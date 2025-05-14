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Лучшие голы и сейвы 32-го тура Первой лиги России, видео, ФНЛ, сезон-2024/2025: Ротор, Сочи, Шинник, Урал, СКА-Хабаровск

Шедевр через себя и комбинация в стиле «Барсы». Голы и сейвы 32-го тура Первой лиги
Константин Кринский
Голы и сейвы 32-го тура Первой лиги
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Георгий Гонгадзе – герой игрового уикенда!

Завершился 32-й тур Мелбет Первой лиги. «Чемпионат» собрал лучшие моменты игровой недели — самые красивые голы и наиболее яркие сейвы.

Это был важный уикенд:
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Голов в минувшем туре было много. И они были очень разные. Например Георгий Гонгадзе из «СКА-Хабаровск» свой третий мяч в игре с «Аланией» забил вроде бы просто, но, когда знаешь, что атака команды началась от ворот и состояла из 10 передач, сразу вспоминается «Барселона» Хосепа Гвардиолы. Форвард хабаровчан кстати забил и самый красивый гол тура – в стилистике пляжного футбола: с аккуратной обработкой и ударом через себя. Ну и другие мячи в топ-5 требуют вашего внимания – потому что забиты из-за пределов штрафной и по классным траекториям.

Вратари тоже молодцы. Выдали пару впечатляющих сейвов. Со штрафных из девяток, конечно, не тащили, однако были и сейв после удара с близкого расстояния, и спасение из дальнего угла, и отражение убойного удара из штрафной.

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