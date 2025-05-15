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Эспаньол — Барселона, прямая онлайн-трансляция матча 36-го тура Ла Лиги, где смотреть, 15 мая 2025

Чемпионский матч «Барселоны» — ещё и в дерби! Или «Эспаньол» преподнесёт сенсацию? LIVE
Кирилл Закатченко Никита Паглазов
,
Чемпионский матч «Барселоны»
Аудио-версия:
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Следим за Примерой вместе.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Сегодня, 15 мая, состоится матч 36-го тура Ла Лиги, который может стать чемпионским для «Барселоны». Достаточно лишь в дерби обыграть «Эспаньол».

Испания — Примера . 36-й тур
15 мая 2025, четверг. 22:30 МСК
Эспаньол
Барселона
Не начался
Барселона
Барселона
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Команда Ханс-Дитера Флика – несомненный фаворит встречи, несмотря на её особый статус. Дело в том, что «Эспаньол» последний раз обыгрывал «Барсу» аж в 2018 году – и то в Кубке Короля. Так что даже потеря очков лидером Примеры явно будет сенсацией.

Можно порассуждать, что у «Барселоны» не все здоровы, но это слабый аргумент в пользу соперника. Как и то, что игра пройдёт на арене «Эспаньола». Но ведь как-то эмоционально накачивать себя надо! Особенно болельщикам «Реала».

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