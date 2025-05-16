Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Наср — Аль-Таавун. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Расписание спортивных матчей 17 мая 2025 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-события субботы: чемпионская гонка в РПЛ, «Трактор» — «Локо» в Кубке Гагарина и НБА
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 17 мая 2025 года
Аудио-версия:
Комментарии
Насыщенное 17 мая: финал Кубка Англии по футболу, Бобровский в Кубке Стэнли, «Шанхай» Слуцкого в китайской Суперлиге, ЧМ по хоккею и Ф-1!

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

Посмотреть все события 17 мая в Матч-центре

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

🏀 3:00: «Нью-Йорк Никс» — «Бостон Селтикс», НБА, плей-офф, 1/4 финала, шестой матч

НБА — плей-офф . 1/4 финала. 6-й матч
17 мая 2025, суббота. 03:00 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Не начался
Бостон Селтикс
Бостон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: седьмому матчу быть?

«Бостон» потерял Тейтума, но не потерял достоинство и дух! «Кельты» катком прошлись по сопернику в пятом матче, сократив отставание в серии (2-3). «Нью-Йорк» выглядел беспомощно во второй половине. Сумеют ли подопечные Тибодо сделать правильные выводы? На домашнем паркете должно быть полегче, да и не хочется доводить дело до седьмой игры.

Статистика плей-офф НБА
Разгром без Тейтума:
Кровь на лице — как на табло. «Бостон» уничтожил «Нью-Йорк» без сожаления
Кровь на лице — как на табло. «Бостон» уничтожил «Нью-Йорк» без сожаления

🏒 3:00: «Флорида Пантерз» — «Торонто Мэйпл Лифс», НХЛ, плей-офф, 1/4 финала, шестой матч

НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 6-й матч
17 мая 2025, суббота. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Не начался
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: выбьет ли Бобровский звёздный «Торонто» из плей-офф?

Болельщики «Мэйпл Лифс» впервые за долгие годы обрадовались игре команды и поверили в возможный выход в финал. И после двух матчей второго раунда с «Флоридой» «Торонто» действительно выглядел фаворитом — одержал победы в обеих встречах. Однако затем последовали три поражения подряд, включая разгром со счётом 1:6. Теперь Сергей Бобровский и «Пантерз» поставили «кленовые листья» на грань пропасти. Найдёт ли «Торонто» чем ответить?

Статистика плей-офф НХЛ
О геройствах Боба:
Бобровский включил режим бога! Фанаты «Торонто» в отчаянии
Видео
Бобровский включил режим бога! Фанаты «Торонто» в отчаянии

⚽️ 13:00: «Далянь Инбо» — «Шанхай Шэньхуа», китайская Суперлига

Китай — Суперлига . 13-й тур
17 мая 2025, суббота. 13:00 МСК
Далянь Инбо
Не начался
Шанхай Шэньхуа
Шанхай
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: сохранит ли команда Слуцкого первое место по итогам нового тура?

«Шанхай» оказался на первой строчке в таблице чемпионата Китая по итогам 12 туров. С другой стороны, команда Леонида Слуцкого опережает ближайшего соперника только по дополнительным показателям. В прошлом туре «Шанхай» не оставил никаких шансов «Циндао» — победа со счётом 4:0. «Далянь» пока что располагается на 10-й строчке. Он одержал всего одну победу в пяти прошлых матчах. Команды встречались друг с другом в товарняке в начале года. Тогда «Шанхай» победил (2:0), а как будет на этот раз?

Статистика китайской Суперлиги
Как думаете, приедет?
Василий Березуцкий пригласил Леонида Слуцкого на финал Кубка Азербайджана

⚽️ 14:00: «Оренбург» — «Краснодар», РПЛ, 29-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Мир Российская Премьер-лига . 29-й тур
17 мая 2025, суббота. 14:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Не начался
Краснодар
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: результат матча порадует «Зенит»?

