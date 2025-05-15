Этот провал сезона — немыслимый! «Аякс» опережал ПСВ на 9 очков за 5 туров до финиша

Но отдаёт чемпионство! В ключевом матче пропустили на 90+9-й минуте — в такое и правда трудно поверить.

Думаете, самое эпичное – отдать почти гарантированное чемпионство в последнем туре, как «Динамо» в матче с «Краснодаром»? «Аякс» посмотрит на это и скажет «подержи моё пиво». Почему «Аякс», если лидирует в чемпионате Нидерландов ПСВ? Да потому, что за пять игр до финиша амстердамцы опережали соперника на девять (!) очков. А за три тура – на четыре (!!). И да, даже такое солидное преимущество «Аякс» умудрился растерять.

Нынешний сезон Эредивизии – вообще безумная история. Смотрите, после 15 туров на первом месте уверенно шёл ПСВ с отрывом от «Аякса» в… девять очков. Но на старте 2025-го эйндховенцы забуксовали, одержав всего одну победу в семи встречах. Зато ход набрал «Аякс»: амстердамцы с 15 декабря 2024 года по середину апреля 2025-го одержали 13 побед в 14 турах. В этот отрезок попала и уверенная победа команды Франческо Фариоли над ПСВ (2:0). Естественно, клуб уверенно запрыгнул на первое место. И за пять туров до финиша все ждали, когда же «Аякс» оформит чемпионство. Но у интриги были свои планы на сезон в Нидерландах.

Игроки ПСВ Фото: Пресс-служба ФК ПСВ

Как «Аякс» растерял преимущество?

Хронология кошмара для амстердамцев началась в перенесённом матче 31-го тура. «Аякс» в гостях разгромно уступил идущему в зоне Лиги Европы «Утрехту» (0:4). Окей, непростой соперник, одно поражение – некритично. Отрыв от ПСВ составлял шесть очков.

30-й тур – новая потеря. На этот раз «Аякс» сыграл вничью со «Спартой» (1:1) из второй половины таблицы. Интересно, что амстердамцы и вовсе могли уступить: роттердамцы открыли счёт уже на 90+5-й минуте. Однако «Аякс» чудесным образом спасся, забив в ответной атаке. Но отрыв от ПСВ сократился до четырёх очков. Уже тревожнее.

И всё равно «Аякс» мог стать чемпионом за два тура до финиша. Амстердамцы принимали дома «НЕК Неймеген», а ПСВ отправился на тяжёлый выезд к «Фейеноорду». Своя победа + поражение конкурента = титул. Простая формула. Но для команды Фариоли всё сложилось максимально неудачно.

«Фейеноорд» забил дважды ПСВ уже к 10-й минуте. Но во втором тайме эйндховенцы выдали камбэк и отличились три раза! А победный мяч гости забили на 90+9-й минуте: воспитанник систем «Фейеноорда» и «Аякса» Ноа Ланг замкнул прострел Мауро Жуниора. Интересно, что мяч «сорвался» с ноги форварда, однако всё равно залетел в дальний угол ворот. Что это, если не чудо-везение?

А вот амстердамцы угодили в кризис. Игровой или психологический – тут у каждого может быть своё объяснение. Команда вышла на поле с «НЕК Неймеген» после встречи «Фейеноорд» – ПСВ с осознанием, что победа необходима – иначе отрыв от второго места сократился бы до одного очка. Но эта ситуация, видимо, только помешала «Аяксу» добыть результат. Команда неожиданно «сгорела» дома – 0:3. Хотя по статистике амстердамцы превзошли соперника. Например, «Аякс» больше владел мячом (65% на 35%), нанёс больше ударов (22:9), заработал намного больше xG (ожидаемые голы, 2,44 на 0,75) и превзошёл соперника по касаниям в чужой штрафной (46:15). «Статистику можно выбросить в мусорное ведро, так как за себя говорит результат», – сказал после матча расстроенный Фариоли.

