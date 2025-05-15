Топ-матчи пятницы: «Челси» — «Манчестер Юнайтед», Кубок Стэнли, ЧМ по хоккею, теннис и НБА

Яркое 16 мая: «Астон Вилла» — «Тоттенхэм», «Вашингтон» — «Каролина» — в НХЛ, МиДи в полуфинале Рима и «Зенит» — «Локо» в Единой лиге!

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Время в материале указано по Москве.

🏒 2:00: «Вашингтон Кэпиталз» — «Каролина Харрикейнз», НХЛ, плей-офф, 1/4 финала, пятый матч

Интрига: Овечкин забьёт в решающей встрече?

У Александра Овечкина, как и у всего «Вашингтона», серия с «Каролиной» складывается самым неудачным образом. Спенсер Карбери и его команда не могут пока найти ключики к системе «ураганов». Матч в столице США станет ключевым, «Кэпиталз» нужно постараться вскрыть надёжные оборонительные редуты, которые построил Бриндамор. Получится ли?

🏀 3:30: «Денвер Наггетс» — «Оклахома-Сити Тандер», НБА, плей-офф, 1/4 финала, шестой матч

Интрига: Йокич ещё не сказал последнего слова?

«Денвер» проиграл важнейший пятый матч в серии, несмотря на 44 очка и 15 подборов от Николы Йокича. «Самородки» уступают со счётом 2-3 в полуфинале Западной конференции. «Оклахома» сильна, но «Наггетс» некуда отступать, тем более на их стороне домашний паркет. Увидим ли мы седьмую игру или же Гилджес-Александер и компания пройдут дальше?

🏒 4:30: «Виннипег Джетс» — «Даллас Старз», НХЛ, плей-офф, 1/4 финала, пятый матч

Интрига: Хеллебайк опять провалится?

Коннор Хеллебайк на своём примере особенно ярко показал, чем же отличаются встречи регулярного чемпионата от плей-офф. Обладатель «Везины» пока полностью проваливает игры на вылет – некоторые матчи команда проиграла именно из-за него. На обратной стороне же в превосходной форме пребывает Микко Рантанен, который сейчас является лучшим игроком розыгрыша Кубка Стэнли. Ждать очередных свершений финна?

🎾 14:30*: Мирра Андреева (Россия)/Диана Шнайдер (Россия) — Сара Эррани (Италия)/Жасмин Паолини (Италия), Рим, 1/2 финала, парный разряд, женщины

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: как сыграют Мирра и Диана с заклятыми соперницами?

С тех пор как Мирра Андреева и Диана Шнайдер в драматичной борьбе проиграли в финале Олимпиады-2024 в Париже итальянскому дуэту Сара Эррани/Жасмин Паолини, турнирная судьба раз за разом сталкивает их с заклятыми соперницами. На Australian Open — 2025 россиянки взяли реванш, а вот в Дохе-2025 снова сильнее были Сара и Жасмин. Теперь на пути к финалу «тысячника» в Риме девушки вновь сошлись по сетке. Кому улыбнётся удача? Узнаем совсем скоро.

⚽️ 18:55: «Аль-Фатех» — «Аль-Хиляль», Саудовская Аравия — Про-Лига, 32-й тур

Интрига: «Аль-Хиляль» сделает чемпионом «Аль-Иттихад»?

«Аль-Хиляль» за три тура до финиша занимает второе место. Отставание от лидирующего «Аль-Иттихада» составляет шесть очков. И в случае поражения в следующем туре «Аль-Хиляль» «подарит» титул конкуренту. По разнице мячей в очных матчах «Аль-Иттихад» превосходит соперника, поэтому имеет преимущество в случае равных очков. Но если «Аль-Хиляль» обыграет на выезд «Аль-Фатех», то гонка ещё продолжится.

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🏀 19:00: «Зенит» — «Локомотив-Кубань», Единая лига, 1/2 финала, пятый матч

Интрига: тенденция продолжится?

В противостоянии «Зенита» и «Локомотива-Кубань» в полуфинале плей-офф Единой лиги ВТБ пока побеждают лишь домашние команды. В Санкт-Петербурге два раза выиграли сине-бело-голубые, а в Краснодаре — дважды железнодорожники. Продолжится ли эта тенденция или же «Локо» заберёт матч на выезде? Счёт равный (2-2), всё самое интересное впереди!

🏒 21:20: Швеция — Словения, чемпионат мира, групповой этап

Интрига: Словения забьёт?

Словения, что неудивительно, до сих пор не выиграла ни одного матча на чемпионате мира. Балканцам пока очень тяжело даётся турнир, а решится, скорее всего, всё в заключительной встрече с Францией. Шведы же на домашнем чемпионате мира не теряют очки, хоть и были близки к этому в матче с Австрией. Фаворит очевиден, но надо ли «Тре Крунур» тратить много сил с таким соперником?

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⚽️ 21:30: «Астон Вилла» — «Тоттенхэм Хотспур», АПЛ, 37-й тур

Интрига: «Астон Вилла» сохранит шансы на попадание в ЛЧ?

«Астон Вилла» за два тура до финиша идёт шестой, уступая «Челси» только по дополнительным показателям. Бирмингемцы остаются в гонке за местом в Лиге чемпионов. Главное — не терять очки. В следующем туре «Астон Вилла» примет дома «Тоттенхэм». Лондонцы 21 мая сыграют в финале ЛЕ с «Манчестер Юнайтед», так что наверняка выйдут на поле в смешанном составе. Лёгкие три очка для команды Эмери?

⚽️ 22:15: «Челси» — «Манчестер Юнайтед», АПЛ, 37-й тур

Интрига: «Челси» останется в зоне ЛЧ?

Все мысли «Манчестер Юнайтед» связаны с финалом Лиги Европы. 21 мая манкунианцы сыграют в Бильбао с «Тоттенхэмом». А вот «Челси» ждёт финал Лиги конференций: 28 мая они сразятся с «Бетисом». Но и в АПЛ у команды Энцо Марески не всё решено: сейчас лондонцы идут пятыми и попадают в Лигу чемпионов. Однако любая потеря очков может откинуть «Челси» назад. Поэтому им нельзя оступаться с «МЮ». Не самая сложная задача, с учётом того, что у команды Аморима наверняка выйдет резервный состав.