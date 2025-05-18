Исторической победе ЦСКА в Кубке УЕФА — 20 лет! Полная хронология и забытые детали

18 мая 2005 года состоялась первая большая победа российского футбола: ЦСКА взял Кубок УЕФА. Предлагаем снова пройти тот путь вместе с армейцами, тем более получился он непростым: от до боли обидного вылета из Лиги чемпионов после подвига в Париже и абсолютного неверия в победный исход — до бразильского демарша и великого камбэка в матче с играющим на родном стадионе фаворитом. Не столь заметные истории тоже прилагаются.

Предыдущие неудачи и вклад Артура Жорже в победный Кубок УЕФА

Тот евросезон для ЦСКА, разумеется, был не первым. И всё же предыдущие приносили много разочарований. В советский период армейцы не забирались дальше второго раунда Кубка чемпионов (1:2 по сумме двух матчей с бельгийским «Стандардом» осенью 1971-го). В квалификации Лиги чемпионов сезона-1991/1992 перешагнули саму «Барселону» Йохана Круиффа с Рональдом Куманом, Микаэлем Лаудрупом и Христо Стоичковым, добыв 3:2 на «Камп Ноу» после 0:2 к 32-й минуте. Тем не менее на групповом этапе собрали лишь две ничьих в противостояниях с «Брюгге» (0:1, 1:2), «Рейнджерс» (0:1, 0:0) и «Марселем» (1:1, 0:6). О тех играх тоже можно написать много, но здесь они исключительно в качестве предисловия.

Далее случались досаднейшие вылеты из Кубка УЕФА от датского «Виборга» и «Пармы». Из ЛЧ — от норвежского «Мольде» и македонского «Вардара», что стало поводом для массовых насмешек. Что поделать, у многих российских клубов есть такие позорные страницы в истории: «Спартак» выбивали словацкий «Кошице» и кипрский АЕК, «Локомотив» — кипрский «Аполлон» и бельгийский «Зюлте-Варегем», «Зенит» — португальский «Насьонал» и французский «Осер», московское «Динамо» — норвежский «Лиллестрем» и тбилисский «Локомотив». Продолжать, увы, можно долго, да и не за этим мы здесь собрались.

ЦСКА-2004/2005 лихо компенсировал предыдущие неудачи. Хотя начиналось всё не столь радужно: в последнем туре армейцы отдали завоёванное сезоном ранее чемпионство Премьер-Лиги «Локомотиву», да и в Лиге чемпионов не всё получалось.

Сезон-2004 красно-синие начали с «Королём Артуром» Жорже. И тут же переиграли в Суперкубке «Спартак». На Россию пришлись поздние годы карьеры Жорже, так что опыта у него хватало. Во-первых, он в 1987-м первым из португальских тренеров взял Кубок чемпионов, пройдя с «Порту», по сути, сборную СССР в лице киевского «Динамо» Валерия Лобановского и мощную «Баварию» с Лотаром Маттеусом. Во-вторых, блистал с ещё не набитым деньгами «ПСЖ»: завоевал чемпионство и Кубок Франции, доходил до полуфинала Кубка УЕФА.

Жорже сменил в ЦСКА Валерия Газзаева. По словам армейского босса Евгения Гинера, российский тренер тогда устал от футбола. Позже подобный трюк повторили и в мадридском «Реале», убрав тренера-чемпиона Фабио Капелло. Учитывая дальнейшую победоносную судьбу Газзаева, сейчас та фраза звучит ещё ироничнее. Как оказалось, полугода для отдыха ему хватило. Валерий Георгиевич вскоре вернулся спасать положение, когда красно-синие после 16 туров отставали от лидирующего «Торпедо» на шесть очков.

Почему же тогда мы вообще упомянули Артура Жорже? Просто португалец провёл качественную предсезонку и заложил базу. Ну или оставил багаж, как в меме про Дмитрия Аленичева. «При Жорже, как мы смеялись с Березуцкими, братья научились в футбол играть. Это больше шутка, но всё равно. Он увёз нас в Португалию на сборы. Тренировки были два раза в день, каждая — по два с половиной часа. Мы прибавили, начали держать мяч. У него был бзик — не терять мяч, играть в одно-два касания. Мы стали играть по-другому», — вспоминал Игорь Акинфеев.

ЦСКА заметно прибавил в яркости. Его футбол стал комбинационнее и креативнее. Не хватало только физики, строгости и инстинкта убийцы — отсюда и постоянные ничьи. «Гинер в раздевалку с жёстким разговором пришёл лишь раз, при Жорже. Мы тогда кошмарно смотрелись против «Алании». Спросил: «С вами играет «Милан»? Или вам Газзаева не хватает?» Гинеру показалось, что Артур — очень мягкий тренер. Решил проявить инициативу», — вспоминал Сергей Игнашевич.

