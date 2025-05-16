«Краснодар» сделает подарок «Зениту», «Спартак» снова проиграет в Самаре? Интриги тура РПЛ

До старта 29-го тура РПЛ остаётся немного времени. Есть вероятность, что мы узнаем имя чемпиона уже в ближайшие дни. И нельзя исключать, что «Оренбург» вслед за «Факелом» потеряет математические шансы на спасение. Рассказываем об интригах тура.

«Краснодар» проиграл в прошлом туре, но сохранил первое место в таблице. Правда, борьба за чемпионство обострилась до предела — «Зенит» отстаёт всего на одно очко. «Оренбургу» нужна только победа, иначе он попрощается с РПЛ. Речь о спортивном принципе, а вопросы с лицензированием у конкурентов пока оставим за скобками. Команды пять раз встречались друг с другом на домашнем стадионе «Оренбурга». Каждый из соперников одержал по две победы, а ещё одна встреча завершилась ничьей.

Пара любопытных фактов. С 7-го тура, если «Краснодар» играет раньше «Зенита», то обязательно побеждает. На этот раз сине-бело-голубые выйдут на поле позже конкурента. А ещё «Краснодар» никогда в своей истории не побеждал в матче РПЛ, который проходил 17 мая. Таких встреч было две — «быки» проиграли «Зениту» (0:1) и поделили очки с «Торпедо» (2:2).

Теперь посмотрим, кто в составах обеих команд «висит» на карточках. У «Оренбурга» это Брайан Мансилья, Максим Савельев, Алексей Татаев и Максим Сидоров. У «Краснодара» — Жоау Батчи и Джованни Гонсалес. Если кто-то из них получит жёлтую карточку, то больше не сыграет в нынешнем сезоне.

Казанский клуб почти наверняка завершит сезон на седьмом месте. Отличный результат, с учётом того, что выше находится только шестёрка топ-команд. Правда, есть большой контраст между домашними и гостевыми матчами «Рубина» на весеннем отрезке. Дома — пять побед в пяти встречах, на выезде — четыре поражения в пяти играх.

«Химки» после смены главного тренера не одержали ни одной победы. С другой стороны, в трёх предыдущих матчах они ни разу не проиграли. Тем не менее у подмосковного клуба достаточно непростое положение — он опережает «Пари НН» из зоны стыков только по дополнительным показателям.

«Рубин» выйдет на матч без Велдина Ходжи (перебор жёлтых карточек). Под угрозой дисквалификации в казанском клубе находятся Егор Тесленко, Игор Вуячич, Руслан Безруков и Олег Иванов. У «Химок» на карточках «висят» Лукас Вера и Александр Руденко.

«Факел» просто доигрывает сезон, ведь уже ни при каком спортивном раскладе не поднимется даже в зону стыков. Весенний отрезок — сплошной кошмар для воронежского клуба. 0 побед, всего один забитый мяч в 10 встречах. Не помогла и смена главного тренера (вторая за сезон). «Пари НН» в прошлом туре забил пять мячей в ворота «Крыльев Советов» (5:2), а Хуан Босельи сделал покер. Тем не менее команда Виктора Гончаренко осталась в зоне переходных матчей. Правда, она уступает «Химкам» только по дополнительным показателям.

Нижегородский клуб справедливо считают фаворитом предстоящей встречи. Во-первых, он выше в таблице. Во-вторых, два раза подряд победил на домашнем стадионе. В случае очередного успеха нижегородцы сделают существенный шаг для сохранения места в РПЛ. «Факел» не побеждал в Нижнем Новгороде с 2021 года — тогда команды выступали в Первой лиге.

Александр Трошечкин не поможет «Пари НН» из-за перебора карточек. Нижегородский клуб может выйти на заключительный тур без Луки Тичича, Виктора Александрова и Владислава Карапузова. Все они — под угрозой дисквалификации. Мохамед Браими, Ильнур Альшин, Вячеслав Якимов, Райан Сенхаджи и Никита Моцпан — список тех, кто находится в группе риска у «Факела».

«Спартак» откровенно завалил весеннюю часть сезона. Вместо борьбы за чемпионство — пятое место в таблице. Плюс вылет из Кубка России — до Суперфинала не хватило всего одного шага. Главный тренер красно-белых Деян Станкович в последнее время постоянно срывается на судей. То покажет провокационный жест, то наговорит на удаление. «Спартак» одержал всего одну победу в пяти предыдущих матчах во всех турнирах.

