Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Раед — Аль-Иттихад. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Спартак — Ростов — 1:2, видео, обзор матча 1/2 финала Пути регионов Кубка России, голы: Максименко, Комличенко, Гарсия, статистика

«Спартак» проклят! Аномально пролетели мимо финала Кубка и устроили жуть в конце. Видео
Георгий Илющенко
Отчёт «Спартак» — «Ростов» — 1:2
Аудио-версия:
Комментарии
Два удара в створ — два гола у «Ростова»! И две красные у игроков соперника.

«Спартак» и «Ростов» вышли на второй по важности матч в сезоне, чтобы сыграть с ЦСКА в первом — в Суперфинале Кубка России. Большинство зрителей ждало там московское дерби. Но в итоге получилось так же непредсказуемо, как и в решающей разборке верхней сетки!

Fonbet Кубок России . Финал (Путь регионов)
15 мая 2025, четверг. 20:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Максименко – 31'     1:1 Гарсия – 76'     1:2 Комличенко – 78'    
Удаления: Угальде – 85', Умяров – 90+5' / нет

Станкович, несмотря на критику, снова выпустил вместе Ливая с Угальде. И усадил на лавку Бонгонда. Ростовчане же справлялись без Кучаева в центре поля. Красно-белые моментально рванули в атаку и менее чем за четыре минуты заработали три угловых. А к восьмой — пять. Мартинс даже пробовал пробить в падении через себя — вот настолько «Спартак» был заряжен.

Ничего прямо-таки опасного, впрочем, создать никак не удавалось. Разве что Маркиньос неплохо бил в дальний угол издали и отлично подал на Мартинса, который в гордом одиночестве кивнул головой слишком слабо. «Ростов» был готов играть вторым номером, и у него это получалось неплохо. Можно сколько угодно говорить о спартаковской доминации. Так, например, делал Помазун во время интервью на бровке. Но что толку, когда забили всё равно южане?

Комаров на левом краю шикарно ушёл от Денисова с Бабичем и отдал на Щетинина, который идеально положил корпус и мимо Умярова прошил низом ближний угол. Первый же момент стал голевым! Мяч от штанги срикошетил в Максименко и закатился в ворота, что привело к автоголу. Прямо как в случае Рафиньи в «эль класико». Уровень реализации — божественный. На зависть «Спартаку».

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Красно-белые давили, били, подавали — бесполезно. 14:1 по ударам, 11:0 — по угловым в первом тайме — а счёт-то 0:1! Дальше статистическая разница увеличивалась ещё сильнее. Ливай, Угальде, Барко — все они могли внести на табло свою фамилию, но каждый раз чего-то не хватало. «Ростов» держался так умело, будто его снова возглавил Курбан Бердыев.

Станкович пошёл ва-банк и сменил Денисова на Солари, сдвинув на край оборону Маркиньоса. Не помогало. Сразу вспомнилось, как год назад «Спартак» точно так же быстро пропустил и не смог взломать «Балтику» на аналогичной стадии. Но тут на 76-й минуте за дело взялся Ливай: забрал игру на себя, продвинулся в штрафную и технично уложил мяч в левый угол.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Могло показаться: ну, сейчас-то «Спартак» додавит. А нет! Уже через пару минут Лангович продавил Маркиньоса и обокрал его. Красно-белые увидели там нарушение и спорили — не помогло. Осипенко подал, Комличенко в борьбе с Бабичем мастерски пробил с лёта в касание. 2:1! Вторым ударом в створ! Ну не волшебство ли?

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Жара? Ещё бы! И даже это ещё не всё: Угальде наступил на ногу едва вышедшему на поле Мелёхину и заработал вторую жёлтую! Даже при таких исходных Ливай имел железобетонный шанс. Однако с близкого расстояния замкнул навес Маркиньоса прямо в руки Ятимову. Сутормин, оказавшись в одиночестве перед воротами, промазал примерно с 11 метров и оставил на концовку интригу. И всё же счёт больше не менялся. Ещё и Умяров за грубый фол на Комличенко команду вдевятером оставил.

Теперь понятно наверняка: «Спартак» провалил сезон и конкретно весну, проведя практически идеальную осень. Пятое место в РПЛ и ход на уровне «Акрона», непопадание в финал Кубка — полнейшая катастрофа, особенно с учётом мощной трансферной кампании. Станкович на нервах получил две подряд жёлтые, саркастически поаплодировав судье Левникову. Кажется, тренеру в первую очередь нужно обратить внимание на собственную работу. Ну а «Ростов» — просто браво!

Вопросов к Станковичу хватает:
Как «Спартак» провалил весну. Странная ротация и ещё 5 претензий к Станковичу
Как «Спартак» провалил весну. Странная ротация и ещё 5 претензий к Станковичу
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android