Забытые победители Кубка УЕФА с ЦСКА. Медаль получил даже игрок, ушедший из клуба

Первой победе российского клуба в еврокубках исполняется 20 лет. ЦСКА завоевал Кубок УЕФА 18 мая 2005 года, победив «Спортинг» (3:1) на его поле в Лиссабоне. Героев того финала с лёгкостью назовёт любой болельщик — Вагнер Лав, Даниэл Карвальо, Игорь Акинфеев, Юрий Жирков, братья Березуцкие… Да и остальных футболистов основной обоймы команды Валерия Газзаева не составит труда вспомнить. Тем не менее кого-то из победителей Кубка УЕФА в составе армейцев вы могли уже и подзабыть — игроков, попадавших в заявку и сыгравших минимум времени или вообще не вышедших на поле. А они тоже получили медали!

Рассказываем о «великолепной семёрке» запасных «золотой» команды ЦСКА в плей-офф Кубка УЕФА.

Владимир Габулов, вратарь

Владимир Габулов Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Основным голкипером ЦСКА был, как и сейчас, Акинфеев. Его дублёром почти в каждом матче — Вениамин Мандрыкин. Однако в двух играх попадал в заявку и 21-летний на тот момент Габулов. Он сидел на скамейке запасных в выездных встречах с «Бенфикой» в первом раунде и с «Осером» — в четвертьфинале.

Вообще, Владимир находился в ЦСКА с 2004 года, но тогда ограничился выступлениями за молодёжку красно-синих. Затем, сыграв всего три раза за три сезона в первой команде, Габулов ушёл из клуба. В 2011-м вернулся уже более зрелым вратарём и провёл ещё 13 матчей за армейцев.

Виталий Денисов, защитник

Виталий Денисов (справа) Фото: ПФК ЦСКА

Фланговый защитник Денисов более известен по выступлениям за «Локомотив», но начинал именно в ЦСКА. В феврале 2005 года Виталию исполнилось 18 лет, и бороться за место в основе он ещё объективно не мог. Играл за молодёжку. Тем не менее работал с первой командой, пытался показать себя Газзаеву. Тренер включал Денисова в заявку на домашний матч с «Бенфикой» и выездной — с «Партизаном» в 1/8 финала. Всего же за три года в ЦСКА фланговый защитник провёл только две игры в Кубке России. Однако и ему есть что вспомнить.

«Я провёл полноценную подготовку к этим турнирам, прошёл сборы с первой командой, — рассказывал Денисов в интервью «Советскому спорту». — Так что причастность свою, конечно, чувствую. Я бегал на сборах кроссы, так же выслушивал критику главного тренера, если было что-то не так. Я делал то же самое, что и все. Медаль дома висит — всё как положено».

Осмар Феррейра, защитник

Осмар Феррейра Фото: ПФК ЦСКА

Молодой аргентинский легионер появился в ЦСКА в 2004-м, однако выиграть конкуренцию за место в составе не сумел. Так что весь плей-офф победного Кубка УЕФА Феррейра провёл на скамейке запасных. Осмар попал в заявку и на оба четвертьфинала с «Осером», и в двух полуфиналах с «Пармой», и даже на финал со «Спортингом». Но даже минуты не сыграл.

Всего же у защитника 23 матча за ЦСКА, в которых он забил два гола. Потом Феррейру отдавали в аренды ПСВ и «Сан-Лоренсо», пока окончательно не продали в «Днепр».

Богдан Шершун, защитник

Богдан Шершун Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Украинский защитник выступал за ЦСКА с 2002 года и покинул команду после выигрыша Кубка УЕФА. Завоевать стабильное место в основе у Богдана не получилось, хотя он и провёл за армейцев 81 матч. В плей-офф Шершун выходил на замены в обеих встречах первого раунда с «Бенфикой» и в 1/8 финала с «Партизаном» в Белграде. Сыграл в общей сумме полчаса.

Затем Шершун оставался на скамейке запасных, а в финале 24-летнего центрбека вообще не было в заявке. Летом армейцы продали защитника в «Днепр». А в январе 2024-го Шершун ушёл из жизни из-за опухоли головного мозга.

Дмитрий Кириченко, нападающий

Дмитрий Кириченко (слева) Фото: РИА Новости

На Евро-2004 нападающий ЦСКА Кириченко забил за сборную России самый быстрый гол в истории чемпионатов Европы, но потом ещё лишь полгода выступал за красно-синих. Осенью на групповом этапе Лиги чемпионов Дмитрий поучаствовал только в двух матчах, отыграв в общей сумме полчаса. Зимой 2005-го Газзаев и Евгений Гинер отпустили его в ФК «Москва».

Впрочем, до своего ухода Кириченко «зацепил» плей-офф Кубка УЕФА, попав в заявку на домашнюю встречу с «Бенфикой». Благодаря этому получил наряду с другими героями-армейцами звание заслуженного мастера спорта. За ЦСКА у форварда 33 гола в 93 матчах.

Александр Салугин, нападающий

Александр Салугин Фото: ПФК ЦСКА

Не каждому игроку посчастливится попасть в заявку на финал еврокубка в возрасте 16 лет. Нападающему Салугину — повезло. В тот год юный воспитанник армейцев заставил говорить о себе. Как раз в 2005-м Александр забил один из двух своих голов в 16 матчах за карьеру в составе армейцев. Правда, уже на финише чемпионата в ворота «Алании».

А в Кубке УЕФА Газзаев включал форварда в число запасных во встрече с «Бенфикой», в обоих полуфиналах с «Пармой» и в решающей битве со «Спортингом». Более того, дома Салугин даже сыграл с итальянцами в концовке. К сожалению, по-настоящему он так и не раскрылся.

Сергей Самодин, нападающий

Сергей Самодин Фото: ИТАР-ТАСС/ Виталий Белоусов

Самодин — ещё один одарённый нападающий, с которым связывали большие надежды в ЦСКА. Когда армейцы брали еврокубок, ему было 20 лет. В клубе Сергей находился с 2002-го, за первую команду дебютировал на следующий год, а всего сыграл 29 матчей и забил шесть мячей.

В плей-офф Кубка УЕФА Самодин поучаствовал в домашней встрече с «Бенфикой», выйдя на замену в концовке. Потом ещё пять раз оставался на скамейке. А вот в полуфиналах и финалах в заявку не попадал. На следующий сезон форварда отправили в аренду в Нижний Новгород, после чего продали «Днепру».