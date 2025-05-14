«Спартак» и «Зенит» идут к уникальному финалу Кубка России. В истории такого ещё не было

Вполне возможно, что этот сезон в России завершится игрой «Зенита» и «Спартака» в Суперфинале Кубка страны. У петербуржцев есть фора в два мяча перед ответной встречей с ЦСКА в финале Пути РПЛ, а команда Деяна Станковича – фаворит матча с «Ростовом» в финале Пути регионов. Всё-таки красно-белые играют дома, да и в чемпионате набрали весной побольше очков, чем ростовчане, несмотря на спад.

И для «Зенита», и для «Спартака» в случае успеха это будет седьмой финал Кубка России. Вспомните, сколько раз сине-бело-голубые и красно-белые встречались в решающем матче за трофей? Поразительно, но факт – ни одного! «Зенит» дважды попадал в финале на ЦСКА, по разу на московское «Динамо», «Сибирь», «Химки» и «Балтику». «Спартак» дважды бился за кубковый приз с ЦСКА и «Локомотивом», а кроме того, его соперниками становились «Ростов» и московское «Динамо».

Более того, если взять всю историю нашего футбола, то окажется, что и в Кубке СССР «Спартак» с петербургской командой не пересекался в финалах с 1939 года. Тогда красно-белые обыграли ещё не «Зенит» даже, а «Сталинец» со счётом 3:1. Так что возможный финал в 2025-м будет уникальным. Тем не менее у «Спартака» и «Зенита» были встречи в Кубке России. Перевес пока на стороне сине-бело-голубых.

Сезон-1996/1997. Четвертьфинал. «Спартак» – «Зенит» – 0:1

Впервые в Кубке России «Спартак» с «Зенитом» попали друг на друга в 1997 году. Команды Олега Романцева и Анатолия Бышовца встретились в четвертьфинале. Чемпион России, понятное дело, был фаворитом, тем более игра проходила в Москве на стадионе «Торпедо». Интересно, что пятью днями ранее «Зенит» со «Спартаком» выдали нулевую ничью в Санкт-Петербурге, держа в уме предстоящую кубковую битву. Но сине-бело-голубые опять «засушили» красно-белых. Хотя однажды команде Бышовца повезло – Александр Ширко попал в перекладину. На 79-й минуте «Зенит» использовал свой редкий шанс, когда Константин Лепёхин ударом из-за штрафной пробил Александра Филимонова.

Сезон-2006/2007. Четвертьфинал. «Зенит» – «Спартак» – 1:2 и 1:1

Через 10 лет кубковый четвертьфинал, состоявший уже из двух матчей, выиграл «Спартак». Для «Зенита» тогда начинался первый в российской истории клуба «золотой» сезон. В РПЛ «Спартак» в 2007 году проиграл ему гонку, зато выбил в Кубке России. В первой встрече в Санкт-Петербурге Моцарт открыл счёт с пенальти, после чего Артём Дзюба забил своей будущей команде, а Павел Погребняк – бывшей. В Москве картина повторилась с той лишь разницей, что Моцарт 11-метровый не реализовал. Хозяева повели благодаря голу Александра Прудникова, а у «Зенита» на него смог ответить только Погребняк.

Сезон-2019/2020. Полуфинал. «Зенит» – «Спартак» – 2:1

В 2020 году дороги «Зенита» и «Спартака» пересеклись за шаг до финала. Сине-бело-голубые уже в статусе чемпиона того сезона одолели команду Доменико Тедеско в Санкт-Петербурге. Тогда Дзюба забил с пенальти уже своей бывшей команде, а затем Александр Соболев ответил голом будущей. Победу хозяевам принёс Далер Кузяев, который за «Спартак» пока не играл. Самым трудным этот полуфинал получился для судейской бригады Сергея Иванова. После матча спартаковцы жаловалось на его решения в нескольких спорных эпизодах, включая возможный пенальти на Соболеве.

Сезон-2022/2023. Групповой этап. «Спартак» – «Зенит» – 3:0 и 0:0

Наименее ценное, если так можно выразиться, кубковое противостояние между «Спартаком» и «Зенитом». В сезоне-2022/2023 команды дважды встретились в группе, из которой обе и вышли. Правда, москвичи в плей-офф Пути РПЛ, а петербуржцы только в Путь регионов. В чемпионате «Спартак» долгие годы не мог обыграть «Зенит» Сергея Семака, так что оторвался в Кубке России. В Москве крупную победу хозяевам принесли дубль Квинси Промеса и гол Соболева. На «Газпром Арене» чемпион не сумел добыть нужную ему разгромную победу. И вообще никакую не сумел. Голы заменили на шоу в стиле ММА. Родригао сцепился с Шамаром Николсоном, а Соболев набросился на Вильмара Барриоса, с которым они теперь добрые товарищи.

Капитан «Зенита» Дуглас Сантос назвал инициатором драки Промеса, который «провоцировал весь матч». Соболев доказывал обратное: «Думаю, все видели, что драку начал «Зенит». Родригао пнул ногой Шамара. Они столкнулись, и понеслось. Мы первые её не начинали. Когда обижают моих товарищей и друзей, без разницы где – на улице или на футбольном поле, я повёл бы себя таким же образом. В 100 из 100 случаев».

Сезон-2023/2024. Полуфинал Пути РПЛ. «Спартак» – «Зенит» – 1:2 и 0:0

В прошлом сезоне «Спартак» и «Зенит» нашли друг друга в полуфинале Пути РПЛ. В московском матче уже на 12-й минуте забил Угальде. Это был единственный гол костариканца в первые полгода после перехода в «Спартак». Но потом юный Педро показал, какого таланта привёз из Бразилии петербургский клуб – оформил дубль за 10 минут второго тайма. В ответной встрече «Зенит» удержал нулевую ничью на своём поле и отправился за трофеем, который вырвал в «Лужниках» из цепких рук «Балтики».

Когда «Зенит» и «Спартак» могли сыграть в финале Кубка России?

В том же сезоне-2023/2024 «Зенит» и «Спартак» могли встретиться ещё раз – в Суперфинале. Это случилось бы, если бы красно-белые одолели в финале Пути регионов «Балтику». Кроме того, и «Зенит», и «Спартак» доходили вместе до полуфинала в 2006 году. Однако тогда сине-бело-голубые уступили ЦСКА. Затем армейцы в решающем матче победили и «Спартак».