«Краснодар» в прошлом туре проиграл ЦСКА (0:1), практически ничего не создав у чужих ворот. Тем не менее команда Мурада Мусаева сохранила первое место в таблице. Правда, теперь у неё нет права на ошибку, ведь «Зенит» отстаёт всего на одно очко. У «Оренбурга» своя мотивация — если он не победит, то вылетит в Первую лигу по спортивному принципу. В прошлом сезоне «Краснодар» обыграл соперника на выезде (2:0) благодаря дублю Эдуарда Сперцяна. Забьёт ли футболист сборной Армении на этот раз?

Статистика РПЛ
«Краснодар» уже думает об усилении состава:
«Краснодар» договорился о трансфере капитана «Осера» Жубала — источник

🏒 16:30: «Трактор» — «Локомотив», плей-офф КХЛ, финал, третий матч

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 3-й матч
17 мая 2025, суббота. 16:30 МСК
Трактор
Челябинск
Не начался
Локомотив
Ярославль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: оправится ли «Трактор» после неприятного поражения?

«Локомотив» после проигрыша в первом матче финала взял себя в руки и сконцентрировался на том, как бы навязать сопернику свою игру. Ярославцы связали челябинцев по рукам и ногам и задавили их, буквально ничего не позволили сделать. «Трактор» так ещё не уступал в нынешнем плей-офф, поэтому для команды Бенуа Гру настаёт решающий момент — либо она оправится и составит конкуренцию «Локомотиву», либо совсем отпустит инициативу и позволит сопернику забрать всю серию.

Статистика плей-офф КХЛ
Как железнодорожники раздавили челябинцев:
«Локомотив» разозлился! Раздавил «Трактор», сравняв счёт в финале Кубка Гагарина
Видео
«Локомотив» разозлился! Раздавил «Трактор», сравняв счёт в финале Кубка Гагарина

⚽️ 16:30: «Химки» — «Рубин», РПЛ, 29-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Мир Российская Премьер-лига . 29-й тур
17 мая 2025, суббота. 16:30 МСК
Химки
Химки
Не начался
Рубин
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: одержат ли «Химки» первую победу под руководством Адиева?

«Рубин» плохо играет на выезде после рестарта РПЛ — ни одной победы в пяти матчах. При этом команда Рашида Рахимова почти наверняка завершит сезон на седьмом месте. А что «Химки»? Пока что подмосковный клуб располагается совсем рядом с зоной стыков. Плюс он не побеждает в РПЛ с 29 марта. Как вам такое? Впрочем, в трёх предыдущих встречах «Химки» ни разу и не уступили.

Статистика РПЛ
«Химки» пока не решили вопрос с выплатами бывшему тренеру:
В «Химках» прокомментировали ситуацию с выплатами Артиге после ухода из клуба

🏎 17:00: Формула-1, этап 7, Гран-при Италии, квалификация

Формула-1 2025. Этап 7, Имола, Италия
Гран-при Эмилии-Романьи. Квалификация
17 мая 2025, суббота. 17:00 МСК
Не началось

Интрига: кому помогут обновления болидов?

Сезон Формулы-1 вернулся в Европу, а это значит, что многие команды подготовили серьёзные обновления. Существенные новинки у «Мерседеса», «Ред Булл», «Астон Мартин» и других команд – гоночный уикенд покажет, насколько всё это изменит существующий расклад сил. Безусловно, «Макларен» остаётся фаворитом чемпионата, но в квалификациях всегда кипит серьёзнейшая борьба, поулы добываются с минимальным преимуществом – ждём того же самого и на трассе имени Энцо и Дино Феррари!

Положение в личном зачёте и Кубке конструкторов Ф-1
Кого ещё уволят в Формуле-1?
За шесть Гран-при своих мест уже лишились два гонщика Ф-1. Кого ещё могут убрать?
За шесть Гран-при своих мест уже лишились два гонщика Ф-1. Кого ещё могут убрать?

