Раскалённый тур в РПЛ! «Краснодар» рвётся к титулу, «Химки» и «Пари НН» хотят выжить! LIVE

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Сегодня, 17 мая, состоятся три встречи 29-го тура РПЛ. «Оренбург» примет «Краснодар», «Рубин» приедет в гости к «Химкам», а также зарубятся «Пари НН» и «Факел».

«Краснодару» осталось два шага до чемпионского титула, но они, наверное, самые трудные. Выезд в «Оренбург» вообще мало кто любит – из-за синтетики и риска сломаться на ровном месте. Исторически у южан, конечно же, преимущество перед уральским соперником. Но команде Владимира Слишковича очки нужны не меньше – ведь теоретически сохраниться в РПЛ ещё можно, хоть и чисто математически.

«Рубин» кайфует в конце сезона – команда уже никуда особо не двинется, а поэтому можно получать удовольствие от футбола. «Химки» же пока озадачены борьбой за выживание – любая осечка опустит их в зону переходных матчей. В первом круге подмосковный клуб победил в ярчайшей встрече – 3:2. Как будет в этот раз?

«Факел» уже вылетел, а «Пари НН» – нет. Этим всё сказано. Команда Виктора Гончаренко сохраняет шансы даже на прямое выживание в элите. Но надо ждать ошибок от «Химок» и не отступаться самим. Домашний матч с аутсайдером – хорошая причина набрать три очка и чуть успокоить нервы.