ЦСКА повторит чудо в матче с «Зенитом»? Самые памятные камбэки в истории Кубка России

ЦСКА должен сотворить сегодня небольшое чудо, чтобы выйти в Суперфинал Кубка России. Команде Марко Николича нужно победить, отыграв два мяча у «Зенита» после поражения со счётом 0:2 в Санкт-Петербурге. Сложившаяся для армейцев ситуация – повод рассказать о самых памятных камбэках в истории кубкового турнира (когда команды уходили с «-2» или «-3») как в двухматчевых противостояниях, так и по ходу одной встречи. ЦСКА уже удавалось спасаться в практически безвыходном положении, причём в финале! Отметим, что в нашей подборке только те игры, в которых обе команды (или как минимум одна) представляли РПЛ.

Сезон-1998/1999. «Сокол» – «Зенит» – 2:2 (1:4 пен.)

В 1999 году «Зенит» выиграл свой первый трофей в российской истории, завоевав Кубок России. В финале одержал волевую победу над московским «Динамо», правда, тогда потребовалось отыграть только один пропущенный мяч – петербуржцы превратили 0:1 в 3:1. Но хеппи-энда в «Лужниках» с дублем Александра Панова могло и не быть, если бы не камбэк в 1/16 финала. «Зенит» начинал тот розыгрыш выездным матчем с «Соколом», выступавшим в Первом дивизионе. За четверть часа пропустил дважды от своего бывшего форварда Владимира Лебедя, и к 87-й минуте саратовцы вели со счётом 2:0. Однако в концовке Александр Бабий и Роман Максимюк забили два гола за три минуты, а в серии пенальти два сейва сделал Роман Березовский.

Сезон-2002/2003. «Лада» – «Спартак» – 2:3 (д. вр.)

Похожий случай есть и в истории «Спартака», пусть и на более поздней стадии. В 2003 году красно-белые завоевали свой последний трофей под руководством Олега Романцева, победив в финале «Ростов» (1:0). Хотя в полуфинале были в шаге от вылета. «Спартак» играл в Тольятти с «Ладой», выступавшей в Первом дивизионе. За полчаса пропустил дважды – хозяева летели вперёд на кураже! Вытащил красно-белых Роман Павлюченко. Нападающий быстро отквитал один мяч, а за четверть часа до конца сравнял счёт. В дополнительное время на 100-й минуте «золотой» гол забил Юрий Ковтун.

Сезон-2003/2004. «Ротор» – «Терек» – 2:0 и 0:3

Ещё один пример, когда камбэк помог состояться будущей победе в Кубке России. В 2004 году трофей сенсационно завоевал нынешний «Ахмат», а тогда ещё «Терек». Но до того грозненцы едва не выбыли в четвертьфинале. Двухматчевое противостояние с «Ротором» началось для них с поражения с разницей в два мяча в Волгограде. Дома требовалось забивать не меньше трёх, а ведь «Терек» был командой Первого дивизиона, в отличие от игравшего в элите соперника. Тем не менее перед перерывом Муса Мазаев открыл счёт, а в концовке Тимур Джабраилов и Андрей Федьков положили ещё два мяча. Позже тот же Федьков стал автором и единственного гола в финале с «Крыльями Советов».

Сезон-2004/2005. «СКА-Энергия» – «Шинник» – 3:0 и 0:4

В следующем сезоне совершенно невероятный камбэк удался «Шиннику» в 1/16 финала. Сначала ярославцы долго летели в Хабаровск – только для того, чтобы получить там три гола от соперника из Первого дивизиона и обречёнными вернуться домой. Но 10 дней спустя команда Олега Долматова всё же отомстила наглецам-армейцам на своём поле. В первом тайме надежду возродил гол Александра Ширко, после перерыва болгарин Мартин Кушев разродился дублем, а за 10 минут до конца поляк Кшиштоф Лагиевка забил победный мяч.

Сезон-2005/2006. «Крылья Советов» – «Динамо» Москва – 2:0 и 0:2 (1:3 пен.)

В 2006 году запомнился камбэк в противостоянии двух команд элиты. В 1/8 финала жребий свёл друг с другом «Крылья Советов» и московское «Динамо». В первом матче в Самаре хозяева укатали бело-голубых. Андрей Гусин и Виталий Булыга забили по голу, а Марко Топич ещё и пенальти не реализовал. Однако неделю спустя команда Андрея Кобелева нашла чем ответить. Мячи Дениса Колодина и Дмитрия Комбарова во втором тайме помогли «Динамо» дотянуть до серии 11-метровых. А там героем стал Сергей Овчинников, отразивший два удара.

Сезон-2005/2006. «Спартак» – «Локомотив» – 2:2 и 2:1

В том же розыгрыше «Спартак» уже на стадии четвертьфинала перевернул ход противостояния с «Локомотивом». Начиналось всё для красно-белых грустно – к 28-й минуте первого матча железнодорожники выигрывали со счётом 2:0 благодаря голам Гарри О’Коннора и Дмитрия Лоськова. Кое-как «Спартак» спас ту игру. В середине второго тайма Радослав Ковач и Михайло Пьянович забили дважды за четыре минуты. В ответной встрече «Локо» снова повёл, однако быстрым голом только воодушевил «Спартак» на новый камбэк – Михайло Пьянович и Сантос Моцарт вытащили красно-белых в полуфинал.

