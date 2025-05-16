Такого чемпионства «Барсы» не было со времён Гвардиолы. Флик совершил подвиг вопреки всему

Главный триумфатор в «Барселоне» – не Ханс-Дитер Флик, не Ламин Ямаль, не Рафинья, не сорвавшийся с пляжа по ходу сезона Войцех Щенсны. Это вообще не человек из команды. Это человек из клуба. Его босс – Жоан Лапорта.

Он выиграл последние президентские выборы с обещанием сделать «Барселону» снова великой. Он грозился вернуть ей стабильность и все признаки большого и, самое главное, здорового клуба. В итоге – знаменитые рычаги, продолжение финансово-бухгалтерской агонии, качели в отношениях с Хави и много других моментов, которые продолжили последовательную дискредитацию «Барселоны» как клуба.

Почему Лапорта – триумфатор? Да потому, что клуб «Барселона» спасла команда! Те, кто играет, и те, кто тренирует. Лапорта невероятно попал с коучем! Выбор Флика – попадание такое же точное, как голевой удар Ямаля в чемпионском дерби с «Эспаньолом»: очень ярко и без шансов для соперника. В случае с «Барсой» – без шансов для 19 соперников по Ла Лиге.

Чемпионство команды Флика – это в значительной степени победа вопреки. «Барселона» выдала настолько потрясающий сезон, что все проблемы клуба как будто растворились. Будто их никогда не было в природе. А они ещё как были! И многие из них до сих пор не решены. Но команда так прекрасна, что хочется говорить только о ней. Она оттеняет все трудности жизни клуба, все ошибки и недоработки топ-менеджмента.

Если бы перед началом сезона кто-то сказал, что «Барселона» возьмёт все три испанских трофея и остановится в шаге от финала Лиги чемпионов, вряд ли нашлось бы много людей, кто поверил бы в это. В это вряд ли поверил бы и сам Лапорта. На публике он почти всегда оптимистичен. Но такой потенциальный результат, вероятно, показался бы нереальным даже ему.

Жоан Лапорта и Ханс-Дитер Флик Фото: Eric Alonso/Getty Images

А в итоге «Барселона» на коне! Не Лапорта, а те, кто играл и тренировал. Максимум, на что может рассчитывать Жоан, – это идти с «барселонским» конём рядышком, не сильно отсвечивая. Седлать этого коня на торжественном параде Лапорта не заслужил. Герои – Флик и его штаб. Герои – футболисты. Совместными усилиями они слепили с отрывом самую яркую, сумасшедшую и праздничную команду европейского сезона. И это не просто праздник ради праздника. Они дали великолепный результат.

«Барселона» выиграла Ла Лигу не потому, что развалились конкуренты. Да, у «Реала» и «Атлетико» были свои проблемы, они и близко не идеальны. Но разве перед началом сезона идеальна была «Барса»? Разве она входила в чемпионат без проблем?

«Барселона» – чемпион в первую очередь потому, что она оказалась с отрывом сильнее всех. Это главное. Проблемы конкурентов вторичны. «Барса» просто была сильнее. Такой явной победы в Ла Лиге, с таким большим игровым перевесом над соперниками, не было, пожалуй, со времён команды Пепа Гвардиолы. Но разница в том, что тогда «Барселона» была большим клубом не только номинально, но и реально.

«Барселона» празднует победу Фото: Fran Santiago/Getty Images

А сейчас клуб «Барселона» болен, это тянется уже несколько лет. Когда-то чуть лучше, когда-то чуть хуже. Но в целом – состояние очень не очень. И на этом фоне команда «Барселона» с Фликом и его ребятами рвёт всех и увозит титул Ла Лиги в Каталонию. И Кубок с Суперкубком в придачу.

В каком-то смысле победы Флика в «Барсе» даже весомее, чем в «Баварии». Пускай в Мюнхене он выиграл Лигу чемпионов, а в Испании – пока не получилось. Вновь возвращаемся к разделению на команду и клуб. На момент прихода Ханс-Дитера в «Баварии» была очень проблемная команда после Нико Ковача. Клуб, наверное, тоже не был идеален. Однако в целом он был в порядке. Он не гнил изнутри, не было никаких рычагов и всего того, что в последние годы происходит в «Барселоне».

Когда в порядке клуб, построить команду – это вопрос мастерства. В «Баварии» Флик его продемонстрировал. Но построить команду, когда клуб уже несколько лет агонизирует и подчас больше мешает, чем помогает, – это не просто мастерство. Это настоящий подвиг! И Флик совершил его в «Барселоне».

Обычно говорят «либо хорошо, либо ничего». В случае с Жоаном Лапортой по-другому: «либо плохо, либо ничего». Сейчас – ничего. И за это Лапорта должен поклониться в пояс игрокам и тренеру «Барсы».