При Жорже закрепились в команде и по-футбольному прокачались её будущие легенды: Василий и Алексей Березуцкие, тот же Игнашевич, Юрий Жирков, Чиди Одиа, Евгений Алдонин. Жирков так вообще, будучи 19-летним пареньком из тамбовского «Спартака», усадил на лавку купленного у «Ривер Плейт» за € 2,5 млн аргентинца Осмара Феррейру. А по тем временам это были весьма солидные деньги.

Путь к Кубку УЕФА начинался с непростой квалификации ЛЧ и шикарного дебюта Вагнера

Стартовый успех в еврокубковом сезоне во многом принёс самый дорогой на тот момент клубный трансфер — Вагнер Лав перешёл из «Палмейраса» за $ 6,8 млн и чуть позже составил убойную связку с Даниэлом Карвальо. Майки ЦСКА именно с их фамилиями пользовались в те времена особой популярностью и встречались практически в каждом дворе — в том числе провинциальных и далёких территориально от Москвы городов. А ведь выбирали армейцы между Вагнером и Фернандо Кавенаги. Второй в итоге ушёл в «Спартак», и их судьбы сложились совсем по-разному.

К дебютному матчу второго квалификационного этапа с «Нефтчи» армейцы Вагнера ещё не привезли, да и Карвальо долго мучился со здоровьем. Итог — отсутствие голов в знойном Баку. Не удавалось забить и до 68-й минуты ответной встречи, хоть красно-синие и серьёзно насели на ворота азербайджанцев. А потом случилось нечто прекрасное: Василий Березуцкий в стиле Дэвида Бекхэма мягко забросил в штрафную с левого фланга, и Ролан Гусев результативно нырнул «рыбкой».

Далее себя во всей красе показал уже поднявшийся с лавки после первого тайма Вагнер: ушёл от двоих и из-за пределов штрафной мягко покатил в правый угол. Телевизионщики оказались в шоке, представив бразильца в титре защитником. «Выпуская Вагнера, я, конечно, рисковал, — уверял Газзаев. — Он всего два дня тренировался с командой. На весь матч его не хватило бы, а 45 минут он провёл очень хорошо. Доказал, что мы сделали удачное приобретение».

Так начиналась великая История (именно с большой буквы) бразильского нападающего в Москве. Ожиданий от него, конечно, хватало. Но могли ли в тот момент болельщики представить, что тот косматый парнишка наколотит за их команду 124 мяча и станет вторым бомбардиром клуба всех времён после Григория Федотова (134)? Есть большие сомнения.

2:0 — и москвичи заслуженно шагнули дальше, где их ждал соперник посерьёзнее: будущий чемпион Шотландии «Рейнджерс» с хорватским гением Дадо Пршо. Хоп – и уже на четвёртой минуте Вагнер забил снова! Жирков цепко отобрал мяч на своей половине, протащил его в центр поля и отдал налево Ивице Оличу. Забег, подача, замыкание головой от бразильского новичка — начало лучше трудно было представить.

Дальше россиянам пришлось сложнее. На 37-й минуте Василий Березуцкий поскользнулся и допустил потерю. Начо Ново вывалился один на один с Акинфеевым, но с первой попытки не забил. Однако хаос в армейской обороне подарил ему второй шанс, и им он уже воспользовался. Испанец, кстати, ещё уступил и «Зениту» в финале Кубка УЕФА в 2008-м, так что российские клубы вспоминает точно не с теплотой. Даже несмотря на тот гол.

И всё равно шотландцы не увезли ничью из Москвы: в самом начале второго тайма Иржи Ярошик удачно среагировал на вброс аута Жирковым, накрутил защитника шотландцев и изящно поразил дальний угол. В том числе за такие умения его аж за $ 8 млн забрал зимой «Челси».

В Глазго на табло долго держался нули. Едва не забил вслед за перехватом Вагнер — шотландцев спас рикошет. Зато на 60-й минуте ему уже никто не помешал превратить в гол прострел Ярошика и отпраздновать фирменными «пистолетами». Газзаев аж пустился в пляс от восторга.

В оставшееся время неслабо потрудиться пришлось совершившему парочку убойных спасений 18-летнему Акинфееву. Но не меньше — его коллеге из «Рейнджерс» Штефану Клосу. В концовке Игорь всё же пропустил от Стивена Томпсона. А на большее шотландцев не хватило. Привет, долгожданный групповой этап.

Акинфеев, конечно, выручал и ранее. Однако в тот момент стало окончательно ясно: в случае с Игорем Газзаев сорвал настоящий куш. Слово — тренеру.

Валерий Газзаев в 2004-м — главный тренер ЦСКА «Игорю не было и 16 лет, когда он попал в основную команду ЦСКА. Впервые увидел этого игрока случайно — в матче за сборную Москвы в «Лужниках». Меня тогда поразили даже не столько его вратарские качества (действия на линии, на выходе, выбор позиции и так далее), сколько умелая игра ногами. Когда у нас получил травму один из вратарей первой команды, я отказался от варианта пригласить опытного голкипера и уточнил у Юрия Аджема, который занимался резервом, что это за мальчик. На первой тренировке с основой Акинфеев произвёл хорошее впечатление. Я сказал ему: «Всё, теперь будешь ходить на тренировки к нам, а зимой поедешь с нами на сборы». В таких случаях говорят — птицу видно по полёту».

