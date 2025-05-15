«Мы знаем заказчиков вбросов». Откровения босса «Пари НН»

Большое интервью с Давидом Мелик-Гусейновым после исторической победы в матче с «Крыльями Советов». Понравится, правда, оно не всем.

«Пари НН» устроил понедельничное шоу на родном стадионе. Уже в первом тайме в ворота «Крыльев» влетели четыре мяча, а после перерыва Хуан Босельи и вовсе оформил покер, войдя в местную историю. Да, пока это не помогло покинуть зону стыковых матчей. Однако семь очков в пяти последних матчах – лучшая серия в сезоне.

Сразу же после игры мы встретились с боссом клуба Давидом Мелик-Гусейновым. Редкий случай, когда руководитель после матча готов не просто дать небольшой комментарий, а обстоятельно поговорить о последних событиях – и не только о них. Мы расположились в его кабинете и, несмотря на позднее время, обсудили многое из того, что волнует общественность.

Почему сейчас важно «закусить нижнюю губу», бюджет клуба и кабинет, открытый для желающих

– В матче с «Крыльями» команде словно вернулось за всё, что не набрали весной. Это справедливая оценка?

– У меня другая точка зрения. Да, по ходу весны у нас были проблемы – мы видели, что нужно изменить и какие направления необходимо усилить. Не скажу, что с «Крыльями» нам прямо-таки воздалось. Это работа, которая конвертировалась в результат. Однако потчевать на лаврах и говорить, что всё окей и наконец-то попёрло, нельзя. Чемпионат идёт, осталось два ключевых тура. Надо закусить нижнюю губу, биться и забирать эти очки.

В понедельник был хороший день. Но этого мало.

– Как минимум в первом тайме вы увидели то, на что рассчитывали, когда приглашали Виктора Гончаренко?

– По результату – да. Но нам в итоге забили два гола, без которых мы могли обойтись. Это были индивидуальные ошибки игроков, которые нужно проработать.

Да, нас устроил результат. Мы вошли в историю, ведь пять мячей за матч «Пари НН» в РПЛ никогда не забивал. Однако теперь надо идти и биться дальше. Расслабляться точно рано. Нам до этого надо было брать очки с «Оренбургом», «Химками». Тогда, может, сейчас бы выдохнули.

– Но согласитесь, что тренд на улучшение наметился?

– Вижу, что мы нащупываем игру. Не так быстро, как хотелось бы. Вижу, что появляется результат нашей работы. Но в то же время нужно понимать, что команда ещё три месяца назад сильно обновилась. Плюс зимой мы могли сделать больше в плане трансферов, однако и так выжали из нашего бюджета максимум.

Общественность должна же это тоже понимать, при этом критика сохраняется. Обычно я просматриваю комментарии, которые пишут люди. Некоторые утверждали, что мы точно проиграем Самаре, надо готовиться к вылету и паковать чемоданы. Интересно, как сейчас чувствуют себя эти люди.

Виктор Гончаренко Фото: fcnn.ru

Хочу подчеркнуть: Гончаренко – замечательный тренер. Он отлично понимает психологию людей. Знает, когда что-то надо сказать. Когда надо промолчать. Требовалось время, чтобы футболисты к этому привыкли. Полагаю, череда определённых событий привела к созданию необходимой синергии.

– Раз уж вы упомянули бюджет, давайте сразу уточним: на каком он уровне?

– На уровне последней четвёрки команд РПЛ. Есть клубы, у которых бюджет поменьше, но при этом они находятся выше нас. Пока мы внизу по финансированию. Но в то же время мы не сидим сложа руки. Понимаем, что деньги появляются там, где их считают и уважают. Поэтому стараемся повышать свою внутреннюю эффективность. Не говорим про экономию, речь о правильном использовании ресурсов.

Плюс вы сами понимаете: деньги любят находиться в успешных проектах. Надеюсь, мы благодаря нашим маркетинговым активностям, работе с болельщиками и спортивным результатам сможем показать, что есть такой проект. Есть наш город – один из самых красивых в России, с богатейшей историей.

