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Расписание спортивных матчей 16 мая 2025 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-матчи пятницы: «Челси» — «Манчестер Юнайтед», Кубок Стэнли, ЧМ по хоккею, теннис и НБА
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 16 мая 2025 года
Аудио-версия:
Комментарии
Яркое 16 мая: «Астон Вилла» — «Тоттенхэм», «Вашингтон» — «Каролина» — в НХЛ, МиДи в полуфинале Рима и «Зенит» — «Локо» в Единой лиге!

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Время в материале указано по Москве.

🏒 2:00: «Вашингтон Кэпиталз» — «Каролина Харрикейнз», НХЛ, плей-офф, 1/4 финала, пятый матч

НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 5-й матч
16 мая 2025, пятница. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Не начался
Каролина Харрикейнз
Роли
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Овечкин забьёт в решающей встрече?

У Александра Овечкина, как и у всего «Вашингтона», серия с «Каролиной» складывается самым неудачным образом. Спенсер Карбери и его команда не могут пока найти ключики к системе «ураганов». Матч в столице США станет ключевым, «Кэпиталз» нужно постараться вскрыть надёжные оборонительные редуты, которые построил Бриндамор. Получится ли?

Статистика плей-офф НХЛ
Что делать «Вашингтону»?
Овечкин, спасибо за сезон? Как «Вашингтону» спасти серию с «Каролиной»
Овечкин, спасибо за сезон? Как «Вашингтону» спасти серию с «Каролиной»

🏀 3:30: «Денвер Наггетс» — «Оклахома-Сити Тандер», НБА, плей-офф, 1/4 финала, шестой матч

НБА — плей-офф . 1/4 финала. 6-й матч
16 мая 2025, пятница. 03:30 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Не начался
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Йокич ещё не сказал последнего слова?

«Денвер» проиграл важнейший пятый матч в серии, несмотря на 44 очка и 15 подборов от Николы Йокича. «Самородки» уступают со счётом 2-3 в полуфинале Западной конференции. «Оклахома» сильна, но «Наггетс» некуда отступать, тем более на их стороне домашний паркет. Увидим ли мы седьмую игру или же Гилджес-Александер и компания пройдут дальше?

Статистика плей-офф НБА
Интересный пятый матч:
Йокич тащил в одиночку, остальные — в ауте. Второй подряд провал «Денвера»
Йокич тащил в одиночку, остальные — в ауте. Второй подряд провал «Денвера»

🏒 4:30: «Виннипег Джетс» — «Даллас Старз», НХЛ, плей-офф, 1/4 финала, пятый матч

НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 5-й матч
16 мая 2025, пятница. 04:30 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Не начался
Даллас Старз
Даллас
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Хеллебайк опять провалится?

Коннор Хеллебайк на своём примере особенно ярко показал, чем же отличаются встречи регулярного чемпионата от плей-офф. Обладатель «Везины» пока полностью проваливает игры на вылет – некоторые матчи команда проиграла именно из-за него. На обратной стороне же в превосходной форме пребывает Микко Рантанен, который сейчас является лучшим игроком розыгрыша Кубка Стэнли. Ждать очередных свершений финна?

Статистика плей-офф НХЛ
Обзор четвёртого матча:
«Финская мафия» «Далласа» выносит победителя регулярки НХЛ! С финалистами Запада всё ясно?
«Финская мафия» «Далласа» выносит победителя регулярки НХЛ! С финалистами Запада всё ясно?

🎾 14:30*: Мирра Андреева (Россия)/Диана Шнайдер (Россия) — Сара Эррани (Италия)/Жасмин Паолини (Италия), Рим, 1/2 финала, парный разряд, женщины

*Время матча может измениться и будет уточнено

Рим — парный разряд (ж). 1/2 финала
16 мая 2025, пятница. 14:30 МСК
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
Диана Шнайдер
Россия
Диана Шнайдер
М. Андреева Д. Шнайдер
Не начался
1 2 3
         
         
Сара Эррани
Италия
Сара Эррани
Жасмин Паолини
Италия
Жасмин Паолини
С. Эррани Ж. Паолини

Интрига: как сыграют Мирра и Диана с заклятыми соперницами?

С тех пор как Мирра Андреева и Диана Шнайдер в драматичной борьбе проиграли в финале Олимпиады-2024 в Париже итальянскому дуэту Сара Эррани/Жасмин Паолини, турнирная судьба раз за разом сталкивает их с заклятыми соперницами. На Australian Open — 2025 россиянки взяли реванш, а вот в Дохе-2025 снова сильнее были Сара и Жасмин. Теперь на пути к финалу «тысячника» в Риме девушки вновь сошлись по сетке. Кому улыбнётся удача? Узнаем совсем скоро.