Героический выезд в Париж перечеркнул подарок Моуринью бывшей команде. Но ЦСКА упустил плей-офф ЛЧ сам

В группе армейцам попались: новый английский гегемон — «Челси» Жозе Моуринью, действующий победитель ЛЧ «Порту» и ещё не богатый, но всё равно сильный «ПСЖ». Другой и не стал бы обладателем Кубка Франции и вторым в Лиге 1, составляя реальную конкуренцию великому «Лиону» нулевых даже без ушедшего в «Барселону» Роналдиньо.

Старт в основной стадии главного еврокубка у москвичей получился уверенным. Понятно, что успех «Порту» в предыдущем розыгрыше стал не закономерностью, а сенсацией. 2004-й в целом оказался на них горазд: в тот же год чемпионом Европы стала Греция.

Да, ушёл Моуринью, заодно прихватив с собой Рикарду Карвалью и Паулу Феррейру. Да, ускакал в «Барсу» Деку. Да, всё это привело к масштабной перестройке. Но топ-футболистов в команде всё равно хватало. Одну только атаку усилили Рикарду Куарежмой, будущим героем Бундеслиги Диего, в скором времени двукратным обладателем Кубка УЕФА в составе «Севильи» Луисом Фабиано и дико перспективным Элдером Поштигой.

Последний в дебютном туре как раз не реализовал несколько убойных шансов, в том числе зарядил в штангу. Акинфеев на «Драгау» так и не пропустил. Причём ничья для ЦСКА стала безумно обидной: оба каркаса обстучал Олич, Витор Байя не дал красиво забить издали Ярошику.

Следом армейцы померились силами в Москве с «ПСЖ». Начало матча целиком состояло из расшатанных нервов. Уже на первых минутах Акинфеев совершил чудо, отразив выстрел Пьер-Фанфана с 12 метров. Вскоре Игнашевич не дал добить в пустые ворота Педру Паулете. А далее за дело взялись москвичи. Вагнер наилегчайше обошёл троих — пробить в последний момент помешали. Не беда, ведь Жирков вывел его под углом к воротам. Лионель Летизи отразил удар бразильца влево, и именно туда набежал Сергей Богданович Семак.

Как раз по имени-отчеству армейской легенды его гол отпраздновал комментатор Юрий Розанов. Чтобы вскоре снова отметить Семака, когда тот на скорости рванул со своей половины и заработал пенальти. Вагнер с 11 метров разобрался чётко. Летизи мяч задел, но что толку?

А вот позже начались проблемы. Неудивительно, когда вам предстоят спаренные игры с «Челси». Тем более лондонцам перед первой встречей победную 10-матчевую серию во всех турнирах прервал «Манчестер Сити». То поражение осталось единственным для них в АПЛ за весь сезон.

Разъярённые неудачей британцы сразу понеслись вперёд и открыли счёт на девятой минуте. Акинфеев неудачно сыграл на выходе на угловом и позволил Алексею Смертину сделать результативную скидку на Джона Терри. На «Стэмфорд Бридж» периодически отчётливо слышались выкрики «ЦСКА! ЦСКА!», и ещё не носивший знаменитый шлем Петр Чех пару раз под них пластично выручил «Челси» — в тот вечер он оказался непробиваем. А под конец первого тайма Эйдур Гудьонсен опередил Игнашевича и воткнул головой «похоронный».

В Москве британцы также разжились тремя очками. На 24-й минуте Арьен Роббен принял передачу пяткой от Дэмьена Даффа, прицельно послал мяч в правый нижний угол и заставил улыбнуться сидевшего на трибуне Романа Абрамовича. Ещё и Семак не дал забить в пустые ворота тому же Даффу. Ну и как противостоять такому? В том сезоне на этот вопрос не ответили и «Барселона» с «Баварией». Получилось лишь у «Ливерпуля» в полуфинале. Мог бы ответить и Вагнер, реализуй он пенальти за снос Жиркова. Однако для этого нужно было пробить в створ, а не выше.

Ладно, не беда. ЦСКА всё равно оставался вторым: «ПСЖ» за четыре тура собрал те же четыре очка, «Порту» и вовсе оставался с двумя. Тем более предстояло принимать португальцев, а с ними ранее классно зарубились на выезде. Вот тут-то, увы, уверенность и сошла на нет. Жирков, казалось, кивнул головой наверняка — ан нет, Байя каким-то немыслимым движением на ленточке лишил его гола. Бенни Маккарти же перевисел Игнашевича и был безжалостен.

Совсем скоро при бешеном армейском навале Сергей исправился, заработав пенальти! И сам же его не реализовал, пальнув в небеса. «Всё дело в везении. В спорте такое бывает: не идёт, и всё. Разумеется, никто в команде Игнашевича в промахе не обвиняет», — оправдывал одноклубника Семак. Два подряд домашних 0:1 при незабитых 11-метровых — цензурные слова подобрать было трудно. Так ЦСКА откатился на четвёртое место, хотя вполне мог не считать расклады и спокойно готовиться к евровесне.

