни одного очка норвежцев?

Статистика ЧМ по хоккею
Каким получилось первое поражение американцев:
Сборная Швейцарии нанесла США первое поражение на ЧМ-2025, забросив три безответные шайбы

🏀 19:00: УНИКС — ЦСКА, Единая лига, 1/2 финала, четвёртый матч

Единая лига ВТБ . 1/2 финала
14 мая 2025, среда. 19:00 МСК
УНИКС
Казань
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: армейцы закроют все вопросы здесь и сейчас?

В прошлом сезоне команды встречались в финале Единой лиги. Тогда ЦСКА вёл со счётом 3-0 и уже готовился праздновать чемпионство в четвёртой игре. Но УНИКС забрал встречу на домашнем паркете, отложив награждение до следующего матча, в котором москвичи одержали победу. Сейчас ситуация повторяется: снова армейцы выиграли три встречи кряду, а у казанцев нет права на ошибку. ЦСКА выйдет в финал или УНИКС ещё поборется?

Статистика плей-офф Единой лиги
Яркая концовка и битва на пределе:
Вот это концовка! УНИКСа хватило на половину, затем включилась магия ЦСКА
Вот это концовка! УНИКСа хватило на половину, затем включилась магия ЦСКА

⚽️ 19:30: ЦСКА — «Зенит», Кубок России, финал (Путь РПЛ), ответный матч

💬 Матч с текстовой трансляцией

Fonbet Кубок России . Финал (Путь РПЛ). 2-й матч
14 мая 2025, среда. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: совершит ли ЦСКА один из главных подвигов сезона?

Команда Марко Николича весной играет просто прекрасно. На выходных, например, армейцы сильно подкосили идущий первым в РПЛ «Краснодар». Теперь же москвичам придётся перебарывать «Зенит», который в первом финале Пути РПЛ победил 2:0. Если ЦСКА выйдет в Суперфинал, то определённо станет главным претендентом на трофей.

Статистика Кубка России
Что случилось в первой встрече:
Все эмоции ушли на дерби? «Зенит» смял ЦСКА и максимально близок к финалу Кубка России!
Все эмоции ушли на дерби? «Зенит» смял ЦСКА и максимально близок к финалу Кубка России!

🏒 21:20: Казахстан — Дания, чемпионат мира, групповой этап

💬 Матч с текстовой трансляцией

ЧМ-2025 . Группа B
14 мая 2025, среда. 21:20 МСК
Казахстан
Не начался
Дания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: смогут ли казахстанцы добыть вторую победу на турнире?

Подопечные Олега Болякина стартовали в Дании с победы над сборной Норвегии и даже вели в матче с Германией, однако не смогли удержать победный результат. Хозяева турнира же вообще не смогли набрать ни одного очка, последовательно уступив американцам, швейцарцам и чехам. Кто выйдет победителем из этой встречи?

Статистика ЧМ по хоккею
Как сложился предыдущий матч Казахстана:
Гол Михайлиса не спас Казахстан от проигрыша Германии в матче чемпионата мира — 2025

⚽️ 22:00: «Милан» — «Болонья», Кубок Италии, финал

💬 Матч с текстовой трансляцией

Кубок Италии . Финал
14 мая 2025, среда. 22:00 МСК
Милан
Милан
Не начался
Болонья
Болонья
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: ремейк матча выходных или новый сюжет?

Спасти сезон «Милан» может только благодаря победе в Кубке Италии. Занятно, что на выходных команда Сержиу Консейсау уже играла с «Болоньей», но в Серии А – и победила 3:1. Вряд ли стоит думать, что и кубковый финал закончится плюс-минус с таким же счётом и с тем же победителем. Винченцо Итальяно весь сезон удивляет Италию: ведь казалось, что после ухода Тьяго Мотты в «Ювентус» и продажи нескольких лидеров болонцы посыпятся. А они в порядке.

Турнирная сетка Кубка Италии по футболу
Отличные новости!
Бизнесмен из Москвы вернул маленький клуб в Серию А. И ещё второго Индзаги!
Бизнесмен из Москвы вернул маленький клуб в Серию А. И ещё второго Индзаги!

⚽️ 22:30: «Реал» Мадрид — «Мальорка», Примера, 36-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Испания — Примера . 36-й тур
14 мая 2025, среда. 22:30 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Не начался
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Реал» потеряет шансы на чемпионство?

«Реал» проиграл «Барселоне» (3:4) в ярком «класико» и теперь ещё дальше находится от титула чемпиона Испании. Взять его поможет только чудо – потеря очков каталонцами. Ну и параллельно неплохо бы обыграть идущую восьмой «Мальорку» – команда сейчас в полном порядке и вместе привычной борьбы за сохранение места в элите бьётся за еврокубки. Просто мадридцам явно не будет, ведь в Ла Лиге они не забивали этому сопернику больше одного гола ой как давно.

Статистика Примеры
Сильно!
«Реал» пропустил 16 голов от «Барсы» за сезон. Так много «сливочным» не забивал никто
Истории
«Реал» пропустил 16 голов от «Барсы» за сезон. Так много «сливочным» не забивал никто
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