Стадион «Нижний Новгород» Фото: fcnn.ru

– И ещё момент. Вы говорите, что читаете комментарии болельщиков. Зачем вам это?

– Предположу, что это следствие работы на госслужбе. Она у меня в «анамнезе». Не секрет, что самый непростой период совпал с ковидом. Когда занимал должность заместителя губернатора и параллельно министра здравоохранения, то рабочий день был с 8:30 до 12 ночи. Потом приходил домой, ложился и смотрел свои соцсети. Там были боль, страдания и мольбы о помощи. Нужно было ответить каждому.

500-600 комментариев: а ты сидишь, делаешь скриншоты и отправляешь их в разные места – главным врачам, заместителю, в поликлиники. Быстро и молниеносно. Надо отдать должное нашему губернатору: он быстро понял, что секрет победы над ковидом – скорость. Утром встаёшь и смотришь отчёты. Возможно, благодаря этому летальность в нашей области была ниже, чем в других регионах.

Сейчас эта привычка осталась – я захожу в свой канал, в клубный, в некоторые федеральные. И если вижу запрос, то стараюсь на него реагировать. Например, в прошлом году команда вышла на поле под песню «Течёт река Волга» в исполнении одной из местных групп. Она всем так понравилась, что её попросили вернуть. Мы это сделали. Не должно быть стены, не должно быть формальностей в ответах. Как у нас в разных структурах порой происходит. Важна прямая связь с каждым болельщиком.

– Я видел у вас подарок от фанатов. Получается, к вам ходят люди.

– Свободно. Пришла девушка, я её не знал. И принесла мне свёрток с синим бантом.

– И что там было?..

– Письмо от болельщиков команде и игрушка-антистресс.

– Вы всегда очень аккуратны в прогнозах. Но сейчас «Пари НН» сравнялся по очкам с «Химками». Впереди матчи с «Факелом» и ЦСКА. Как оцените шансы сохраниться напрямую?

– О другом даже не думаем. Мы сказали ребятам: у них нет другого выбора. Команда должна напрямую остаться в РПЛ. Нельзя довольствоваться малым. Планочку всегда нужно завышать.

Вообще, наша задача – быть в десятке. И никто её не снимал. Мотивационная часть подготовлена под место в топ-10. Да и доходная тоже. Парни это знают и должны биться.

– Отслеживаете ситуацию с «Химками» и «Крыльями» на предмет получения ими лицензий на следующий сезон?

– Очень переживаем за наших коллег и в РПЛ, и в Первой лиге. Понимаем их сложности, но на них не рассчитываем. Должны рассчитывать только на себя.

Как реагировать на хейт в медиа: звонки Гончаренко, отношение к инфлюенсерам и кто желает команде зла

– Весной, да и осенью тоже, на клуб рухнуло много информации, которая не способствовала укреплению позитивного образа – про спортивный блок, про тренерские перестановки. Как вы на это реагируете?

– Начну издалека: вспомню первый стыковой матч с «Арсеналом» в прошлом сезоне, который проходил 29 мая, в канун моего дня рождения. Мы его проиграли на домашнем стадионе. И тогда я впервые получил столько проклятий и хейта… Жена говорила не читать, но я не мог. И понял: всё это пропускать через себя нельзя. Иначе тебя ни на что не хватит. Ты должен знать фон, но не погружаться в него. В этом году веду себя осторожнее.

– Вас ведь и правда стало меньше в публичном поле.

– Это урок прошлого года. Потом у нас поменялся спортивный блок, сменился тренер – много событий, которые высекают искры. Ведь как у Владимира Маяковского: «Ведь, если звезды зажигают — значит — это кому-нибудь нужно?» Так и с небылицами: если рождаются, значит, кому-то нужны. Более того, мы даже представляем, какие люди могут выиграть от всей той чуши, что публикуется в телеграм-каналах.

Давид Мелик-Гусейнов Фото: fcnn.ru

– Что делаете, когда выходит какая-то новость про Гончаренко или Удальцова с негативным для них и клуба посылом?

