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ЦСКА – Зенит, прямая онлайн-трансляция ответного матча финала Пути РПЛ Кубка России, где смотреть, 14 мая 2025

ЦСКА и «Зенит» бьются за Суперфинал Кубка России! Будет ли сенсация? LIVE
Георгий Илющенко
ЦСКА – «Зенит»
Аудио-версия:
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Сегодня, 14 мая состоится ответный матч финала Кубка России (Путь РПЛ) между ЦСКА и «Зенитом». Первая встреча завершилась победой петербуржцев (2:0).

Fonbet Кубок России . Финал (Путь РПЛ). 2-й матч
14 мая 2025, среда. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

ЦСКА замечательно выглядит весной и уже комфортно чувствует себя в топ-3 РПЛ – и даже сохраняет теоретические шансы на победу в чемпионате России. В Кубке не всё так радужно – ведь «Зенит» выиграл свой домашний матч 2:0 и теперь имеет весомое преимущество. Интересно, что команды очень давно не забивали суммарно больше двух голов за матч. То есть чтобы ЦСКА выйти в Суперфинал, нужно совершить реальное чудо.

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