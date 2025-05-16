Оздоев — топ, а Чалов не оправдал ожиданий? Итоги сезона в Греции

В Греции подошёл к концу сезон-2024/2025. Российским болельщикам лига в первую очередь интересна благодаря нашим легионерам: Фёдору Чалову, Магомеду Оздоеву и Юрию Лодыгину. Что интересного произошло за год в Греции? И как выступили наши футболисты?

«Олимпиакос» доминирует в Греции в нынешнем сезоне

Чемпионом Греции в 48-й раз стал «Олимпиакос». Клуб из Пирея завершил на первом месте как первый этап сезона, так и плей-офф. Итоговый отрыв от занявшего вторую строчку «Панатинаикоса» составил 16 очков! Тотальная доминация.

«Олимпиакос» настраивался на победу в чемпионате после двух лет без золота. Ещё до старта сезона было мало сомнений в фаворите турнире – тренер Хосе Луис Мендилибар весной 2024 года взял с клубом Лигу конференций.

Хотя больших звёзд в составе «Олимпиакоса» не так уж много. В группу лидеров входят: вратарь Константинос Цолакис, защитники Родиней, Коштинья, Давид Карму и Франсиско Ортега, полузащитники Шикинью и Сантьяго Эссе, а также форварды Желсон Мартинш и Айюб Эль-Кааби. Последний стал вторым бомбардиром сезона в Греции (18 мячей), уступив только нападающему «Пансерраикоса» Хефте Бетанкору (19). А по системе «гол+пас» Эль-Кааби стал лучшим (23, 18+5). Также в топ-5 попали ещё два игрока «Олимпиакоса»: Мартинш (16, 7+9) и Родиней (13, 4+9).

У пирейцев есть шанс закончить сезон с «золотым» дублем. «Олимпиакос» вышел в финал Кубка Греции, в котором 17 мая сразится с ОФИ. Также благодаря попаданию «ПСЖ» и «Интера» в финал Лиги чемпионов, пирейцы получили прямое место в общем этапе турнира. Отличный сезон!

«Панатинаикос» уже 15 лет остаётся без золота. Экс-легионеры РПЛ, Лодыгин и Руй Витория стали вторыми

«Панатинаикос» завершил чемпионат на втором месте. Команда остаётся без золота с 2010 года. Не помог даже экс-тренер «Спартака» Руй Витория, пришедший в клуб из Афин в октябре 2024-го. Но прогресс в сравнении с прошлым сезоном (четвёртое место) очевиден.

«Панатинаикос» взял серебро с несколькими бывшими легионерами РПЛ: защитниками Тином Едваем (экс-«Локомотив), Хёрдуром Магнуссоном (ЦСКА) и Сверриром Ингасоном (экс-«Ростов»). Также за афинян выступает российский голкипер Юрий Лодыгин, правда, в нынешнем сезоне он проиграл конкуренцию поляку Бартломею Дронговскому. В греческой Суперлиге Лодыгин провёл четыре матча, а всего за сезон – 11. Отметим, что контракт 34-летнего футболиста с «зелёными» действует ещё один сезон.

«Панатинаикос» сыграет в квалификационном раунде Лиги чемпионов — 2025/2026. Есть небольшой шанс увидеть Лодыгина в главном еврокубке ещё раз.

А как там ПАОК и наши легионеры?

В прошлом сезоне ПАОК в четвёртый раз в истории стал чемпионом Греции. Тогда обладателем трофея стал российский полузащитник Магомед Оздоев. Летом 2024 года к нему в Салониках присоединился форвард Фёдор Чалов. Однако повторить успех не получилось. ПАОК завершил сезон на третьем месте: отставание от «Олимпиакоса» – 17 очков, от «Панатинаикоса» – одно. ПАОК сыграет во втором квалификационном раунде Лиги конференций или в Лиге Европы – если «Олимпиакос» возьмёт Кубок Греции.