Дейвидас Шемберас отсылал к погоде: «В такой холод было играть чрезвычайно сложно. Открытые части тела не мёрзли, а вот ступни, особенно пальцы, просто закоченели». Но португальцам-то точно приходилось не легче.

«Что касается шансов на выход из группы, они, честно говоря, очень маленькие», — продолжал литовский полузащитник. Что было нужно? В любом случае — победа в матче с «ПСЖ» во Франции. Только она гарантировала продолжение евросезона. В ЛЧ — если немотивированный «Челси» отдаст три очка бывшей команде своего тренера. Да, Шемберас оценивал ситуацию трезво.

В Париже ЦСКА моментально показал, что готов биться. Летизи то и дело демонстрировал бешеную реакцию. Однако даже она не сработала, когда Вагнер легко оставил в дураках Пьер-Фанфана и отдал в центр. Семаку нужно было только не промахнуться с пяти метров. Москвичам было мало — «ПСЖ» об атаке практически не помышлял. А затем всё перевернулось. Первый же момент у ворот Акинфеева — гол. Упустили Паулету — Игорь справился. Но не с добиванием Фабриса Панкрата, которому дали расстрелять ворота.

Ни до, ни после французский вингер в ЛЧ не забивал. Зато в тот вечер ему удавалось многое. В начале второго тайма именно от его ноги мяч прилетел в руку Шембераса, что привело ко второй жёлтой для Дейвидаса. Всё, финиш? Не-а! Семак не остановился и отличился ещё дважды! Сориентироваться при отскоке и поразить дальний угол? Легко! Как стоячих обойти двух соперников, сместиться слева в центр и не оставить шансов Летизи? Почему бы и нет? В карьере Сергея хватает крутых матчей. И всё же лучший очевиден.

«Парк де Пренс» проводил армейцев овациями. ЦСКА вновь продемонстрировал: он не затерялся бы в плей-офф ЛЧ. Тем не менее пришлось опускаться в турнир рангом ниже. Можно было, конечно, винить «Челси». Но кто мешал Вагнеру с Игнашевичем точно исполнить пенальти? Через несколько месяцев стало понятно — отлично, что всё получилось именно так. А тогда происходящее воспринималось как трагедия.

«Когда прозвучал финальный свисток, мы ещё не знали, что «Челси» уступил в Португалии. В перерыве нам сказали: англичане ведут в счёте. Мы были уверены: матч так и закончится. До этого «Челси» пропустил в ЛЧ всего один гол в пяти встречах. А тут вдруг сразу два за тайм. Мы ещё находились на поле, и новость моментально распространилась среди игроков. Я сначала не поверил: как же так — не пройти в следующий этап после такой красивой победы. Увы, вскоре всё подтвердилось. И радостные эмоции сразу же куда-то улетучились», — сокрушался Семак.

Газзаев обозлился на Моуринью. Впрочем, в мае португалец заслужил «индульгенцию» от российского коллеги: «Теперь говорю Моуринью спасибо за то поражение от «Порту». Как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. Причём сразу несколько несчастий. Да, я обиделся тогда на него. Но спустя время сказал ему: «Жозе, спасибо тебе за то, что мы выиграли Кубок УЕФА!» Это произошло буквально следующей осенью на форуме элитных тренеров Европы. Португалец, как известно, за словом в карман не лезет, и отреагировал он в своём стиле: «Ну я же знал!» Разумеется, после всего случившегося ни о какой обиде на него больше не было и речи».

ЦСКА за короткий промежуток упустил и чемпионство, и лигочемпионскую весну. Что в каком-то смысле даже стало фундаментом для будущих достижений. «Мне не то что кажется, а я абсолютно уверен: наше восхождение к Кубку УЕФА началось именно с того момента. Потому что для большого успеха нужно быть голодным и злым», — другие слова Газзаева.

ЦСКА лишился лидеров и тренировался с барменами. А Вагнер устроил демарш

Особое разочарование вылет из ЛЧ принёс Вагнеру. Нападающий горевал: ему казалось, что за главным еврокубком наблюдает весь мир, на Кубок УЕФА же большинству плевать. Такие мысли вылились в огромные трудности для ЦСКА. Бразилец отправился на родину, а вот возвращаться не хотел. Представители «Коринтианса» искали лазейки в контракте армейской суперзвезды — будто не знали, с кем имеют дело. Гинер запросил $ 20 млн. Бразильские клубы и сейчас-то неохотно расстаются с такими деньгами. Что уж говорить про середину нулевых.

В разруливании дела сильно помог тренер сборной Бразилии Карлос Альберто Паррейра. Он убедил нападающего не делать резких движений — вернуться в Москву и не доводить конфликт до суда. Скауты красно-синих тем временем активно шерстили рынок, а параллельно Вагнер не менее активно шантажировал клуб, то и дело бронировал билеты на родину и обещал: если не отпустите — увидите на поле «другого Вагнера».

