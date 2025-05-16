«Золотые» матчи, битва за ЛЧ в Германии и Франции, финал Кубка Англии. 15 топ-игр уикенда

Финиш сезона — одно из самых захватывающих событий футбольного года. Команды бьются за титулы, медали, попадание в еврокубки и выживание. Сколько же интриг! И предстоящие выходные не станут исключением. Мы отобрали лучшие игры уикенда и предлагаем вам создать рейтинг интереса. Он полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.
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«Интер» — «Лацио»: воскресенье, 18 мая, 21:45 мск
Интрига: «Интер» сохранит шансы на победу в Серии А?
«Интер» претендует на победу в Серии А и Лиге чемпионов. Но если в ЛЧ всё в руках миланцев – выходи и обыгрывай в финале «ПСЖ» – то в чемпионате ситуация трудная. За два тура до финиша «Интер» уступает «Наполи» одно очко. Нужно побеждать самим и ждать осечки от лидера. В следующем туре команда Симоне Индзаги примет дома «Лацио». Римляне бьются за попадание в Лигу чемпионов, поэтому «Интер» ждёт серьёзное сопротивление. Так что не исключено, что «Лацио» сделает «Наполи» чемпионом уже в 37-м туре.
«Челси» — «Манчестер Юнайтед»: пятница, 16 мая, 22:15 мск
Интрига: «Челси» останется в топ-5 АПЛ?
«Манчестер Юнайтед» уже официально провёл свой худший сезон в АПЛ. Сейчас манкунианцы занимают 16-е место и уже точно не поднимутся выше 13-й строчки. Но теперь все мысли «МЮ» связаны с финалом Лиги Европы с «Тоттенхэмом» (21 мая). А в АПЛ команда Рубена Аморима зарубится в гостях с «Челси». У лондонцев куда больше мотивации: они сражаются за попадание в ЛЧ с «Ньюкаслом», «Манчестер Сити», «Астон Виллой» и «Ноттингемом». Пока что «Челси» в топ-5, однако любая осечка может выбить из зоны Лиги чемпионов.
«Парма» — «Наполи»: воскресенье, 18 мая, 21:45 мск
Интрига: «Наполи» останется на первом месте?
В 36-м туре «Наполи» неожиданно потерял очки с «Дженоа» (2:2). Теперь отрыв от «Интера» составляет всего одно очко. Но до сих пор всё зависит от неаполитанцев: две победы сделают команду Антонио Конте чемпионом во второй раз за три сезона. В 37-м туре «Наполи» едет в гости к «Парме». Кто тренирует пармцев? Экс-игрок «Интера» Кристиан Киву! Конечно, у румына есть двойная мотивация. Во-первых, «Парма» может обезопасить себя от вылета. Во-вторых, помочь «Интеру» забраться на первое место. Однако и «Наполи» мечтает осчастливить болельщиков золотом. Хотя выезд 100% будет сложным.
«Рома» — «Милан»: воскресенье, 18 мая, 21:45 мск
Интрига: «Рома» останется в гонке за зону ЛЧ?
В 36-м туре Серии А прервалась беспроигрышная серия «Ромы» из 19 встреч. Римляне уступили «Аталанте» (1:2) и усложнили себе жизнь в борьбе за ЛЧ. «Рома» занимает шестое место и на одно очко отстаёт от идущего четвёртым «Ювентуса». Чтобы сохранить шансы на топ-4, «Роме» в следующем туре нужна победа над «Миланом». Грозный соперник по имени, но игра «россонери» — американские горки. Отличный матч сменяется провальным. Так что у «Ромы» в нынешней форме намного больше шансов на победу. Однако у «Милана» ещё остаются шансы на попадание в Лигу Европы/Лигу конференций. Случится ли мини-сенсация в Риме?
«Кристал Пэлас» — «Манчестер Сити»: суббота, 17 мая, 18:30 мск
Интрига: кто станет обладателем Кубка Англии?