Сезон-2006/2007. «Терек» – «Москва» – 4:1 и 0:4

Следующий сезон подарил ещё один выдающийся камбэк – в 1/16 финала Кубка России. «Терек», вернувшийся в Первый дивизион, замахнулся на то, чтобы пройти «Москву». В Грозном хозяева вынесли команду Леонида Слуцкого. К 84-й минуте вели со счётом 4:0, а затем у «горожан» сотворил, как казалось тогда, всего лишь гол престижа Вячеслав Данилин. Однако на самом деле этот удар оказался решающим. В ответной встрече спустя два с половиной месяца «Москва» разнесла соперника. Пабло Баррьентос забил на восьмой минуте, а ещё к перерыву дубль оформил Дмитрий Кириченко. Во втором тайме Пётр Быстров добил южан.

Сезон-2007/2008. ЦСКА – «Амкар» – 2:2 (4:1 пен.)

А вот тот самый камбэк армейцев в финале. В 2008 году ЦСКА Валерия Газзаева и «Амкар» Миодрага Божовича зарубились на московском стадионе «Локомотив». Фаворитом, понятное дело, был тот, кто играл в своём городе. Тем не менее пермяки держались, а в начале второго тайма дважды удачно выстрелили – Никола Дринчич и Томислав Дуймович приблизили «Амкар» к первому трофею в своей истории. Но ЦСКА на «югославские» голы ответил «бразильскими»: за девять минут Вагнер Лав и Жо вернули всё к тому, с чего начиналось. А в серии пенальти роковым для гостей стали промахи тех же Дринчича и Дуймовича. Правда, потом пермяки жаловались на судейство, утверждая, что красно-синие забили из офсайда.

Сезон-2014/2015. «Зенит» – «Арсенал» – 2:3 (д. вр.)

Один из самых поразительных кубковых камбэков случился в 1/8 финала сезона-2014/2015. В тот год шедший к чемпионству «Зенит» Андре Виллаш-Боаша вылетел от новичка и аутсайдера РПЛ «Арсенала». Более того, дома и выигрывая к 80-й минуте со счётом 2:0 после голов Андрея Аршавина и Милана Родича. Хозяева уже вырыли яму для соперника и, видимо, решили, что тот сам себя закопает. Но получилось наоборот. В оставшееся время у туляков забили Игорь Калешин и Дмитрий Смирнов. «Зенит» с Халком не разбудило даже это, и на 104-й минуте форвард Артур Малоян нокаутировал сине-бело-голубых.

Сезон-2016/2017. «Урал» – «Краснодар» – 3:3 (4:3 пен.)

Не менее уникальный камбэк удался «Уралу» в феврале 2017 года в четвертьфинале Кубка России. Команда Александра Тарханова «не вышла» на первые полчаса «домашнего» матча с «Краснодаром», видимо, забыв, что игру в последний момент перенесли из Екатеринбурга (из-за плохого поля) в… Краснодар. Гости, внезапно ставшие хозяевами, повели со счётом 3:0 благодаря голу Фёдора Смолова и дублю Виктора Классона. Тут уже и коллектив Игоря Шалимова мыслями покинул стадион. А «Урал» поверил в чудо – и сотворил его! Владимир Ильин забил ещё до перерыва, а Эрик Бикфалви отличился дважды во втором. Затем екатеринбуржцы забрали серию пенальти.

Сезон-2018/2019. «Краснодар» – «Ростов» – 2:2 и 0:1

«Краснодар» вообще щедр на такие подарки. Например, в нынешнем сезоне команда Мурада Мусаева позволила «Тюмени» отыграться с «-3», но в итоге хотя бы серию пенальти не отдала. А в 2018 году «быки» отпустили «Ростов» в четвертьфинале, ведя по ходу первого матча со счётом 2:0. Голов Ивана Игнатьева и Кристиана Куэвы оказалось недостаточно, чтобы сломить противника. Ростовчане отыгрались ещё в Краснодаре – забили Дмитрий Скопинцев и Александр Гацкан. А в ответной встрече Ивелин Попов добыл победу для команды Валерия Карпина.

Сезон-2023/2024. «Оренбург» – «Спартак» – 1:0 и 1:3

Последний камбэк в этом списке – из прошлого сезона. «Оренбург» со «Спартаком» встречались в четвертьфинале Пути РПЛ. В первой игре в ноябре 2023-го оренбуржцы добыли победу на своём поле после гола Николая Титкова. В ответной встрече уже в марте 2024-го Мохаммад Горбани увеличил преимущество «Оренбурга» по сумме двух матчей. У красно-белых оставалось 80 минут на камбэк. Уложились – менее чем в час. Александр Соболев, Антон Зиньковский и Срджан Бабич, забив по мячу, вывели «Спартак» в полуфинал Пути РПЛ.