В итоге во всём разобрался Гинер. Действительно, кто ещё мог провернуть такое? Босс ЦСКА лично пообщался с бразильцем, объяснил ему, что адекватные предложения отсутствуют, и предоставил дополнительную неделю отдыха. Вагнер же, в свою очередь, пообещал привезти в Москву Кубок УЕФА. Получается, человек слова!

К Вагнеру в целом нужен был особый подход. Газзаев держал в ЦСКА железную дисциплину, в том числе штрафами. Угадаете с одного раза, кто был по ним вне конкуренции?

«Вагнер Лав — парень очень талантливый, но чересчур самоуверенный, — писал тренер в автобиографии «Путь воина». — Более сложных футболистов отыскать трудно. Вандерлей Лушембургу рассказывал мне, что от Вагнера на родине жутко настрадались! Для него не существует такого понятия, как дисциплина. Он настоящий артист: делает, что хочет. И наоборот — что не хочет, ни за что делать не будет.

И вот его приходилось держать в ежовых рукавицах. Неслучайно именно Вагнер стал рекордсменом по штрафам среди всех моих подопечных за всю мою тренерскую карьеру. Я знал: стоит мне чуть ослабить контроль, как форвард найдёт повод и умчится на родину, на какое-нибудь торжество. Вызволить же его назад — задача не из лёгких.

Один раз он слишком задержался в Бразилии. После этого был тяжёлый разговор, я оштрафовал его на максимально возможную сумму. И на будущее объяснил, что каждый день опоздания в расположение клуба будет обходиться игроку в некую сумму, гораздо бо́льшую, чем остальным. Сумма была такая, что этот неординарный форвард больше не опаздывал».

Другой негативный момент — потеря лидеров. Руководство «ПСЖ» так впечатлилось гениальной игрой Семака, что тут же его подписало. Ранее Сергей уверял: «Из ЦСКА уходить не собираюсь». Но кто ж устоит перед предложением парижан? Про уход Ярошика мы уже писали. Хорошо хоть никуда не убежал Вагнер. Ещё тяжёлую травму получил Олич, дисквалификацию — Шемберас. Практически полный набор неприятностей.

Несмотря на это, Газзаев задачу поставил предельно ясную. Чем безумно развеселил всю команду. «Я сказал: «Если пройдём «Бенфику», выйдем в финал Кубка УЕФА. И наша задача именно такова». Видел улыбки и смешки. 99% футболистов, как ни силились, не могли их скрыть. Сочли, что Валерий Георгиевич — фантазёр, возомнил о команде и себе невесть что».

Неидеально проходили и сборы, о чём рассказывал Евгений Алдонин: «Когда на предсезонке Газзаев сказал, что у нас задача попасть в финал, мы с шуткой рассмеялись. У нас был достаточно сложный подготовительный период. Мы зарядились этой идеей. На сборах в Италии была плохая погода, соперник отказался играть. Пришлось играть с поварами и барменами. Мы победили 10:0. Газзаев тогда сказал, что видел наш победный настрой».

«На зимних сборах Газзаев объявил и прессе, и игрокам: перед командой поставлена задача выйти в финал. Но даже спустя годы я не могу сказать, что мы были готовы к этому по уровню мастерства или морально», — слова Игнашевича.

Пожалуй, главным икс-фактором стало полноценное возвращение Карвальо — в 2005-м он превратился в абсолютную машину. В РПЛ выступало множество суперзвёзд: тот же Вагнер, Халк, Промес, Малком и так далее. Все они сверкали, но и близко не так, как Даниэл в 2005-м. Удивительный парадокс: ЦСКА лишился двух вожаков, а стал только сильнее.

ЦСКА катком прошёлся по плей-офф. И не позволил лишить себя финала в кабинетах

То, насколько круто себя проявит Карвальо, в середине февраля никто не мог и представить. А вот проблемы находились на виду. Фаворитом Кубка УЕФА ЦСКА был разве что в глазах Газзаева и Вагнера. К тому же в 1/16 финала армейцам попалась «Бенфика». У неё и с физической формой всё было вроде бы на порядок лучше — вечная проблема российских клубов, лишённых зимой практики в официальных матчах. И костяк её составляли футболисты сборной Португалии вроде Симау Саброзы, Пети и Нуну Гомеша. И тренировал команду сверхтитулованный Джованни Трапаттони. И местом финала назначили стадион «Жозе Алваладе» — логово исторических врагов из «Спортинга». Сыграть там и забрать трофей было для «орлов» делом чести.

Ещё и из-за бедового состояния московских полян первый матч пришлось проводить в Краснодаре. Всё говорило не в пользу ЦСКА. Газзаев повернул это в свою сторону и привнёс дополнительную мотивацию: «Я испытывал страшное волнение. У меня было ощущение, что именно та встреча станет для нас определяющей во всём 2005 году. Наши же газеты вели подрывную деятельность — писали, что было бы неплохо, если бы ЦСКА хотя бы очко положил в копилку страны. Меня это бесило. В нужный момент рассказал игрокам про уничижительные статьи, задел их самолюбие за живое».

