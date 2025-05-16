Топ-события субботы: чемпионская гонка в РПЛ, «Трактор» — «Локо» в Кубке Гагарина и НБА

Насыщенное 17 мая: финал Кубка Англии по футболу, Бобровский в Кубке Стэнли, «Шанхай» Слуцкого в китайской Суперлиге, ЧМ по хоккею и Ф-1!

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Время в материале указано по Москве.

🏀 3:00: «Нью-Йорк Никс» — «Бостон Селтикс», НБА, плей-офф, 1/4 финала, шестой матч

Интрига: седьмому матчу быть?

«Бостон» потерял Тейтума, но не потерял достоинство и дух! «Кельты» катком прошлись по сопернику в пятом матче, сократив отставание в серии (2-3). «Нью-Йорк» выглядел беспомощно во второй половине. Сумеют ли подопечные Тибодо сделать правильные выводы? На домашнем паркете должно быть полегче, да и не хочется доводить дело до седьмой игры.

🏒 3:00: «Флорида Пантерз» — «Торонто Мэйпл Лифс», НХЛ, плей-офф, 1/4 финала, шестой матч

Интрига: выбьет ли Бобровский звёздный «Торонто» из плей-офф?

Болельщики «Мэйпл Лифс» впервые за долгие годы обрадовались игре команды и поверили в возможный выход в финал. И после двух матчей второго раунда с «Флоридой» «Торонто» действительно выглядел фаворитом — одержал победы в обеих встречах. Однако затем последовали три поражения подряд, включая разгром со счётом 1:6. Теперь Сергей Бобровский и «Пантерз» поставили «кленовые листья» на грань пропасти. Найдёт ли «Торонто» чем ответить?

⚽️ 13:00: «Далянь Инбо» — «Шанхай Шэньхуа», китайская Суперлига

Интрига: сохранит ли команда Слуцкого первое место по итогам нового тура?

«Шанхай» оказался на первой строчке в таблице чемпионата Китая по итогам 12 туров. С другой стороны, команда Леонида Слуцкого опережает ближайшего соперника только по дополнительным показателям. В прошлом туре «Шанхай» не оставил никаких шансов «Циндао» — победа со счётом 4:0. «Далянь» пока что располагается на 10-й строчке. Он одержал всего одну победу в пяти прошлых матчах. Команды встречались друг с другом в товарняке в начале года. Тогда «Шанхай» победил (2:0), а как будет на этот раз?

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⚽️ 14:00: «Оренбург» — «Краснодар», РПЛ, 29-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: результат матча порадует «Зенит»?

«Краснодар» в прошлом туре проиграл ЦСКА (0:1), практически ничего не создав у чужих ворот. Тем не менее команда Мурада Мусаева сохранила первое место в таблице. Правда, теперь у неё нет права на ошибку, ведь «Зенит» отстаёт всего на одно очко. У «Оренбурга» своя мотивация — если он не победит, то вылетит в Первую лигу по спортивному принципу. В прошлом сезоне «Краснодар» обыграл соперника на выезде (2:0) благодаря дублю Эдуарда Сперцяна. Забьёт ли футболист сборной Армении на этот раз?

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🏒 16:30: «Трактор» — «Локомотив», плей-офф КХЛ, финал, третий матч

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: оправится ли «Трактор» после неприятного поражения?

«Локомотив» после проигрыша в первом матче финала взял себя в руки и сконцентрировался на том, как бы навязать сопернику свою игру. Ярославцы связали челябинцев по рукам и ногам и задавили их, буквально ничего не позволили сделать. «Трактор» так ещё не уступал в нынешнем плей-офф, поэтому для команды Бенуа Гру настаёт решающий момент — либо она оправится и составит конкуренцию «Локомотиву», либо совсем отпустит инициативу и позволит сопернику забрать всю серию.

⚽️ 16:30: «Химки» — «Рубин», РПЛ, 29-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: одержат ли «Химки» первую победу под руководством Адиева?

«Рубин» плохо играет на выезде после рестарта РПЛ — ни одной победы в пяти матчах. При этом команда Рашида Рахимова почти наверняка завершит сезон на седьмом месте. А что «Химки»? Пока что подмосковный клуб располагается совсем рядом с зоной стыков. Плюс он не побеждает в РПЛ с 29 марта. Как вам такое? Впрочем, в трёх предыдущих встречах «Химки» ни разу и не уступили.

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🏎 17:00: Формула-1, этап 7, Гран-при Италии, квалификация

Интрига: кому помогут обновления болидов?

Сезон Формулы-1 вернулся в Европу, а это значит, что многие команды подготовили серьёзные обновления. Существенные новинки у «Мерседеса», «Ред Булл», «Астон Мартин» и других команд – гоночный уикенд покажет, насколько всё это изменит существующий расклад сил. Безусловно, «Макларен» остаётся фаворитом чемпионата, но в квалификациях всегда кипит серьёзнейшая борьба, поулы добываются с минимальным преимуществом – ждём того же самого и на трассе имени Энцо и Дино Феррари!

