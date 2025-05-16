Отставка Станковича – единственный верный ход для «Спартака». Он сломался и сломал команду

Вам нравится фраза «а я ведь говорил»? Как будто всегда приятно оказаться правым, даже когда этого не хочется. Хотелось ведь финала Кубка России между «Спартаком» и ЦСКА, полные «Лужники», счёт 3:3 и серию пенальти. Как в 2011-м. Но… Но ещё перед матчем «я говорил», что в финал выйдет «Ростов». И не потому, что «Спартак» приучил лишать нас крутых вывесок в финале (привет «Балтике»).

Просто этот «Спартак» Станковича очень быстро зажёгся – и также быстро погас. Такое в футболе бывает нечасто, но всё-таки явление очевидное. Приходит яркий тренер, который круто мотивирует футболистов, ставит атлетичный, активный футбол – и вдруг всё получается. А ведь когда получается – и футболисты верят в себя, и болельщики вновь верят в титулы. И сожалению, тренер тоже верит в себя.

Дмитрий Шнякин комментатор «Матч ТВ» «Глобальная цель Станковича – возвращение в Италию. Там у него был неудачный проект в «Сампдории». Помню, комментировал её матчи: там была схема 4-4-2 с бесконечными забросами. Очень простой и неэффективный футбол. «Сампдория» вылетела, а Станкович тоже «извергал» этих демонов, орал на бровке».

Эта цитата нужна здесь, чтобы напомнить: Станкович никогда не был заметным тактиком или футбольным гением. Это не значит, что он плохой тренер – в футболе работает и такое. Иногда быть крутым мотиватором и менеджером гораздо полезнее, чем быть гиком. Особенно когда «прёт», когда команда летит. Найти подход к каждому футболисту, добавить мотивации, где-то не мешать и зарядиться поддержкой лидеров – вполне себе заявка на триумф. Спросите у Карло Анчелотти. Главное не ломать то, что работает. Но у Станковича не получилось. И он поплыл.

Осенью «Спартак» летел к чемпионству. Серьёзно. Не будь в РПЛ длительного перерыва, скорее всего, он бы к нему и долетел. Однако зимой – ошибки клуба с трансферами и ошибки Станковича-тренера. Который вдруг решил, что он не просто хороший, «не мешающий» тренер, но ещё и тактик. С трансферами ведь не попали (не пишу провалились, пока не продали Ливая хотя бы миллионов за 10). Не просчитали, что конкуренция убьёт Угальде. Что здесь желание Станковича надо было оставить невыполненным, а усилить позиции, которые действительно нуждались в укреплении: центр поля, правый защитник, возможно, вингер. Вместо этого представьте: вы отжигаете осенью, становитесь лучшим бомбардиром РПЛ, а тут вместо вас берут парня за «двадцатку» из Греции. Нормальный удар по мотивации? Тренер, видимо, так хотел показать, как он верит в лучшего футболиста осенней части чемпионата.

Манфред Угальде Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

А дальше не ставить в состав самого дорогого футболиста клуба в истории нельзя, тем более когда ты его просишь. Станкович потом усилил эффект – пытался совместить Ливая с Угальде, трижды менял по полкоманды, ещё дважды – трёх футболистов и трижды – двух. Похоже на то, что тренер верил в своих игроков? Мне кажется – не очень. С трансфером Солари в целом история напоминает Угальде, разве что сумма была не такой давящей.

«Спартак» Станковича быстро зажёгся – и также быстро погас. Тут ещё, как говорится, и не повезло, и не фартануло: пару раз «привёз» Денисов, где-то вышли на матч несобранными – и вот уже пошли поражения. Да ещё и соперники, бывает же такое, приноровились играть активно против такой же активной команды. А запасного плана у тренера-тактика Станковича не оказалось. Его, в принципе, никогда и не было – разве что в голове у самого серба. Угальде стух из-за конкуренции, Барко и Умяров сдали, пара моментов несобранности в защите плюс хорошей мотивации у соперников – и здравствуй, пятое место и вылет из Кубка. А исправить по ходу, зажечься вновь, придумать хоть что-то, кроме навесов и дальних ударов, уже не вариант. У «Спартака» вообще за сезон – одна волевая победа. И та – из-за глупого аута «Акрона».

Не привези Денисов с «Рубином», отработай лучше угловые перед Махачкалой, не помоги удача ЦСКА в дерби при первом голе – может, эта команда бы летела вперёд и дальше. На эмоциях – какое-то время точно. Но по факту – она была приговорена. Потому что эта команда оказалась пшиком. Не из-за футболистов, её прибил её же босс. На тех, кто летел и воодушевлял, не просто не построили фундамент будущего – сломали даже укрепления. Опустошение, бессилие и, как вытекающий фактор из этого, – злость и глупость.

Злость и глупость – это две бессмысленные карточки Угальде с «Ростовом». Это абсолютно ненормальные и неуважительные жесты Станковича в дерби с «Динамо». Или претензии к Левникову – с «Ростовом». Станкович не просто оказался никаким тактиком – он ещё и показал команде, что не умеет держать удар. Удалиться или не прийти на пресс-конференцию, обвинив во всём окружающих – такой путь у тренера «Спартака».

Футболисты, глядя на такое, либо действительно поверят, что виноваты не они. Либо, что хуже, махнут рукой на своего тренера. Который за несколько месяцев потерял команду, амбиции и потенциал которой прослеживались осенью. И прослеживались очень, очень ярко.

Этому «Спартаку» могло повезти. Простите за пошлое сравнение, но, когда клубу подвезли Луиса Адриано и Александра Самедова, у него с Каррерой получилось. Не было «привозов», не было метаний с составом, не было крутой игры соперников и, главное, спада лидеров. Но, увы, Станковичу не свезло. И вряд ли повезёт в будущем – этот «Спартак» закончился вчера с двумя удалениями. Он брыкался, отыгрался, однако всё-таки не смог. Абсолютно заслуженно. А его тренер, психуя, показал, что не умеет проигрывать.

Деян Станкович Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Я не знаю, рассчитывает ли «Спартак» продолжить отношения со Станковичем. Но прямо сейчас есть чёткое понимание – смысла в этих отношениях больше нет. Он быстро создал «чемпионский» «Спартак», однако таким тот стал только осенью – и то не по таблице. Дальше – метания, истерики – и почти руины. И никакой надежды на будущее. Потому что команда не просто надломлена из-за невезения – она сломана. И её тренер – тоже.

Теперь клубу нужно строить что-то заново. Исполнители для нового рывка точно есть – осталось понять, кто соберёт их в команду не на пару месяцев, а хотя бы на сезон.