Важнейший матч в истории «Кристал Пэлас». Команда может взять первый большой трофей. Ранее лондонцы выходили в финал Кубка Англии в 1990 и 2016 годах, но уступили в обоих случаях. Теперь «Кристал Пэлас» зарубится с «Манчестер Сити». Команда Гвардиолы провалила сезон, Кубок — последний шанс на трофей. Да, у «Сити» уже семь побед в турнире, но всегда хочется больше. Самый кайф, что оба клуба отдадут не 100%, а 200% сил ради победы. Пропустить такое шоу нельзя.
«Фрайбург» — «Айнтрахт» Франкфурт: суббота, 17 мая, 16:30 мск
Интрига: «Фрайбург» впервые в истории сыграет в ЛЧ?
«Фрайбург» — в шаге от истории! Команда Юлиана Шустера может впервые попасть в Лигу чемпионов. Для этого необходимо в 34-м туре Бундеслиги одолеть дома «Айнтрахт». Отметим, что франкфуртцы занимают третье место в таблице и обходят «Фрайбург» на два очка. Так что «Айнтрахт» в случае поражения рискует пролететь мимо ЛЧ. Ох, какая интрига! Ничья же устроит Франкфурт, но не «Фрайбург»: при таком раскладе команда Шустера рискует пропустить вперёд «Боруссию» из Дортмунда. Раскладов — море. Но для «Фрайбурга» и «Айнтрахта» всё просто: выходи — побеждай — попадай в ЛЧ.
«Арсенал» — «Ньюкасл Юнайтед»: воскресенье, 18 мая, 18:30 мск
Интрига: «Арсенал» сохранит второе место в АПЛ?
«Арсенал» за два тура до финиша АПЛ ещё не гарантировал себе попадание в ЛЧ. Однако лондонцы могут даже уступить два раза и всё равно остаться в топ-5: отрыв от шестого места составляет пять очков. Так что команда Микеля Артеты ощущает себя комфортно. А вот «Ньюкасл» набрал на два очка меньше и тоже ещё не гарантировал себе место в Лиге чемпионов. Так что на игру с «Арсеналом» команда выйдет с одной целью — победить. Впрочем, лондонцы вряд ли планируют уступать. В случае поражения «Арсенал» пропустит вперёд «Ньюкасл» в таблице. Да и лучше обеспечить себе место в ЛЧ и провести 38-й тур без нервов.
«Астон Вилла» — «Тоттенхэм Хотспур»: пятница, 16 мая, 21:30 мск
Интрига: «Астон Вилла» останется в борьбе за место в ЛЧ?
«Астон Вилла» рвётся в Лигу чемпионов. Команда Унаи Эмери набрала 63 очка после 36 туров и занимает шестое место. Бирмингемцы уступают «Челси» только по дополнительным показателям. Чтобы продолжить борьбу за ЛЧ, «Вилле» необходима победа над «Тоттенхэмом». Лондонцы 21 мая сыграют в финале Лиги Европы с «МЮ». Поэтому на встречу АПЛ наверняка выйдут резервом. Хороший шанс для «Астон Виллы» на три очка. Интересно, что бирмингемцев устроит и поражение «Манчестер Сити» (при своей победе), чтобы оказаться в топ-5. Так что сдаваться нельзя.
«Брага» — «Бенфика»: суббота, 17 мая, 20:00 мск
Интрига: «Бенфика» станет чемпионом Португалии?
У «Бенфики» и «Спортинга» перед последним туром чемпионата Португалии равное количество очков. Но зелёно-белые обгоняют конкурента из-за результата очных встреч (1:0, 1:1). Поэтому «Бенфике» для победы в лиге необходимо в 34-м туре сыграть лучше «Спортинга». Команде Бруну Лаже необходимо одолеть на выезде крепкую «Брагу» и ждать осечки конкурента. Если же «Спортинг» в параллельном матче уступит «Витории Гимарайнш», то «Бенфику» устроит и ничья.
«Севилья» — «Реал» Мадрид: воскресенье, 18 мая, 20:00 мск
Интрига: предпоследний матч Анчелотти в «Реале»
«Реал» уже не станет чемпионом Испании. Но и ниже второго места не опустится. Команда просто докатывает до финиша и прощается с тренером Карло Анчелотти. Хочется сделать это красиво. В следующем туре мадридцы едут на непростой выезд к «Севилье». Андалусийцы обеспечили себе спасение от вылета и также сняли груз ответственности. Когда оба клуба просто играют в удовольствие, то частенько получаются яркие встречи. Ждём красивый футбол от «Севильи» и «Реала»!
