Чемпионский матч «Барселоны» — ещё и в дерби! Или «Эспаньол» преподнесёт сенсацию? LIVE

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Сегодня, 15 мая, состоится матч 36-го тура Ла Лиги, который может стать чемпионским для «Барселоны». Достаточно лишь в дерби обыграть «Эспаньол».

Команда Ханс-Дитера Флика – несомненный фаворит встречи, несмотря на её особый статус. Дело в том, что «Эспаньол» последний раз обыгрывал «Барсу» аж в 2018 году – и то в Кубке Короля. Так что даже потеря очков лидером Примеры явно будет сенсацией.

Можно порассуждать, что у «Барселоны» не все здоровы, но это слабый аргумент в пользу соперника. Как и то, что игра пройдёт на арене «Эспаньола». Но ведь как-то эмоционально накачивать себя надо! Особенно болельщикам «Реала».