Как «Спартак» провалил весну. Странная ротация и ещё 5 претензий к Станковичу

Сегодня, 15 мая, «Спартак» ждёт, возможно, ключевой матч на финише сезона. В РПЛ команда Деяна Станковича уже вряд ли может рассчитывать на медали – отставание от топ-3 выросло до четырёх очков за два тура до завершения чемпионата. Остаётся борьба за кубковый трофей. Если красно-белые победят «Ростов», то впереди будет решающая битва с ЦСКА. Если проиграют и на этой сцене – актёры могут расходиться.

Ещё перед зимней паузой мы восхищались командой Станковича. Шесть побед подряд с общим счётом 19:2, реальные шансы на золотые медали, суперрезультативность от Манфреда Угальде – всё это было не во сне, а наяву. Но во второй части сезона случился серьёзный спад. По результатам 10 туров этого года «Спартак» делит всего лишь шестое-седьмое места с «Локомотивом» (обе команды набрали по 14 очков). Восприятие Станковича как тренера меняется, так как вопросы к нему и его штабу множатся. Что не нравится в сегодняшнем «Спартаке»? Мы собрали накопившиеся претензии к сербу в одном тексте.

1. Кризис Угальде из-за трансфера Гарсии

Одна из главных претензий к Станковичу – спад в игре Угальде. В первой части сезона РПЛ костариканец наколотил 15 мячей, и этого по-прежнему хватает, чтобы лидировать в гонке бомбардиров. Весной Манфред забил только один гол – в первом матче после возобновления чемпионата с «Оренбургом» (2:0). С тех пор он вот уже девять туров «молчит». В таких ситуациях виноват в первую очередь сам игрок, но в данном случае заслуживает критики и тренер. Станкович настоял на трансфере Ливая Гарсии, ставшего самым дорогим новичком в истории «Спартака», хотя можно было спрогнозировать, что конкуренция негативно отразится на костариканце. Когда московский клуб подписывал тринидадца, эксперты и журналисты задавались вопросом, как серб собирается совмещать Гарсию с Угальде. Деян, кажется, и сам не имел чёткого ответа. Он всё ещё не сделал этого. А Манфред, чувствуя, что его место в основе под угрозой, просто растерял кураж.

2. Отсутствие плана Б в игре «Спартака»

В игре осеннего «Спартака» нравилось многое – от жиросжигающего прессинга до взаимодействий замечательной связки Барко – Угальде. Когда разыгрался ещё и Маркиньос, не совершивший результативных действий в первом круге, красно-белые полетели. У Станковича был план – и он работал. Но оказалось, что за планом А нет никакого другого плана. Угальде потух, а если команде не хватает того, что могут дать за счёт индивидуальных действий Барко с Маркиньосом, то «Спартак» заходит в тупик и упирается в стену. У красно-белых просто мало вариантов в созидании. Как отражение этого – статистика добытых очков в матчах, когда они уступали в счёте. Всего одна победа и одна ничья при семи поражениях. Тут «Спартак» среди аутсайдеров РПЛ.

3. Непонятная ротация состава

К концу первой части сезона у «Спартака» стабилизировался состав – команда побеждала, а болельщики, как правило, могли с уверенностью назвать 10 или 11 игроков, которые наверняка выйдут на матч в следующем туре. Однако весной Станкович затеял не всегда понятную ротацию. Конечно, иногда были вынужденные изменения, связанные с травмами, дисквалификациями или борьбой за кубковый трофей. И всё же не только Угальде стал чувствовать, что рискует потерять место в основе. Трижды сербский тренер менял по полкоманды, ещё в двух случаях – трёх футболистов и в трёх – двух. Иногда сильно удивлял своим выбором. Деян мечется, словно сам не понимает, кому можно доверять на некоторых позициях.

4. Несобранность команды в начале таймов

Во второй части сезона «Спартак» не выглядит командой, которая по-настоящему голодна. Выходя на поле, долго раскачивается. Это подтверждает статистика РПЛ. В первые 15 минут первых таймов команда Станковича не забила весной ни разу и пропустила трижды. На отрезке с 16-й по 30-ю минуту показатели ещё хуже – 0:5! Не получается игра в атаке и сразу после перерыва. Однако стартовую четверть часа во вторых таймах красно-белые хотя бы не проваливают в обороне (1:0). Намного лучше для «Спартака» складываются концовки таймов, когда машина набирает ход. Но иногда бывает уже слишком поздно.

5. Проблемы со стандартными положениями

У «Спартака» были большие проблемы со стандартами при Гильермо Абаскале. В прошлом сезоне после них (без учёта голов с пенальти) красно-белые забили всего два мяча – худший результат наравне с «Балтикой». Пропустили – восемь. Слабее оборонялись при штрафных, угловых и аутах соперника только три команды. При Станковиче есть определённый прогресс, однако в целом проблема остаётся. В нынешнем сезоне РПЛ «Спартак» забил семь голов после стандартов: уступает восьми командам, а лидирующему московскому «Динамо» – и вовсе в два раза. Пропустил почти столько же, сколько и год назад. На данный момент – шесть мячей. В общем, нужно прибавлять и в этом компоненте.

6. Ненужные споры с судьями

Станкович и его ассистенты очень много спорят с судьями – заводят самих себя, игроков, болельщиков. Тем самым создают негативный фон и впустую тратят энергию, которую можно было бы израсходовать с большей пользой. Произошедшее в матче 28-го тура РПЛ с московским «Динамо» (0:2), когда серб, очевидно, намекал жестами на коррупцию, и вовсе напоминало истерику от бессилия из-за невозможности перевернуть ход дерби. Давление на рефери – часть стратегии многих тренеров. Станкович не первый, кто её использует. Самый памятный пример – работа Мирчи Луческу в «Зените». Сильно ли помогло это румыну? Отнюдь! В том чемпионате золото взял Массимо Каррера, который едва ли не меньше всех из тренеров красно-белых давил на арбитров. Экспертиза Игоря Федотова по сезону доказывает, что судьи «Спартак» не «убивают». Но, видимо, Станковичу трудно забыть уроки Жозе Моуринью.