«Спарта» — «ПСВ Эйндховен»: воскресенье, 18 мая, 15:30 мск
Интрига: ПСВ станет чемпионом Нидерландов?
Что вы знаете о драме? Если вы не следите за Эредивизией, то пропустили самый драматичный сюжет сезона. ПСВ к середине сезона опережал «Аякс» на девять очков. Но через пару месяцев уже амстердамцы обходили конкурентов на девять очков. Что было дальше? Настоящая жесть! «Аякс» упустил преимущество и за тур до финиша упал на второе место. Теперь ПСВ опережает команду Франческо Фариоли на одно очко. Чтобы взять титул, эйндховенцам достаточно обыграть в гостях «Спарту». А если «Аякс» в параллельной встрече потеряет очки с «Твенте», то ПСВ хватит и ничьей.
«Барселона» — «Вильярреал»: воскресенье, 18 мая, 20:00 мск
Интрига: первый матч «Барсы» в статусе чемпиона Испании
«Барселона» обыграла «Эспаньол» (2:0) и обеспечила себе золото Примеры. Каталонцы стали чемпионами в 28-й раз в истории. И первый матч в новом статусе команда Ханс-Дитера Флика проведёт дома с «Вильярреалом». Гости уже на 99% обеспечили себе участие в Лиге чемпионов, но, чтобы окончательно забронировать место в топ-5, лучше набрать очки в оставшихся турах. Поэтому не исключено, что «Вильярреал» увезёт из Каталонии победу или ничью. Хотя «Барса» не планирует проигрывать — чемпионам это не по статусу.
«Боруссия» Дортмунд — «Хольштайн»: суббота, 17 мая, 16:30 мск
Интрига: «Боруссия» окажется в Лиге чемпионов?
Дортмундская «Боруссия» одержала шесть побед в последних семи турах Бундеслиги. Команда Нико Ковача совершила спурт по таблице и поднялась на пятое место. До зоны ЛЧ – одно очко. Но и остался в Германии всего один тур. Чтобы попасть в Лигу чемпионов, «Боруссии» необходимо победить дома «Хольштайн» (17-е место, уже официально вылетели) с разницей в два мяча. При таком исходе дортмундцы точно отправятся в ЛЧ. Если же «Боруссия» одержит минимальную победу или сыграет вничью, то всё зависит от итогов встречи «Фрайбург» (55 очков) — «Айнтрахт» (57). Однако есть возможность решить свою судьбу самим!
«Галатасарай» — «Кайсериспор»: воскресенье, 18 мая, 19:00 мск
Интрига: «Галатасарай» оформит победу в турецкой Суперлиге?
«Галатасарай» идёт за третьим подряд золотом чемпионата Турции. Для этого в следующем туре команде Окана Бурука достаточно обыграть дома «Кайсериспор». Тогда «Фенербахче» с Жозе Моуринью уже не достанут до извечных соперников. Ранее «Галатасарай» также взял Кубок Турции. «Золотой» дубль близко! Стамбульцы в случае победы станут чемпионами в 25-й раз и упрочат лидерство по этому показателю. Ближайший преследователь — «Фенербахче» с 19 золотыми медалями.
«Ницца» — «Брест»: суббота, 17 мая, 22:00 мск
Интрига: «Ницца» заработает место в квалификации ЛЧ?
В чемпионате Франции в последнем туре разыграют последнее, четвёртое место в Лигу чемпионов. Оно не даёт права отправиться в общий этап напрямую, но клуб сыграет в квалификации. Пока что на четвёртой строчке находится «Ницца». Чтобы сохранить место, в 34-м туре ей необходима победа над «Брестом». Желательно сделать это уверенно: в случае равенства очков с «Лиллем» и «Страсбургом» (сейчас у всех трёх команд по 57 очков), всё решит разница мячей. У «Ниццы» она составляет +19, у конкурентов — +15 и +13 соответственно.