Бензема сместил гегемона Саудовской Аравии! А для Роналду сезон — разочарование

До конца сезона в саудовской лиге осталось провести 2,5 тура. Однако мы уже знаем имя чемпиона. «Аль-Хиляль» не защитил прошлогодний титул, а «Аль-Наср» с Криштиану Роналду снова остался без трофея. На этот раз кубок за победу в турнире достанется «Аль-Иттихаду».

«Аль-Иттихад» нашёл правильного тренера для Бензема. Карим заметно прибавил в сравнении с прошлым сезоном

Клуб из Джидды вернул себе чемпионский титул, который в последний раз до этого завоевал в 2023-м. Летом того же года клуб оформил грандиозный по меркам Саудовской Аравии трансфер. Карим Бензема сорвался из «Реала», а его новая команда с помпой презентовала звёздного новичка. Француз появился на домашнем стадионе «Аль-Иттихада» со своим главным индивидуальным трофеем — «Золотым мячом».

Но ожидания болельщиков не оправдались в сезоне-2023/2024. «Аль-Иттихад» сделал сразу несколько шагов назад. Бензема регулярно ругался с тренерами. Сначала Карим не поладил с португальцем Нуну Эшпириту Санту, а потом — с аргентинцем Марсело Гальярдо. В итоге первый ушёл в ноябре 2023 года, а второй — летом 2024-го.

Сам Бензема не показал ничего выдающегося. Девять голов в чемпионате (13 — во всех турнирах) и пропуск 13 матчей в лиге по разным причинам. Наверняка боссы «Аль-Иттихада» рассчитывали на более приятные цифры. И они сделали французу классный подарок летом 2024 года — пригласили в клуб Лорана Блана. Карим сразу сработался с тренером, с которым говорит на одном языке.

«Блан прекрасно разбирается в футболе, — утверждал Бензема в начале нынешнего сезона. — У него хорошие отношения с футболистами. С ним всегда можно поговорить и обменяться идеями. Лоран одинаково относится и к тем, кто играет, и к тем, кто сидит в запасе. Это отличная новость для всей команды. Мне нравится его игровая философия. Мы сильно изменились — кто-то ушёл, кто-то пришёл. Плюс появился новый тренер. Состав «Аль-Иттихада» пополнили Диаби, Ауар, Райкович. Они играли в Европе. Знают, что такое давление и что такое амбиции. На мой взгляд, такие шаги демонстрируют серьёзность наших намерений».

Летом «Аль-Иттихад» потратил на новичков € 125 млн. Вытащил у «Астон Виллы» Муссу Диаби (€ 60 млн), выложил € 21 млн «Аяксу» за Стивена Бергвейна и переманил к себе Уссема Ауара из «Ромы» (€ 12 млн). А ещё отдали «Мальорке» € 8 млн за вратаря Предрага Райковича и € 5 млн «ПСЖ» за Данилу Перейру. Защитник «Локомотива» Марио Митай тоже переехал в Саудовскую Аравию — его арендовали до конца сезона. Кстати, в феврале «Аль-Иттихад» выкупил права на игрока.

«Мне не нравится говорить о прошлом сезоне, но у нас действительно хватало проблем, — подчеркнул Бензема в августе 2024 года. — Мы были недостаточно сосредоточены на футболе. Нужно смотреть вперёд, не забывая о прошлом. Но главное — необходимо учиться на ошибках. Команде нужны были перемены, усиление».

В итоге Ауар и Бергвейн попали в топ-3 команды по голам в чемпионате (12 и 11 соответственно). Райкович пропускает меньше одного мяча в среднем за матч. Ауар и Перейра вошли в топ-7 команды по игровому времени в лиге. Бензема заиграл совсем по-другому с приходом нового тренера. В прошлом сезоне нападающий забил всего девять мячей в чемпионате, в этом — уже 21. У Карима был небольшой спад в марте-апреле, когда он оформил всего один гол в семи встречах. А потом забил в трёх матчах подряд и максимально приблизил команду к чемпионству.

Вот что говорил Бензема в начале сезона: «Я постоянно испытывал давление с того момента, как впервые сыграл за профессиональный клуб. Думаю, этот фактор поможет мне быть ещё более сосредоточенным и показывать хорошую продуктивность. В нынешнем сезоне болельщики будут гордиться нами».

И ведь Карим оказался прав. «Аль-Иттихад» обошёл всех в чемпионате. А ещё у него есть возможность сделать «золотой» дубль, ведь 30 мая команда сыграет в финале Кубка Саудовской Аравии. Работу Блана оценили и представители лиги — француза трижды признали лучшим тренером месяца. В своё время он делал «Бордо» и «ПСЖ» чемпионами Франции, а теперь взял главный трофей в арабской стране. Таким образом, Бензема завоевал первый трофей в Саудовской Аравии. Как и Н’Голо Канте с Фабиньо.

Роналду снова не взял ни одного трофея. Не исключено, что продолжит карьеру в другом клубе

«Аль-Наср» провалил сезон, несмотря на то что сменил тренера по его ходу. Приход Стефано Пиоли на место Луиша Каштру не помог взять хотя бы один трофей. Загибайте пальцы. «Аль-Наср» снова пролетел мимо победы в чемпионате Саудовской Аравии. Выпал в 1/8 финала Кубка страны — проиграл «Аль-Таавуну» (0:1), а Роналду не реализовал пенальти в добавленное время. Не справился с «Аль-Хилялем» (1:4) в финале Суперкубка Саудовской Аравии.

Была надежда на победу в азиатской Лиге чемпионов. Но и здесь не получилось. «Аль-Наср» добрался до полуфинала, где проиграл японскому клубу «Кавасаки Фронтале» (2:3). После вылета из турнира Роналду стоял в одиночестве в центральном круге, разговаривал сам с собой, жестикулировал, пожимал плечами. Потом разочарованный португалец посмотрел в небо.

После игры Криштиану опубликовал пост в социальных сетях: «Иногда приходится ждать, чтобы мечта воплотилась в реальность. Горжусь командой и всем, что мы сделали на поле. Спасибо болельщикам, которые верили в нас и были рядом на протяжении всего пути. Ваша поддержка очень многое значит для нас».

Будущее португальца в саудовском клубе остаётся туманным. По информации испанского издания Marca, ожидания боссов «Аль-Насра» относительно помощи Криштиану в завоевании трофеев не оправдались. Помимо этого, они недовольны поведением звёздного футболиста после проигранных матчей. К примеру, по окончании встречи 30-го тура саудовской лиги с «Аль-Иттихадом» (2:3) Роналду сразу в гневе покинул стадион.

Ранее сообщалось, что стороны предварительно согласовали новый контракт по схеме «1+1». Однако теперь переговоры приостановлены. Не исключено, что летом Роналду станет свободным агентом и уедет в другой клуб. У Криштиану есть шанс сохранить первое место в списке лучших снайперов саудовской лиги (пока у него 23 гола). Нет сомнений, что это его не удовлетворит. Роналду за 2,5 сезона в «Аль-Насре» так и не завоевал ни одного официального трофея. Может, действительно пришло время сменить обстановку? Правда, тогда не факт, что Криштиану доберётся до отметки в 1000 голов (осталось забить 66 мячей).