⚽️ 17:00: «Сочи» — «Торпедо» Москва, Первая лига, 33-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Россия — Мелбет Первая лига . 33-й тур
17 мая 2025, суббота. 17:00 МСК
Сочи
Сочи
Не начался
Торпедо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Сочи» отсрочит возвращение «Торпедо» в РПЛ?

Предпоследний тур Первой лиги подарит нам роскошную афишу — четвёртая команда турнира примет у себя дома вторую. «Торпедо» одержало три победы подряд и максимально приблизило себя к возвращению в РПЛ. Правда, даже победа на юге России не гарантирует чёрно-белым второе место. Важно, как свой матч проведёт «Черноморец» (сыграет 19 мая с «Нефтехимиком»). «Сочи» в случае победы приблизится к «Торпедо» и гарантирует себе как минимум стыковые встречи.

Статистика Первой лиги
Как прошёл предыдущий тур Первой лиги:
Ключевой тур Первой лиги ответил на многие вопросы. Расклады на выход в РПЛ и на вылет
Видео
Ключевой тур Первой лиги ответил на многие вопросы. Расклады на выход в РПЛ и на вылет

🏒 17:20: Чехия — Казахстан, чемпионат мира, групповой этап

💬 Матч с текстовой трансляцией

ЧМ-2025 . Группа B
17 мая 2025, суббота. 17:20 МСК
Чехия
Не начался
Казахстан
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: сможет ли Казахстан вернуться в гонку за плей-офф?

Казахстанская сборная серьёзно испортила себе жизнь и почти лишилась шансов на выход в плей-офф, сенсационно проиграв Венгрии. Теперь национальная команда на пять очков отстаёт от топ-4. Математически Казахстан ещё может попасть в плей-офф, но для этого нужно побеждать в оставшихся трёх матчах. Однако соперники будут не из лёгких. На этот раз придётся сразиться с Чехией — действующим чемпионом мира, лидером группы В и одной из трёх команд, ещё не уступавших на ЧМ-2025. Получится ли вернуться в гонку у Казахстана?

Статистика ЧМ по хоккею
Как Казахстан практически лишил себя шансов на плей-офф?
Во время матча сломался лёд, Казахстан сенсационно проиграл. Итоги дня на ЧМ по хоккею
Видео
Во время матча сломался лёд, Казахстан сенсационно проиграл. Итоги дня на ЧМ по хоккею

🏆 🎾 18:00*: Кори Гауфф (США, 4) — Жасмин Паолини (Италия, 6), Рим, финал

*Время матча может измениться и будет уточнено

Рим (ж). Финал
17 мая 2025, суббота. 13:00 МСК
Кори Гауфф
США
Кори Гауфф
К. Гауфф
Не начался
1 2 3
         
         
Жасмин Паолини
Италия
Жасмин Паолини
Ж. Паолини

Интрига: кто завоюет титул на «тысячнике» в Риме?

До финала «тысячника» в Риме добрались четвёртый и шестой номера посева Кори Гауфф и Жасмин Паолини, которые никогда титул в столице Италии до этого не завоёвывали. Теннисистки ранее играли трижды. Первые два матча остались за американкой — в Аделаиде-2021 и Цинциннати-2023, а вот в Штутгарте-2025 сильнее уже оказалась итальянка.

Рим-2025. Женщины. Турнирная сетка
Паолини вышла в финалы Рима в двух разрядах:
Мирра и Диана проиграли парный полуфинал Рима. Но побили личные рекорды в рейтинге
Мирра и Диана проиграли парный полуфинал Рима. Но побили личные рекорды в рейтинге

⚽️ 18:30: «Кристал Пэлас» — «Манчестер Сити», Кубок Англии, финал

💬 Матч с текстовой трансляцией

Кубок Англии . Финал
17 мая 2025, суббота. 18:30 МСК
Кристал Пэлас
Лондон
Не начался
Манчестер Сити
Манчестер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: возьмёт ли «Сити» первый трофей в 2025 году?

