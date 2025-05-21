Угловой удар в футболе — рудимент или важнейший стандарт?

Что такое угловой удар

Угловой удар в футболе — это стандартное положение, при котором игроки возвращают мяч в игру с угла поля. Редко, но всё же его ещё называют «корнер», от английского corner («угол»).

В правила этот стандарт ввели ещё в 1872 году, но актуален ли такой удар сегодня? Давайте разбираться.

Когда назначают угловой

Судья назначает угловой, когда мяч пересёк лицевую линию от игрока защищающейся команды.

Приведём примеры конкретных ситуаций:

После атаки по флангу вингер врывается в штрафную площадь соперника, но центральный защитник в подкате выбивает мяч за лицевую линию. Атакующий игрок находит ударную позицию и бьёт по воротам — голкипер справляется с ударом, и мяч улетает за лицевую.

И в первом, и во втором случае судья назначит угловой удар.

Подача с углового Фото: Rich Storry/Getty Images

Ситуации могут быть абсолютно разными, мы привели примеры самых частых. Может случиться и так, что полузащитник потеряется в пространстве, отдаст неточный пас своему вратарю с центрального круга, а мяч улетит за пределы поля на трибуну, которая располагается за воротами. И так далее.

Мяч может пересечь лицевую линию слева и справа от ворот или даже над ними — в любом случае судья назначит угловой.

Но человек, который недавно в мире футбола и хотя бы базово знает геометрию, может справедливо заметить, что с каждой стороны от ворот по одному углу. Почему же угловые назначают то слева, то справа? Ответ до безобразия логичен и прост — с какой стороны мяч ушёл, с того угла и назначают стандарт.

Важно отметить, что при назначении углового не должны быть нарушены правила — например, нужно, чтобы не было офсайда.

Чем угловой отличается от аута

Аут — это тоже стандарт, при котором мяч возвращают в игру, но он сильно отличается от углового. Судья назначает аут, если мяч покинул поле через боковую линию, а не через лицевую. Также мяч из аута вводят в игру двумя руками с той точки поля, где он ушёл.

Зачем нужен угловой удар

Во-первых, угловой — это справедливое следствие игры. К примеру, команда атакует, буквально осаждает штрафную площадь соперника, мысль о голе уже витает в воздухе и становится чуть ли не осязаемой, но в последний момент мяч вылетает за лицевую от обороняющейся команды.

Голевой момент исчерпан? И да, и нет. По сути, атака закончена, однако чувство неудовлетворённости осталось. Если бы игрок атаки промахнулся — это другое дело, сам виноват, а если мяч выбил защитник — просится продолжение. В конце концов, большинство людей любит футбол именно за голы.

Во-вторых, это опасный стандарт. По статистике около 10-15% голов в профессиональном футболе забивают после угловых ударов. Это полноценный источник голевых моментов.

Можно вспомнить хотя бы финал Лиги чемпионов в 2014 году. Гол Серхио Рамоса на 90+3-й минуте в ворота «Атлетико» позволил «Реалу» перевести игру в дополнительное время и забрать трофей.

Часто голы с угловых — это запланированная тактика: Солари: голы «Спартака» с угловых — это часть нашей домашней заготовки

Как футболисты выполняют угловой

Стоит начать с жестов судей при назначении углового. Главный арбитр встречи свистит и указывает рукой на угол поля — ближайший от точки, где ушёл мяч. Линейный — флажком на тот же угол поля.

После этого футболист, ответственный за исполнение стандартов в команде, направляется в назначенный угол поля. Именно оттуда ему предстоит ногой ввести мяч в игру.

Подача с углового Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

Обычно с углового вводят мяч одним из двух способов:

подача в штрафную площадь соперника на своего товарища по команде;

розыгрыш с ближайшим партнёром по команде, то есть через пас низом.

Оба варианта по-своему опасны. В первом случае навес может закончиться голом, забитым любой частью тела (кроме руки), но чаще головой. Для этого желательно иметь в команде высоких футболистов.

При втором варианте розыгрыш через пас может нести неожиданный характер — в виде домашней заготовки или индивидуальных способностей отдельных футболистов.

Есть ещё один способ, но он редкий — попытаться забить с углового прямым ударом. Здесь нужно обладать высочайшей техникой удара, чтобы закрутить мяч в ворота практически с нулевого угла. Такие случаи, конечно же, встречались. Например, победный гол вингера «Тоттенхэма» Сон Хын Мина в четвертьфинале Кубка английской лиги в ворота «Манчестер Юнайтед».

Стоит отметить, что угловые, как и другие стандарты, команды тщательно тренируют. В тренерском штабе для этого есть специально обученный человек — тренер по стандартам. Яркий пример такого тренера — Николя Жовер. Он работает в лондонском «Арсенале» и добился отличных результатов — команда часто забивает как раз со стандартов.

Безусловно, угловой удар актуален и по сей день. Этот стандарт придаёт красочности футболу, помогает не только создавать, но и логически завершать голевые моменты. К счастью, исключать из правил его никто не собирается.