Пособие по разрушению клуба. Как убивали «Милан»

14 мая «Милан» потерпел поражение от «Болоньи» в финале Кубка Италии, несмотря на четырёхматчевую беспроигрышную серию. Хоть до финиша Серии А и остаётся ещё два матча, сезон для команды фактически завершён. Подопечные Сержиу Консейсау плетутся на восьмом месте в Серии А и на три очка отстают от зоны еврокубков.

Сезон практически полностью провален. Поражение в финале Кубка Италии оставило команду не просто без трофея — оно фактически лишило клуб еврокубков на следующий сезон. Попасть даже в Лигу конференций уже практически нереально А ведь ещё в начале 2025 года «Милан» едва не заскочил в топ-8 основного этапа ЛЧ. Прошлый сезон «россонери» и вовсе завершили вторыми в Серии А.

Команду удалось полностью разрушить всего за год. И вина лежит даже не на футболистах или тренерах — клуб был демонтирован своим же руководством и владельцами.

Как это произошло и почему впереди у «Милана» мрачное будущее? Разбираемся.

С окончанием сезона-2023/2024 в «Милане» закончилась и эпоха Стефано Пиоли, который руководил командой на протяжении пяти лет. За это время специалист вернул красно-чёрных на вершину итальянского футбола и в Лигу чемпионов, попутно выиграв скудетто в сезоне-2021/2022.

13 июня 2024 года клуб объявил о начале новой главы в истории — заключив контракт с Паулу Фонсекой. Однако настоящие изменения начались раньше. 1 июня 2022-го инвестиционная компания Red Bird Capital Partners во главе с Джерри Кардинале выкупила 70% акций клуба за $ 1,3 млрд и фактически стала верхушкой команды. Этот день — поворотный в истории «Милана».

Главное, что нужно знать: новые владельцы изменили стратегию комплектования команды, сделав ставку на молодых и перспективных футболистов. Это достаточно сильно ограничило руководство. Именно из-за конфликта с Кардинале в июне 2023 года «Милан» покинул легендарный Паоло Мальдини. На тот момент он занимал пост технического директора клуба и отвечал за трансферы и продления контрактов.

Паоло Мальдини Фото: Alessandro Sabattini/Getty Images

Мальдини не понравилась новая стратегия Red Bird. Паоло считал, что «Милану» нужны звёзды, чтобы вновь закрепиться среди грандов мирового футбола. И сам великий спортсмен качественно исполнял свою работу, сохраняя ценнейшие активы клуба. Например, как отмечают итальянские СМИ, именно благодаря Мальдини Рафаэл Леау в 2022 году продлил контракт до 2028-го.

После ухода Паоло власть перешла в руки технического директора Джеффри Монкады и генерального директора Джорджо Фурлани. В декабре 2023-го к ним присоединился Златан Ибрагимович. С этого момента комплектование «Милана» стало полностью «манибольным» — молодые, перспективные и/или недорогие футболисты.

Для Пиоли подписали 20-летних Юнуса Мусу и Филиппо Терраччано, 23-летнего Ноа Окафора, 24-летних Тейани Рейндерса, Кристиана Пулишича и Саму Чуквезе. А также 18-летнего Луку Ромеро свободным агентом, 25-летнего Луку Йовича за копейки и 27-летнего Рубена Лофтус-Чика. Идеальная стратегия для новых владельцев: из известных игроков можно выделить только Пулишича, Лофтус-Чика и Йовича, но и они сбитые лётчики. Кроме того, руководство продало основополагающего футболиста команды — Сандро Тонали, которого многие считали будущим клуба, новым капитаном и лидером. О безграничной любви полузащитника к «россонери» и так всем известно.

Сандро Тонали в «Милане» Фото: Marco Luzzani/Getty Images

Учитывая проблемы «Милана» с составом, перед Пиоли поставили крайне сложную задачу: не просто решить накопившиеся сложности, но ещё и безболезненно ввести новичков в состав. В итоге сезон вышел довольно-таки скомканным, хотя Стефано выжал из состава максимум и даже смог вывести на новый уровень некоторых парней — особенно Рейндерса.