Нынешний сезон складывается для «Манчестер Сити» очень тяжело. Команд Хосепа Гвардиолы вылетела из Лиги чемпионов и не стала чемпионом Англии. Да и вопрос с попаданием в новый розыгрыш ЛЧ «Сити» ещё не решил. «Кристал Пэлас» располагается во второй части таблицы АПЛ (12-е место), но уже точно не покинет элитный дивизион. В этом сезоне соперники дважды сыграли в чемпионате. «Сити» победил дома (5:2), а в Лондоне команды поделили очки — 2:2. Если клуб из Манчестера возьмёт трофей, то сравняется с «Челси» и «Ливерпулем» по числу итоговых побед в Кубке Англии.

Статистика Кубка Англии
Какая крутая борьба!
«Челси», «Сити» и ещё 4 клуба АПЛ претендуют на выход в ЛЧ. Расклады за 2 тура до финиша
«Челси», «Сити» и ещё 4 клуба АПЛ претендуют на выход в ЛЧ. Расклады за 2 тура до финиша

⚽️ 19:00: «Пари Нижний Новгород» — «Факел», РПЛ, 29-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Мир Российская Премьер-лига . 29-й тур
17 мая 2025, суббота. 19:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Не начался
Факел
Воронеж
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: покинет ли «Пари НН» зону стыков?

У «Факела» уже нет никакой мотивации на остаток сезона, поскольку команда потеряла даже математические шансы на спасение. «Пари НН» пока располагается в зоне переходных встреч, но уступает «Химкам» лишь по дополнительным показателям. Одержат ли хозяева третью подряд победу на домашнем стадионе? Или же «Факел» напоследок отберёт очки у соперника, которому они больше нужны?

Статистика РПЛ
Обязательно прочитайте, если ещё не сделали этого:
«Мы знаем заказчиков вбросов». Откровения босса «Пари НН»
Эксклюзив
«Мы знаем заказчиков вбросов». Откровения босса «Пари НН»

🏒 21:20: Канада — Словакия, чемпионат мира, групповой этап

💬 Матч с текстовой трансляцией

ЧМ-2025 . Группа A
17 мая 2025, суббота. 21:20 МСК
Канада
Не начался
Словакия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: преподнесёт ли Словакия сюрприз?

Канада уверенно идёт по групповому этапу, разбираясь с одним соперником за другим. «Кленовые» делят лидерство в группе А со Швецией и явно не хотят проигрывать. Словакия же сенсационно уступила Франции по буллитам и теперь борется с Латвией за выход в плей-офф. И пока обходит прибалтийских оппонентов на одно очко, но всё может очень быстро поменяться. Поэтому словакам необходимо обыгрывать Канаду. Но получится ли?

Статистика ЧМ по хоккею
Как канадцам потрепали нервишки?
Финляндия уничтожила Словению, австрийцы потрепали нервы Канаде. Итоги дня на ЧМ по хоккею
Видео
Финляндия уничтожила Словению, австрийцы потрепали нервы Канаде. Итоги дня на ЧМ по хоккею

⚽️ 22:00: «ПСЖ» — «Осер», Лига 1, 34-й тур

Франция — Лига 1 . 34-й тур
17 мая 2025, суббота. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж
Не начался
Осер
Осер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: сыграет ли Сафонов в заключительном туре Лиги 1?

«ПСЖ» проведёт заключительный встречу в чемпионате Франции. Интересно, кто займёт место в воротах парижан. Джанлуиджи Доннарумма не попал в заявку на предыдущий матч, а Матвей Сафонов остался в запасе. В итоге с первых минут на поле вышел третий голкипер — Арнау Тенас. «ПСЖ» осталось провести три игры до конца сезона. По одной — в Лиге 1, Кубке Франции и Лиге чемпионов. Доннарумма наверняка выйдет в основе на встречу с «Интером», а в финале Кубка, возможно, появится Сафонов.

Статистика Лиги 1
Согласны с мнением тренера вратарей сборной России?
Кафанов: это, безусловно, лучший сезон в карьере Матвея Сафонова
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android