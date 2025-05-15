«Челси», «Сити» и ещё 4 клуба АПЛ претендуют на выход в ЛЧ. Расклады за 2 тура до финиша

В этом сезоне АПЛ уже давно нет интриги в плане чемпионства. «Ливерпуль» забрал его ещё в апреле, хотя уже в середине сезона было мало сомнений. А вот битва за места в Лиге чемпионов сохранится до конца сезона. В этом году в главный еврокубок отправляются сразу топ-5 команд АПЛ (а ещё победитель ЛЕ – «МЮ» или «Тоттенхэм»). Само собой, в следующем сезоне ЛЧ сыграет «Ливерпуль». А за оставшиеся четыре места в топе таблицы борются шесть команд. При равенстве очков главный показатель – разница забитых и пропущенных мячей за весь чемпионат.

Таблица АПЛ

«Арсенал» (99,9% вероятности попадания в топ-5 по оценкам Opta)

У команда Артеты есть лишь теоретические шансы остаться без Лиги чемпионов. Даже не имеет значения, с кем «Арсенал» играет в последних двух турах. Даже с нулём очков остаются мизерные шансы откатиться на шестую строчку. В первую очередь из-за того, что «Ноттингем Форест» и «Челси» ещё предстоит играть между собой в последнем туре, а значит, минимум одна из этих команд потеряет очки и гарантированно будет ниже «Арсенала». Ниже окажется и «Форест», который ещё может догнать «Арсенал» по очкам, но явно уступит по разнице голов. Даже если «Ноттингем Форест» выиграет оставшиеся матчи со счётом 5:0 каждый, а «Арсенал» с таким же счётом уступит в обоих турах, то команда Артеты всё равно будет выше из-за лучшей разницы забитых и пропущенных мячей.

«Ньюкасл» (95,5%)

Клуб набрал ход в концовке сезона и смотрится мощно даже после травмы Жоэлинтона. «Ньюкаслу» ещё предстоит сыграть на выезде с «Арсеналом», а затем – принять дома «Эвертон». Команде Хау требуется одна победа, чтобы гарантировать себе место в Лиге чемпионов. Хотя может так получиться, что хватит и одного очка. Даже при двух поражениях сохраняются шансы, однако это уже маловероятные сценарии. Самым очевидным вариантом видится победа в последнем туре.

«Манчестер Сити» (92,7%)

По ходу этого сезона главный тренер «Сити» Гвардиола признавался журналистам, что вполне допускает непопадание в Лигу чемпионов. Однако клуб в значительной степени справился с кризисом и теперь близок к оформлению путёвки в ЛЧ. У «Сити» хоть и на очко меньше, чем у «Ньюкасла», но, по сути, точно такая же ситуация – требуется одна победа в двух оставшихся турах. Играть предстоит с середняками: дома против «Борнмута» и на выезде – с «Фулхэмом». Если «Сити» наберёт только одно очков или вообще 0, то шансы на выход в ЛЧ минимальны.

«Челси» (56,3%)

Команда идёт на пятой строчке – последней, которая позволяет заявиться в ЛЧ. Две победы в оставшихся турах почти гарантируют выполнение задачи на сезон. Сугубо математически «Астон Вилла» ещё может набрать те же шесть очков и опередить лондонцев по разнице голов, однако это совсем фантастический сценарий. Едва ли «Челси» при двух победах растеряет преимущество над «Виллой» в 12 мячей. Так что команде Марески нужно либо одержать две победы, либо набрать не меньше очков, чем преследующие «Вилла» и «Ноттингем Форест». А играть в последних двух турах предстоит дома с «МЮ» и на выезде – как раз с «Ноттингем Форест».

«Астон Вилла» (37,9%)

Этот клуб уже доказал, что может солидно смотреться в Лиге чемпионов, но пробиться туда снова будет сложно. И вроде у команды относительно лёгкий календарь – встречи дома с «Тоттенхэмом» и в гостях – с «МЮ». То есть с двумя топ-клубами, которые находятся в глубоком кризисе и в конце сезона делают ставку на Лигу Европы. Однако вряд ли «Вилла» сможет выиграть каждый матч со счётом 8:0, чтобы обойти «Челси» по разнице мячей. Так что Эмери нужно ждать осечки конкурентов – либо поражения «Сити», либо ничью/поражения «Челси». При равенстве очков с «Ньюкаслом» с огромной вероятностью «Вилла» окажется ниже из-за той же разницы мячей.

«Ноттингем Форест» (17,8%)

Команда долгое время шла третьей, но в конце сезона темп набора очков рухнул – лишь одна победа за последние шесть туров. Теперь «Ноттингем Форест» остаётся лишь надеяться на ошибки конкурентов. Причём необходимо, чтобы очки потеряли и «Вилла», и «Челси». В этой ситуации единственным преимуществом команды Эшпириту Санту остаётся очный матч с прямым конкурентом. То есть «Ноттингем Форест» необходимо сначала побеждать в гостях «Вест Хэм», а потом – дома «Челси». Плюс рассчитывать, что «Вилла» где-то упустит победу.

Как считаете, кто в итоге сыграет в главном европейском турнире?