– Набираю им. И подтверждаю, что всё не так, как выдают медиа. Спрашиваю, нужно ли моё публичное опровержение. Весь год мы отрабатываем антикризисные вбросы. Бывают серьёзные вещи, которые касаются личных моментов. И каждый раз надо всё это проговорить. Ведь, если один раз промолчишь, люди вокруг могут подумать, что тебе наплевать. А всё самое ужасное происходит из-за безразличия.

Мне не наплевать, когда пишут гадости про главного тренера. Выходит новость, что клуб рассматривает на место Гончаренко других специалистов. Я ему набираю и говорю: «Виктор Михайлович, всё в порядке. Не было даже таких разговоров». Он отвечает: «Я знаю, но всё равно спасибо за этот звонок». Потратили несколько секунд, но услышали друг друга.

Я, кстати, вообще считаю, что люди в XXI веке разучились разговаривать. Разучились понимать друг друга. А мне кажется, что технологии уже не так важны, как коммуникация. Надо наполнять своё поле именно этим.

– Отношение к футбольным инфлюенсерам у вас изменилось?

– Я всех их уважаю. Но мало с ними знаком. Например, с вами первый такой обстоятельный разговор. Не могу сказать про своё отношение, просто есть вещи, которые не могу принять. Главное – неуважительное отношение к городу. Когда кто-то говорит, что Нижний Новгород не достоин футбола и подобное. Так с нами общаться не надо.

Можете критиковать клуб, меня лично, но не трогайте город – что он сделал вам плохого? Что плохого сделала культура? Когда комментатор в прямом эфире говорит, что на стадионе тусклые болельщики, так и хочется спросить – к чему это? Я, кстати, поднимал вопрос, кто конкурирует со стадионами в России? Ответ – телевизор. Между аренами и основным вещателем должна быть здоровая синергия. А топить друг друга неправильно.

Второе – не могу принять, когда оскорбляют футболистов. Я резко против, сразу за это вписываюсь. Третье – когда звучит глупость, возведённая в ересь. Тогда подключаю, например, свой канал для опровержения.

Виктор Гончаренко Фото: fcnn.ru

– Виктор Гончаренко не так давно сказал, что впервые в карьере столкнулся с тем, что увидел в Нижнем с точки зрения информационного давления.

– Мы это обсуждали. Виктор Михайлович прекрасно понимает, откуда растут ноги. Он даже шёл в клуб, понимая, что это возможно. Но понимать одно, а самое важное – не переносить это на работу с командой. Этого нет и, надеюсь, не будет.

– 12 апреля вы заявили, что вопрос об отставке Виктора Гончаренко ни разу не поднимался. За этот месяц что-то изменилось?

– Ничего.

– Со стороны казалось, что Виктор Михайлович нервничает.

– Точно нет. А переживают все. Главное, что это не провоцирует создание токсичной обстановки. И не отравляет жизнь команде. У него есть люди, на которых он может опереться – например, на свой тренерский штаб. Никакого деструктивного влияния внутри на тренера нет.

– При этом его цитата: «Близкие к команде люди желают ей зла».

– Близкие – не значит, что они сейчас находятся внутри. Это те, кто знает и понимает наши процессы и в своё время, возможно, имел отношение к клубу. Но все те, кто здесь сейчас, точно не раскачивают лодку. Все работают на результат.

Для себя внутри мы решили, кто заказчики всех этих вбросов. Однако мы не будем реагировать и выдавать что-то в ответ.

– Вы не раз повторяли – проблема «Пари НН» не в плоскости игры, а в плоскости психологии. Можете расшифровать?

– Всё идёт от головы. Психология в коллективе – важнейшая вещь. Из разных микроэлементов всё строится. Когда пришёл в клуб заработать деньги, а ты такой крутой, и тебя сюда привели за ручку, то «химии» не будет. Ты пришёл биться за себя. А когда понимаешь, что приоритет – результат команды, то всё выглядит иначе.

На мой взгляд, успешный коллектив – это тот, где есть взаимовыручка, помощь и поддержка.

