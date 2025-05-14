ЦСКА и «Зенит» бьются за Суперфинал Кубка России! Будет ли сенсация? LIVE

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Сегодня, 14 мая состоится ответный матч финала Кубка России (Путь РПЛ) между ЦСКА и «Зенитом». Первая встреча завершилась победой петербуржцев (2:0).

ЦСКА замечательно выглядит весной и уже комфортно чувствует себя в топ-3 РПЛ – и даже сохраняет теоретические шансы на победу в чемпионате России. В Кубке не всё так радужно – ведь «Зенит» выиграл свой домашний матч 2:0 и теперь имеет весомое преимущество. Интересно, что команды очень давно не забивали суммарно больше двух голов за матч. То есть чтобы ЦСКА выйти в Суперфинал, нужно совершить реальное чудо.