⚽️ 17:00: «Сочи» — «Торпедо» Москва, Первая лига, 33-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Сочи» отсрочит возвращение «Торпедо» в РПЛ?

Предпоследний тур Первой лиги подарит нам роскошную афишу — четвёртая команда турнира примет у себя дома вторую. «Торпедо» одержало три победы подряд и максимально приблизило себя к возвращению в РПЛ. Правда, даже победа на юге России не гарантирует чёрно-белым второе место. Важно, как свой матч проведёт «Черноморец» (сыграет 19 мая с «Нефтехимиком»). «Сочи» в случае победы приблизится к «Торпедо» и гарантирует себе как минимум стыковые встречи.

🏒 17:20: Чехия — Казахстан, чемпионат мира, групповой этап

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: сможет ли Казахстан вернуться в гонку за плей-офф?

Казахстанская сборная серьёзно испортила себе жизнь и почти лишилась шансов на выход в плей-офф, сенсационно проиграв Венгрии. Теперь национальная команда на пять очков отстаёт от топ-4. Математически Казахстан ещё может попасть в плей-офф, но для этого нужно побеждать в оставшихся трёх матчах. Однако соперники будут не из лёгких. На этот раз придётся сразиться с Чехией — действующим чемпионом мира, лидером группы В и одной из трёх команд, ещё не уступавших на ЧМ-2025. Получится ли вернуться в гонку у Казахстана?

🏆 🎾 18:00*: Кори Гауфф (США, 4) — Жасмин Паолини (Италия, 6), Рим, финал

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: кто завоюет титул на «тысячнике» в Риме?

До финала «тысячника» в Риме добрались четвёртый и шестой номера посева Кори Гауфф и Жасмин Паолини, которые никогда титул в столице Италии до этого не завоёвывали. Теннисистки ранее играли трижды. Первые два матча остались за американкой — в Аделаиде-2021 и Цинциннати-2023, а вот в Штутгарте-2025 сильнее уже оказалась итальянка.

⚽️ 18:30: «Кристал Пэлас» — «Манчестер Сити», Кубок Англии, финал

💬 Матч с текстовой трансляцией

Кубок Англии . Финал Кубок Англии . Финал 17 мая 2025, суббота. 18:30 МСК Кристал Пэлас Лондон Не начался Манчестер Сити Манчестер Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: возьмёт ли «Сити» первый трофей в 2025 году?

Нынешний сезон складывается для «Манчестер Сити» очень тяжело. Команд Хосепа Гвардиолы вылетела из Лиги чемпионов и не стала чемпионом Англии. Да и вопрос с попаданием в новый розыгрыш ЛЧ «Сити» ещё не решил. «Кристал Пэлас» располагается во второй части таблицы АПЛ (12-е место), но уже точно не покинет элитный дивизион. В этом сезоне соперники дважды сыграли в чемпионате. «Сити» победил дома (5:2), а в Лондоне команды поделили очки — 2:2. Если клуб из Манчестера возьмёт трофей, то сравняется с «Челси» и «Ливерпулем» по числу итоговых побед в Кубке Англии.

⚽️ 19:00: «Пари Нижний Новгород» — «Факел», РПЛ, 29-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: покинет ли «Пари НН» зону стыков?

У «Факела» уже нет никакой мотивации на остаток сезона, поскольку команда потеряла даже математические шансы на спасение. «Пари НН» пока располагается в зоне переходных встреч, но уступает «Химкам» лишь по дополнительным показателям. Одержат ли хозяева третью подряд победу на домашнем стадионе? Или же «Факел» напоследок отберёт очки у соперника, которому они больше нужны?

🏒 21:20: Канада — Словакия, чемпионат мира, групповой этап

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: преподнесёт ли Словакия сюрприз?

Канада уверенно идёт по групповому этапу, разбираясь с одним соперником за другим. «Кленовые» делят лидерство в группе А со Швецией и явно не хотят проигрывать. Словакия же сенсационно уступила Франции по буллитам и теперь борется с Латвией за выход в плей-офф. И пока обходит прибалтийских оппонентов на одно очко, но всё может очень быстро поменяться. Поэтому словакам необходимо обыгрывать Канаду. Но получится ли?

⚽️ 22:00: «ПСЖ» — «Осер», Лига 1, 34-й тур

Интрига: сыграет ли Сафонов в заключительном туре Лиги 1?

«ПСЖ» проведёт заключительный встречу в чемпионате Франции. Интересно, кто займёт место в воротах парижан. Джанлуиджи Доннарумма не попал в заявку на предыдущий матч, а Матвей Сафонов остался в запасе. В итоге с первых минут на поле вышел третий голкипер — Арнау Тенас. «ПСЖ» осталось провести три игры до конца сезона. По одной — в Лиге 1, Кубке Франции и Лиге чемпионов. Доннарумма наверняка выйдет в основе на встречу с «Интером», а в финале Кубка, возможно, появится Сафонов.