Рим-2025. Парный разряд. Женщины. Турнирная сетка
В четвёртый раз за последний год наши девушки сразятся с грозным дуэтом Эррани/Паолини:
Мирра и Диана уже побеждали итальянок, не пустивших их к золоту ОИ. На кону — финал Рима
Мирра и Диана уже побеждали итальянок, не пустивших их к золоту ОИ. На кону — финал Рима

⚽️ 18:55: «Аль-Фатех» — «Аль-Хиляль», Саудовская Аравия — Про-Лига, 32-й тур

Саудовская Аравия — Про-Лига . 32-й тур
16 мая 2025, пятница. 18:55 МСК
Аль-Фатех
Эль-Мубарраз
Не начался
Аль-Хиляль
Эр-Рияд
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Аль-Хиляль» сделает чемпионом «Аль-Иттихад»?

«Аль-Хиляль» за три тура до финиша занимает второе место. Отставание от лидирующего «Аль-Иттихада» составляет шесть очков. И в случае поражения в следующем туре «Аль-Хиляль» «подарит» титул конкуренту. По разнице мячей в очных матчах «Аль-Иттихад» превосходит соперника, поэтому имеет преимущество в случае равных очков. Но если «Аль-Хиляль» обыграет на выезд «Аль-Фатех», то гонка ещё продолжится.

Турнирная таблица Про-лиги
Роналду покинет Саудовскую Аравию ради родного клуба?
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🏀 19:00: «Зенит» — «Локомотив-Кубань», Единая лига, 1/2 финала, пятый матч

Единая лига ВТБ . 1/2 финала
16 мая 2025, пятница. 19:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Локомотив-Кубань
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: тенденция продолжится?

В противостоянии «Зенита» и «Локомотива-Кубань» в полуфинале плей-офф Единой лиги ВТБ пока побеждают лишь домашние команды. В Санкт-Петербурге два раза выиграли сине-бело-голубые, а в Краснодаре — дважды железнодорожники. Продолжится ли эта тенденция или же «Локо» заберёт матч на выезде? Счёт равный (2-2), всё самое интересное впереди!

Статистика плей-офф Единой лиги ВТБ
Исторический матч!
Исторический перформанс лидера «Локо» в овертайме! Счёт в полуфинале теперь равный
Исторический перформанс лидера «Локо» в овертайме! Счёт в полуфинале теперь равный

🏒 21:20: Швеция — Словения, чемпионат мира, групповой этап

ЧМ-2025 . Группа A
16 мая 2025, пятница. 21:20 МСК
Швеция
Не начался
Словения
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Словения забьёт?

Словения, что неудивительно, до сих пор не выиграла ни одного матча на чемпионате мира. Балканцам пока очень тяжело даётся турнир, а решится, скорее всего, всё в заключительной встрече с Францией. Шведы же на домашнем чемпионате мира не теряют очки, хоть и были близки к этому в матче с Австрией. Фаворит очевиден, но надо ли «Тре Крунур» тратить много сил с таким соперником?

Статистика ЧМ-2025
Легенда «Спартака» — о матче шведов с финнами:
Майоров: после возвращения России придётся потрудиться, чтобы соответствовать уровню ЧМ

⚽️ 21:30: «Астон Вилла» — «Тоттенхэм Хотспур», АПЛ, 37-й тур

Англия — Премьер-лига . 37-й тур
16 мая 2025, пятница. 21:30 МСК
Астон Вилла
Бирмингем
Не начался
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Астон Вилла» сохранит шансы на попадание в ЛЧ?

«Астон Вилла» за два тура до финиша идёт шестой, уступая «Челси» только по дополнительным показателям. Бирмингемцы остаются в гонке за местом в Лиге чемпионов. Главное — не терять очки. В следующем туре «Астон Вилла» примет дома «Тоттенхэм». Лондонцы 21 мая сыграют в финале ЛЕ с «Манчестер Юнайтед», так что наверняка выйдут на поле в смешанном составе. Лёгкие три очка для команды Эмери?

Статистика АПЛ
Все интриги в топ-5 лигах:
Что уже решено и какие интриги в топ-лигах Европы? «Челси» и «Милан» заваливают сезон
Что уже решено и какие интриги в топ-лигах Европы? «Челси» и «Милан» заваливают сезон

⚽️ 22:15: «Челси» — «Манчестер Юнайтед», АПЛ, 37-й тур

Англия — Премьер-лига . 37-й тур
16 мая 2025, пятница. 22:15 МСК
Челси
Лондон
Не начался
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Челси» останется в зоне ЛЧ?

Все мысли «Манчестер Юнайтед» связаны с финалом Лиги Европы. 21 мая манкунианцы сыграют в Бильбао с «Тоттенхэмом». А вот «Челси» ждёт финал Лиги конференций: 28 мая они сразятся с «Бетисом». Но и в АПЛ у команды Энцо Марески не всё решено: сейчас лондонцы идут пятыми и попадают в Лигу чемпионов. Однако любая потеря очков может откинуть «Челси» назад. Поэтому им нельзя оступаться с «МЮ». Не самая сложная задача, с учётом того, что у команды Аморима наверняка выйдет резервный состав.

Статистика АПЛ
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Аморим оплатил сотрудникам «МЮ» поездку на финал ЛЕ. Клуб отказался делать это
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