Когда Пиоли ушёл, руководство клуба поняло, что теперь им нужен «удобный» главный тренер — тот, кто не будет диктовать условия и просто смирится с теми трансферами, которые там посчитают нужными.

И — возвращаемся к началу — тренером «Милана» был назначен Фонсека.

Недели за две до прихода португальца бывший спортивный директор Лучано Моджи так описал Паулу: «Фонсека — «послушный» тренер, он ни на что не скажет нет. Если продадут Тео Эрнандеса, Паулу не будет возражать, потому что он «институциональный» человек.

Если бы это зависело от меня, я бы не стал вносить такие изменения, потому что у Пиоли не было серьёзных ошибок: они купили ему восемь новых игроков с помощью «алгоритмов» Фурлани, но эти покупки оказались «сломанным мостом». Все новые полузащитники хорошо владеют мячом, однако им не хватало кого-то, кто мог бы занимать позицию перед защитой и останавливать атаки соперника. У них был Тонали, настоящий полузащитник, который мог исполнять эти роли, но они его продали — в то время, когда Беннасер долго отсутствовал из-за травмы. Они винили Пиоли в том, что он пропустил 49 голов, однако эта полузащита не имела веса. Они устроили шоу, но не знали, что спектакли принадлежат театру», — сказал опытный функционер.

Именно так и началась новая эра «Милана». И быстро закончилась.

Фонсека и правда оказался «удобным» тренером. Трансферы с ним согласовывали по минимуму. В итоге ему подписали 23-летнего Страхиню Павловича, 25-летних Юссуфа Фофана и Эмерсона (да-да, того самого героя мемов, которому даже в «Тоттенхэме» не нашлось места), 26-летнего Тэмми Абрахама и 31-летнего Альваро Морату (который переходил ради Фонсеки и вроде как был его просьбой), а также выкупили 19-летнего Алекса Хименеса. Из этих футболистов действительно сильным можно назвать только французского полузащитника. Остальные — либо на вырост, либо тоже своего рода сбитые лётчики. Но главному тренеру пришлось смириться и лепить что-то из такого состава — неопытного, недостаточно мастеровитого.

Игра у «Милана» при Фонсеке совсем не клеилась. Команда испытывала серьёзные проблемы, с лидерами у Паулу также не заладилось. Правда, в Лиге чемпионов всё шло очень хорошо. Итальянцы даже сумели обыграть «Реал» и едва не отобрали очки у «Байера»! Да и победили «Интер» в дерби впервые за несколько лет.

Паулу Фонсека Фото: Alessandro Sabattini/Getty Images

Впрочем, этого не хватило для того, чтобы оставить Фонсеку на посту. 29 декабря 2024 года, едва ли не во время матча с «Ромой», стало известно, что дни главного тренера в «Милане» сочтены. 30 декабря с Паулу официально расторгли соглашение.

Это стало признанием руководством своих ошибок. Или ещё одним импульсивным поступком. С одной стороны, в «Милане» накопилось огромное количество проблем, решение которых полностью скинули на тренера, поэтому любому понадобилось бы время — больше, чем всего полгода. С другой — Фонсека изначально казался неподходящим специалистом. Не тот уровень, чтобы работать с любящими хандрить звёздами типа Рафы Леау и Тео. Да и характер — то, на чём «вывозил» Пиоли, создавший классную дружескую атмосферу в «Милане» — у португальца непростой. Не поладил с лидерами.

Иными словами, Паулу сделали крайним за свои же просчёты. Не прислушавшись к советам специалистов и болельщиков, поступили по-своему, назначив Фонсеку. И даже не дали ему достаточно времени, чтобы что-то сделать.

Как бы то ни было, новая эра в «Милане» продлилась всего полгода. Настало время исправлять ошибки. Ведь так?