Сработало! В Краснодаре болельщики не подвели, заполнили стадион, громогласно скандировали «Россия! Россия!» и воочию увидели убедительную победу армейцев. Её предвестником стала уверенная игра Акинфеева, который нейтрализовал контратаку португальцев с финишем Джованни в ближний угол. Всего минуту спустя Карвальо блестяще исполнил стандарт, а Василий Березуцкий в нужный момент подставил ногу. Соперники много били и постоянно мазали. В дебюте второго тайма Вагнер показал им, что такое реализация, вторым касанием прошив португальского вратаря с корейской фамилией Ким.

Трапаттони ругался из-за плохого качества газона. Но после матча в Лиссабоне ему только и оставалось признаться — ЦСКА просто сильнее. Привычным делом, летая по углам, занимался Акинфеев, Игнашевич блокировал удары, шотландский судья Дуглас Макдональд добавлял интриги, отменяя из-за мнимого офсайда чистый гол Вагнера — в эпоху VAR помощники его бы поправили.

На 49-й минуте исход противостояния всё равно стал очевиден. Сработала домашняя заготовка: Карвальо отпасовал со стандарта, Алдонин хитро пропустил мяч между ног, а Игнашевич безукоризненно исполнил «щёчкой» в правый нижний угол. Далее Макдональд опять лишил Вагнера справедливого гола, Карвальо не реализовал убойный шанс, а Азар Карадаш с углового отквитал один гол — плевать. Такой ЦСКА упустить своего никак не мог. И не упустил. В трансляции крупным планом мелькнул символ «Бенфики» — орёл. «Орлами» в тот вечер были армейцы. Когда они покидали стадион, из стоявшего вблизи автобуса португальцев раздались аплодисменты.

Минус один из фаворитов, а возгласы «мы дойдём до финала» перестали считаться фантастикой. И всё равно до него было ещё ой как далеко. В 1/8 финала москвичей поджидал братский «Партизан», и Белград встретил их лютым морозом. Снег валил несколько суток кряду, поле местного стадиона обледенело — это вам не солнечная Португалия. Матч всё же состоялся, хоть и был под угрозой срыва.

Сербские режиссёры в начале трансляции представили в титре главного тренера ЦСКА Юрием Газзаевым. А сам псевдо-Юрий позже сказал: «Искренне заявляю, «Партизан» сильнее «Бенфики». Сопротивление армейцы действительно получили нешуточное. Как нигериец Обиора Одита не забил в пустые ворота, буквально с трёх метров попав в Акинфеева, до сих пор загадка. Остро атаковал будущий футболист «Сатурна» Симон Вукчевич. Ну а забил — Алдонин! Вагнер любезно пропустил пас от Карвальо, и Евгений поразил ближний угол с линии штрафной.

Акинфеев снова держался на высоте и успешно реагировал вообще на всё. Но даже он не всесилен: под конец матча Одиа сыграл рукой в собственной штрафной, и Иван Томич пробил с 11 метров на силу. Пришлось опять добывать результат в Краснодаре, и там магию вновь показали Вагнер с Карвальо. Акинфеев долго оставался без дела. А если атаки соперников всё же доходили до финальной трети, образцово разбирались Березуцкие. Бразильцы же при поддержке Игнашевича создавали момент за моментом.

Итальянский арбитр Джанлука Папареста проигнорировал попадание мяча в руку сербскому защитнику после прострела Одиа? Не привыкать. А как насчёт контратак, где Вагнер дважды отправил Карвальо один на один с Ивицей Кралем? В первом случае Даниэл разобрался сразу. Во втором — заработал пенальти для Вагнера и удаление для соперника. Потом за споры получил красную ещё один игрок сербской команды. Армейцы великодушно забивать больше не стали — 2:0.

«Счастье для нас, что ЦСКА покинули Семак и Ярошик. Считаю их самой сильной командой из оставшихся в Кубке УЕФА», — резюме тренера белградцев Владимира Мермезовича точнее некуда.

Размявшись на «Бенфике» с «Партизаном», ЦСКА и без Элвира Рахимича в центре поля устроил тотальный разнос «Осеру» Ги Ру. Который вообще-то ранее прошёл «Аякс» и боровшийся за чемпионство в Лиге 1 «Лилль». Матчи с французскими клубами для россиян исторически складывались тяжёло, а тут нате распишитесь — 4:0 на стадионе «Локомотив».

Одиа завершил навал с помощью рикошета. Вагнер подставился под нарушение в чужой штрафной, Игнашевич учёл урок группового этапа ЛЧ и зарядил по центру. Жирков, абсолютно не замечая сопротивления, дважды продрался по флангу и ассистировал поочерёдно Вагнеру с Гусевым. Вот так легко и непринуждённо.

«Был ли уверен в такой крупной победе? Нет, конечно. Пожалуй, мы немного переборщили. У французов ведь тоже моменты возникали, они вполне могли забить. Наверное, счёт 4:1 или даже 4:2 был бы более справедлив. Шучу. А если серьёзно, самой справедливой стала бы наша победа 10:0», — иронизировал Юрий.

