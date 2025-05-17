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Кристал Пэлас — Манчестер Сити, финал Кубка Англии, 17 мая 2025: как клубы связаны с сериалом Тед Лассо, сюжет, Гвардиола, отсылки

Финал Кубка Англии — дерби «Теда Лассо»! У «Сити» и «Пэлас» неразрывная связь с сериалом

Никита Паглазов
Автор:
Фото: Apple TV
Превью финала Кубка Англии
Аудио-версия:
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«Ричмонд» создан по прототипу лондонского клуба. А Гвардиола снялся в третьем сезоне!

«Кристал Пэлас» ждёт исторический финал Кубка Англии с «Манчестер Сити». В случае победы команда Оливера Гласнера станет обладателем первого большого трофея за 119 лет существования!

Да, «Кристал Пэлас» — не самый топовый английский клуб. Но положительно повлиял на узнаваемость футбола и его вхождение в поп-культуру! Как? Да всё просто: «Кристал Пэлас» тесно связан с клубом «Ричмонд» из известного сериала «Тед Лассо». Рассказываем, как переплетены реальная и вымышленная команды.

Кубок Англии . Финал
17 мая 2025, суббота. 18:30 МСК
Кристал Пэлас
Лондон
Не начался
Манчестер Сити
Манчестер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Кристал Пэлас» стал прототипом «Ричмонда» не просто так. Исполнительный продюсер и сценарист сериала Билл Врубель приходится племянником одному из владельцев английского клуба. Создатели хотели воссоздать команду-середняка с яркими фанатами. Желательно, чтобы она базировалась в Лондоне. «Кристал Пэлас» идеально подходит под описание. Родственные связи помогли договориться. Правда, у клуба было одно условие: в первом матче под руководством Теда Лассо «Ричмонд» должен был проиграть «Кристал Пэлас» (так и случилось).

Ещё одна важная деталь: съёмки сериала проходили именно на «Селхёрст Парк» — домашнем стадионе лондонцев. С этим связан «киноляп»: в первой серии первого сезона в кадр попала эмблема «Кристал Пэлас».

Кадр сериала

Тед Лассо перед первой встречей настраивал «Ричмонд» на победу следующими словами: «Теперь выйдем и покажем «Кристал Пэлас», кто тут хозяин». Классная отсылка, что у клубов общий стадион. Один из комментаторов матча в серии — Крис Пауэлл — тренер и экс-игрок, воспитывавшийся в академии «Кристал Пэлас». А в конце серии звучит песня Glad All Over — композиция, под которую «Кристал Пэлас» всегда выходит на домашние игры.

Конечно, не обошлось без общих клубных цветов. И «Кристал Пэлас», и «Ричмонд» одеты в красно-синюю форму. Также отдалённо похожи эмблемы: правда, у лондонцев основной элемент — орёл, а у вымышленной команды — собака.

Игроки «Ричмонда»

Дружба команд продолжилась и вне сериала. В 2023 году актёры Джейсон Судейкис (сыграл Теда Лассо), Ханна Уоддингем (владелец «Ричмонда») и Брендан Хант (ассистент Лассо) приехали в гости на «Селхёрст Парк» на игру «Кристал Пэлас» с «Вест Хэмом». Хозяева одержали победу со счётом 4:3.

После матча трио встретилось с тогдашним тренером лондонцев Роем Ходжсоном. А Тед Лассо рассказал о схожести реальной команды с «Ричмондом». «Безусловно, параллели между «Пэлас» и «Ричмондом» есть. Особенно понимаешь это после встречи. Это во многом то, о чём наш сериал — не только о футболе, но и том, что происходит за его пределами, дома, в голове и сердце. Это здорово. Тут есть много параллелей во всех правильных смыслах», — отметил Судейкис.

Актёры сериала с тренером Роем Ходжсоном

Думали, пересечения завершились? Нет! В 2022 году «Кристал Пэлас» приобрёл у «Баварии» американского защитника Криса Ричардса. Конечно, других вариантов, кроме как обыграть трансфер в стиле «Теда Лассо», не было. Напомним, по сериалу тренер приехал в Англию из США. Ричардс же был представлен в стиле заставки «Теда Лассо».

Представление Криса Ричардса

«Манчестер Сити» — также важный клуб для сериала. В третьем сезоне «Ричмонд» бился с Гвардиолой за золото АПЛ

«Ричмонд» плотно пересекался по ходу всего сериала и с «Манчестер Сити». Нынешний финал Кубка Англии — матч имени «Теда Лассо»? Вполне. Загибаем пальцы и считаем параллели.

Тед Лассо
Хосеп Гвардиола в сериале

Получится ли у «Кристал Пэлас» чуть более счастливая концовка битвы с «Манчестер Сити», чем у «Ричмонда»? Узнаем уже сегодня.

В АПЛ «Сити» до сих пор не оформил место в ЛЧ:
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