Интересно, что места в итоговой топ-4 чемпионата Греции расположились по финансовой силе команд. «Олимпиакос» (стоимость состава – € 117,45 млн) – самый дорогой клуб лиги, а следом идут как раз «Панатинаикос» (€ 102,13 млн), ПАОК (€ 93,18 млн) и АЕК (€ 63,4 млн).

Магомед Оздоев провёл в Греции второй сезон. Да, на этот раз не удалось помочь ПАОКу взять золото. Однако 32-летний полузащитник сохранил высокий уровень игры. «Оздоев – вообще островок стабильности в ПАОКе. Просела статистика результативных действий, но это вообще не его дело – это не проблема. Самый стабильный: много ведёт борьбу, выигрывает подборы, перехватывает, поддерживает атаки вторым темпом, сохраняет мяч под давлением. Оздоев был хорош – он один из лидеров команды, один из самых ответственных игроков», – цитирует комментатора и знатока греческого футбола Эльвина Керимова «Спортс».

В нынешнем сезоне Магомед провёл 24 матча в Суперлиге (18 – в старте), забил один гол и отметился одним ассистом.

А первый год Фёдора Чалова в Греции получился трудным. В чемпионате форвард забил всего три мяча и не попал даже в топ-50 бомбардиров. Всего за первый сезон в ПАОКе у него пять голов и шесть ассистов в 40 встречах. Не самые мощные показатели. Хотя были у Чалова и крутые моменты: например, в марте его номинировали на приз лучшему игроку месяца. А в феврале гол Чалова в ворота «Ламии» стал лучшим в 23-м туре.

Николай Чалов, отец Фёдора, заявил, что ПАОК — трамплин для перехода в команду из топ-5 лиг Европы. «Да. У Феди есть иностранный агент, и ещё на заре сотрудничества мы обозначили ему цель — попадание в топовый европейский чемпионат», — цитирует Чалова-старшего Sport24. Однако с такими показателями пока трудно претендовать на попадание в сильную команду из топ-лиги.

Эльвин Керимов считает, что первый сезон Фёдора в Греции получился неудачным. Но есть парочка причин: «Честно говоря, скорее провал – который хочется оправдать, потому что отношусь к Чалову с симпатией. Как игрок он мне очень нравится, потому что это нападающий интеллектуального типа. Игрок, которого сложно и, наверное, неправильно оценивать только по голам. Понятно, что суммарно голов немного, однако символично, что передач больше, чем мячей – многое говорит об игре и стиле. Нужно учитывать среди прочего специфику лиги. В большинстве матчей топ-команды, такие как ПАОК, обречены на то, чтобы вскрывать автобус. Никто не откроется даже дома, никто смело не сыграет – это усложняет задачу.

А Чалов, мы знаем, очень сложный игрок по своему типу, для него очень важна сыгранность. Этому в том числе мешала постоянная ротация тренера Рэзвана Луческу. Естественно, думаю, там были и разочарования: ждали больше голов, не дождались. Отрезками Чалов нравился, естественно – но при этом все понимали, что не получилось так уж ярко, из проблем команду Чалов не вытаскивал. Думаю, среднестатистические болельщики недовольны, ждали большего. Вспышки гениальности Чалова были, но этого недостаточно».

Сам Чалов по итогам сезона опубликовал сообщение в телеграм-канале, в котором прозвучали важные слова.

Фёдор Чалов нападающий ПАОКа «Адаптация в новом месте включает в себя не только футбол. Твоя привычная рутина меняется, появляется необходимость быстро понимать менталитет нового места, постепенно привыкаешь делать повседневные дела на другом языке. И вот спустя год ты в Салониках снова ешь на завтрак привычные сырники со сметаной, приготовленные из творога из магазина Moskva :) И понимаешь, что ты освоился! Поэтому пишу вам и обещаю себе, что новый сезон порадует нас гораздо больше! To be continued».



Надеемся, что следующий сезон получится круче как для Чалова, так и для ПАОКа. А Фёдор действительно покажет футбол, который заинтересует статусные клубы из топ-5 лиг.