Игроки «Пари НН» Фото: fcnn.ru

Что с Мухиным, Ожеговичем, выкупят ли Кокшарова и Агапова, продадут ли Босельи

– Много шума наделала история с побоями Антона Мухина, который пострадал во Владивостоке. Сейчас игрок вернулся в расположение клуба. Получается, вопрос закрыт?

– В связке клуб-клуб – закрыт. Мы отозвали игрока из Владивостока, сейчас он в Нижнем. Наверное, у Антона остались личные вопросы. И только от него зависит, продолжится ли история. Это может быть гражданский суд. Могут быть подключены правоохранительные органы. Он имеет на это право. Но это только его решение.

Мы готовы помочь советом, юридической помощью и всем остальным.

– Вы офигели, когда узнали, что такая история возможна в 2025 году?

– Честно скажу – да. Не понимаю и не принимаю эти методы. Считаю, что можно было всё решить коммуникацией и не доводить дело до рукоприкладства.

– Огнен Ожегович в аренде в Турции. И, судя по открытым данным, он отстранен от работы с командой. Что там вообще происходит?

– Насколько знаю, в клубе сейчас финансовые проблемы, есть задержки по выплатам. По этой причине поставили отношения с игроком на паузу, выбрав путь наименьшего сопротивления. Мне сложно судить, однако всё равно мы понимаем, что любые негативные эмоции – это неправильно. И решение отстранить – самое лёгкое. Можно было просто поговорить, поставить установку какую-то, сказать: «Мы понимаем твою проблему, но давай её отложим». Он же каждый тур заколачивал голы. Сядьте за стол и поговорите. Найдите компромисс. Должна работать идеология win-win. Все должны выиграть в сложившейся ситуации. А сейчас все проиграли.

И Ожегович проиграл, и тот клуб проиграл, лишившись такого футболиста на остаток сезона. Опять-таки технологии взаимодействия никто не отменял. Не все владеют этими вещами, я прекрасно понимаю. Но, может быть, прочитав это интервью, у кого-то щелкнет в голове, что любой конфликт и любую сложную ситуацию можно проговорить и найти решение. Идя на переговоры, нужно иметь две позиции. Крайняя максимально выгодная для тебя позиция и крайняя минимальная, но всё же выгодная. Максимум мне нужно вот это, минимум я готов согласиться на это. Когда две стороны идут с такой установкой на переговоры, однозначно где-то будет пересечение. И тогда будет успех.

– Летом Ожегович вернётся?

– Я думаю, мы примем решение, скорее всего, после «Факела», ближе к ЦСКА.

Александр Кокшаров Фото: fcnn.ru

– Александр Кокшаров в каком-то смысле – открытие для общественности. Но у «Пари НН» нет права выкупа игрока у «Краснодара». Что будет дальше?

– Мы хотим, чтобы он быстрее выздоровел. Сейчас проходит соответствующее лечение. Мы на связи с «Краснодаром». Я лично с Владимиром Хашигом по нему неоднократно общался. Кокшаров – замечательный футболист и человек. Говорит правильные вещи, его приятно слушать, в голове порядок наведён. Это очень большая потеря для нас. Но мы всё-таки надеемся, что он вернётся.

– То есть не исключаете возможность новой аренды?

– Не исключаем. Трансфер же вряд ли возможен. Аренда будет зависеть от трёх причин: и «Краснодар» должен согласиться, и мы, и игрок. Мы бы хотели, чтобы Саша играл у нас в Нижнем.

– Трансфер Вячеслава Грулёва себя полностью оправдывает?

– Грулёв – замечательный футболист с большой внутренней ответственностью. Я его очень уважаю. Но не хочу сглазить ни в коем случае. Сейчас, конечно, всё идёт хорошо. Однако ему нужно работать, чтобы не потерять свою форму, усиливать её. У него могут быть замечательные перспективы. Мы же связываем с ним своё ближайшее и долгосрочное будущее.

– Илья Агапов находится в аренде. Были травмы, не так много играл. Какие идеи по поводу его будущего?

