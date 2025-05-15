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Спартак — Ростов, прямая онлайн-трансляция финала Кубка России (Путь регионов), где смотреть, 15 мая 2025

Последний шанс «Спартака» спасти сезон! Матч с «Ростовом» за Суперфинал Кубка России! LIVE
«Чемпионат»
«Спартак» — «Ростов», прямая онлайн-трансляция
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Сегодня, 15 мая, состоится финальный матч Пути регионов Кубка России – «Спартак» и «Ростов» разыграют путёвку в Суперфинал, где кто-то из них встретится с «Зенитом».

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15 мая 2025, четверг. 20:00 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Ростов
Ростов-на-Дону
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Команда Деяна Станковича потеряла весной и стиль, и голевые подвиги Манфреда Угальде, и место в тройке. Сезон, очевидно, провален – но спасти его ещё можно, если зацепить Кубок России. Однако сделать это будет непросто: сначала нужно обыграть «Ростов», а затем и «Зенит».

Для ростовчан же участие в Кубке – единственный шанс психологически настроиться на важные матчи. Потому что в РПЛ команде уже ничего не светит: ни высокое место, ни вылет. Так что можно просто показать себя во всей красе.

В нынешнем сезоне «Спартак» и «Ростов» встречались четырежды. В РПЛ дончане оба раза отлетели по 0:3, а вот как раз в Кубке переиграли красно-белых (1:0 и 2:1).

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