Тогда же, 30 декабря, красно-чёрные объявили о заключении контракта с бывшим тренером «Порту» Сержиу Консейсау. Начал тот с триумфального завоевания Суперкубка Италии — с героическими камбэками в полуфинале с «Ювентусом» и в финале с «Интером» (причём с последними отыгрались с 0:2!).

Однако затем оказалось, что одним назначением проблемы клуба не решить. Скупой платит дважды, поэтому, дабы спасти сезон, руководство выкупило у «Фейеноорда» 23-летнего перспективного и уже что-то показавшего нападающего Сантьяго Хименеса, а также арендовало 34-летнего Кайла Уокера и 25-летних Жоау Феликса и Риккардо Соттиля. Кроме того, взяли из «Монцы» 21-летнего Уоррена Бондо, который должен был помочь в центре поля, став заменой незаменимому Фофана, но которого вроде как также не согласовали с тренером (и теперь Бондо даже не выходит на поле).

За первые 12 матчей при Консейсау, не учитывая Суперкубок, «Милан» выиграл лишь четырежды. В этот срок уместилось сенсационное и абсолютно позорное поражение в последнем туре основного этапа Лиги чемпионов от цепкого, но всё же аутсайдера — загребского «Динамо». Поражение, из-за которого итальянцы не смогли попасть в топ-8 и напрямую выйти в 1/8 финала (победа в том матче выводила бы клуб на шестое место в таблице). А ещё два провальных матча с «Фейеноордом» в 1/16 финала — поражение и ничья с бессмысленным удалением Тео. И бесславный вылет из Лиги чемпионов.

На этом моменте стало понятно, что нынешний сезон «Милана» уже ничто не спасёт.

Игроки «Милана» после матча против «Фейеноорда» в Лиге чемпионов Фото: Elianton/Getty Images

А потом наступил апрель. Консейсау попривыкал к команде, нормально познакомился с футболистами, узнал, на что они способны, и решил пойти на изменения. 11 апреля в матче с «Удинезе» «Милан» отступил от излюбленных тактик Сержиу 4-4-2 и 4-2-3-1 и впервые вышел с расстановкой 3-4-3, которая на деле превращалась в схему с пятью защитниками. С этого момента команда, много пропускавшая и нечасто забивавшая, расцвела. До финала Кубка Италии провели с новой схемой шесть матчей и одержали пять побед, включая разгром «Интера» в полуфинале — 3:0.

Консейсау нашёл подход к «Милану». Его тактические решения начали приносить результат, он также качественно влиял на игру по ходу матчей благодаря грамотным и своевременным заменам. «Россонери» едва ли стали меньше пропускать, зато теперь это не было проблемой для них: команда вновь начала демонстрировать характер, за счёт которого в предыдущие сезоны вытаскивала немало встреч. На данный момент «Милан» — лучшая команда Серии А по количеству очков, набранных после отставания в счёте (22). И аж на четыре очка опережает ближайшего конкурента по этому показателю — «Болонью» (18).

Да и футболисты стали лучше себя показывать. Йович вынырнул из забвения, в которое его отправил, кажется, не только Фонсека, но и руководство. Сантьяго Хименес постепенно привыкает к специфике итальянского футбола. Тео приходит в себя, Павлович прогрессирует, Леау борется.

Иными словами, тренер нашёл подход, и, несмотря на проигранный финал Кубка Италии, «Милан» начал приходить в себя.

Но…

Спустя менее чем полчаса после завершения финального матча Фабрицио Романо написал: «Глава Сержиу Консейсау в «Милане» завершится по окончании сезона. Жоау Феликс также покинет «Милан» и вернётся в «Челси».

Романо редко ошибается в своих прогнозах, поэтому информацию можно называть практически официальной. А это значит, что «Милан» ждёт мрачное будущее.