– Мы пока не обсуждали эту тему детально. Думаю, ближе к матчу с ЦСКА у нас будет уже окончательное понимание, кто будет расторгнут, кто продлится. Сейчас пока очень сложно дать такой прогноз.

– Константин Марадишвили вернулся в «Локомотив» после очередной травмы. Вам его особенно жаль?

– Костя тоже замечательный парень. Но ему не везёт. Очень не везёт. Поддерживаем его, насколько это возможно: и в плане лечения, и психологически тоже. Я ему желаю, чтобы он быстрее восстановился и быстрее нашёл себя на футбольном поле. А если не выйдет – в каком-то функционерстве, если захочет попробовать себя в этой роли. По жизни он душа компании. Надо, может быть, перезагрузить себя.

Константин Марадишвили Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

– Нет ощущения, что его карьера потихоньку близится к финалу?

– Поэтому говорю, что можно рассмотреть не только футбол, но и менеджерскую работу. У него очень мощный бэкграунд, который закапывать в землю после завершения футбольной карьеры ни в коем случае нельзя.

– Босельи – герой не только матча с «Крыльями». Он одно из главных лиц «Нижнего» в последнее время. Зимой, насколько знаю, по нему приходило предложение от «Хетафе». Что будет дальше?

– Был интерес не только от того клуба, что вы назвали, но и от других. Запросы приходят, мы общаемся. Босельи – наш актив. Однако любые переходы должны быть выигрышными для всех. Если этот триумвират win-win-win сработал, то пожалуйста. Если выигрывает только один футболист, в которого клуб вложил деньги, это неправильная история.

Хуан Босельи Фото: fcnn.ru

– Обозначили ли вы для себя сумму, которую хотели бы заработать на дальнейшем трансфере Хуана?

– Тут такой суммы нет. Самое важное, повторяю, не потерять заряд, который нам даёт Босельи в играх, на которые выходит – это раз. Во-вторых, даже если он перейдёт в какой-то другой клуб, важно, чтобы его позиция на поле стала не хуже, а, наоборот, была сильнее, чем есть сейчас. Надеюсь, и Хуан это понимает. Кстати, на матче с «Крыльями» был его папа. Приехал ради этого из Уругвая. И даже пересёкся с губернатором Глебом Никитиным. Стояли в перерыве, общались, папа восхищался городом. Замечательный, открытый, яркий человек.

– Ещё один важный футболист клуба – Никита Каккоев. Как писали медиа, он входит в сферу интересов «Локомотива». Переход может случиться?

– Никита – талантливый футболист, однако иногда незаслуженно находится в тени других. По-моему, ни разу не получал приз лучшему игроку. Но это мощный пахарь. По нему зондирует почву не только «Локомотив», однако большего сказать сейчас не могу.

Механизмы проверки сотрудников на честность, будущее Удальцова и каким будет «Пари НН» через пять лет

– Прошлым летом «Пари НН» сильно обновил состав, то же случилось и зимой. Ждать ли подобного летом?

– Постараемся, в хорошем смысле слова, летом удивлять.

– Не во все предыдущие трансферные окна вы удивляли с позитивной стороны.

– Тем не менее сейчас стараемся выйти уже в финальные стадии переговоров, которые начали ещё зимой, когда трансферное окно было открыто. Часть отложили на лето. Постараемся их финализировать.

– Есть ли вероятность, что летом спортивный директор может смениться?

– Этот вопрос пока не обсуждается.

Александр Удальцов Фото: fcnn.ru

– Вы удовлетворены работой Александра Удальцова?

– Я всегда Саше говорю в лицо, если что-то не так. С кем-то мы простились, не пожав руки, где-то присутствовали эмоции. Этого можно было бы избежать. С другой стороны, я вижу, насколько искренне он любит то, что делает сейчас. Вижу, что он финансово честный сотрудник.

