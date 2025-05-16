Чудо-гол Ямаля принёс «Барсе» чемпионство! Как он постоянно так делает?!

«Барселона» официально вернула себе чемпионство — за два тура до финиша! «Эспаньол» помешать этому в каталонском дерби не смог, хотя безумно старался.

За исключением обороны, где вместе с Араухо вышли Кристенсен и Мартин с Гарсией (первого и третьего заменили в начале второго тайма, второго — в середине), Флик выставил максимально боевой состав. Моменты у ворот Щенсного в любом случае были бы, это же «Барселона» Ханс-Дитера с её не всегда работающими офсайдными ловушками. Фернандес разрезал защиту изумительной проникающей передачей и вывел к воротам Гонсалеса — тот простил и пробил мимо. Вскоре оказался запорот и второй «буллит» — Щенсны сложился и не дал отличиться Пуадо с паса Эспосито.

Удивительно, что при этом сами сине-гранатовые за весь первый тайм создали лишь один опасный момент — Левандовски с линии штрафной да с угла вратарской зарядил мимо створа. Плюс Педри с Ямалем издали неточно пальнули. Да, владение «Эспаньола» порой доходило до каких-то 20%. Но какая разница, если его подход действовал? Это вам не 3:0 к 31-й минуте, как было в первом круге.

«Барса» остро нуждалась в чём-то экстраординарном. Главный поставщик такого — Ямаль. И он не подвёл! В начале второй половины Ламин фирменно сместился с правого фланга в центр и шандарахнул обводящим ударом в дальнюю девятку! Гений? Безусловно.

Ламин Ямаль Фото: Alex Caparros/Getty Images

Умница Ямаль ещё и красную для Кабреры заработал за отмашку. А больше до 90+6-й минуты ничего важного в матче и не происходило. Если бы не голевой шедевр, о нём забыли бы уже завтра. Снова спас Щенсны, отразив прессом удар Фернандеса в упор. Но там офсайд был всё равно. Почему до 90+6-й? Фермин в одно касание вонзил мяч в дальний угол. С чьей передачи, как думаете? Правильно, Ямаля!

Сине-гранатовые заслуженно забрали золото, ещё и отпраздновали его в логове исторически нелюбимых соседей. Если бы не досадный вылет из полуфинала ЛЧ от «Интера», сезон для «Барселоны» сложился бы вообще идеально. Тем удивительнее, что ровно год назад она мучилась с Хави.

Вот что тот говорил: «Болельщики должны понять, что нынешнее финансовое положение клуба не имеет ничего общего с тем, что было 25 лет назад. Ситуация сложная. Раньше тренер утверждал: «Я хочу подписать вот этого, этого и этого». Сейчас всё не так. Мы не в том положении, в котором находятся другие клубы с лучшей экономической ситуацией, как, например, «Реал». Болельщики должны это понимать. Это не значит, что мы не хотим и не будем бороться за титулы. Нам нужно время». Флик не лепит отмазки, а просто добывает результат при красивой игре.