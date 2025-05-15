«Реал» отложил чемпионство «Барсы» на 90+5-й минуте! Вы не поверите в статистику угловых

Команда Анчелотти подала их 26 раз и нанесла 39 ударов по воротам. А победу над «Мальоркой» принёс молодой воспитанник.

Для «Реала» на финише сезоне остались только две чисто символические задачи: дать Мбаппе забить как можно больше, чтобы тот добыл «Золотую бутсу», и достойно проводить в сборную Бразилии Карло Анчелотти.

Плюс сегодня оставалась общая интрига — мадридцам нужно было не поделить очки с «Мальоркой» на своём поле, чтобы не активировать чемпионство «Барсы». С этой вроде бы посильной задачей команда долго мучилась. И всё же её выполнила — прямо как в старые добрые времена.

«Кракен» Вальехо даже при не слишком высокой турнирной мотивации всё равно остался на лавке (до 64-й минуты). Папа Карло во второй раз в сезоне выпустил на поле 20-летнего защитника Рамона. На правый фланг обороны отправился Вальверде. Также в старте вышли Фран, Модрич, Гюлер и Эндрик.

Последний с проникающего паса предпоследнего уже на первых минутах вырвался один на один с Романом и должен был открывать счёт. Но вратаря реакция не подвела. Как и позже, когда Беллингем выцеливал вправо. Интересно, что ассистировал Джуду Мбаппе. Хотя Килиану вообще-то нужно забивать самому.

Ну а «Мальорка» дебютным шансом воспользовалась: Вальент подключился в атаку, принял отскок после неудачного подката Себальоса и чётко уложил мяч в дальний нижний угол.

На первых порах показалось, что «Реалу» на результат по большому счёту плевать. Как ещё объяснить всего три удара в сторону ворот к 30-й минуте? Если бы Александр Бубнов считал ТТД матча, выписал бы большинству мадридцев «дуойки» за уйму брака. Зрители на «Сантьяго Бернабеу» привычно для нынешнего сезона свистели. Что же «Мальорка»? Быстро забила и спокойно завела «автобусный парк».

Матч «Реал» Мадрид — «Мальорка» 14.05.2025 Фото: Florencia Tan Jun/Getty Images

Тем не менее под конец дебютной половины мадридцы всё же активизировались. Издали опасно заряжали Модрич, Мбаппе и Вальверде — со всеми тремя попытками Роман справился, несмотря на коварный рикошет в первом случае.

Во втором тайме получился и вовсе безумный навал. Вспоминаем статистику ударов: уже 20 к 58-й минуте, ещё и 13 угловых. Подводила точность. Тут бы усилить игру со скамейки, да там из-за обилия травм находились вот эти ребята: Гонсалес, Местре, Вальехо, Энрикес, Корредор, Ривас, Андрес, Торрес и Муньос. Знатоки «Кастильи» оценят, остальные — вряд ли. Как пошутил во время трансляции Константин Генич, кого-то из них мы, вполне возможно, увидим через несколько лет в «Химках». Как Фернандеса и Корредеру.

Любопытно, что «Мальорка» и вовсе могла увеличить преимущество: выбегала «три в два», однако Рамон перехватил передачу Родригеса. И тут в дело наконец-то вступил Мбаппе: как стоячих прошёл троих защитников и с правой уложил мяч в ближнюю шестёрку. В рейтинге «Золотой бутсы» француз сравнялся с Салахом и всего на балл отстаёт от Дьёкереша. Но венгру за голы в португальской лиге дают меньший коэффициент (2 против 1,5).

Мбаппе празднует гол «Мальорке» 14.05.2025 Фото: Angel Martinez/Getty Images

А знаете, что самое любопытное? Прямо тут же (не преувеличение!) Морей не реализовал чистый выход один на один с Куртуа! Телевизионщики застали только конец момента, потому что крутили повтор гола Мбаппе! Мадридский «Реал», ты прекрасен.

Количество ударов «Реала» дошло до 39. Угловых — до 26. Особенно нацелен на ворота был Гюлер. Арде помешали забить перекладина и феноменальная реакция Романа. Вратарь гостей летал по углам словно супермен. А когда не мог потащить, Вальент вынес из пустых ворот. Торрес замыкал прострел с пяти метров в практически пустые ворота — попал в Романа. Он магнитит мячи, что ли? Самая мякоть: в 2025-м Роман сыграл в Ла Лиге исключительно с «Реалом» и «Барсой», наработав на 23 спасения. Прямо гробовщик топ-клубов.

И всё-таки в добавленное время «Реал» напомнил, что считался самым волевым клубом мира. Что мог перевернуть любую встречу на какой угодно минуте. Весной система дала сбой. Сейчас же — вернулась, пусть результат был уже и не так важен. На 90+5-й минуте Куртуа прибежал на очередной угловой. «Мальорка» отбилась? Не проблема, вернём мяч в штрафную. И там Рамон продавил Копете, вколотив под перекладину.

Кто оформил голевую? Вальехо! Мы могли бы написать заголовок «Вальехо отложил чемпионство» «Барсы». Было бы чересчур, но как же звучит! После матча Рамон сказал: «Я до сих пор не знаю, как забил, но в этой футболке нужно бороться до конца». Примерно с таким же принципом в следующем году мадридцам нужно вернуть чемпионство.