Уже в 2024-м всплыла одновременно нелепая и неприятная история. Ги Ру пожаловался на подкуп судей со стороны ЦСКА: «После первого матча у меня возникли подозрения, и я попросил одного местного парня пойти и обыскать сумки арбитров во время матча. Он вернулся ко мне с бледным лицом и сказал: «Там есть великолепные часы с рубинами». Так и хотелось ответить: «Алё, мистер, вас вынесли со счётом 4:0, точно ли дело в судьях?»

На ответную встречу Газзаев, держа в уме скорое свидание с «Зенитом», приберёг Алдонина с Карвальо. Пришлось выпускать обоих на 23-й минуте, поскольку «Осер» отыграл один мяч и продолжал бежать вперёд. В перерыве, чтобы сдержать французов, Вагнер уступил место Гусеву. В итоге те устроились на престижные и прощальные 2:0. Жирков не зря сделал всё, чтобы неделей ранее выезд превратился в формальность.

В полуфинале жребий подвёз «Парму». Итальянцы вызывали уважение проходом «Штутгарта» и «Севильи», но тем не менее пребывали в жутком финансовом кризисе и больше думали о сохранении прописки в Серии А. Ту же «Аустрию» удалось сломить лишь за счёт гостевого гола. Сперва команды сошлись на «Эннио Тардини», и пармезанский тренер Пьетро Карминьяни не задействовал нескольких ведущих футболистов. Несмотря на это, опасных моментов практически не было. А голов — вообще.

По признанию Игнашевича, Газзаев устроил своей команде разнос. Да, бывало и такое: российский клуб добыл в полуфинале еврокубка гостевую ничью, при этом заслужив критику. Что и вылилось в домашние 3:0. Чезаре Бово, Даниэле Бонера, Паоло Каннаваро — каждый из тройки центральных защитников той «Пармы» провёл достойную карьеру, однако в Москве они натурально страдали.

Армейцы творили что хотели. Жирков привычно уничтожал левый фланг — и дал Карвальо результативно расчехлить пушку с близкого расстояния, пока Вагнер увёл за собой опекунов. Во втором тайме Лав уже лично ассистировал Даниэлу, разрезав оборону тонкой передачей и открыв ему простор для удара. Дубль? Нет, дубль плюс голевая! Карвальо устроил разгром подачей со стандарта на Василия Березуцкого. Ну не сказка ли? Сказка. Кто открыл дорогу в финал на старте плей-офф, тот её и завершил.

Ладно, на самом деле не совсем. «Не получилось по-футбольному, получится по-кабинетному», — видимо, так решило руководство пармезанцев. И подало протест на итог ответного матча из-за брошенной с трибун петарды, которая сдетонировала возле голкипера Луки Буччи. Тот рухнул на газон и показал: «Не, давайте дальше без меня, я оглушён». Чиновники из УЕФА не повелись и вынесли вердикт — ребят, давайте без симуляций. К тому же выяснилось, что предоставленные итальянцами медицинские документы фальшивые. В общем, провал по всем фронтам.

ЦСКА всё же оштрафовали и лишили зрителей на ближайшем домашнем еврокубковом матче. Но какая разница, если есть путёвка в Лиссабон? В 2012 году примерно такой же эпизод случился в РПЛ, только в роли ЦСКА выступил «Зенит», а в роли Буччи — динамовец Антон Шунин. Петербуржцам из-за рекомендаций УЕФА влепили технарь. В 2005-м таковые ещё не появились.

ЦСКА переломил гостевой финал хет-триком Карвальо из ассистов! И иконой Газзаева

Домашние финалы еврокубков случаются редко. «Спортингу» в 2005-м повезло. Пока фаворитом считали «Бенфику», он спокойно высадил из плей-офф «Фейеноорд», «Мидлсбро» и «Ньюкасл». С «АЗ Алкмар» пришлось помучиться в овертайме, и всё равно на 120-й минуте Мигел забил важнейший гостевой гол — при нынешних правилах соперники били бы пенальти. Но не тогда. Как же в тот момент наверняка переживали за нидерландцев представители ЦСКА! Всё-таки куда удобнее играть на нейтральной для обеих команд поляне. Не сложилось.

Газзаев напутствовал футболистов примером Юрия Гагарина и верой: «Первыми быть всегда очень трудно. Вы можете ими стать. В космос первым полетел Гагарин, и весь мир его знает. А кто был дальше — уже мало кто помнит. Станьте футбольными Гагариными для России». Обычно я последним заходил в автобус. Так и здесь. Вошёл, поехали, я сказал напутственные слова. И закончил: «Ребята, с богом!» И тут вдруг все игроки начали аплодировать. Молча, с серьёзными лицами. Аплодисментов перед игрой в нашем автобусе не было никогда! У меня аж мурашки побежали по телу. Я послушал и думаю: «Сегодня мы их обыграем».