«Крылья» после серии из пяти встреч без поражений проиграли два раза подряд. Более того, команда Игоря Осинькина пропустила в них суммарно восемь мячей. Впрочем, пока «Крылья» чувствуют себя неплохо — отрыв в четыре очка от зоны стыков. Любопытно, что «Спартак» не забил ни одного мяча в двух прошлых матчах с «Крыльями» в Самаре (0:4, 0:1). Речь о встречах в РПЛ.

Даниил Хлусевич и Руслан Литвинов — два спартаковца рискуют пропустить заключительный тур из-за перебора карточек. Томас Гальдамес, Сергей Бабкин, Игорь Дмитриев и Кирилл Печенин — список тех, кто в группе риска у самарского клуба.

Каждому из участников кавказского дерби нужна победа. «Ахмат» находится в зоне стыков, а от спасительной черты его отделяют два очка. «Динамо» пока находится на 11-й строчке в таблице, однако до зоны переходных матчей — одно очко. В последнее время обе команды не радуют болельщиков хорошими результатами. Дагестанский клуб потерпел четыре поражения подряд, а чеченский — не побеждает больше месяца (с 12 апреля). В первом круге «Динамо» обыграло соперника (1:0) благодаря голу в концовке. Возьмёт ли «Ахмат» реванш?

У «Ахмата» на карточках «висят» Антон Швец, Даниил Уткин и Георгий Мелкадзе. У «Динамо» — Темиркан Сундуков, Гамид Агаларов, Сослан Кагермазов и Муталип Алибеков.

«Динамо» одержало две победы подряд после увольнения Марцела Лички. При Ролане Гусеве на посту и. о. бело-голубые справились с «Крыльями Советов» (3:1) и «Спартаком» (2:0). Отрыв от третьего места составляет два очка. Впереди — игра с «Акроном». Клуб из Тольятти уже решил основную задачу на сезон — сохранил место в РПЛ. А ещё «Акрон» плохо играет в матчах с топ-клубами. Все эти факторы добавляют оптимизма фанатам «Динамо». К слову, московский клуб ни разу не уступил на своём поле в весенней части сезона.

Футболист «Акрона» Жилсон Беншимол пропустит предстоящую встречу из-за удаления в прошлом туре. В группе риска находятся Марат Бокоев, Максим Кузьмин, Родригу Эшковал и Солтмурад Бакаев. У «Динамо» такие же проблемы у Эли Дасы, Муми Нгамалё, Луиса Чавеса и Хорхе Карраскаля.

«Зенит» выйдет на поле стадиона в Ростове-на-Дону, зная результат матча «Краснодара». Перед туром команда Сергея Семака отстаёт от лидера чемпионата России всего на одно очко. На этой неделе «Зенит» обидным образом вылетел из Кубка России. Если он ещё и не вернёт чемпионский титул, это будет провалом в год 100-летия клуба. «Ростов», в отличие от соперника, продрался в Суперфинал Кубка, но в чемпионате вряд ли поднимется выше восьмого места.

Донской клуб не обыгрывал «Зенит» на своём поле с 2019 года. После этого сине-бело-голубые четыре раза победили на юге России, а ещё две встречи завершились ничьей. В составе «Зенита» на карточках «висят» Нино, Саша Зделар, Александр Соболев и Лусиано Гонду. У «Ростова» в группе риска находится только один футболист — Хорен Байрамян.

ЦСКА подходит к матчу в приподнятом настроении. Серия без поражений в РПЛ, выход на третье место, камбэк в кубковом соперничестве с «Зенитом», победа во встрече с лидером чемпионата. Правда, армейцы ещё не обеспечили себе бронзовые медали, поскольку московское «Динамо» отстаёт на два очка. «Локо» точно не опустится ниже шестого места, однако пока непонятно, поднимется ли выше.

Железнодорожники не одержали ни одной победы в трёх предыдущих домашних матчах с ЦСКА (одна ничья, два поражения). С другой стороны, «Локо» одолел соперника в первом круге (1:0). Возьмёт ли Марко Николич реванш? Под угрозой дисквалификации у «Локомотива» находятся Илья Самошников (но он не сыграет из-за травмы), Сергей Пиняев, Артём Карпукас, Максим Ненахов Лукас Фассон, Вадим Раков, Дмитрий Воробьёв. У ЦСКА — Виллиан Роша, Данил Круговой, Келлвен, Иван Обляков, Секу Койта и Сауль Гуарирапа.