Сержиу Консейсау Фото: Simone Arveda/Getty Images

Во-первых, непонятно, зачем клубу расставаться с тренером, под руководством которого команда наконец заиграла. И даже начала давать результат. Причём Консейсау стал приносить результат даже быстрее, чем первый выбор управленцев «Милана» — спустя всего три месяца.

Теперь руководство будет искать нового главного тренера. И, учитывая опыт последних лет, нет сомнений, что оно вновь сконцентрируется на «удобной» кандидатуре, которая не потребует каких-то крупных вложений.

Во-вторых, в течение всего сезона руководство раздирали внутренние конфликты. Фурлани, Монкада и Ибрагимович никак не могли поделить обязанности, из-за чего затруднился поиск не только нового тренера, но ещё и спортивного директора. А ведь именно он должен будет заниматься трансферами и продлениями контрактов.

Уже длительное время функционеры ведут переговоры с разными кандидатами, однако даже эти варианты, мягко говоря, вызывают вопросы.

«Милан» несколько месяцев общался с бывшим спортивным директором «Ювентуса» и «Тоттенхэма» Фабио Паратичи — тем самым, которого в 2023-м дисквалифицировали на 2,5 года по делу о финансовых махинациях во время работы в Турине. Но, как отмечает La Gazzetta dello Sport, только в начале апреля руководство клуба осознало, что итальянец не сможет приступить к полноценной работе до 20 июля.

«Милан» был готов заключить контракт с запятнавшим свою репутацию функционером, однако остановили именно временные ограничения на деятельность специалиста. Клуб не готов столько ждать, потому что уже сейчас активно планирует летнюю трансферную кампанию и стратегию развития.

Другим кандидатом называется бывший спортивный директор «Лацио» Игли Таре, которым тоже были недовольны болельщики. Третий вариант — нынешний спортивный директор «Аталанты» Тони Д’Амико, которого, по сообщениям итальянской прессы, сейчас «Милан» активно пытается переманить.

«Из этого можно было бы снять сериал для Netflix — настолько сумбурно проходит поиск спортивного директора, — рассказала директор Corriere della Sera Моника Коломбо. — Весной в разные моменты фаворитами были разные кандидаты. Например, Паратичи, переговоры с которым провалились из-за его дисквалификации. Затем появился Таре, которого поддерживали Кардинале и Ибрагимович. Фурлани даже поехал в Рим — казалось, вопрос решён. Но нет: если бы он был выбран, то уже подписал бы контракт. Сейчас фаворитом считается Тони Д’Амико из «Аталанты», его предпочитает Фурлани. Однако семья Перкасси дала понять, что рассчитывает на него в будущем проекте клуба».

Тони Д’Амико Фото: atalanta.it

Кандидатуры, которые руководство клуба рассматривает, уже многое говорит о целях. Паратичи, замешанный в крупном финансовом скандале, Таре, работавший со средним «Лацио». И только Д’Амико на их фоне выглядит хорошим вариантом, поскольку он помог построить топовую «Аталанту» и заслужил повышение.

В-третьих, трансферная кампания может лишить клуб надежд вернуться в разряд грандов. Из-за длительного и мучительного поиска спортивного директора был приостановлен ряд переговоров. «Милан» может покинуть большое число игроков. Например, Маттия Либерали — 18-летний полузащитник, один из самых перспективных итальянских футболистов своего поколения. Его контракт истекает, а переговоры о новом ещё даже не начались. В СМИ поговаривают, что «Интер» может перехватить проспекта — это будет ещё один провал для «Милана».

Кроме того, команда может расстаться и со своими звёздами. Соглашение Тео истекает в 2026 году, и руководство никак не договорится с защитником. Конечно, Эрнандес подсдал — даже регрессировал — в последнее время, но он по-прежнему важная часть команды и её основополагающий игрок.

Журналист Стефано Донати сообщил, что на данный момент клуб не просто не сделал предложение о продлении контракта, а даже не предложил новый договор с пониженной зарплатой. Агент французского защитника не выходил на связь с руководством «Милана» уже больше трёх-четырёх месяцев. Ситуация с контрактом Тео находится в полной стагнации.