Игроки «Аякса» Фото: Ben Gal/Imago/ТАСС

В предпоследнем туре «Аякс» отправился на выезд к «Гронингену» без права на ошибку. Отрыв от ПСВ перед стартом тура – всего одно очко! Важный момент: даже ничья во встрече эйндховенцев с «Хераклесом» выводила команду Петера Боша на первое место (в случае поражения «Аякса»). При равенстве очков считается разница мячей, а к 33-му туру она была намного лучше у ПСВ: «+59» против «+33».

Все матчи тура проводились в одно время. Поэтому «Аякс» знал, что эйндховенцы в своей игре забили «Хераклесу» четыре мяча в первом тайме. Итог – 4:1 в пользу команды Боша. А вот амстердамцы мучились с «Гронингеном». «Аякс» вышел вперёд в первом тайме, однако после перерыва хозяева быстро отыгрались. На 68-й минуте Ваут Вегорст забил второй мяч амстердамцев, но…

Эпизод в матче «Гронинген» – «Аякс» Фото: ROBIN VAN LONKHUIJSEN/EPA/ТАСС

Судья встречи добавил ко второму тайму шесть минут, в которые уместились куча событий. Сначала полузащитник «Гронингена» Лучано Валенте полетел в безрассудный подкат под Джордана Хендерсона в центре. На поле началась массовая потасовка, результатом которой стало удаление игрока хозяев и ещё несколько жёлтых игрокам обоих клубов. Однако «Гронинген» даже в меньшинстве шёл в атаку. На 90+7-й минуте хозяева заработали штрафной, на который прибежал голкипер команды Этьен Вассен. Вратарь толкнул защитника «Аякса» Оуэна Вейндала. Зачем? Да всё просто – «подогреть» соперника. Заведённые игроки гостей, естественно, побежали к судье требовать карточку.

«Гронинген» знал, что делает. Все их трюки сработали. «Аякс» думал не о защите при стандарте, а о фолах соперника. Хозяева же подали штрафной, и защитник Теймен Блокзейл забил! Интересно, что после первого удара мяч с линии вынес защитник гостей. Блокзейл поспел на добивание. Сумасшествие!

За тур до финиша ПСВ вышел на чистое первое место. Теперь уже их отрыв от «Аякса» составляет одно очко. Классный момент: игроки и болельщики эйндховенцев досматривали параллельный матч конкурентов на стадионе. И после гола «Гронингена» на арене «Филипс» началось безумие. Игроки ПСВ бегали по полю, а болельщики радовались так, будто титул уже оформлен.

Вот тут можно посмотреть видео, как это было.

Как отреагировали на очередной провал в «Аяксе»

«Пока есть шанс, мы будем биться, – говорил Дави Классен. – Обидно, что мы больше не держим всё в своих руках. Если ты не выигрываешь, то всегда виноват сам. Я видел команду на поле. Мы были лучше, чем в прошлом матче, но этот последний гол...»

«Мы все опустошены. Тренер уже попытался всех подбодрить, ведь в воскресенье ещё матч, который нужно выиграть. Однако сейчас ни у кого нет эмоций», – это уже слова форварда амстердамцев Мики Годтса.

Франческо Фариоли главный тренер «Аякса» «Голы на последних минутах заставляют нас как праздновать, так и плакать. Мы столкнулись с командой, которая отдала все силы. В первом тайме у нас было два или три момента, и мы вышли вперёд. У нас был шанс добить их. А потом гол на последней минуте… Футбол — это игра ошибок, я не буду комментировать выступление отдельных футболистов. Энергия присутствовала, но её было недостаточно».

Также итальянец добавил, что предоставит игрокам выходной в четверг: «Мы сделаем всё возможное, чтобы выиграть в воскресенье. Никогда не знаешь, что произойдёт. Мы снова увидели, что футбол — странная игра».

В 34-м туре «Аякс» примет дома «Твенте» (шестое место), а ПСВ снова отправится в гости в Роттердам – на этот раз к «Спарте» (11-е место). Оба матча состоятся в воскресенье, 18 мая. Старт – в 15:30 мск. Произойдёт ли ещё одно чудо в нынешнем сезоне Эредивизии?