Гинер привёз на финал весь офис армейцев. Даже уборщицу, у которой не было паспорта. Да и россияне в целом уже посещали Португалию за год до этого, когда страна принимала Евро. Однако поддержка в любом случае была несопоставимой, что давило на нервы футболистов ЦСКА. В первом тайме их конкретно придавили. Реакция Акинфеева и выносы Игнашевича оказались временным спасением, потому что на 29-й минуте бразилец Рожерио так сильно и точно закрутил в девятку издалека, что Игорь толком не дёрнулся.

Равенство быстро мог вернуть Вагнер: Олич отдал ему блестящий диагональный пас — бей по открытым воротам в касание с 11 метров и празднуй. Но мяч предательски срезался с ноги бразильца. Кстати, об Оличе. Хорват проявил настоящий героизм в том европоходе дважды. Во-первых, когда всего за четыре месяца вернулся в строй после разрыва крестообразной связки. Во-вторых, когда схлопотал перелом носа и всё равно вышел на финал со специальной маской. Это сейчас подобным не удивишь: в 2005-м видеть Ивицу в такой было в новинку. Газзаев оценил это и оставил в запасе готового лучше Милоша Красича. Который вышел на замену, измотав и без того уставших португальцев.

И всё равно «Спортинг» выглядел гораздо острее. Как в перерыве переломить ход в такой непростой ситуации? Слово тренеру.

Валерий Газзаев в 2005-м — главный тренер ЦСКА «Нужно было найти какие-то слова — важные и правильные. Кричать, ругать игроков: ты ошибся, ты, ты! — исключено. Я бы их этим только убил. И я… вслух помолился богу. И их при выходе из раздевалки заставил. И Всевышний помог нам! У меня была иконка, я её всё время с собой носил. Перед вторым таймом достал её — и когда игроки выходили на поле, поцеловал её. Как и остальные христиане в команде. Эта иконка у меня до сих пор дома лежит».

Дальше — чистый восторг. 56-я минута: Карвальо исполнил стандарт, Алексей Березуцкий удачно кивнул головой. Не всё же брату забивать! 65-я: Жирков оказался на месте центрального нападающего, и это отчётливо разглядел Карвальо. Проникающий пас, выход один на один, издевательский удар между ног Рикарду, гол! Это ему не пенальти от англичан тащить на ЧМ-2006! ЦСКА впереди!

Ну а кульминация — на века! Здесь просто приведём цитату Игнашевича: «Акинфеев отразил удар из-за пределов штрафной. Буквально тут же последовал прострел, замыкая который, игрок португальской команды находился в метре от ворот и должен был сравнивать счет. Но попал в штангу. От неё мяч отлетел в другую штангу, а после, прокатившись по ленточке, оказался в руках Акинфеева. Это было настоящее чудо! Помните рекламу НБА «Amazing happens!»? Она как раз об этом! В тот момент мы поняли: удача на нашей стороне. Думаю, это стало ясно и игрокам «Спортинга». Так или иначе, любой бы другой вратарь на месте Акинфеева после подобной встряски перевёл дух, успокоил себя и партнёров. А Игорь тут же выбросил мяч в центр поля на Карвальо — и пошла наша результативная контратака».

Вагнер с паса Даниэла вонзил в пустые ворота, а вся Россия в этот момент заорала от восторга. За волшебный ЦСКА в Кубке УЕФА — 2004/2005, по крайней мере среди моего окружения, болели практически все. Неважно, за «Спартак» ты, «Локомотив» или «Зенит» при обычных обстоятельствах. Игнашевич добавил, что, пробегая мимо скамейки португальцев, увидёл там слёзы отчаяния. Все всё понимали.

Чем ещё особенно ценен тот трофей? Акинфееву едва исполнилось 19 лет. Жиркову было 22 года. Братьям Березуцким — по 23. Игнашевичу и Алдонину — по 25. С той поры началась золотая эра российского футбола. Да, Газзаев не сдержал обещание и не сбрил усы, пусть потом и опровергал те слова, но сделал гораздо большее. А Карвальо столкнулся с «бразильским синдромом» и завял, однако заслужил безмерную благодарность за свой прайм. Ну а ЦСКА, съездив на приём к Владимиру Путину, где Вагнер почеканил мяч с президентом, в конце сезона взял ещё и чемпионство с Кубком страны. Хотя мог бы на похмельной ноте упустить как минимум Кубок — никто бы не упрекнул.

В этом тексте не удалось упомянуть всех причастных к тому трофею игроков. Но мы не могли не указать их в конце. Даже если они провели в «золотом» евросезоне крохи минут или вовсе всё время просидели на лавке: Вениамин Мандрыкин, Богдан Шершун, Юрис Лайзанс, Александр Салугин. Спасибо и им, и ушедшим зимой Семаку с Ярошиком, и, разумеется, главным творцам победы, что заставили поверить в чудеса.

* в материале использованы цитаты «Спорт-экспресса».

В материале использованы фото Getty Images, «РИА Новости», Виталия Белоусова/ТАСС, Валерия Матыцина/ТАСС и пресс-службы ЦСКА.