Тео Эрнандес в «Милане» Фото: Marco Luzzani/Getty Images

Расставание с Тео станет концом для мечты «Милана» об ЛЧ. Бесплатный уход или продажа за копейки — провал для «манибольной» стратегии клуба.

До сих пор не продлено соглашение с Миком Меньяном. Ходят слухи о потенциальном расставании с Леау, который вроде как намерен остаться в «Милане», но которым могут и пожертвовать. Как сообщил The Athletic, «Манчестер Сити» связался с красно-чёрными насчёт возможной покупки Рейндерса — будущей крупной звезды и нынешнего оплота полузащиты клуба.

Конечно, есть возможность, что «Милан» сохранит своих звёзд, однако пролёт мимо Лиги чемпионов и, скорее всего, мимо еврокубков в целом с большой вероятностью заставит новых владельцев получить доход другим способом — с помощью исходящих трансферов.

Среди новых имён также не стоит ждать каких-то звёздных футболистов. Если кого-то и подпишут, то в рамках новой стратегии. Недорогих игроков, которые потенциально могут вырасти в звёзд, но ещё находятся на раннем этапе становления. То есть никакого реального усиления здесь и сейчас. Да и вряд ли трансферную политику будут согласовывать с новым тренером.

В общем, будущее выглядит мрачно. Да и поддержки клубу неоткуда ждать. Руководство и владельцы умудрились настроить против себя даже болельщиков. Несмотря на то что матчи «Милана» вроде как собирают аншлаги и средняя посещаемость игр клуба — лучшая в Италии, атмосфера на «Сан-Сиро» слишком тяжёлая. Издание Tuttosport писало, что стадион сейчас «ледяной и серый собор, всё более холодный и разочарованный». Во время матчей болельщики на протяжении всего сезона активно выражают протесты против игроков и менеджмента. С трибун часто скандируют: «Cardinale devi vendere, vattene» («Кардинале, продай клуб, уходи»).

Особенно хорошо ситуацию с клубом описал итальянский журналист Антонио Витьелло. В начале мая он высказался так: «Основная слабость клуба — наверху. Нет чёткой структуры управления, достойной такого великого имени. Видеть «Милан» на девятом месте в Серии А — это действительно больно.

Самое удручающее — отсутствие признаков изменений. Возможно, появится новый спортивный директор, однако структура останется прежней. Новый директор не получит свободы, всё будет по-прежнему контролироваться нынешними руководителями — теми, кто довёл «Милан» до девятого места и позорного вылета из Лиги чемпионов, несмотря на вложенные $ 120 млн.

Остаётся только Кубок Италии как шанс попасть в Лигу Европы, но даже победа в нём не спасёт сезон. Потому что «Милан» не имеет права находиться на девятом месте и проигрывать в Европе командам заведомо слабее».

Игроки «Милана» Фото: Paolo Bruno/Getty Images

После поражения от «Болоньи» Витьелло написал: «Полная катастрофа. Проигранный Кубок Италии — и «Милан», похоже, остаётся без еврокубков в следующем сезоне. Трудно было нанести подобный ущерб, и особенно хочется «поблагодарить» руководство за то, что оно сделало с клубом».

Так что настоящее «Милана» выглядит кошмарным, но будущее – ещё мрачнее. Сейчас кажется, что подобное управление может вернуть красно-чёрных в 2010-е, когда за клуб играли непонятные люди, в руководстве царила неразбериха, а попадание в еврокубки казалось несбыточной мечтой.

Конечно, это началось не год назад. Однако именно за последний год новое руководство сумело уничтожить почти всё наследие Мальдини и Пиоли и вернуть команду в разряд середняков.

Хочется надеяться, что в клубе всё-таки одумаются. А болельщикам «Милана» пока — держаться.