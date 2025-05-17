Финал Кубка Англии — дерби «Теда Лассо»! У «Сити» и «Пэлас» неразрывная связь с сериалом

«Кристал Пэлас» ждёт исторический финал Кубка Англии с «Манчестер Сити». В случае победы команда Оливера Гласнера станет обладателем первого большого трофея за 119 лет существования!

Да, «Кристал Пэлас» — не самый топовый английский клуб. Но положительно повлиял на узнаваемость футбола и его вхождение в поп-культуру! Как? Да всё просто: «Кристал Пэлас» тесно связан с клубом «Ричмонд» из известного сериала «Тед Лассо». Рассказываем, как переплетены реальная и вымышленная команды.

Кубок Англии . Финал Кубок Англии . Финал 17 мая 2025, суббота. 18:30 МСК Кристал Пэлас Лондон Не начался Манчестер Сити Манчестер Кто победит в основное время? П1 X П2

«Кристал Пэлас» стал прототипом «Ричмонда» не просто так. Исполнительный продюсер и сценарист сериала Билл Врубель приходится племянником одному из владельцев английского клуба. Создатели хотели воссоздать команду-середняка с яркими фанатами. Желательно, чтобы она базировалась в Лондоне. «Кристал Пэлас» идеально подходит под описание. Родственные связи помогли договориться. Правда, у клуба было одно условие: в первом матче под руководством Теда Лассо «Ричмонд» должен был проиграть «Кристал Пэлас» (так и случилось).

Ещё одна важная деталь: съёмки сериала проходили именно на «Селхёрст Парк» — домашнем стадионе лондонцев. С этим связан «киноляп»: в первой серии первого сезона в кадр попала эмблема «Кристал Пэлас».

Тед Лассо перед первой встречей настраивал «Ричмонд» на победу следующими словами: «Теперь выйдем и покажем «Кристал Пэлас», кто тут хозяин». Классная отсылка, что у клубов общий стадион. Один из комментаторов матча в серии — Крис Пауэлл — тренер и экс-игрок, воспитывавшийся в академии «Кристал Пэлас». А в конце серии звучит песня Glad All Over — композиция, под которую «Кристал Пэлас» всегда выходит на домашние игры.

Конечно, не обошлось без общих клубных цветов. И «Кристал Пэлас», и «Ричмонд» одеты в красно-синюю форму. Также отдалённо похожи эмблемы: правда, у лондонцев основной элемент — орёл, а у вымышленной команды — собака.

Дружба команд продолжилась и вне сериала. В 2023 году актёры Джейсон Судейкис (сыграл Теда Лассо), Ханна Уоддингем (владелец «Ричмонда») и Брендан Хант (ассистент Лассо) приехали в гости на «Селхёрст Парк» на игру «Кристал Пэлас» с «Вест Хэмом». Хозяева одержали победу со счётом 4:3.

После матча трио встретилось с тогдашним тренером лондонцев Роем Ходжсоном. А Тед Лассо рассказал о схожести реальной команды с «Ричмондом». «Безусловно, параллели между «Пэлас» и «Ричмондом» есть. Особенно понимаешь это после встречи. Это во многом то, о чём наш сериал — не только о футболе, но и том, что происходит за его пределами, дома, в голове и сердце. Это здорово. Тут есть много параллелей во всех правильных смыслах», — отметил Судейкис.

Думали, пересечения завершились? Нет! В 2022 году «Кристал Пэлас» приобрёл у «Баварии» американского защитника Криса Ричардса. Конечно, других вариантов, кроме как обыграть трансфер в стиле «Теда Лассо», не было. Напомним, по сериалу тренер приехал в Англию из США. Ричардс же был представлен в стиле заставки «Теда Лассо».

«Манчестер Сити» — также важный клуб для сериала. В третьем сезоне «Ричмонд» бился с Гвардиолой за золото АПЛ

«Ричмонд» плотно пересекался по ходу всего сериала и с «Манчестер Сити». Нынешний финал Кубка Англии — матч имени «Теда Лассо»? Вполне. Загибаем пальцы и считаем параллели.

В первом сезоне один из лидеров «Ричмонда» — форвард Джейми Тартт — находится в клубе в аренде из «Манчестер Сити». Но в шестой серии он возвращается обратно (так решила владелец «Ричмонда»).

В 10-й серии «Ричмонд» и «Манчестер Сити» встречаются в последнем туре АПЛ. Команда Теда Лассо сражается за спасение: пропускает первой, сравнивает счёт в конце второго тайма (результат устраивает), но тут же получает второй гол после ассиста от Таррта. Итог — обидный вылет в Чемпионшип.

Во втором сезоне «Ричмонд» и «Манчестер Сити» находятся в разных лигах. Но в восьмой серии клубы снова встретились — в полуфинале Кубка Англии. «Ричмонд» с вернувшимся к ним Джейми Тарттом впервые сыграл на «Уэмбли». Фанаты «Манчестер Сити» перед стартом зарядили свою песню Blue Moon. А их команда на поле разгромила «Ричмонд» — 5:0.

В третьем сезоне «Ричмонд» вернулся в АПЛ и бьётся с «Манчестер Сити» за золото. В предпоследнем туре команды играют друг с другом. На тот момент «Ричмонд» отставал от лидера на четыре очка, а ассистент Лассо описывал ситуацию так: «Ман Сити»… Поверить не могу, что мы зовём этого гиганта так же, как стрип-клуб, где я танцевал в колледже».

Во время встречи команд на «Этихаде» в кадре появляется реальный Хосеп Гвардиола. Он активно руководит «Манчестер Сити», однако это не помогает команде обыграть «Ричмонд». Итог — 2:0 в пользу гостей.

После матча Гвардиола подошёл к Лассо и сказал: «Для меня успех – не в победах и поражениях. А в том, чтобы помочь этим парням стать лучшими версиями себя». Это фраза, которую Тед сказал в разговоре с журналистом Трентом Криммом в первом сезоне. Сценаристы закольцевали сюжет: Лассо прошёл путь от чудака до большого тренера, чьи идеи разделяет сам Пеп. Услышав собственную цитату, Лассо в ответ сказал: «Согласен с каждым словом». Отрыв «Ричмонда» от «Сити» сократился до одного очка перед финальной встречей.

В последнем туре АПЛ «Ричмонд» играл с «Вест Хэмом», который тренирует бывший ассистент Теда Лассо, а «Манчестер Сити» — с «Ливерпулем». Оба претендента на золото одержали победы. И даже в сериале чемпионом стал Гвардиола!

Получится ли у «Кристал Пэлас» чуть более счастливая концовка битвы с «Манчестер Сити», чем у «Ричмонда»? Узнаем уже сегодня.