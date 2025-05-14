Мечта «Форест» об ЛЧ — всё? Почему сенсация АПЛ заслуженно проваливается в конце сезона

«Ноттингем Форест» – клуб с крутой историей. Эта команда дважды брала Кубок европейских чемпионов (так раньше называлась Лига чемпионов) – в 1979 и 1980 годах. Однако в XXI веке клуб ассоциировался больше с Чемпионшипом, чем с высшим дивизионом. Команда проводит лишь третий сезон в АПЛ подряд. До этого занимала 16-е и 17-е места, а теперь стала главным открытием сезона.

Игроки «Ноттингем Форест» радуются Фото: Michael Regan/Getty Images

«Форест» долгое время шёл третьим и только в конце сезона выпал из зоны Лиги чемпионов. И это при том, что на следующий сезон Англия делегирует в ЛЧ сразу пять лучших команд АПЛ (плюс «МЮ» или «Тоттенхэм» как победителя ЛЕ). «Форест» за последние шесть туров победил лишь раз:

1:2 – в матче с «Астон Виллой»;

0:1 – во встрече с «Эвертоном»;

2:1 – в игре с «Тоттенхэмом»;

0:2 – в матче с «Брентфордом»;

1:1 – во встрече с «Кристал Пэлас»;

2:2 – в игре с «Лестером».

Последний матч получился особенно обидным. «Форест» доигрывал встречу в меньшинстве из-за несогласованности. На 87-й минуте нападающий Авонийи влетел животом в штангу, и ему потребовалась помощь медицинской бригады. В эту же паузу главный тренер Эшпириту Санту хотел произвести замену. Он дождался, когда врачи покажут палец вверх (символизирующий, что форвард сможет продолжить игру) и только после этого выпустил на поле Силву вместо Андерсона.

Реакция Эшпириту Санту на травму Авонийи Фото: Кадр из трансляции

Практически сразу после замены Авонийи понял, что не сможет продолжать игру (на днях стало известно, что ему даже потребовалась операция). Однако у «Форест» уже закончились слоты для замен. В результате нападающий едва ходил по полю. А игра продолжалась, пока на табло не было 99:09. Это было особенно неприятно для команды из-за счёта – «Форест» на своём поле так и не смог дожать «Лестер», который уже вылетел в Чемпионшип.

Сразу после матча на газоне появился разочарованный владелец клуба Эвангелос Маринакис. Что примечательно – со старым Iphone 7 в руках (состояние бизнесмена оценивается в $ 4,9 млрд). По трансляции было видно, как Маринакис раздражённо что-то высказывает главному тренеру. Как позже в интервью рассказал сам Эшпириту Санту, эмоции владельца были связаны с тем, что команда доигрывала встречу фактически в меньшинстве. В студии SkySports ещё долго разбирали поведение Маринакиса и то, насколько это этично – отчитывать тренера на глазах у 30 тысяч болельщиков.

Диалог Эшпириту Санту и Маринакиса Фото: Кадр из трансляции

Диалог Эшпириту Санту и Маринакиса Фото: Кадр из трансляции

Сразу же «Форест» опубликовал официальное заявление со словами владельца клуба.

Эвангелос Маринакис владелец «Ноттингем Форест» «Этот день — для празднования, потому что спустя 30 лет команда возвращается в еврокубки. Таково было моё обещание, когда команда вышла в АПЛ. Впереди ещё два тура — нам необходимо верить и мечтать до последнего удара в заключительной игре. Мы невероятно гордимся главным тренером и командой. И мы все должны праздновать историческое достижение этого сезона. Все — тренерский штаб, игроки, болельщики и я. Мы были разочарованы травмой Авонийи и ошибкой коммуникации с медицинской бригадой по поводу способности футболиста продолжить игру. Это естественно, это показатель нашей страсти по отношению к клубу. Давайте мы все будем благодарны, эмоциональны и продолжим мечтать».

«Это как слон на дереве: никто не понимает, как он там оказался, но все уверены, что он оттуда упадёт», – цитата из материала The Athletic про «Форест». И вот теперь случилось то, чего все так ждали. Команда опустилась на седьмую строчку. Парадоксально, что одновременно вместе с этим клуб гарантировал себе место в Лиге конференций. Хотя, скорее всего, седьмая строчка даст путёвку даже в Лигу Европы. Всё зависит от того, кто выиграет в финале Кубка Англии (17 мая). Если победит «Кристал Пэлас», то лондонцы отправятся во второй еврокубок. Если «Сити», то седьмая команда АПЛ сыграет в ЛЕ, а восьмая – в ЛК.

Игроки «Ноттингем Форест» радуются Фото: Carl Recine/Getty Images

В то же время у «Форест» всё ещё неплохие шансы на место в Лиге чемпионов. Отставание от пятой строчки – всего одно очко. И при этом в последнем туре предстоит сразиться как раз с «Челси», который идёт пятым. Хотя даже победы в обоих оставшихся матчах не гарантируют «Форест» попадание в топ-5, потому что в обоих турах может выиграть и «Вилла».

Нужно ещё учитывать, что Маринакис контролирует не только «Форест», но и греческий «Олимпиакос». На днях эта команда гарантировала себе место в основной стадии Лиги чемпионов. Помогло, что в финале этого сезона встретятся именно «ПСЖ» и «Интер», которые уже пробились в ЛЧ через национальные лиги. Однако, скорее всего, у Маринакиса не было бы проблем с тем, чтобы обе команды допустили до одного турнира. В прошлом сезоне там выступали одновременно «Жирона» и «Манчестер Сити», входящий в City Football Group. А до этого в Лиге чемпионов участвовали одновременно РБ «Лейпциг» и РБ «Зальцбург».

Игроки «Ноттингем Форест» радуются Фото: Ryan Pierse/Getty Images

И всё же, если «Форест» пролетит мимо Лиги чемпионов, это будет во многом заслуженно. Команда добивается результата во многом вопреки игре. Забирает очки даже в тех встречах, где она выглядит неубедительно. Например, «Ливерпуль» выглядел солиднее и в первом, и во втором круге, однако «Форест» набрал четыре очка с будущим чемпионом. «МЮ» тоже смотрелся лучше и дома, и на выезде, но отдал все шесть очков. Сюда же – ничья с «Челси» в первом круге и победа над «Тоттенхэмом» во втором.

Пожалуй, команда Эшпириту Санту играет в самый оборонительный футбол среди всех команд АПЛ в этом сезоне. В таких случаях можно услышать претензии, что парковать «автобус» у своих ворот – это не зрелищно (что правда). Только вот в футболе имеет смысл говорить не о плохих и хороших стилях, а о том, что даёт или не даёт результат. В этом плане закономерно, что как раз в матчах со смелыми топ-клубами у «Форест» получается больше ловить соперника на контратаках, идущих во многом через Гиббс-Уайта.

Морган Гиббс-Уайт Фото: Alex Pantling/Getty Images

Сезон «Форест» уже однозначно оказался удачным относительно изначальных ожиданий, однако падение в последних турах – это вполне ожидаемая регрессия к среднему. Тем более если теперь ещё травмировался ключевой защитник Мурилло, но дело даже не в этом. Если оценивать соотношение допущенных и созданных моментов (xGD), то «Форест» остаётся 14-й командой АПЛ. А если ожидаемые очки (xPoints), то «Форест» должен идти на 13-м месте с 46,14 ожидаемого балла. То есть команда перебрала 15,86 очка. Это рекордный оверперфоманс в топ-5 лигах. Хотя «Страсбург» близко – 14,38.