– Здесь кто-то может ухмыльнуться…

– Хорошо, открою небольшой секрет, чтобы убрать ваши или чьи-то ещё сомнения: у нас есть механизмы проверки добросовестности сотрудников. На прошлой неделе мы проходили через это: и он, и я, и все замы. Вывод – Удальцов финансово честный. Мы с Сашей не друзья, мы партнёры и делаем одно дело. У каждого немного разные задачи. У меня — общий менеджмент, у него — больше фокусировка на спортивном блоке.

Да, хотелось бы, чтобы моменты, связанные с назревшими расставаниями, были более гладкими, чтобы коммуникация, которая складывается с агентами, была более выгодной для нас. Но повторяю: Саша честный в плане финансов. И ничего корыстного там нет. То, что под ним шатается кресло или мы конфликтуем друг с другом – такого нет. Но в конце концов главное в футболе – результат. Он всё определяет.

– Тихий, Ведерников, Жигулёв – футболисты, которые после ухода говорили много неприятного про Удальцова. Это же сказывалось на имидже клуба.

– Со всеми перечисленными я общаюсь. Тихий периодически звонит из Армении, приветы передает. Жигулёва поздравил с днем рождения. С Ведерниковым в этом кабинете пожали друг другу руки и простились. Можно было расстаться более корректно? Да. Мог ли пойти Саша Удальцов на эти реверансы? Не знаю. Говорю как есть. Я бы по-другому выстроил эту коммуникацию.

Более того, было несколько случаев, когда я лично подключался к переговорам. Где-то усилил, где-то отвлёк на себя негативное влияние.

Если бы внутри был разлад, мы не смогли бы работать вместе. Но у нас ежедневное общение.

– Сформулирую вопрос иначе: не кажется ли вам, что клуб РПЛ – это не то место, где сотруднику такого уровня нужно оттачивать навыки? Ошибки были.

– Удальцов как спортивный директор несёт на себе весь груз ответственности за результат. Что-то можно было сделать более гладко, включить позицию переговорщика. Это не всегда было сделано. Что было, то было. Думаю, Саша научился уже каким-то моментам. Он хорошо знает футбол, знает многих функционеров, специалистов, журналистов. Это его сильная сторона. Видно, что он старается. Однако моментов, про которые вы сказали и которые вышли на страницы СМИ, могло бы не быть.

– На данный момент за летнюю стратегию и потенциальные трансферы, которые будут летом, отвечает Александр?

– Да.

– Практически два года вы работаете в российском футболе. Не устали от происходящего?

– Не устал, всё это очень интересно. Люди необычные – фанаты своего дела. С другой стороны, понимаю, что футболу тоже чего-то не хватает, особенно российскому. Где-то эмоциональной сдержанности, где-то методы управления и коммуникации тоже можно значительно улучшить. Поэтому сейчас полностью отдаю себя работе. Учусь и командным отношениям. Мне очень ценно наблюдать именно за командным духом.

Думаю, ещё много чего успею сделать. Да, это большая загруженность и ненормированный график. Но я всегда работал допоздна, полностью отдаю себя любимому делу.

– Чувствуете, что уже стали своим в российском футболе?

– Боюсь такие вещи говорить. Однако всем, кто обращался по каким-то вопросам, я старался помочь. По-другому нельзя. Не могу сказать, что я «первый парень на деревне». Тем не менее, наверное, люди привыкли к двойной фамилии, к необычным комментариям в СМИ, которые мы иногда позволяем себе давать.

Болельщики «Пари НН» Фото: fcnn.ru

– Через пять лет – каким будете вы и каким будет «Пари НН»?

– Мне самое главное — сохранить здоровье: и физическое, и когнитивное. Клуб же должен стать успешным, самоокупаемым, то есть не нуждающимся в помощи бюджета области. Вижу, что он прочно находится в середине таблицы, а лучше бы – в верхней её части. Например, на пятом месте, плюс-минус две строчки. Ещё хочу полный стадион. Чтобы арена дышала так же, как на чемпионате мира. Чтобы оба яруса были забиты людьми, которые пришли поддержать родной клуб.

Хотя бы несколько лет быть в этой стабильности. Если этого достигнуть, уверен, у нас будут шансы на участие в еврокубках, когда они вернутся.