«Милан» заваливает всё! У Кубка Италии неожиданный победитель

«Болонья» – новый обладатель Кубка Италии! Эта команда взяла трофей в третий раз в истории и впервые с 1974 года, одолев в финале «Милан».

Для «Болоньи» это был всего лишь четвёртый финал Кубка Италии, а для «Милана» – 16-й (пять побед). Но не только история, а ещё и последние результаты, казалось, делали команду Сержиу Консейсау фаворитом. Если «Болонья» притормозила в апреле-мае, выдав в Серии А трёхматчевую безвыигрышную серию, то «Милан» одержал три победы подряд.

Интересно, что за пять дней до финала «россонери» обыграли в чемпионате как раз команду Винченцо Итальяно (3:1). Однако тогда, чтобы разыграться, миланцам потребовалось пропустить первыми. Вот и кубковый финал они начали заметно хуже, чем «Болонья». «Борзые» действительно были резвее в дебюте встречи, больше владели мячом и агрессивно прессинговали. Команда Итальяно предложила высокий темп – «Милан» не без труда держал его.

«Болонья» быстро прорвала оборону «россонери», в которой опять было три центральных защитника: Орсолини вылетел один на один — и Меньян сбил лучшего бомбардира соперника. «Милану» повезло, что вместо фола голкипера судьи, очевидно, при помощи современной техники зафиксировали офсайд. Ещё через несколько минут команду Консейсау спас уже настоящий сейв Меньяна.

Постепенно эмоции разгорелись, игроки зарубались и давили вместе с болельщиками на судей. Но дальше голевых моментов в первом тайме было минимум. «Болонья» нанесла шесть ударов, а «Милан» – лишь два. До перерыва команда Консейсау создала и загубила только один верный шанс: голкипер Скорупски потащил и неожиданный удар от своего (автогол едва не соорудил Бёкема), и добивание от чужого (Йовича). «Россонери» совершили всего четыре касания в чужой штрафной.

Зато после перерыва «Болонье» потребовалось всего семь минут, чтобы открыть счёт. Голевую атаку команда Итальяно развивала по центру – Фаббьян нашёл свободное пространство у чужой штрафной, принял пас и вскрыл оборону «Милана» проникающей передачей на Орсолини. Вот только мяч из-под ног форварда выбил защитник «россонери» Эрнандес. Однако – прямо на Ндоя. Швейцарец, получив нежданный подарок, очень хладнокровно решил эпизод. Забил на паузе после трёх касаний. Миланцы показывали судье, что в ходе атаки «Болоньи» был офсайд, тем не менее гол засчитали.

Дан Ндой празднует гол «Милану» Фото: Marco Rosi/Getty Images

Консейсау отреагировал на пропущенный гол тройной заменой. Требовалось что-то менять, так как «Милан» ничего не мог предложить, кроме дриблинга Леау. «Россонери» забрали мяч и территорию (хотя «Болонья» не прижималась к штрафной, отрезками ещё прессинговала), а Итальяно, в свою очередь, решил засушить игру и выпустил третьего центрального защитника. Тренеру очень не хотелось повторять кошмар пятидневной давности. План Итальяно работал – «Милан» просто катал мяч и совершенно не представлял, что с ним делать, как развивать атаки.

Финальный штурм был последней надеждой «россонери». Тем более в компенсированное время «Болонья» ненадолго осталась вдесятером, когда Побега в единоборстве случайно разбил голову своему же одноклубнику Бёкеме. Замены у команды к тому моменту уже закончились. Однако даже банальный навал у «Милана» не получился! «Болонья» во втором тайме позволила сопернику нанести только один удар в створ и пробить всего пять раз. Итальяно после двух проигранных финалов Лиги конференций с «Фиорентиной» взял трофей в первый сезон в новом клубе.