Грандиозный ЦСКА! Забили в добавленное время — и выбили «Зенит» из Кубка в серии пенальти!

ЦСКА вышел в Суперфинал Кубка России, где сразится 1 июня в «Лужниках» с победителем пары «Спартак» – «Ростов». Армейцы отыграли два мяча у «Зенита» после поражения в Санкт-Петербурге со счётом 0:2.

Марко Николич поменял четырёх игроков основы по сравнению с матчем с «Краснодаром», а вот Сергей Семак – сразу семерых, выходивших в стартовом составе в Каспийске. Оба тренера прогнозируемо выпустили на кубковую встречу вторых вратарей. Сербский коуч армейцев не тронул линию обороны и тройку центрхавов. Зато сделал ставку на другое атакующее трио, что не удивило, с учётом того, как вышли на замены Гуарирапа и Койта. Его российский коллега дал новые шансы Алипу, Эраковичу, Ахметову, Мостовому, Кассьерре и сдавшему Глушенкову.

Впрочем, Семак не только освежил состав «Зенита», а ещё и максимально подстроился под тактическую схему ЦСКА. Обладатель Кубка России играл с тремя центральными защитниками и с Педро и Мостовым на флангах, а в средней линии разбирал один в один центральных полузащитников армейцев. Там оказывались в разных зонах вместе со своими оппонентами Дуглас Сантос, Барриос, Ахметов и Глушенков. Таким образом, «Зенит» нейтрализовал «ромб» красно-синих. Петербуржцы, разумеется, действовали вторым номером, а при владении либо стремились быстро организовывать контрвыпады, либо сбивали темп владением.

Более того, у ЦСКА не получился и ожидаемый стартовый штурм. Наоборот, в дебюте встречи голевые моменты создавала команда Семака. Уже через минуту после начала матча сине-бело-голубые могли практически решить исход дуэли, когда Кассьерра выиграл воздух у Виллиана Роши после кросса Мостового и бил головой. Попал в Торопа. Затем сменщик Акинфеева, своевременно выбежав из ворот, не дал забить и Глушенкову.

Камбэки – вообще не сильная сторона ЦСКА в этом сезоне. В РПЛ армейцы согласно статистике шесть раз уступали в счёте по ходу матчей и набрали в них лишь одно очко. В течение 36 минут складывалось впечатление, что «Зенит» контролирует ситуацию на поле, успокоив игру и резвого соперника. У армейцев вообще не было голевых моментов. Но тут Кисляк потянул одеяло на себя, и что сотворил! Молодой хавбек удивил защиту «Зенита» мощным рывком вперёд, после которого пробил из-за штрафной – мяч рикошетом от ноги Нино влетел в сетку.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Гол воодушевил команду Николича. ЦСКА продолжал атаковать и перед перерывом заработал пенальти. Очень долго проверялся очевидный, в общем-то, эпизод с игрой рукой со стороны Алипа после удара Виллиана Роши. Но, похоже, судья Мешков ошибся в этом эпизоде дважды. Во-первых, сам не зафиксировал нарушение казахстанца (только благодаря VAR), а, во-вторых, неправильно назначил штрафной, с которого армейцы заработали 11-метровый. Там скорее Обляков сфолил на Барриосе, а не наоборот. Семак очень бурно протестовал, словно предчувствуя, чем всё закончится. Однако «Зенит» спас Адамов – голкипер угадал, куда Обляков пробьёт с «точки», и сделал эффектный сейв. Если бы не Адамов, красно-синие отыгрались бы за тайм.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

После перерыва Семак и вовсе придумал что-то необычное. Выпустив на правый фланг Луиса Энрике, тренер «Зенита» поставил в центр поля штатного вингера Педро, который при нём закрывал, кажется, уже все позиции, кроме разве что центра обороны. ЦСКА не менялся – действовал, как привык с зимних сборов. Тем не менее с началом второго тайма из игры при всей её интенсивности и эмоциональности снова пропала острота. Только на исходе часа матча Гуарирапа прорвался наконец на ударную позицию. Этот момент, как и гол Кисляка, родился благодаря тому, что Матвея просто бросил опекавший его Глушенков.

Полтайма у «Зенита» не клеилась контригра – ЦСКА тоже хорошо защищался против ответных атак соперника. Но потом армейцы стали допускать брак при выходе из обороны из-за спешки и усталости, и петербуржцы получили несколько шансов забить. Однажды Обляков обрезал и сам же спас, когда Глушенков покатил на пустые ворота Кассьерре. С каждой минутой армейцы всё сильнее раскрывались. Хозяева доигрывали с трио Шуманский – Мусаев – Алеррандро впереди, а их с позиции «восьмёрки» поддерживал… Круговой. Что ни тренерское решение, то сюрприз.

«Зениту» оставалось продержаться всего две-три минуты, а у ЦСКА не очень-то получался навал. И кто вытащил армейцев в компенсированное время – Мусаев! Заждались болельщики красно-синих голов от лучшего бомбардира команды в 2025 году. После углового нападающий красно-синих воспользовался позиционной ошибкой Эраковича и забил головой. Это был 14-й удар ЦСКА за матч и шестой – в створ («Зенит» пробил шесть раз, в створ – два). Гол засчитали, несмотря на протесты петербуржцев, настаивавших на том, что при подаче сфолил Дивеев.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Дополнительного времени в турнире нет, так что победитель определился в серии пенальти. Она стартовала с промаха нападающего «Зенита» Соболева, покатившего мяч прямо по центру – в руки Торопу. Адамов на сей раз не взял ни одного 11-метрового, а пятый удар сине-бело-голубых смазал Мантуан. ЦСКА всё же совершил камбэк! У Кубка России будет новый обладатель.